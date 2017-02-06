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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз выражает поддержку имплементации Минских договоренностей и реформам в Украине, - Могерини

В Евросоюзе обеспокоены ситуацией на Донбассе и заверили в полной поддержке Минских соглашений.

Об этом заявила представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"Ситуация на востоке Украины нас очень беспокоит. Когда мы говорим об имплементации Минских договоренностей, то мы в очередной раз подтверждаем нашу поддержку в полном объеме. Ведь это позволит принести мир на эти территории", - отметила Могерини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь, вопрос безвизового режима для Украины решится в самом скором времени", - Могерини

Также в ЕС выразили поддержку процесса реформ в Украине.

"Мы оценили усилия, которые осуществляет украинская власть на пути борьбы с коррупцией и внедрения реформ в экономике, а также улучшение предоставления общественных услуг населению, которые направлены на то, чтобы условия в стране улучшились", - сказала представитель ЕС.

Также читайте: Могерини указала Лаврову на необходимость выполнения Минских договоренностей
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vivv555777

ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
06.02.2017 18:59
Galicja

Поддерживаю вопрос к редакции Цензора
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Та Цензор даст эту новость перед сном, чтобы полночи держать народ в тонусе. Это такой их маркетинговый ход.
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Мінську угоди давно померли, а стара індейська мудрість говорить - якщо кобила здохла, злізай.
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Ну, румыны не цыгане. Цыган там много, да. Но румыны, думаю, практически не цыгане.
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Нет. Цыгане и румыны - это разные этнические группы.
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Это романская этническая группа. Хотя, какая разница ? пусть и не будут цыганами. Главное вышли и победили.
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Быдло есть быдло,а цыгане это не румыны. у меня табор стоял, похожи, но и только. Ромалэ они.
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Obiasniaiu , v ruminii mnogo zigan no rumini ne zigane ! rodina zigan eto india , zigan mojno vstretiti v liubom ugolke etoi planeti !
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А в чем причина такого энтузиазма?
Кацапы войска вывели с Лугандона, или наши пограничники, получили контроль над границей, между кацапией и оккупированными территориями?
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Підтримка блокади, це новій водорозділ нації: або українець або запроданець алігархічної наволочі. Третього нема.
Беркут в форме нацгвардии избили активистов блокирующих контрабанду в Л-ДНР.
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бутусов от шоколадного еще методичку не получил?
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Продовжіть санкції проти РФ на рік і не треба нам ваша стурбованість.
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италянская газпромовская секретутка .приложившая руку к отделению Осетии от Грузии и частиЛуганской и Донецкой областей по указанию куйла- по обыкновению обеспокоенна- эта стерва если бы жила 1000 лет и 1000 лет бы убивали украинский народ .она была бы все времья обеспокоенна...
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Только смертельно напуганная Чехословакия выполняла условия. которые не подписывала. и смертельно больной СССР, Теперь нет ни Чехословакии. ни СССР. Неужели и мы обречены исчезнуть с карты мира ?
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Нет. и пусть и не мечтают. фигу казацкую видел? вот им, - накась выкуси.
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Это правительство, фактически поддерживающее торговлю с террористами, что является ничем иным, как финансирование терроризма,правительство для которого интересы Ахметова выше интересов Украины,правительство, которое избивает героев АТО, которые в 2014г. первыми встали на защиту Украины , должно с позором уйти в отставку и немедленно!
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ты мракобес ватный, любил он и уважал, ты и не знаешь что это такое, на бутылку марш!
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Я тут решил зам...завязать отношения с одной итальянской дамой и договорился с ней о личном безвизовом режиме.Требую от Могерини и всего Евросоюза имплементации нашей договорённости.
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Зрада и ганьба.
Имплементация Минских соглашений цэ особый статус.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз выражает поддержку имплементации Минских договоренностей и реформам в Украине, - Могерини
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