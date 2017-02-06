 Евросоюз выражает поддержку имплементации Минских договоренностей и реформам в Украине, - Могерини

Об этом заявила представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"Ситуация на востоке Украины нас очень беспокоит. Когда мы говорим об имплементации Минских договоренностей, то мы в очередной раз подтверждаем нашу поддержку в полном объеме. Ведь это позволит принести мир на эти территории", - отметила Могерини.
Также в ЕС выразили поддержку процесса реформ в Украине.
"Мы оценили усилия, которые осуществляет украинская власть на пути борьбы с коррупцией и внедрения реформ в экономике, а также улучшение предоставления общественных услуг населению, которые направлены на то, чтобы условия в стране улучшились", - сказала представитель ЕС.
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ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
06.02.2017 18:59
Galicja
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Кацапы войска вывели с Лугандона, или наши пограничники, получили контроль над границей, между кацапией и оккупированными территориями?
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Беркут в форме нацгвардии избили активистов блокирующих контрабанду в Л-ДНР.
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Имплементация Минских соглашений цэ особый статус.
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