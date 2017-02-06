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 Происшествия, Общество
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Все про:история (1255) Качиньский Ярослав (33) Польша (3637) Вятрович (65)

 Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории, - Вятрович

В Украине нет никакого культа Бандеры, а высказывания Ярослава Качиньского, свидетельствуют о том, что он не видит перспективы развития отношений между Украиной и Польшей

Об этом заявил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТБ.

"Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории. И, к сожалению, это человек, который собственным искривленными представлениям об истории своего народа пытается навязывать другим, всему обществу", - заявил Вятрович.

Он убежден, что такие высказывания польского политика свидетельствуют о его пренебрежении к Украине.

"Сейчас мы видим, что украинскую историю пытаются использовать на внутриполитическом польском рынке. Это абсолютно не оправдывает таких высокопоставленных политиков, как Ярослав Качиньский, а наоборот свидетельствует о его пренебрежении к Украине. Это свидетельствует о том, что Качиньский не видит перспективы развития отношений между Украиной и Польшей", - отметил Вятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Бандерой Украина в Европу не войдет, это дело определенного выбора, - Качиньский
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Треба було запропонувати Качинському спочатку засудити акції Армії Крайової яка знищувала українців за етнічними ознаками!
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А чем нынешние поляки лучше польской шляхты?
Вся польская молодёж работает в Европе. Надо же кому-то обслуживать престарелых поляков.
Вот они и заманывают украинцев.

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В Польщі українці на заводах, полях, супермаркетах працюють. Не такі поляки багаті, щоб старим доглядальників наймати.
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Вятрович молодец. Единственный из нынешней тусовки, который борется с шовинистами всех мастей и адекватно отвечает на нападки на Украину, на украинцев, на историю.
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Косоглазый мариец, так ты дашь ответ на мой вопрос?
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качинский должен быть номинирован на представление ордена "Дружба Народов" от ху%ла.
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Ну, если уже вятрович налетел на Качиньского,

значит Качиньский прав!
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Что первый,что этот Качинские ,как и Хуйло,ко всем имеет претензии и ни с кем не имеет действительео дружественные отношения
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Все верно в статье написано - посылаем идиота Качиньского на хрен и строим свою Украину исходя из своих интересов, традиций - уважая своих дедов и Историю... Спасибо Цензору, что наконец то опубликовал хоть кого то, кто высказался в защиту Украины..., а то от чокнутых пшеков уже тошнит...
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В свое время украинцы шарахнулись от польской шляхты к московскому царству.
И теперь между молотом и наковальней.
Украинцы пора самим строить УКРАИНУ!!!
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Как показывают история и реалии, не так просто это сделать с такими кончеными соседями, которые мало того, что просто конченные, так еще губу на Украину раскатывают и какие-то свои планы на нее постоянно стоят, а то и тупо лезут к нам.
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Качинский - польский нацист. иначе откуда такая нетерпимость к УПА которая убиля 0целых хуй десятых поляков посравнению с россией или Германией.
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качинский поляк и представляет итересы польши и польского народа. и эти интересы естественно другие нежели у жителей западной украины. это естественно.
история оун- упа, бандеры, шухевича это история которую считают позором и польша и венгрия и румыния. никто не согласен что есть оправдания для националистов западной украины. ими пользовались и пользуются для определённых целей но политика всегда была грязным делом.
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Не цьому дебілкуватому недомірку Качинському вирішувати долю України. В будь-якому випадку питання України щодо ЄС буде вирішувати не він.
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Ни один народ не смог бы выжить, не производя оценки - что есть добро и что есть зло; чтобы сохраниться, должен он оценивать иначе, нежели сосед его.
Многое, что у одного народа называется добром, у другого слывет позором и поношением... Многое из того, что здесь именуется злом, там облекалось в пурпур почестей.
Ф. Ницше.
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что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует

____________
Це свідчить лише про одне, що POLSKA QRWA хоче сподобатися німцю і тому навіть здатна торгувати історією та власними жертвами...
Всім давно відомо, що для німців, тема 2 світової та її жертв, й досі дуже чутлива.... Тому ця POLSKA QRWA
думає, що ці слова будуть для німця, як бальзам на душу)))))))
Але POLSKA QRWA дарма старається... Німці - дуже розумна нація, і вони цю POLSKA QRWA
вже давно розкусили)))))))....
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подлая курва оказался этот качинский и это в то время когда можно было бы промолчать а уже когда ситуация успокоилась бы в Украине тогда выяснять кто был прав а так он хуйлу подыгрывает
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польша долго молчала, но украина выбрала платформу для строительства общества на основе того что ни одна из стран соседей признать не сможет. звпрет полтского, русского и венгерского языков и насаждение мовы для миллионов людей которые оказались территориально отораваны от своих стран с землями на которых проживали после второй мировой и подарки сталина и ленина создали сложную ситуацию, и геноцид очень плохле решение проблемы.
эти возгласы украина под на усё, собирайтесь и убирайтесь из украины. забыто то что люди живут на своей земле поколения и границы кроили по новой.
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Тебе Кисель-ТВ в голову насрало . Упокойся в спаме , запоребрик .
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Дмитро Корчинський
52 минуты назад

Действия

Відповідь п. Качинському з приводу його необачних слів, же з Бандерою ми до Європи не ввійдемо.
Ось що він казав дослівно:
«Prezes PiS przedstawił również swoją wykładnię ostatnich stosunków polsko-ukraińskich. "Nie możemy przez lata zgadzać się, by na Ukrainie budowano kult ludzi, którzy wobec Polaków dopuścili się ludobójstwa, i to takiego, że choć trudno było przebić w okrucieństwie Niemców, to oni ich przebili. Krótko mówiąc to sprawa pewnego wyboru Ukrainy. Powiedziałem wyraźnie panu prezydentowi Poroszence, że z Banderą to oni do Europy nie wejdą. To jest sprawa dla mnie jasna, bo wykazaliśmy ogromną cierpliwość, ale są jej granice".»
Шановний презес ПіСу має розуміти, що нам - українцям та, заразом, європейцям, теж багато що не подобається в братній Польщі. Наприклад - її гімн, що закликає до насильницького перегляд повоєнних кордонів в Європі.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Хіба таку декларацію реваншизму на рівні держави допустимо поєднувати з належністю до ЄС?
Також, державний гімн Польщі ображає національні та релігійні почуття українців, євреїв, а також - шведів - коли допустити, що в тих останніх ще лишилися якісь національні та релігійні почуття». Вимагаємо прибрати з тексту гімну Польщі наведену нижче глорифікацію Штефана Чарнецького - як винного в геноциді кількох сусідніх народів:
Jak Czarniecki ….
…. Dla ojczyzny ratowania.
Нагадаймо, п. презесу, що з державного гімну Польщі прибрали рядки, що ображали братні полякам німецький та московський народи:
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.
Тому, виконати помірковані вимоги українців що до приведення змісту польського гімна у відповідність до «Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі» (англ. Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe), цілком можливо - за наведеним вище прецедентом. А за цю невеличку, зрештою, послугу ми подаруємо його милості п. Качинському Нідерланди -як казав з подібного інформаційного приводу славетний українець пан Заглоба.
( сподіваємося, що цю вимогу українського народу підтримає українське МЗС)


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Не иначе , как Пану Качинскому подарили квартиру с видом на катыньский лес , бюстик Муравьёва из хлебного мякиша и акции газпрома?. А может даже сам орден "за заслуги перед Мордором Отечеством" 4й степени ? Или етот ясновельможный вшистко нуждается в пинке по морде родной братской кирзой? Вполне может дождаться, факт
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Надо послать этому поцу в подарок расейский флаг и портрет Тухачевского.
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Ёбаный пшек не тебе решать с кем нам идти в Европу.
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Польшу же приняли в ЕС со Станиславом Сикорским. И Украину с Бандерой примут, только не он убил твоего брата, а Путин.
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Актёр хороший , но фильм ("Тарас Бульба") явно прокацапский .
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Да что он кукарекает )))меньше обращать внимание,даже поляки говорят что брат был нормальным а этот придурок)как бы близнецы но вообще разные.
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Komu-to eto vigodno, eta istorija. No eto nje poljakam, i nje ukraincam. Tak komu?
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Для сербів, хорватські усташе такі ж вороги, як для москалів та поляків наше УПА , фактично хорватські усташе - це аналог нашого УПА.... Але ніхто в Хорватії не відмовляється від своїх героїв... Так само, як героїзація усташів, аж ніяк не завадила Хорватії стати членом ЄС!!!!
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У Качинського вбили брата кацапи проти яких наразі воюють українці. А Качинський порівнює нас з німецькими нацистами і дорікає Бандерою, що сидів у німецькій тюрмі на території Польщі і був убитий кацапами в Німеччині потім. То є у Качинськиго хоч крапля здорового глузду?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКачиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории, - Вятрович
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