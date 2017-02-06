 "Должна быть единая служба, построенная на европейских принципах": Гройсман выступает за создание службы финансовых расследований

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице премьера в Facebook.
Гройсман сегодня провел совещание с министром финансов Александром Данилюком, министром МВД Арсеном Аваковым, министром юстиции Павлом Петренко, замминистра экономики Максимом Нефедовым и главой ГФС Романом Насировым, на котором обсуждалось создание службы финансовых расследований.
"Считаю, что ликвидация функций экономического контроля в налоговой милиции, МВД и СБУ и передача их единой службе финансовых расследований позволит снять давление со стороны налоговых и силовых органов. Пора наконец прекратить практику, когда каждая из этих служб приходит и проводит свои проверки бизнеса. Должна быть единая служба, построенная на европейских принципах, которая будет заниматься противодействием финансовым преступлениям в Украине", - сказал Гройсман.
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Дмитро Гнап поширив допис від Gromov Igor.
25 хв. ·
Вражаюче відео. Подивіться, як за допомогою тітушек, "поліція" намагається зірвати блокаду окупованих районів. В цьому автобусі їдуть, за даними поліції, працівники Кураховської ТЕС, переважно, жінки. Суворі такі жінки, еге ж? Автобус особисто супроводжував начальник донецького управління поліції Аброськін. До речі, знаєте, хто допомагає поліції зривати блокаду окупованих районів? Подивіться, на початку відео на автобусі табличка: "ТОВ СІМЗ". "СІМЗ" - це "Свято-Іллінський машинобудівний завод" в Кураховому. Він належить донецькому олігарху Віктору Нусенкісу - відомому шанувальнику "русского міра". При цьому ж Нусенкіс, за даними СБУ фінансує бойовиків "ДНР". "Міліція - тітушки - донецькі олігархи"... Чимось дуже знайомий повіяло від цього поєднання, так? "Cоюз нерушимий", ага..
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А не вьігнать вас Гройсман за поребрик?
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А Юля привезла из Вашингтона «полную поддержку независимой, демократической Украины». Вот так… Она поимела «встречи с ключевыми сенаторами» и с самим Дональдом Трампом. Причем лично Трамп заверил ее, что «поддержка США будет только крепнуть». Расти и крепнуть, дорогие товарищи. Юлия Владимировна выступала сегодня так, как будто ее устами говорит Вашингтон: Гройсмана в отставку, а в Донецкой и Луганской «областях» необходимо ввести военное положение.
«Чаечка» настроена агрессивно. Она явно хотела поквитаться за попытку макнуть ее в дерьмо, представив «светлого Кыцюндера» в образе «продажной девки, ждущей Дональда в туалете». И поквиталась. Прошлась по болевым точкам режима в своем фирменном стиле. «Вокруг кого сегодня объединяться? Вокруг несуществующего парламентского большинства, коррумпированного правительства и президента?», - риторически вопрошала Юлия Владимировна, одетая по случаю как скромная гимназистка перед съемкой в порноролике.
Наезд на премьера Гройсмана был чудесен. Тимошенко как бы от имени пославшего ее Дональда объявила войну коррупции и правительству. А нечего было вести грязную кампанию по дискредитации встречи Кыцюндера с лидером свободного мира. Наняли лоббистов, организовали «спам» в «Фейсбуке», закидывали «фейками». На самом деле именно она первой встретилась с Дональдом. Именно она, «наша пушистая кыця», обсудила с Трампом проблему продления санкций против «агрессии РФ», именно она добилась поддержки Вашингтона.
Уже нет смысла гаранту территориальной целостности ехать в США. Все решено. Ну, умеет же Юлия Владимировна выжать все до капельки из короткой встречи. Не важно где, не важно как. Главное, она может произнести ключевую фразу: «У меня была встреча с недавно избранным президентом США Дональдом Трампом». И все. Добежала! Остальное не важно.
Это все, знаете ли, напоминает начало политической кампании Тимошенко. Она молчала, таилась в засаде, терпеливо выжидая «точки встречи». Никакой активности. Тарифы-шмарифы, социальные стандарты, коррупция - никаких комментариев. Копила деньги на «Интерконтиненталь». Необходима была отправная точка в виде «встреча с Трампом». Опередить любой ценой верховного главнокомандующего.
У нас ведь до сих пор очень устойчив следующий стереотип: кто первый встречается с президентом США, тот и преемник нынешнего. Не важно, что времена изменились и сам факт непродолжительной беседы в рамках неформального мероприятия ничего не значит. Как бы вам объяснить… Вот они все верят в некую волшебную палочку, которая есть либо у президента Америки, либо у представителя Госдепа, с помощью которой визитера посвящают в некое «высшее знание». Любой, даже самый занюханный политолог после визита в США изображает из себя либо тайного агента ЦРУ, либо посвященного в суть тайного закулисья цивилизации. И не важно, что все общение с «посвященными» сводилось лишь к тренингу «как увеличить свой член» в каментах в «Фейсбуке» и фотке с сенатором, который даже не понимает, из какой страны все эти ипланы.
Юлечка, безусловно, в курсе, какой магической силой обладает словосочетание «личная встреча с президентом США». На протяжении последних пятнадцати лет это как «счастливая метка». Эксклюзив, который можно использовать для массовой манипуляции. Эффективное оружие. Все сегодня выглядят идиотами, когда рассказывают о политике США в отношении Украины. А, надо заметить, рассказывают все. И тут встает «наша Юля» и заявляет: а вот когда я встречалась с Трампом, то он мне сказал. Все, больше ничего не надо добавлять. Одна-единственная общая фраза американского президента сегодня делает Тимошенко «избранной». У нее фактически зажглась «корона». Она «видит путь в темноте».
Поэтому, конечно, Гройсман нервничает. Нельзя просто так выйти и рассказать, что «Тимошенко два часа дежурила возле мужского клозета, основываясь на данных разведки о состоянии простаты Дональда». Не работает. Она встретилась, и Белый дом не опроверг. Поэтому Юлия Владимировна знает все правильные ответы. Не важно какие они, но волнение в далеко не белом унитазе уже пошло.
Конечно, все утихнет через пару дней. Эффект «дрожжевого взрыва», как правило, недолговечен. Бахнула, полилось, и Гройсман, как всегда, обтекает. Но сегодня Тимошенко «лидер национальной оппозиции». Смотрите, как интересно: Ляшко («радикал») требует отставки главы НБУ, «Самопомич» - отставки какого-то министра оккупированных территорий, «Воля народа» жаждет увольнения Ульяны Супрун (и.о. министра здравоохранения), «Народный фронт» вообще молчит.
И тут в платьишке гимназистки с кожаными вставками в стиле «винтажное порно» появляется Тимошенко, показывает руку, которую жал Трамп, и требует отставки самого Гройсмана! Того самого, который показывает всем, как правильно управлять государством. Очко она, безусловно, вырвала. Причем у Гройсмана. Но дурдом у нас серьезный, и еще столько всего будет…
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Власть - енто жрать в сласть!!!
Вот када очко слипнетца или не дать- колякою в сраку!!!
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так що навіть УКРАЇНЦІВ не обдуриш , А ЗАХІД тим більше.
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Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного - координатор блокады на Донбассе - Все, как в 2014 году.
Виногродский: Кто-то очень сильно хочет крови
Фото: Анатолий Виногродский / Facebook
Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного - координатор блокады на Донбассе
Участники блокады Донбасса не допустят торговли с оккупированными территориями на востоке Украины, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" один из организаторов товарной блокады на Донбассе, ветеран АТО Анатолий Виногродский.
Потасовку титушек с участниками блокады Донбасса под Бахмутом Донецкой области организовало предприятие "Заря" из Рубежного, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" один из организаторов товарной блокады на Донбассе, ветеран АТО Анатолий Виногродский.
"Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного, выпускающее продукцию химической промышленности, в том числе взрывчатку. Оно выделило средства, на которые были наняты спортсмены-титушки. Все, как в 2014 году. К блокпосту в Золотом приехали около 100 человек. Схема старая: на блокаду нам отвечают антиблокадой. Я так понимаю, кто-то очень сильно хочет крови. В район Бахмута ехали семь автобусов. Наши их остановили, вмешался спецназ и ребят избили дубинками. За что - не понятно", - отметил Виногродский.
По его мнению, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, находившийся на месте инцидента, поддерживает пророссийских сепаратистов.
"Информации о том, кто ударил Аброськина, у меня нет. Его вообще давно пора на место поставить. Он сепаратист и поддерживает таких же, как сам. У него в полиции до сих пор служат люди, выступавшие за "ДНР". Что касается возможных попыток разгона блокады, то у нас на этот счет решение принято. Однако о действиях, к которым мы прибегнем в этом случае, я сейчас говорить не буду. Торговли на крови наших побратимов мы не допустим", - подчеркнул Виногродский.
Участники товарной блокады оккупированных районов Донбасса сообщали, что пытались препятствовать проезду к блокпосту активистов в Бахмуте автобуса с молодыми людьми, которых они называли титушками, нанятыми бизнесменом Ринатом Ахметовым.
По словам очевидцев, сотрудники полиции, сопровождавшие автобус, применили против участников акции дубинки и слезоточивый газ.
На месте событий находились внефракционный нардеп Семен Семенченко и начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.
В свою очередь, в полиции заявили, что "неустановленные лица заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС".
26 декабря 2016 года ветераны добровольческих батальонов и волонтеры объявили о начале товарной блокады оккупированных районов востока Украины из-за того, что их требование об освобождении заложников не выполнено.
2 февраля участники блокады перекрыли железнодорожный переезд возле Бахмута Донецкой области.
В Службе безопасности Украины заявили, что блокада железной дороги в районе проведения АТО наносит государству миллионные убытки.
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Ох, уж енти мальчики доиграютца мацой.....
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Ты ж негров там не обижаешь?
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Но я имел в виду афроафриканцев.
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Раз на Майяме решил Меня покатать-какабудто Я дорогу не знал, ну , не дал ему чаевых и
трошки напихал(такси)... :D
Та ваще -ани не вкусныя...
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@HanumeAmir
Шоковата вы хоть понимаете, уебки, что петя ваше будущее забирает, вашу жизнь превращает в выживание? А завтра вас также отпиздит титушня.
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А ведь одно из требований МВФ - сокращение чиновничьего аппарата.
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сука ці шоколадні жиди вже достали!
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Пора браться за ревизию 90-х - КазанскийДавным-давно, еще в довоенной жизни, я снимал аматорские документальные фильмы. Один из них был посвящен регионалу Александру Ефремову и его разрушительной деятельности в 1990-х, когда он только стал губернатором.Фильм назывался «Стахановский могильщик», он описывал историю Стахановского коксохимзавода, который Ефремов специально обанкротил и распилил на металлолом. Сейчас Ефремова судят, но, к сожалению, насколько мне известно, этих эпизодов в его деле нет. Хотя это могло бы добавить ему срока на лишних лет 8.http://antikor.com.ua/articles/150522-pora_bratjsja_za_reviziju_90-h_-_kazanskij
...
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не дадуть
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Лидер ОУН отреагировал на заявление Качинского о Бандере
http://antikor.com.ua/articles/150521-lider_oun_otreagiroval_na_zajavlenie_kachinskogo_o_bandere
таких бгггатей (з хуйлостанцями докупи) за "одне місце" і в...
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