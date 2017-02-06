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 Политика Украины
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Все про:налоговая милиция (1095) совещание (55) Гройсман (2440) финансовая полиция (27)

 "Должна быть единая служба, построенная на европейских принципах": Гройсман выступает за создание службы финансовых расследований

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание службы финансовых расследований, которой будут переданы функции экономического контроля от налоговой милиции, МВД и СБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице премьера в Facebook.

Также читайте: Финансовая полиция должна стать единственным органом, который занимается экономическими преступлениями против государства, - Данилюк

Гройсман сегодня провел совещание с министром финансов Александром Данилюком, министром МВД Арсеном Аваковым, министром юстиции Павлом Петренко, замминистра экономики Максимом Нефедовым и главой ГФС Романом Насировым, на котором обсуждалось создание службы финансовых расследований.

"Считаю, что ликвидация функций экономического контроля в налоговой милиции, МВД и СБУ и передача их единой службе финансовых расследований позволит снять давление со стороны налоговых и силовых органов. Пора наконец прекратить практику, когда каждая из этих служб приходит и проводит свои проверки бизнеса. Должна быть единая служба, построенная на европейских принципах, которая будет заниматься противодействием финансовым преступлениям в Украине", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин внес на рассмотрение Кабмина законопроект о Финансовой полиции
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В тотально корумпованій правоохоронній системі неможливо створити нову чесну службу фінансових розслідувань! Приклад переатестації в поліції, яка провалилась через корупцію в судах та МВС це жорсткий вирок правоохоронній системі! Треба побудувати нову поліцію з нуля, як патрульну поліцію, а всі інші служби будуть тільки після успішної заміни поліції на нову! Всі гроші та ресурси мають бути кинуті на реформу поліції, а всі ініші податкові поліції та фінансові розвідки мають бути ліквідовані!
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А ты гройсманюка, уже расследовал откуда у бедных чиновников судей, прокуроров, у бедных депутатов такие деньжища? Время идёт, а результатов нет.. и бегом на народ переключился чего то... кстати самый бедный в Европе ! Даже кацапы ленивые и бестолковые богаче нас стали!
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Посмотрите,как в Румынии протестуют против попытки властей смягчить наказание за коррупцию NB. Гройсману покажите на ночь


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та ГРОСЯ просто СВОГО РОДСТВЄНІКА з вінніци хочет прістроіть НА ХЛЄБНОЄ МЄСТО. тільки й того.
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финансовая служба уже начала свою работу ,только гройсман не знает.
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https://www.facebook.com/gromov.igor.5/videos/1240483492707224/

Дмитро Гнап поширив допис від Gromov Igor.
25 хв. ·

Вражаюче відео. Подивіться, як за допомогою тітушек, "поліція" намагається зірвати блокаду окупованих районів. В цьому автобусі їдуть, за даними поліції, працівники Кураховської ТЕС, переважно, жінки. Суворі такі жінки, еге ж? Автобус особисто супроводжував начальник донецького управління поліції Аброськін. До речі, знаєте, хто допомагає поліції зривати блокаду окупованих районів? Подивіться, на початку відео на автобусі табличка: "ТОВ СІМЗ". "СІМЗ" - це "Свято-Іллінський машинобудівний завод" в Кураховому. Він належить донецькому олігарху Віктору Нусенкісу - відомому шанувальнику "русского міра". При цьому ж Нусенкіс, за даними СБУ фінансує бойовиків "ДНР". "Міліція - тітушки - донецькі олігархи"... Чимось дуже знайомий повіяло від цього поєднання, так? "Cоюз нерушимий", ага..
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*полiцiя намагаеться... Им же кто-то приказ дал! И министру внутр. дел кто-то приказ дал!
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Порошенко с ахметовым пригнали автобусы с мудаками для деблокации..

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Вот они, гвардия Порошенко - ахметовские сепарские титушки. Порошенко их президент, президент титушек и сепаров, которые убивают украинских солдат.
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Титушки вновь востребованьі на 3-тий год после Майдана,ситуация таже самая,шо и накануне того самого Майдана,власть наступила на грабли Януковича .
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Шо опять создать новую службу,
А не вьігнать вас Гройсман за поребрик?
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дешевле тебя базрное чмо с твоими винницкими идиотами и пецей в придачу выгнать на ер
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На 5-му каналі виплачувалася заробітня платня в конвертах - пряме і свідоме ухиляння від сплати податків.. Є багато свідчень з цього приводу..Де результати розслідування цього злочину? Чому й досі не покарано власника 5-го каналу?
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Тимошенко вырвала очко у Гройсмана
А Юля привезла из Вашингтона «полную поддержку независимой, демократической Украины». Вот так… Она поимела «встречи с ключевыми сенаторами» и с самим Дональдом Трампом. Причем лично Трамп заверил ее, что «поддержка США будет только крепнуть». Расти и крепнуть, дорогие товарищи. Юлия Владимировна выступала сегодня так, как будто ее устами говорит Вашингтон: Гройсмана в отставку, а в Донецкой и Луганской «областях» необходимо ввести военное положение.
«Чаечка» настроена агрессивно. Она явно хотела поквитаться за попытку макнуть ее в дерьмо, представив «светлого Кыцюндера» в образе «продажной девки, ждущей Дональда в туалете». И поквиталась. Прошлась по болевым точкам режима в своем фирменном стиле. «Вокруг кого сегодня объединяться? Вокруг несуществующего парламентского большинства, коррумпированного правительства и президента?», - риторически вопрошала Юлия Владимировна, одетая по случаю как скромная гимназистка перед съемкой в порноролике.
Наезд на премьера Гройсмана был чудесен. Тимошенко как бы от имени пославшего ее Дональда объявила войну коррупции и правительству. А нечего было вести грязную кампанию по дискредитации встречи Кыцюндера с лидером свободного мира. Наняли лоббистов, организовали «спам» в «Фейсбуке», закидывали «фейками». На самом деле именно она первой встретилась с Дональдом. Именно она, «наша пушистая кыця», обсудила с Трампом проблему продления санкций против «агрессии РФ», именно она добилась поддержки Вашингтона.
Уже нет смысла гаранту территориальной целостности ехать в США. Все решено. Ну, умеет же Юлия Владимировна выжать все до капельки из короткой встречи. Не важно где, не важно как. Главное, она может произнести ключевую фразу: «У меня была встреча с недавно избранным президентом США Дональдом Трампом». И все. Добежала! Остальное не важно.
Это все, знаете ли, напоминает начало политической кампании Тимошенко. Она молчала, таилась в засаде, терпеливо выжидая «точки встречи». Никакой активности. Тарифы-шмарифы, социальные стандарты, коррупция - никаких комментариев. Копила деньги на «Интерконтиненталь». Необходима была отправная точка в виде «встреча с Трампом». Опередить любой ценой верховного главнокомандующего.
У нас ведь до сих пор очень устойчив следующий стереотип: кто первый встречается с президентом США, тот и преемник нынешнего. Не важно, что времена изменились и сам факт непродолжительной беседы в рамках неформального мероприятия ничего не значит. Как бы вам объяснить… Вот они все верят в некую волшебную палочку, которая есть либо у президента Америки, либо у представителя Госдепа, с помощью которой визитера посвящают в некое «высшее знание». Любой, даже самый занюханный политолог после визита в США изображает из себя либо тайного агента ЦРУ, либо посвященного в суть тайного закулисья цивилизации. И не важно, что все общение с «посвященными» сводилось лишь к тренингу «как увеличить свой член» в каментах в «Фейсбуке» и фотке с сенатором, который даже не понимает, из какой страны все эти ипланы.
Юлечка, безусловно, в курсе, какой магической силой обладает словосочетание «личная встреча с президентом США». На протяжении последних пятнадцати лет это как «счастливая метка». Эксклюзив, который можно использовать для массовой манипуляции. Эффективное оружие. Все сегодня выглядят идиотами, когда рассказывают о политике США в отношении Украины. А, надо заметить, рассказывают все. И тут встает «наша Юля» и заявляет: а вот когда я встречалась с Трампом, то он мне сказал. Все, больше ничего не надо добавлять. Одна-единственная общая фраза американского президента сегодня делает Тимошенко «избранной». У нее фактически зажглась «корона». Она «видит путь в темноте».
Поэтому, конечно, Гройсман нервничает. Нельзя просто так выйти и рассказать, что «Тимошенко два часа дежурила возле мужского клозета, основываясь на данных разведки о состоянии простаты Дональда». Не работает. Она встретилась, и Белый дом не опроверг. Поэтому Юлия Владимировна знает все правильные ответы. Не важно какие они, но волнение в далеко не белом унитазе уже пошло.
Конечно, все утихнет через пару дней. Эффект «дрожжевого взрыва», как правило, недолговечен. Бахнула, полилось, и Гройсман, как всегда, обтекает. Но сегодня Тимошенко «лидер национальной оппозиции». Смотрите, как интересно: Ляшко («радикал») требует отставки главы НБУ, «Самопомич» - отставки какого-то министра оккупированных территорий, «Воля народа» жаждет увольнения Ульяны Супрун (и.о. министра здравоохранения), «Народный фронт» вообще молчит.
И тут в платьишке гимназистки с кожаными вставками в стиле «винтажное порно» появляется Тимошенко, показывает руку, которую жал Трамп, и требует отставки самого Гройсмана! Того самого, который показывает всем, как правильно управлять государством. Очко она, безусловно, вырвала. Причем у Гройсмана. Но дурдом у нас серьезный, и еще столько всего будет…
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Ну наконец я увидел более-менее грамотную работы Минкума. А то только набирают туповатых троллей и кидают их на форумы охранять шоколадную жопу, вооружив (для компенсации безмозглости) методичками и темниками.
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Интересно , какими &&&& вона внесла свой взнос на инаугурации?...нищая
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В неё всех блатных бездельников трудоустроят, дадут им зарплаты по 100 тыс, чтобы были антикоррумпированы, выдадут красивые и теплые носки, во главе поставят какого нибудь очередного гитариста из какого нибудь Занзибара и усё будэ добрэ.
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Нада же детьонышей сваих к рыбным местам пристроить и кумовей...
Власть - енто жрать в сласть!!!
Вот када очко слипнетца или не дать- колякою в сраку!!!
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Слушай брат ,не трави душу,я бы за сто косарей так перекрыл кордон,что мышь бы не пробежала(разве что бы оформила у Авакова биометрический паспорт),а так за 5 косарей зарплаты и 4 косаря пенсии корячусь,честно говоря и так у меня никаких компромиссов(такое воспитание и честь офицера)
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грося ВАМ уже ніхто не вірить, і нову шоблу з вашої кодли годувать ніхто НЕ БУДЕ .
так що навіть УКРАЇНЦІВ не обдуриш , А ЗАХІД тим більше.
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Для єкономии бюджета ВСЕ без исключения страны сокращают госслужащих а эти утырки каждый день создают новые госструктуры и называют это реформами
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Чем больше госслужащих - тем легче выиграть выборы.
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Gordonua.com ‏@Gordonuacom 20 мин.20 минут назад
Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного - координатор блокады на Донбассе - Все, как в 2014 году.



Виногродский: Кто-то очень сильно хочет крови
Фото: Анатолий Виногродский / Facebook



Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного - координатор блокады на Донбассе
Участники блокады Донбасса не допустят торговли с оккупированными территориями на востоке Украины, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" один из организаторов товарной блокады на Донбассе, ветеран АТО Анатолий Виногродский.

Потасовку титушек с участниками блокады Донбасса под Бахмутом Донецкой области организовало предприятие "Заря" из Рубежного, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" один из организаторов товарной блокады на Донбассе, ветеран АТО Анатолий Виногродский.
"Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного, выпускающее продукцию химической промышленности, в том числе взрывчатку. Оно выделило средства, на которые были наняты спортсмены-титушки. Все, как в 2014 году. К блокпосту в Золотом приехали около 100 человек. Схема старая: на блокаду нам отвечают антиблокадой. Я так понимаю, кто-то очень сильно хочет крови. В район Бахмута ехали семь автобусов. Наши их остановили, вмешался спецназ и ребят избили дубинками. За что - не понятно", - отметил Виногродский.
По его мнению, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, находившийся на месте инцидента, поддерживает пророссийских сепаратистов.
"Информации о том, кто ударил Аброськина, у меня нет. Его вообще давно пора на место поставить. Он сепаратист и поддерживает таких же, как сам. У него в полиции до сих пор служат люди, выступавшие за "ДНР". Что касается возможных попыток разгона блокады, то у нас на этот счет решение принято. Однако о действиях, к которым мы прибегнем в этом случае, я сейчас говорить не буду. Торговли на крови наших побратимов мы не допустим", - подчеркнул Виногродский.
Участники товарной блокады оккупированных районов Донбасса сообщали, что пытались препятствовать проезду к блокпосту активистов в Бахмуте автобуса с молодыми людьми, которых они называли титушками, нанятыми бизнесменом Ринатом Ахметовым.
По словам очевидцев, сотрудники полиции, сопровождавшие автобус, применили против участников акции дубинки и слезоточивый газ.
На месте событий находились внефракционный нардеп Семен Семенченко и начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.
В свою очередь, в полиции заявили, что "неустановленные лица заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС".
26 декабря 2016 года ветераны добровольческих батальонов и волонтеры объявили о начале товарной блокады оккупированных районов востока Украины из-за того, что их требование об освобождении заложников не выполнено.
2 февраля участники блокады перекрыли железнодорожный переезд возле Бахмута Донецкой области.
В Службе безопасности Украины заявили, что блокада железной дороги в районе проведения АТО наносит государству миллионные убытки.


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Аброськина в отставку. Нах за поребрик, кремлю, вон, пушечного мяса не хватает.
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Толька не падумайте шо Я рассист...
Ох, уж енти мальчики доиграютца мацой.....

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Ну как бы... антисемитизм - это не совсем и рассизм.

Ты ж негров там не обижаешь?
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Ну так и среди негров,ой,прошу прощения афроамериканцов,немерянно Горобцов
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Ты что,расист?У меня Плять рядом сдали квартиру индусам,я сначала был слегка в шоке,затем были два собеседования с ними,сейчас их не слышно и не видно,а когда меня видят почему то бьют поклоны
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Ты ещё третье имя ихнего Бога забыл,не Хари,а Харе,это три имена их Божества,но у меня они как очень послушные бандерлоги,хотя главный у них сынок серьёзного чудака который держит кордон на границе с Пакистаном
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Всё может быть,только этот дома постоянно во всём белом одет,и действительно папашка в него очень серьёзный штемп,приглашал меня в гости,но я ответил что только с оставшимися в живых товарищах,думаю он меня не понял
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А шо ани Мне плохого сделали???
Раз на Майяме решил Меня покатать-какабудто Я дорогу не знал, ну , не дал ему чаевых и
трошки напихал(такси)... :D
Та ваще -ани не вкусныя...

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Я не совсем поняла на каких принципах, еврейских или европейских? Потому что, всё что было сделано ранее, на европейское не похоже)
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новая цяцьца. ФРУ- финансовые раследования Украины. опять бтры. носки. генральские должности. ну какой бюджет выдержит такое? ну что еще ждет такую страну. ? там обязательно создадут "чистильщика" "страшную сотню". госсекретаря. три подкомитета.- по газу. по свету. по табаку. по электронным платежам..
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Запишите меня! Сколько уже этих служб. Я буду в аналитическом центре поднимать вам веки! Вы прозреете!
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Olga Amir ‏@HanumeAmir

Шоковата вы хоть понимаете, уебки, что петя ваше будущее забирает, вашу жизнь превращает в выживание? А завтра вас также отпиздит титушня.
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пусть гнуссман начнет с офшоренко и его миллионов, спрятанных в офшорах..
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В результате порохатых реформ количество чиновников, похоже, только увеличивается. Их и без того было 400 тыс.
А ведь одно из требований МВФ - сокращение чиновничьего аппарата.
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ФРС дебіл расследуй!
сука ці шоколадні жиди вже достали!
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С такими "европейцами", как Насиров и Данилюк, построить можно только жуткую азиатчину, где жизнь человека и гроша ломаного не стоит.
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...Пора браться за ревизию 90-х - Казанский
Пора браться за ревизию 90-х - КазанскийДавным-давно, еще в довоенной жизни, я снимал аматорские документальные фильмы. Один из них был посвящен регионалу Александру Ефремову и его разрушительной деятельности в 1990-х, когда он только стал губернатором.Фильм назывался «Стахановский могильщик», он описывал историю Стахановского коксохимзавода, который Ефремов специально обанкротил и распилил на металлолом. Сейчас Ефремова судят, но, к сожалению, насколько мне известно, этих эпизодов в его деле нет. Хотя это могло бы добавить ему срока на лишних лет 8.http://antikor.com.ua/articles/150522-pora_bratjsja_za_reviziju_90-h_-_kazanskij
...
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ще одні "бгггатья"...
Лидер ОУН отреагировал на заявление Качинского о Бандере
http://antikor.com.ua/articles/150521-lider_oun_otreagiroval_na_zajavlenie_kachinskogo_o_bandere

таких бгггатей (з хуйлостанцями докупи) за "одне місце" і в...
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Реформуватимуть, як міліцію в поліцію ... Примітивно, але урочисто і з голосними заявами ! І взагалі, коли вже рефрми закінчуться ? На них же грошей йде тьма !
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Пусть сначала за носки по 20евро отчитаются. И где???? Где обратно деньги в бюджет от коррупционеров?
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Сколько у нас уже создано совершенно ненужных структур,ведомств,министерств,комитетов,которые не занимаются ничем,а только воруют и берут взятки.И эта вся пиз...братия сидит на шеях у народа.Нажравшись и наворовавших прикрывается и создаются новые анклавы для воровства.И снова туда попадают одни и те же сволочи и ворье.только под другими названиями.Можно все упростить,сократить половину ненужных организаций,ведь сейчас каждая копейка должна быть на счету. Если взять эту новоявленную полицию.и что изменилось кроме названия? Совершенно ничего.Как работали там бездари и взяточники,так и остались Туда и обращаться уже стало страшно.
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если следовать европейским принципам, субчики типа наших "вождей" должны будут в изоляции от общества принудительно лечиться электричеством не врать и не воровать
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А толку. Поймали - показали, отпустили и пойманого на повышение. Где показательные процессы уже пойманых на финансовых преступлениях. К примеру - взятках.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Должна быть единая служба, построенная на европейских принципах": Гройсман выступает за создание службы финансовых расследований
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