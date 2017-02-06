 Террористы не отвечают на неоднократные обращения забрать трупы боевиков под Авдеевкой, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Отчаянные попытки российско-террористических войск захватить наши позиции в районе населенного пункта Авдеевка привели к многочисленным потерям среди боевиков. При этом, тела убитых террористов до сих пор остаются не эвакуированными через одностороннее нежелание оккупантов договариваться о прекращении огня.
В течение нескольких последних дней украинская сторона неоднократно предлагала представителям ОРДЛО обеспечить соблюдение режима "тишины" в районе Авдеевской промзоны, чтобы осуществить поиск и эвакуацию погибших террористов. Впрочем, никакого ответа на обращение украинской стороны так и не поступило.
Указанное еще раз свидетельствует, что для командования российско-террористических войск поддержания эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине".
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А як вони воюють біля Авдіївки. Наші захопили окопи сепарів, залягли. Лугандони почали несамовито атакувати. Все прострілюється, залягти нема куди. Викопати окоп неможливо. Мороз - 20, землі промерзла на метр. Саперна лопатка грунт не бере. Ось і втрати. Ну і що змінилося у кацапських мізках за сто років ?
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Прикольное изложение факта.Что же,трупы должны были встать сказать всем спасибо и организованно покинуть поле брани? Конечно они будут лежать! Это же не зомби Вуду.Хотя..Хер их знает тех кацапов...Почему-то они не забирают своих жмуров...Как в фильме " Операция 'Мертвый снег'"
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Пусть знают, мы все же наверное живем в век всяких там дигитальных штучек, это в 19 веке печатное дело (буквы) было круто ибо фото было дорого и грамоздко, но сейчас, вчем проблема?
Вы обратите внимание как рашысты пользуют "картинку" - надо учиться у профи, только не пизд@ть как они - а показывать как оно есть на самом деле.
Чего тормозить то?
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Вы точно уверенны что Гундяев когда что то такое говорил перед тем "не принял на грудь" пару тройку литров Боярки со Стекломоем?
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