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 Политика Украины
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 Украина требует от РФ прекратить вооруженные провокации в исключительной морской зоне в связи с обстрелом самолета Ан-26, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с провокацией со стороны РФ – обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

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"В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ - обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины", - говорится в сообщении.

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"Российской стороне выражено категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. вооруженные провокации в исключительной (морской) экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, 1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что транспортный самолет Ан-26 ВМС ВСУ был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек, экипаж не пострадал, на самолете - повреждение от пули.
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надо не требовать, а всадить , этой, кацапской лоханке с рпг в борт
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согласен. Но даже требовать что-то начали не на следующий день даже.
А реальный обстрел нашего самолета - уже очередной акт агрессии.
Наши потребовали попросили - не стреляйте
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Протесты в Румынии дело рук РФ-https://www.youtube.com/watch?v=AeL46ywNH1U
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С ху... такі висновки, чи це румунський.варіант Шатуна)))))
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vivv555777

ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
06.02.2017 18:59
Galicja

Поддерживаю вопрос к редакции Цензора

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Странно задавать такие вопросы сайту, который прнеадлежит тому, который является организатором этих самых нападений.
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странно этот вопрос задавать в комментариях к статье, а не в совете форумчан или через электронную почту администрации.
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Может редактор отмашку не дал, решил посмотреть, куда ветер дует?
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Какие там "ветераны АТО"? Провокаторы кремлевские... Что они там хотят-то? Нестабильность? Или чтобы Украина замерзала без угля? Или досрочных выборов для их местных украинских хозяев? РАЗОГНАТЬ их надо, чем скорее, тем лучше будет для Украины.
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Вот не могу нигде найти, в чем принципиальная разница между такими понятиями, как: "Озабоченность, обеспокоенность, опасение, недовольство, решительный протест, категорическое требование, настоятельная рекомендация и т.д."?
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Признаюсь, ожидал силового разгона блокады, но чтобы с титушнёй, это просто пипец!

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Выблядок пархатый делает все чтоб сдохнуть в скором времени мучительной смертью !
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Слава Б-гу, власть начала действовать, а то я думала уж данные бандиты-"активисты" рулят страной. Не всё так плохо с Порошенко, если он разгонит этих беспредельщиков-блокировщиков, народ только спасибо скажет!
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Пусть свинорыл берет самолет, и дует в ООН показывать дырку от пули
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Экс-боец Донбасса о стычке с полицией: Хотели крови в обмен на торговлю с оккупантами? Ну вы получите крови https://inforesist.org/spetsnaz-pustil-v-hod-spetssredstva-protiv-uchastnikov-blokadyi/ …
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Блокада Даунбасу, це початок українського антікорупційного Майдану і за законом жанру з"явився антіМайдан, з звичайними в ціх справах "тітушками")))))
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Дежавю 2014... Видео как аваковские мусора и тиушня ВМЕСТЕ работают как 3 года назад. https://www.facebook.com/gromov.igor.5/videos/1240483492707224/ …
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Климкин - будете требовать, когда ПКР появится...так, что лоббируй, как говорится
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какие ваши доказательства? паниковский не обязан всем верить. где пуля?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина требует от РФ прекратить вооруженные провокации в исключительной морской зоне в связи с обстрелом самолета Ан-26, - МИД
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