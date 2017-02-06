 Евродепутат Галер об Авдеевке: Россия испытывает, как будет реагировать новая администрация США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер (партия "Христианско-демократический союз").
"Мы очень обеспокоены ухудшением ситуации, и у меня нет сомнений, что агрессор, а это Россия, испытывает, как будет реагировать или не будет реагировать на это новая администрация США", - сказал он.
При этом евродепутат подчеркнул необходимость "продолжать поддерживать жертв агрессии" и оказывать давление на Россию с тем, чтобы она "сосредоточилась на выполнении Минских соглашений".
"Агрессор - Россия, им нечего делать на украинской земле. Поэтому в этой ситуации мы должны продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул политик.
Галер также считает, что лучшим ответом агрессору будет предоставление Украине безвизового режима.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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https://inforesist.org/spetsnaz-pustil-v-hod-spetssredstva-protiv-uchastnikov-blokadyi/
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2 год. ·
Говорите, весь мир нас поддерживает?.. И где-то там на дипломатическом поприще мы побеждаем?..
Тогда почему так трудно легально приобрести в странах западной демократии современную авионику, электронику для беспилотников?.. Почему Израиль сотрудничает с Россией, а не с нами?.. И где государственная поддержка отечественных разработчиков и производителей?..
Я не говорю про ширпотребовские детали для авиамоделей из Китая - здесь всё просто. Но дорогое профессиональное оборудование за большие деньги приходится добывать с боем... Запрет на продажу с одной стороны, жлобство и глупость таможни с другой... Третий год идёт война...
Hello,
we are glad that you are interested in our product!
Sorry for keeping you waiting for so long.
I had to discuss the customs regulation with the Office for Foreign Trade if we are allowed to ship the product to the Ukraine (because of the current embargo)...
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Хай їм, та й нам, усім добрим людям на Землі щастить у війні проти ненажерливої іздихающій імперскій сволоті під назвою московська Орда.
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1,США ЯО из за Украины на кацапов не применит 100 %
2, ближайшее время стелсы на взлетках Украины не появлятца
3, ЯО Украине не возвратитца
4,войска ни США ни НАТО по линии фронта не станут
Что же остаетца
по большому счету выразить хотя озабоченость , ждем.
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