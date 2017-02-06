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 Террористы не отвечают на неоднократные обращения забрать трупы боевиков под Авдеевкой, - пресс-центр штаба АТО

После ожесточенный боевых действий под Авдеевкой осталось много трупов боевиков, которые остаются лежать

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Отчаянные попытки российско-террористических войск захватить наши позиции в районе населенного пункта Авдеевка привели к многочисленным потерям среди боевиков. При этом, тела убитых террористов до сих пор остаются не эвакуированными через одностороннее нежелание оккупантов договариваться о прекращении огня.

В течение нескольких последних дней украинская сторона неоднократно предлагала представителям ОРДЛО обеспечить соблюдение режима "тишины" в районе Авдеевской промзоны, чтобы осуществить поиск и эвакуацию погибших террористов. Впрочем, никакого ответа на обращение украинской стороны так и не поступило.

Указанное еще раз свидетельствует, что для командования российско-террористических войск поддержания эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимум 30 боевиков были ликвидированы в боях под Авдеевкой, - российская "Новая газета"

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В СРСР (нинішній РФ) житт ялюдини ніколи нічого не вартувало. Згадайте скільки трупів було в 1939 році під час Зимньої війни,яку почав СРСР. Фіни трупи радянських солдат як дрова збирали та акуратно поскидали на купу і не раз просили їх забрати тіла. А у відповідть ви всьо врьотє, наших войск в Фінляндії нєт! Так само було і в Польщі в 1939 році, коли поляки оборонялися як могли після вторгнення Червоної армії в Польщу(Західну Україну та Західну Білорусь). Ті трупи валялися в містах довго. Навіть коли СРСР окупував Польщу, то їх навіть не ховали як солдал, а просто поскидали у вантаєівки та відвезли тпу в брацкую магілу. До речі ватніки до цих пір пишаються тим. у них багато брацкіх магіл. По факту ганебно закопаних солдат. Без імен, прізвищ та дат народження.
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Так гиркин написал, что срашка отправила в сирию мобильные крематории, наверно ж с дамбасса. Так что не в чем их сжигать теперь. А в контрактах написано, что будут сжигать. Обещали.
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Московіти нічого не навчились за 100 років. Головна стратегія - закидати ворогів м"ясом своїх воїнів і залити кров"ю. В 1916 році відбулась "стохідська м"ясорубка" в якій загинуло біля мільйона вояків (!!!). Зараз у Волинській і Рівненській області проживає по мільйону!. Це був жах Першої світової. Сам поїхав у ці місця щоб подивитись, чому такі жертви. Ліс. Російська армія кинула в атаку кращу піхоту і кавалерію. Кавалеристи з аксельбантами, знай наших. Але в лісі кавалерія перетворилась в статичну мішень, серед дерев багато не погарцюєш. Піхота була викошена кулеметами. Виявляється, у тому лісі стояла вода, сантиметрів 20. Викопати окопи неможливо, залягти у воду, теж не вихід. Тож вони ховалися за тоненькими деревами. Ось їх і перестріляли. Після першої атаки втрати склали біля 60% Так воювали славні "руські офіцери".
А як вони воюють біля Авдіївки. Наші захопили окопи сепарів, залягли. Лугандони почали несамовито атакувати. Все прострілюється, залягти нема куди. Викопати окоп неможливо. Мороз - 20, землі промерзла на метр. Саперна лопатка грунт не бере. Ось і втрати. Ну і що змінилося у кацапських мізках за сто років ?
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После ожесточенный боевых действий под Авдеевкой осталось много трупов боевиков, которые остаются лежать

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Прикольное изложение факта.Что же,трупы должны были встать сказать всем спасибо и организованно покинуть поле брани? Конечно они будут лежать! Это же не зомби Вуду.Хотя..Хер их знает тех кацапов...Почему-то они не забирают своих жмуров...Как в фильме " Операция 'Мертвый снег'"
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На дворе мороз а обещают еще больший мороз -так что трупам нечего не станется -как только террористы отстреляются так сразу заберут -до весны еще очень далеко а если на это посмотреть с другой стороны то это может быть засада -ждут когда кто небудь с украинской стороны начнет забирать и тогда начнут расстреливать забирающих -так чтто смотрите там внимательно -враг с которым имеет дело Украина коварный и на все подлости идет.
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Приехавший в отпуск из днр ополченец, убил сожительницу 400 ударами журнального столика, сообщает пресс-служба УВД по Тульской области.
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Все нормально-у козломордых семейные избития законны.Новость ни о чем.
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400?) устал наверно ) хотя им легче сожительницу столиком ударять лиж бы не работать
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Какой он залупенец -наемник он а наемников не где не любят так как у них нет нечего человечского и воюют они только за деньги а не за идеи.
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В донецком аэропорту кацапы под видом сборщиков трупов запустили сапёров заминировавших опорные сваи, на трупы им было начхать, а потом подорвали их дистанционно и обрушили развалины на наших ребят. Сейчас они не убирают своих дохляков потому что ещё не придумали, как их использовать. Касаб и подлость понятия параллельные никогда неразлучные ни в быту ни тем более на войне. Причём подлые и по отношению к друг другу.
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значит нужно выпустить собачек погулять.........
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А чему фотки не делаете (трупов) и в сеть их надобно загрузить - не для того чтобы поржать, а что бы ВАТА знала и была в курсе как с ихними вояками ихние же сослуживцы поступают.
Пусть знают, мы все же наверное живем в век всяких там дигитальных штучек, это в 19 веке печатное дело (буквы) было круто ибо фото было дорого и грамоздко, но сейчас, вчем проблема?

Вы обратите внимание как рашысты пользуют "картинку" - надо учиться у профи, только не пизд@ть как они - а показывать как оно есть на самом деле.
Чего тормозить то?
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в рот их чых пых! пусть валяюца наглядным пособием для любителей брать Англию через Киев!
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Ну вообще то у евреев все считается по маме, и если у мамы (по версии РПЦ) рассейские корни - то, Шура! вы не поверите, но все русские это евреи!

Вы точно уверенны что Гундяев когда что то такое говорил перед тем "не принял на грудь" пару тройку литров Боярки со Стекломоем?
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https://youtu.be/2bofU4noovs . Вот так надо мочить сепаров
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дык, вроде Путин разрешил жечь на месте, без почестей.
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Хутин - пуйло, Лавров - чмо, а Чуркин - Чуркин!!!
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З чого б це наші воїни кацапським падлом переймаються? Зима, морози, не смердять. Кому той кацапський непотріб потрібний? Нехай хоч собаки від'їдяться.
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Просят трупы показать, боятся шо это засада
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Зачем удобрением разбрасываетесь? Раздать селянам по парочке, пусть закинут их в компостную яму, через пару лет перегнойчик будет- пальчики оближешь...
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Безмозглые кацапские скоты на парашостане никому не нужны их использовали как презерватив, бабы новых нарожают кацапов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы не отвечают на неоднократные обращения забрать трупы боевиков под Авдеевкой, - пресс-центр штаба АТО
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