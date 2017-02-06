 За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано более 1200 взрывов, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая более чем 800 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
В следующие 24 часа СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, чем между вечерами 3 и 4 февраля - около 1200 взрывов. 4 и 5 февраля большинство взрывов было зафиксировано в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта.
"В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая более чем 150 взрывов относительно предыдущего отчетного периода. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, снова уменьшилась в течение следующих 24 часов, учитывая 21 взрыв", - говорится в отчете.
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Youtube - https://youtu.be/Vp4brfBLUKM .
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титушкипетюшки позасовывали сваи рыла в труселя, им бля балаклав не хватило.
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Бойцы ВСУ посылают боевикам «ЛДНР» провокационные смс http://alfanews.com.ua/news/614916
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Схоже на кацапську ДРГ.
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Особенно Олешко не понравилась следующая цитата одиозной депутатки: "Россия подтягивает войска не потому, что хочет напасть, а потому, что боится, что Украина нападет". Мирослав Олешко прокомментировал данное высказывание на своей странице в Facebook: "WTF?! Ты обкурилась, насмотрелась российских каналов или получила методичку от кураторов и откуда ты знаешь, что это все не было запланировано?". Олешко высказал мнение, что Савченко фактически призналась, что ее завербовали в России. "Меня пытались вербовать, наверное, более политически, чем, если это брать в военном отношении", - процитировал волонтер высказывание Надежды Савченко.
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