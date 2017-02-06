 Предприниматели с Тернопольщины нанесли миллионный ущерб местному автодору, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, производственное предприятие получило контракт на изготовление асфальтобетонной смеси для дорожного покрытия. Дельцы сознательно завысили объемы сырья, необходимого для изготовления продукции.
В течение 2013-2016 годов Службе автомобильных дорог был нанесен ущерб почти на 1 миллион гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
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ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
06.02.2017 18:59
Galicja
Поддерживаю вопрос к редакции Цензора
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Кто ж им теперь поверит..что их бьют..если еще позавчера они брехали на весь инет..что оружие в вагонах нашли...и начальник станции сознался..??
Знаешь басню про мальчика пастуха и волков..??
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и да..разоблачили и забыли...
Завтра возможно...и это типа избиение разоблачим и забудем.....
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В результате пшик....
Завтра выяснится что и сегодняшняя истерика точно такой же пшик....
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А еще есть свежая басня ,про овоща и народ.
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Сидят какие то хмыри в автобусе...ни куда не выходят...не протестуют...и никого не бьют....
От чего истерика не понятно....
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Я многое готов воспринимать и пытаться понять - кроме использования титушни против каких-либо активистов.
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А истерика то как раз..по поводу того что кого бьют....
Смотри...крупными буквами...жирным.... в самом первом посте... и таких постов тут на форуме уже наверное под сотню будет....
ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??
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Насчёт били - ну ты знаешь же публику на форуме. Истерика больше внимания привлекает.
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Что до использования этот стада..то да...это да ..во первых не допустимо...а во вторых...их мог привезти только какой то идиот.....
Хотя может быть и для красивой картинки..... оно дело такое.....
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Если бы там не засветился в этих событиях Аброськин, то возможно и для картинки. А под прикрытием ментов - зачем пороху такая картинка?
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Но таких кому такая картинка нужна...ой как не мало.....можно даже сказать много....
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Или тема закрыта?
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Вот теперь тема закрыта. Про блокаду гораздо важнее.
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а что делать? иначе откупятся сворованными у народа деньгами и дальше будут тоже самое делать
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А постійно читаю шо СБУ то цигарки відбирає у людей, то контролює правильність оформлення земельних часток, то ще шо - прям на всі руки.
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