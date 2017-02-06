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 Политика Украины
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 Евродепутат Галер об Авдеевке: Россия испытывает, как будет реагировать новая администрация США

Усиление российской агрессии на Донбассе является испытанием реакции новой администрации США и президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер (партия "Христианско-демократический союз").

"Мы очень обеспокоены ухудшением ситуации, и у меня нет сомнений, что агрессор, а это Россия, испытывает, как будет реагировать или не будет реагировать на это новая администрация США", - сказал он.

При этом евродепутат подчеркнул необходимость "продолжать поддерживать жертв агрессии" и оказывать давление на Россию с тем, чтобы она "сосредоточилась на выполнении Минских соглашений".

"Агрессор - Россия, им нечего делать на украинской земле. Поэтому в этой ситуации мы должны продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул политик.

Галер также считает, что лучшим ответом агрессору будет предоставление Украине безвизового режима.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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«При попытке задержать автобус с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте, произошло избиение ветеранов Войны за Независимость спецназом Донецкой полиции под личным командованием начальника полиции Донецкой области Аброськина. Спецназ использует резиновые дубинки и слезоточивый газ, оружие снято с предохранителей»
https://inforesist.org/spetsnaz-pustil-v-hod-spetssredstva-protiv-uchastnikov-blokadyi/
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Переатестація в лавах ментів може набути невідворотної форми, коли вже нікому буде подавати на апеляцію.
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как такого ничего здесь нет, просто подача данных с пользой для конкретных людей. А как там на самом деле, то пока никто не напечатал. Того печатника с Фейса начиталась здесь до....
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поросюку пиздюлей вломили?
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он не мусор, он клоун. При чём плохой клоун, не смешной. Лучше бы гаде с ноги зазвездюлил, хоть какой-то толк был бы.
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а ты походу свинособака. К ментам никогда отношения не имел.
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Я не писал мент, я писал, что ты мусор под ногами
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то, что думают кацапы о всех окружающих никого не интересует, иди бояры хлебни, мож полегчает.
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таки да не смешной клоун, эму в напарники нужен смешной, панамский, безальтернативный клоун, вот это цирк был бы, когда не смешной клоун, смешному панамскому клоуну с ноги зазвездюлил.
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он уже попытался, обосрался с вилкулом. Теперь с достойными противниками старается не встречаться. Хотя очень жалко, что вилкул тогда не отхватил.
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Новые петюшки ,так же прячут рыла !!!!наверное знают что правое дело делают..

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мусорам то, которые эту петюшню охраняют, попроще, они гниды в балаклавах. А этих петюшек - козлов отпущения, полюбасу козлами отпущения сделают, вот и сунут свои рыла в штаны.
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Ну вова,один из многих убийц,расслабь булки и получай удовольствие!
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Как вы заеПали этими Минскими соглашениями,по этим соглашениям Кацапия только гарант этих соглашений,так же как немчура и жабоеды,так что они в одинаковой мере отвечают за всё что сейчас происходит на Даунбассе,чоколЯдный Пеця чем думал когда подписывал эту туфту?
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Как это в одинаковой мере? Немцы и французы это миротворцы! А кацапы агрессор! Непосредственный зачинщик и исполнитель! Он ввёл свои войска, технику! Финансирует и командует непосредственно всеми этими ужасами ! Врет и обливает грязью и Украину и ес и америку! Эта пакость параша убийца и разрушитель не может даже сидеть за одним столом с приличными людьми..
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Да еб...те вы по Донецку, ватаны в подвалах переседят с них не убудет. А потом обвинить в этом рашу. Нужно действовать ихними же гибридными методами. Валить русскую нечесть в городе.
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Лысый,пить будешь,а баба твоя?
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а что у Трампа своих мозгов нет? Тогда он не президент
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Порошенко варварски напал на Украину и Авдеевку в частности,прямо Гитлер Украины... Кремлешакалы Кургиняны и прочая ШУШЕРА аж пену Пустили...
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А Йуля возле сортира.. по приказу хуйла ...пыталась узнать из первых уст.....
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ЗаХЕРченко с Плотвой обещали до Берлина и Лондона дойти,а виновна Украина.Странная у Путлера логика.... сквозняк в башке у плешивых впрочем ВСЕГДА..,впереди себя детей и женшин пустим не в счёт
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Юрий Касьянов
2 год. ·

Говорите, весь мир нас поддерживает?.. И где-то там на дипломатическом поприще мы побеждаем?..
Тогда почему так трудно легально приобрести в странах западной демократии современную авионику, электронику для беспилотников?.. Почему Израиль сотрудничает с Россией, а не с нами?.. И где государственная поддержка отечественных разработчиков и производителей?..
Я не говорю про ширпотребовские детали для авиамоделей из Китая - здесь всё просто. Но дорогое профессиональное оборудование за большие деньги приходится добывать с боем... Запрет на продажу с одной стороны, жлобство и глупость таможни с другой... Третий год идёт война...

Hello,
we are glad that you are interested in our product!
Sorry for keeping you waiting for so long.
I had to discuss the customs regulation with the Office for Foreign Trade if we are allowed to ship the product to the Ukraine (because of the current embargo)...
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Дай Боже пану Михаэлю Галеру, як й усім його однодумцям як найдовших років життя.
Хай їм, та й нам, усім добрим людям на Землі щастить у війні проти ненажерливої іздихающій імперскій сволоті під назвою московська Орда.
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как будет реагировать США начнем от обратного .
1,США ЯО из за Украины на кацапов не применит 100 %
2, ближайшее время стелсы на взлетках Украины не появлятца
3, ЯО Украине не возвратитца
4,войска ни США ни НАТО по линии фронта не станут
Что же остаетца
по большому счету выразить хотя озабоченость , ждем.
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Захрюченко усиленно изучает аглицкий язык,готовится брать Лондон.Изучает по самоучителю для лошадей ,автор Лавров С. Вотдуювонт,дебилы бля.Май нейм Алекзандер.АЙ ИЗ ПРЭСЕДЭНТ ЛУКОНДОМА....
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Хорошая альтернатива озабоченности: безвиз. Господа, мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
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ну, и чего там Госдеп сопли жует? Пусть нам скажут, когда испытания закочатся?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвродепутат Галер об Авдеевке: Россия испытывает, как будет реагировать новая администрация США
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