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Все про:дороги (1566) мошенничество (624) Нацполиция (5899) предприниматели (1048) ремонт (633) СБУ (13327) Тернопольщина (320) Укравтодор (274)

 Предприниматели с Тернопольщины нанесли миллионный ущерб местному автодору, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции разоблачили предпринимателей, которые присвоили бюджетные средства при выполнении заказа Службы автомобильных дорог в Тернопольской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, производственное предприятие получило контракт на изготовление асфальтобетонной смеси для дорожного покрытия. Дельцы сознательно завысили объемы сырья, необходимого для изготовления продукции.

В течение 2013-2016 годов Службе автомобильных дорог был нанесен ущерб почти на 1 миллион гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил привлекать независимых инженеров для контроля качества дорожных работ
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vivv555777

ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
06.02.2017 18:59
Galicja

Поддерживаю вопрос к редакции Цензора
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А был ли мальчик..??
Кто ж им теперь поверит..что их бьют..если еще позавчера они брехали на весь инет..что оружие в вагонах нашли...и начальник станции сознался..??

Знаешь басню про мальчика пастуха и волков..??
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Мальчиков было пять автобусов. На других ресурсах полно видео. Полицаи брешут, что это всё женщины и дети с электростанции.
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Оружия тоже было много....и фотографий много....левых правда....но много...
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Фотография была одна, которую вбросили, когда аккаунт взломали. Текст к ней писал дебил, который никогда не воевал. Разоблачили это фото и забыли.
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Фотографий было три.....

и да..разоблачили и забыли...
Завтра возможно...и это типа избиение разоблачим и забудем.....
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Не. Сегодня уже не шоколадный вброс, а правда жизни, она задокументированна и навсегда останется в истории.
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Позавчера тоже была правда жизни....с утра до вечера...по всему инету.....
В результате пшик....
Завтра выяснится что и сегодняшняя истерика точно такой же пшик....
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Автобусы на видео есть. Где они, куда ехали и откуда? И где видео "ИЗБИЕНИЯ"?
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Знаю!!
А еще есть свежая басня ,про овоща и народ.
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Привет, мальчик был. Вернее были - автобусами привезли. Вот тут видео. Глянь. Сам сделаешь выводы - похожи они на титушню или нет.
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Занимательное видео.....
Сидят какие то хмыри в автобусе...ни куда не выходят...не протестуют...и никого не бьют....
От чего истерика не понятно....
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Ну били не били - я не знаю. А факт, что привезли титушню, это видео доказывает. Не выходят, бо ссыкотно, похоже. Или команду не дали, бо , опять же, ссыкотно стало. Но вот такие же автобусы с такими же "стеснительными" персонажами в спортивной одежде ловились и на дорогах в сторону Киева во время Майдана.

Я многое готов воспринимать и пытаться понять - кроме использования титушни против каких-либо активистов.
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Да какая же это титушня..?? Это стадо какое то...оно титушне даже в подметки не годится.....
А истерика то как раз..по поводу того что кого бьют....
Смотри...крупными буквами...жирным.... в самом первом посте... и таких постов тут на форуме уже наверное под сотню будет....

ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??
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Так титушня и есть стадо, которое так же прятало свои хари, когда оказывалось не в большинстве. Потому они родимые - попаданцы из 2013-2014.

Насчёт били - ну ты знаешь же публику на форуме. Истерика больше внимания привлекает.
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То было агрессивное стадо...а эти.. похоже что даже не знали куда их везут...а когда увидели ах...ели....
Что до использования этот стада..то да...это да ..во первых не допустимо...а во вторых...их мог привезти только какой то идиот.....
Хотя может быть и для красивой картинки..... оно дело такое.....
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Соглашусь кроме последней фразы.
Если бы там не засветился в этих событиях Аброськин, то возможно и для картинки. А под прикрытием ментов - зачем пороху такая картинка?
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Разумеется Пороху такая картинка не нужна.....
Но таких кому такая картинка нужна...ой как не мало.....можно даже сказать много....
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И видео уже нет...хотел еще раз посмотреть..а нету...
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Видео есть. Только что прошёл по ссылке - всё на месте. Только теперь на час позже размещено - часики то тИкают.
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Может быть...но у меня по ссылке уже не открывается....
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Порошенко запретил. Свобода слова для него пустой звук.
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слушай ну задай этот вопрос прямо администрации,чтовыголовуморочите на их почту или на софете не форумчан тута там же и адрес почты
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 ‏@A_Vitauskas 2 год.2 години томуБільшеВ Виннице бойцы АТО устроили "теплый прием" кремлевской Гаде, пытавшейся попасть на военное предприятие http://www.dialog.ua/news/110342_1486395642 …
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Предприниматели из администрации Порошенко нанесли миллиардный убыток Украине. И СБУ ни гу гу.
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НикВести ‏@nikvesti 5 год.5 годин томуБільшеВ Николаеве активисты «Азова» вновь сорвали собрание «Украинского выбора» http://nikvesti.com/news/incidents/102127 …
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Народ - посмотрите видео выложенное сирийцами .https://youtu.be/qf3AFL6UQEY
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почему им не воровать? все ведь воруют и ответственности никакой.
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Так мы здесь про Тернополь будем говорить?

Или тема закрыта?
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Дайте жить предпринимателям, сволочи.

Вот теперь тема закрыта. Про блокаду гораздо важнее.
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это эти предприниматели сволочи, тема обратно открыта
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Ну, так уничтожат скоро бизнес и останутся только олигархи. ВОт тогда и наступит райская жизнь.
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ой9 да не уничтожат всю эту падаль т.е. ни такой бизнес ни олигархов, это произойдёт очень не скоро, в мире
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Тебе с дивана виднее, чем мне на рынке. Да, я предприниматель и меня уничтожают. А ты бот шоколадный, тебе сейчас самое раздолье...до новых выборов, потом ты станешь ненужен и тебя тоже выкинут как использованный гандон.
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"шоколадным ботом" меня ещё не называли, кто-кто а меня меньше всего тут можно заподозрить провластным ботом) а по сути - да мне всё равно, что там с вашим бизнесом,прижмут более крупные жлобы это ваши проблемы, наедут с предложением быть вашей крышей также всё равно, что это за дело -посредничество? вы ж не свою картошку на рынке продаёте а вся работа в том что покупаете оптом или дешевле а в розницу накручиваете цену
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расстрелять! или есть вариант гуманный только они от него сами застрелиться могут - на общественные работы направить на дорожные работы пока не отработают те миллионы что нажили непосильным трудом в этот раз в натуре непосильным, с минимальной месячной зарплатой (кстати, радость была бы для них что она теперь повышена, ранее предпринимателей это расстраивало)
а что делать? иначе откупятся сворованными у народа деньгами и дальше будут тоже самое делать
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Завысили серье? ) . Посмотрите на дорожную разметку по всей стране - весной будет сделана. Продержится ровно неделю-две.
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чет слабонько, это по 330 тыщ в год, короче по штуке баксов в месяц, такие себе корупционеры
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а и начальство автодора так же само, потому что в доле, вот так и получается что потом все ноют - дороги плохие, потому что некоторые подсуетились
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транспортный сбор и тд платим ? платим, вот например сюда эти деньги уходят
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предприниматели у нас мастера на все руки,как неуплатить налоги и сделать ущерб государству это к ним,зато потом жалуються а почему это вдруг мы живем не так как в европе?
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Я чомусь вважав шо СБУ повинна займатись питаннями безпеки України.
А постійно читаю шо СБУ то цигарки відбирає у людей, то контролює правильність оформлення земельних часток, то ще шо - прям на всі руки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредприниматели с Тернопольщины нанесли миллионный ущерб местному автодору, - СБУ
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