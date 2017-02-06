 Московский суд оставил под арестом имущество фабрики Roshen в Липецке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Постановление Басманного суда от 9 декабря оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал судья. Срок предварительно следствия по делу также продлен до 13 марта.
В ходе заседания представитель фабрики адвокат Максим Крупский просил признать постановление суда первой инстанции незаконным, необоснованным и отменить его в связи с отсутствием необходимых условий для ареста имущества. "Несмотря на наши подробные возражения в Басманном суде, никаких конкретных аргументов суд тогда не привел. Организация не признает себя виновной в инкриминируемых ей преступлениях", - подчеркнул он.
Следователь возразил защите и просил отказать в удовлетворении заявленной жалобы. "Кадастровая стоимость не всегда соответствует рыночной, а на данный момент в отношении компании проводятся проверки за 2013 и 2014 год", - подчеркнул он. Гособвинение полностью поддержало позицию СК. Выслушав доводы сторон, суд вынес решение.
Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки.
Уголовное дело, которое расследует Следственный комитет РФ, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России. Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей.
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Порошенко торгует сейчас с лугандоном, на крови украинских солдат.
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почему арестованное имущество до сих пор не продано
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предлагай цену
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Русофашики , будьте вы прокляты в зародыше !
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Чи ухи нажрався ?
Ілі авяков УБЄДІЛ шо схавалі убивство САШІ БІЛОГО , посадку водонтерів і добровольців І ЦЕ СХАВАЮТ...
О ІДІОТ . Бєгі пєтя БЄГІ.
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Youtube - https://youtu.be/Vp4brfBLUKM .
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Так кто "блокирует-блокаду"?..блокируют титуш..???
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