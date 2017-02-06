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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:налоги (2334) НДС (228) Россия (68622) суд (20112) Следком РФ (128) Roshen (88)

 Московский суд оставил под арестом имущество фабрики Roshen в Липецке

Мосгорсуд в понедельник оставил под обеспечительным арестом до 13 марта имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen по делу о неправомерном возмещении из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу представителей предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Постановление Басманного суда от 9 декабря оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал судья. Срок предварительно следствия по делу также продлен до 13 марта.

В ходе заседания представитель фабрики адвокат Максим Крупский просил признать постановление суда первой инстанции незаконным, необоснованным и отменить его в связи с отсутствием необходимых условий для ареста имущества. "Несмотря на наши подробные возражения в Басманном суде, никаких конкретных аргументов суд тогда не привел. Организация не признает себя виновной в инкриминируемых ей преступлениях", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ROSHEN останавливает Липецкую кондитерскую фабрику

Следователь возразил защите и просил отказать в удовлетворении заявленной жалобы. "Кадастровая стоимость не всегда соответствует рыночной, а на данный момент в отношении компании проводятся проверки за 2013 и 2014 год", - подчеркнул он. Гособвинение полностью поддержало позицию СК. Выслушав доводы сторон, суд вынес решение.

Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки.

Также читайте: "Это суверенное решение владельцев", - Песков о закрытии фабрики Roshen в Липецке

Уголовное дело, которое расследует Следственный комитет РФ, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России. Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей.

Читайте: Закрытие фабрики Roshen в Липецке не имеет политической подоплеки, - спикер Совфеда РФ Матвиенко
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зато в Украине - спокойно работают рашистские банки, поросенко получает от них откаты через лерку-инфляцию..
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Про лерку инфляцию, мне понравилось.
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Почему не арестованы рашистские активы в Украине?
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пукин торгуется с вальцманом, держит поросенко на крючке, и поросенко - в очередной раз, предаст интересы Украины ради своих кондитерок..
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Ну что зрадоботы, съели? Все-таки петя патриот!
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Лол, мне порохобот лайк поставил. Это же был сарказм)
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Порошенко не нужна липецкая фабрика, он сидит на потоках - Саакашвили.
Порошенко торгует сейчас с лугандоном, на крови украинских солдат.
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соевых козлов легко спутать с ольгинскими баранами, одни делом заняты, только при чем здесь я?
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Прошу пардону! Твой сарказм принял за чистую монету! Ты хоть смайлик ставь, а то за соевого принял! Еще раз прошу пардону!
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сейчас начнутся остроумные вопросы на тему,
почему арестованное имущество до сих пор не продано
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нет, они просто всех нормальных заспамят, диетологи ...
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Если негарант даже в Рашке с налогами пытается химичить, то представляю что он у нас делает.
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Ах ты боже мой...Порошенко теперь однозначно патриот!! Или Это путен патриот , ведь это он акрыл липецкую фабрику...соевые, разъясните мне, глупому. Кто больший патриот Украины: однотуровый, который работал вопреки всему, или куйло, который все таки закрыл фабрику??
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Якщо родився тупим, то вже нічого не зрозумієш. Стаття про арешт активів (запобіжний захід в судовому процесі). Про зупинку виробництва річ не йде. Ну хоча б читайте текст , а не ліпіть дурню.
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Весь негатив от липецкой фабрики Петя на себя уже набрал вне зависимости что с ней дальше будет.
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Приказ ментам атаковать ветеранов АТО, отдал Порошенко. Остальные не осмелились бы.

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а чего ты урод раскукарэкался как мразь козломордая? Шо уродец, пачку сигарет не получичиш, а лиш докурить бычок от мусоров?
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ты детя наркоманов иди опохмелись, ДЕБИЛ вражденный))))
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вали деблокиратор бычки собирай за мусорами, может те и электричество ушлепку включат в башку шоб прозрел, шнырь. И рожу сваю не забудь уродец в трусы обосранные всунуть, балаклава тока мусорам полагается.
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детка,ты писать научись, а потом показывай свой одноизвиленный ум)))) иди в школу готовься. хотя, какая тебе школа. подворотня в лучшем случае)))))
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От кремлевского подонка , вся Украина попала в передрягу !
Русофашики , будьте вы прокляты в зародыше !
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барыга апеляцию жалобную подавал через своих прихфостней? фу чмо галимое!
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колонна автобусов с титушками на подьезде к Бахмуту. Впереди - сопровождающая их машина полиции прикрывающее движение...ТЕРМІНОВО."До всіх, хто на блокаді": Парасюк звернувся до побратимів з приводу силового розгону блокади http://1vib.co.ua/index.php/uk-ua/podiia/item/do-vsikh-khto-na ….
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Наверное, такие же титушки(переодетая мусорня), как и при сносе мафов на политехе. Ну есть еще вопросы почему беркутовцы далее работают в органах?
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барыгам перекрыли торговлю с оккупантами, сабаковцы едут убивать Патриотов Украины, которые заблокировали поросенковско-лугандонскую контрабанду..
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ПОРОХ вааще йоб...у ДАВСЯ ?
Чи ухи нажрався ?
Ілі авяков УБЄДІЛ шо схавалі убивство САШІ БІЛОГО , посадку водонтерів і добровольців І ЦЕ СХАВАЮТ...
О ІДІОТ . Бєгі пєтя БЄГІ.
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Что-же ж\д дорогу прийдется взрывать вместе с поездами. Титушня - это проделки рыжего Гудка. Татарина давно пора за яйца подвесить на Майдане. Войну он развязал вместе с Ефремовым.
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Щоб не сталося зараз з фабрикою в Ліпєцьку - справу свою вона вже зробила..Льотчик збитий...
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Ротшильды этого Мацквабаду не простят. Мир тесен Будет кабаева за косяки хуйла у Рокфеллеров джигу отплясывать

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Нарешті цукерки Липецької фабрики "Рошен" стануть поперек горла їх любителям!
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а всем насрать!законы логики нам неведомы!не продает потому что...потому!давайте начальницу гади президентом-давно газа по 450 не было,соскучились...
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Титушки Порошенко-Ахметова приехали разблокировать контрабанду олигархов в Л-ДНР
Youtube - https://youtu.be/Vp4brfBLUKM .
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Ни хрена не меняется. Титушня шоколадная рулит!
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Та да. А еще он хочет на кремле тризубы вместо звезд повесить, прикинь?
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Чебу рашка драная , а лампочку в корридоре не забыл вывернуть ?
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Ту фабрику давно уже можно было продать по частям - рабочим по станочку в счет зарплаты, например...и все довольны...
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Спецназ пустил в ход спецсредства против участников блокады, которые блокируют титуш
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..против участников блокады, которые блокируют титуш..Что зрадофилы..уже крыша едет от зрады..Дошло,что это клоунада,а не блокада?

Так кто "блокирует-блокаду"?..блокируют титуш..???
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Ліпецька фабрика - тільки пркриття. Там холдинг. І дуже прибутковий.
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почему когда начинаются веерные отключения то виноват порох, а когда оно не отключается , все равно порох виноват))))
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лучше поздно, чем никогда. порошенко должен отмотать срок, как его папенька и настоящий презик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосковский суд оставил под арестом имущество фабрики Roshen в Липецке
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