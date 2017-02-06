 Снегоуборочная техника в столице будет работать круглосуточно, - КГГА

В сообщении отмечается: "Учитывая сложные погодные условия и снегопад в столице, коммунальные службы работают круглосуточно. Как сообщают синоптики, завтра в Киеве ожидается значительное похолодание, ночью небольшой, а днем умеренный снег, на дорогах - гололедица.Чтобы обеспечить на утро проездной состояние дорог в городе, коммунальные службы продолжат расчищать улицы и дороги от снега в ночь на 7 февраля. В связи с этим призываем водителей не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Напоминаем, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.Городская власть также обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту. Это необходимо для качественной, своевременной уборки снега в условиях снегопада, значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения пробок на дорогах.Сейчас улично-дорожную сеть города расчищает от снега 622 единицы спецтехники и 6516 человек. В первую очередь расчищают основные транспортные магистрали, межквартальные проезды и прилегающие улицы.По состоянию на 17:00 6 февраля районами и городом составлено 94 админпротокола и выдано 1327 предписания балансодержателям, которые не убирают снег на своих территориях".