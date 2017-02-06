 Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории, - Вятрович

Об этом заявил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТБ.
"Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории. И, к сожалению, это человек, который собственным искривленными представлениям об истории своего народа пытается навязывать другим, всему обществу", - заявил Вятрович.
Он убежден, что такие высказывания польского политика свидетельствуют о его пренебрежении к Украине.
"Сейчас мы видим, что украинскую историю пытаются использовать на внутриполитическом польском рынке. Это абсолютно не оправдывает таких высокопоставленных политиков, как Ярослав Качиньский, а наоборот свидетельствует о его пренебрежении к Украине. Это свидетельствует о том, что Качиньский не видит перспективы развития отношений между Украиной и Польшей", - отметил Вятрович.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С Бандерой Украина в Европу не войдет, это дело определенного выбора, - Качиньский
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Вся польская молодёж работает в Европе. Надо же кому-то обслуживать престарелых поляков.
Вот они и заманывают украинцев.
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На улицах Симферополя
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значит Качиньский прав!
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И теперь между молотом и наковальней.
Украинцы пора самим строить УКРАИНУ!!!
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история оун- упа, бандеры, шухевича это история которую считают позором и польша и венгрия и румыния. никто не согласен что есть оправдания для националистов западной украины. ими пользовались и пользуются для определённых целей но политика всегда была грязным делом.
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Многое, что у одного народа называется добром, у другого слывет позором и поношением... Многое из того, что здесь именуется злом, там облекалось в пурпур почестей.
Ф. Ницше.
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____________
Це свідчить лише про одне, що POLSKA QRWA хоче сподобатися німцю і тому навіть здатна торгувати історією та власними жертвами...
Всім давно відомо, що для німців, тема 2 світової та її жертв, й досі дуже чутлива.... Тому ця POLSKA QRWA
думає, що ці слова будуть для німця, як бальзам на душу)))))))
Але POLSKA QRWA дарма старається... Німці - дуже розумна нація, і вони цю POLSKA QRWA
вже давно розкусили)))))))....
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эти возгласы украина под на усё, собирайтесь и убирайтесь из украины. забыто то что люди живут на своей земле поколения и границы кроили по новой.
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52 минуты назад
Действия
Відповідь п. Качинському з приводу його необачних слів, же з Бандерою ми до Європи не ввійдемо.
Ось що він казав дослівно:
«Prezes PiS przedstawił również swoją wykładnię ostatnich stosunków polsko-ukraińskich. "Nie możemy przez lata zgadzać się, by na Ukrainie budowano kult ludzi, którzy wobec Polaków dopuścili się ludobójstwa, i to takiego, że choć trudno było przebić w okrucieństwie Niemców, to oni ich przebili. Krótko mówiąc to sprawa pewnego wyboru Ukrainy. Powiedziałem wyraźnie panu prezydentowi Poroszence, że z Banderą to oni do Europy nie wejdą. To jest sprawa dla mnie jasna, bo wykazaliśmy ogromną cierpliwość, ale są jej granice".»
Шановний презес ПіСу має розуміти, що нам - українцям та, заразом, європейцям, теж багато що не подобається в братній Польщі. Наприклад - її гімн, що закликає до насильницького перегляд повоєнних кордонів в Європі.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Хіба таку декларацію реваншизму на рівні держави допустимо поєднувати з належністю до ЄС?
Також, державний гімн Польщі ображає національні та релігійні почуття українців, євреїв, а також - шведів - коли допустити, що в тих останніх ще лишилися якісь національні та релігійні почуття». Вимагаємо прибрати з тексту гімну Польщі наведену нижче глорифікацію Штефана Чарнецького - як винного в геноциді кількох сусідніх народів:
Jak Czarniecki ….
…. Dla ojczyzny ratowania.
Нагадаймо, п. презесу, що з державного гімну Польщі прибрали рядки, що ображали братні полякам німецький та московський народи:
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.
Тому, виконати помірковані вимоги українців що до приведення змісту польського гімна у відповідність до «Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі» (англ. Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe), цілком можливо - за наведеним вище прецедентом. А за цю невеличку, зрештою, послугу ми подаруємо його милості п. Качинському Нідерланди -як казав з подібного інформаційного приводу славетний українець пан Заглоба.
( сподіваємося, що цю вимогу українського народу підтримає українське МЗС)
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МордоромОтечеством" 4й степени ? Или етот ясновельможный вшистко нуждается в пинке по морде родной братской кирзой? Вполне может дождаться, факт
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