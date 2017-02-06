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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1863) Киев (16183) снегопад (617)

 Снегоуборочная техника в столице будет работать круглосуточно, - КГГА

В связи со сложными погодными условиями снегоуборочная техника в Киеве будет работать круглосуточно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В сообщении отмечается: "Учитывая сложные погодные условия и снегопад в столице, коммунальные службы работают круглосуточно. Как сообщают синоптики, завтра в Киеве ожидается значительное похолодание, ночью небольшой, а днем умеренный снег, на дорогах - гололедица.

Чтобы обеспечить на утро проездной состояние дорог в городе, коммунальные службы продолжат расчищать улицы и дороги от снега в ночь на 7 февраля. В связи с этим призываем водителей не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Напоминаем, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Городская власть также обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту. Это необходимо для качественной, своевременной уборки снега в условиях снегопада, значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения пробок на дорогах.

Сейчас улично-дорожную сеть города расчищает от снега 622 единицы спецтехники и 6516 человек. В первую очередь расчищают основные транспортные магистрали, межквартальные проезды и прилегающие улицы.

По состоянию на 17:00 6 февраля районами и городом составлено 94 админпротокола и выдано 1327 предписания балансодержателям, которые не убирают снег на своих территориях".

Также читайте: 267 единиц снегоуборочной техники постоянно расчищают столичные улицы, - "Киевавтодор"
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А она есть та техника,или только для вида.А ее еще и запрвлять надо,а ,Виталя,и почему еще снег падает?
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Снега набросали агенты кремля, шо неясно.
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Порошенко в звязку з великими снігопадами призупинив антикорупційну реформу
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Дошло наконец до педального коня, что делать нужно.
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Мало. Але "вона працює" (ц).
Сьогодні зранку біля метро "Мінська" згребли купу снігу прямо під колеса 99-го автобуса... нічого, побуксував трохи та й поїхав.
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от забора и до вечера... и никого не ипет результат - сказано круглосуточно - значит круглосуточно!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСнегоуборочная техника в столице будет работать круглосуточно, - КГГА
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