 Украина требует от РФ прекратить вооруженные провокации в исключительной морской зоне в связи с обстрелом самолета Ан-26, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.
"В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ - обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины", - говорится в сообщении.
"Российской стороне выражено категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. вооруженные провокации в исключительной (морской) экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных", - подчеркнули в МИД.
Как сообщалось, 1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что транспортный самолет Ан-26 ВМС ВСУ был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек, экипаж не пострадал, на самолете - повреждение от пули.
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А реальный обстрел нашего самолета - уже очередной акт агрессии.
Наши
потребовалипопросили - не стреляйте
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ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
06.02.2017 18:59
Galicja
Поддерживаю вопрос к редакции Цензора
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Скоро на ДОНБАССЕ .....
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Экс-боец Донбасса о стычке с полицией: Хотели крови в обмен на торговлю с оккупантами? Ну вы получите крови https://inforesist.org/spetsnaz-pustil-v-hod-spetssredstva-protiv-uchastnikov-blokadyi/ …
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