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 За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано более 1200 взрывов, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что за минувшие сутки зафиксировала в Донецкой области 1200 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая более чем 800 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

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В следующие 24 часа СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, чем между вечерами 3 и 4 февраля - около 1200 взрывов. 4 и 5 февраля большинство взрывов было зафиксировано в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта.

"В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая более чем 150 взрывов относительно предыдущего отчетного периода. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, снова уменьшилась в течение следующих 24 часов, учитывая 21 взрыв", - говорится в отчете.

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Титушки Порошенко-Ахметова приехали разблокировать контрабанду олигархов в ЛНР-ДНР
Youtube - https://youtu.be/Vp4brfBLUKM .
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титушки петюшки позасовывали сваи рыла в труселя, им бля балаклав не хватило.
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Юрий Бутусов можна більш детально написати шо відбулось, які травми, чи знімали?
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Известный волонтер Мирослав Олешко подверг резкой критике высказывания нардепа Надежды Савченко на одной из телепередач, подчеркнув, что политик почти призналась, что ее завербовали спецслужбы РФ, передает "Диалог UA".
Особенно Олешко не понравилась следующая цитата одиозной депутатки: "Россия подтягивает войска не потому, что хочет напасть, а потому, что боится, что Украина нападет". Мирослав Олешко прокомментировал данное высказывание на своей странице в Facebook: "WTF?! Ты обкурилась, насмотрелась российских каналов или получила методичку от кураторов и откуда ты знаешь, что это все не было запланировано?". Олешко высказал мнение, что Савченко фактически призналась, что ее завербовали в России. "Меня пытались вербовать, наверное, более политически, чем, если это брать в военном отношении", - процитировал волонтер высказывание Надежды Савченко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано более 1200 взрывов, - ОБСЕ
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