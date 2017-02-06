 Даже "союзники" России в ООН понимают, что Крым - это Украина, - Ельченко

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Существует круг так называемых "союзников" России в ООН. Это приблизительно те же страны, которые голосовали против резолюции относительно ситуации с правами человека в Крыму", - ответил глава Украинской миссии на вопрос о том, как внутри ООН воспринимают российскую агрессию в Украине.
Дипломат подчеркнул, что "этих стран немного, и я бы сказал, что подавляющее большинство из них не выражает абсолютной поддержки позиции России".
"Они имеют свои взгляды на вопрос защиты прав, но это не касается принадлежности Крыма Украине", - констатировал Ельченко.
Относительно роли России в событиях на востоке Украины, то эти страны избегают употреблять слово "агрессия", но почти все они прекрасно понимают, о чем идет речь. "Они, может и не артикулируют этим в своих выступлениях, не говорят прямо, занимают более нейтральную позицию, однако, на наш взгляд, их симпатии все же находятся на стороне Украины", - заметил украинский постпред.
В то же время, он отметил, что те страны, которые прямо поддерживают позицию Украины в ООН, в том числе в Совете Безопасности, "конечно, представляют подавляющее большинство".
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ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
06.02.2017 18:59
Galicja
Поддерживаю вопрос к редакции Цензора
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ну А Мусара как обычно конченые твари ...
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https://inforesist.org/spetsnaz-pustil-v-hod-spetssredstva-protiv-uchastnikov-blokadyi/
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Скажу больше, даже рашки прекрасно понимают кому принадлежит Крым.
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"Бездомный 90-летний ветеран ВОВ умер в сарае под Волгоградом."
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скажи что нибудь на изиге народа крысма.
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1. Отрицательный рост - это тоже рост: в 2017 году оккупанты существенно урезали бюджеты крымских городов - денег не хватит даже на насущные потребности. И это на фоне бравурных отчетов Гоблина об "устойчивом экономическом росте" и обещаний Константинова "развалить бандеровскую Украину успехами Крыма". Например, бюджеты Керчи, Феодосии и Евпатории сократили в 3 раза, Армянска и Яны-Капу (Красноперекопска) - в 4-5 раз в сравнении с 2016 годом. Аналогичная картина сложилась и в других городах Крыма. Вот и получается, что оккупанты в Крыму отчитываются об экономическом росте и повышении доходной части крымской казны, но при этом урезают местные бюджеты в несколько раз. И это в очередной раз подтверждает слова Медведева о том, что денег нет и не предвидится. Поэтому крымским городам предстоит очень сложный год http://ru.krymr.com/a/28280044.html (инфографика). Тем временем в самой россии продолжают закрываться предприятия, а люди прибегают к голодовкам, чтобы привлечь внимание тех, кому на них наплевать. С "Крымнашем" вас! https://newdaynews.ru/ekb/593442.html
2. Приморский районный суд Одессы заочно арестовал четыре украинские плавучие буровые вышки, захваченные во время аннексии Крыма россией http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/sud-arestoval-ukradennie-okkupantami-burovie-vishki-v-chernom-more/170610/
3. Сегодня оккупанты задержали предателей Украины Илью Большедворова и Сергея Акимова, которые вышли на одиночный пикет против покращень в говени с лозунгом "Украденный Симферополь". Ватники были задержаны полицаями режима уже через 15 минут. Кажется, кто-то до сих пор не понял, что попал в гетто http://krymsos.com/ru/news/u-simferopoli-aktivista-zabrali-v-politsiyu-cherez-odinochnii-piket/ (фото и видео). Напомню, что в декабре 2016 оккупанты уже задерживали этих же предателей, которые тогда говорили: "Крымчане не получили того государства, которое ждали" http://15minut.org/news/166817-v-centre-simferopolya-zaderzhali-prorossijskih-aktivistov-video (фото и видео). А в августе 2016 года предатели были задержаны оккупантами во время разрешённого митинга "Обманутый Крым", после чего безуспешно жаловались путину https://twitter.com/CrimeaUA1/status/767293832471928832 (фото и видео).
4. Крысчане стали что-то подозревать. В Крыму расклеивают листовки с таким содержанием: "Земляки! Москва сливает Крым! Предательство Крыма проходит на наших глазах. Трамп передумал снимать санкции с россии. Стало известно, что в 2017 Донбасс отойдёт Украине. Следующий - Крым!!! Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Чёрном море. Приезжие уже пакуют чемоданы и отправляют семьи назад. Не дадим за нашей спиной решить нашу судьбу. Наш Крым" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/tsentr-krima-obkleen-listovkami-protiv-politiki-putina-foto/170618/ (фоторепортаж).
5. Не знаю, пакуют ли понаехавшие свои чемоданы, но некоторые точно жалеют, что понаехали в Крым, продав всё в россии. Прочтите историю про "северного оленя" https://twitter.com/SectorCrimea/status/828236505986560000 (скрин).
6. Бизнесмен-строитель ватной ориентации утверждал, что бизнес при россии расцвел. Я спросил, а сколько среди его клиентов крымчан? Он замолчал.
7. Ватники ждали россию из телевизора, но вместо неё пришло "МММ", т.е. реальная россия, которая развела лохов по полной программе. Прочтите несколько историй, из которых состоит жизнь предателей в оккупации https://twitter.com/NUkrainia/status/828293190147006469 (скрин).
8. Проблему с электрообеспечением Крыма россия решила давно. Поэтому сейчас в каждом населенном пункте Едыкуйского (Ленинского) района света нет минимум по 2 часа в день.
9. До керченских ватников, наконец-то, дошло, что "аварийные" отключения света в Керчи не были связаны с авариями на линиях, т.к. после потепления масштабные отключения прекратились. Теперь вата с ужасом ждёт очередных похолоданий, которые обещают синоптики http://kerch.fm/2017/02/06/avariynye-otklyuchenie-v-kerchi-ne-byli-svyazany-s-avariyami-chitateli.html
10. Симферополь. Объявление в супермаркете Яблоко: "Социально значимые продукты: сахар - не более 5 кг в одни руки. Рис и гречка - не более 3 кг". Кто там хотел в совок? Он уже тут!
11. Ялта. Самые-самые гостишки на Набережной, которые даже в мертвый сезон до оккупации заполнялись на 10-15%, теперь стоят пустыми https://twitter.com/radist_titanika/status/828293505327972353 (фото).
12. Это АД!!! Преступница Поклонская хочет судить режиссера за вторжение в частную жизнь Николая II, умершего в 1918 году. Говорит, что нарушены законы Российской империи за 1903 год - нельзя было вторгаться в жизнь покойного без его согласия. У меня нет слов! Теперь я понимаю, почему Госдуму называют Госдурой - таким там самое место http://15minut.org/news/168688-poklonskaya-hochet-sudit-kinorezhissera-uchitelya-za-vtorzhenie-v-chastnuyu-zhizn-nikolaya-ii-umershego-v-1918-godu
13. На примере "няши" прекрасно видно, что должно быть с мозгом человека, поддерживающим идею "срусской весны".
14. Многие патриоты выехали из оккупации, но многие продолжают жить на аннексированном полуострове. Иногда происходят неожиданные, но приятные встречи с незнакомцами, от которых сжимается сердце. Прочтите одну из таких историй https://twitter.com/SectorCrimea/status/828598925573705728 (скрин).
15. Моей бабушке 80 лет. Она крымская татарка и самая проукраинская бабушка, которую я знаю. Вы спросите - почему? Наверно, потому что она помнит, как выселяли её семью…
P.S. Крым уже давно стал айсбергом для Титаника под названием "россия", а крымчане - лучшими её могильщиками.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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"запозичений" з пропагандистських плакатів. нациської партії НСДАП
Great Russia Party Posting Hitler-Inspired Propaganda in Moscow
http://whiteresister.com/index.php/11-reports/389-great-russia-party-posting-hitler-inspired-propaganda-in-moscow
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