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 Полковнику ВСУ, перешедшему на сторону "ДНР", выделили землю в Черкасской области, - "Прочерк". ДОКУМЕНТ

Жители села Матусов (Шполянский район Черкасской области) возмущены тем, что военнослужащий ВСУ, который сейчас воюет за террористическую организацию "ДНР", получил в селе участок земли в 2 га.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прочерк", родственники мужчины проживают в селе. Они, по словам крестьян, и подали документы на получение земли.

"В нашем селе родился и вырос Добренко Сергей Михайлович, который проживал в Донецке, а когда началась война, то он, офицер ВСУ, перешел на сторону "ДНР". Несмотря на это, решением сельского совета ему выделяют 2 га земли как участнику АТО", - говорится в сообщении жителей села Матусов.

Они также предоставили указ главаря "ДНР" Александра Захарченко о назначении Сергея Добренко "руководителем аппарата Совета обороны ДНР".

Полковнику ВСУ, перешедшему на сторону "ДНР", выделили землю в Черкасской области, - "Прочерк" 01


То, что Добренко Сергей Михайлович получил земельный участок в селе Матусов, подтверждает сводный реестр.

Полковнику ВСУ, перешедшему на сторону "ДНР", выделили землю в Черкасской области, - "Прочерк" 02

(Кликните на картинке, чтобы увеличить)

Сельский голова Василий Колиснык сказал, что о ситуации знает, но землю выделяли еще до того, как он пришел на должность. По его словам, дело расследует СБУ, которая письмом сообщила сельсовету об открытии уголовного производства.

Знает об этой ситуации и главный военный комиссар области Евгений Курбет. Он сообщил, что мужчина был офицером ВСУ, проходил службу в Донецке, а потом демобилизовался и переехал на территорию, подконтрольную "ДНР", где даже получил "чин".

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Прокуратура области заявила по этому поводу следующее (текст приводится полностью):

"Прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасской области по факту участия в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика". Злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и будучи полковником Вооруженных Сил Украины, в 2014 году перешел на сторону врага и в настоящее время активно участвует в деятельности террористической организации "Донецкая народная Республика". В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, оно объявлено во всеукраинский розыск, и предоставлено судом разрешение на его задержание. Действия последнего квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой".

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вопрос один - КЕМ был выделен участок.. фио, должность?
а не голимые отмазки..
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Фингя вопрос. Там депутатов человек 10-14, поднять результаты голосования, и всех, кто тогда был "ЗА", в АТО на разминирование.
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Нифига себе....скоро и квартиры сепарам в Киеве начнут давать.
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Там изначально их кубло . Не там АТО начали ).
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Все ожидаемо ( если во время революции не льется кровь " упырей" то революции не было )
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соевое быдло уже даже и не прячется, расслабило булки и все делает внягляк как при дважды не судимом, только с еще большим размахом
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Посмотрите видео. Там Аброськин, сука сепарская, посмотрите на его рожу.
Он и тот гандон в кожанке как раз и крышует контрабас, это что, не понятно.
Он набрал точно таких же ментов, которые сдали Лугандон свинорылым уёбкам, какие они украинцы? Это прокацапские уёбки, одних валим , других одеваем в каски.
Власть гнилая.
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Такое впечатление,что ничего не изменилось в этом государстве,те же самые методы,те же самые титушки,ряженые,за что, столько крови пролито,за что погибают самые лучшие,цвет нации, такое отчаяние,что все это напрасно было.
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если уже не выдают, дожились всякая гадость типа Вагнера катается!
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Реформы Порошенка в действии. Пойманный на взятке в 500тыс. дол.судья вышел на работу и получает зарплату в 190 тыс.грн http://antikor.com.ua/articles/150505-pojmannyj_na_vzjatke_v_polmilliona_dollarov_sudjja_vyshel_na_rabotu_i_poluchaet_zarplatu_v_190_tysja …..
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Ну да. В Киеве тоже Захарченко откроет сеть магазинов "Первый республиканский гастроном" курятина водка Путинка. Я уверен что будут в Киеве и покупатели. Так же банк "Центральный республиканский банк ДНР " получит лицензию от НБУ.
А вот "Ташкент" (боевик террорист "министр налогов и поборов ДНР") многим понравится как глава налоговой службы Украины. Он умеет расстреливать прямо за углом. Собирать в полной мере налоги и поборы. Одним словом "сильная рука" по которой пошла такая тоска у народа.
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и Захеру с Блудницким надо выделить,два на метр и метр в глубину.
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А ты и не сомневайся,они и покупают и получают,и заодно обсирают и россеяных ждут.
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...барыга своих реально награждает...не медальками разными.
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Все логично,в стиле п..ров шоколадных.Кто то удивлен.Мусоров и сбу в этой стране интересует только контрабас и охрана очередной дупы,по недоразумению управляющей государством.
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"тамженашилюди" - решил глава сельсовета и подписал распоряжение.
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А я считаю что правильно дали землю, херою! Только надо не много уменьшить и дать метр на два на местном кладбище!
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ВОБЩЕ не понимаю о чем думал председатель с/с , даже если поверить ему что было выделено до того , какого после того через суд не анулировали постанову чего ждали пока " наши" придут небойсь под полой и флажок кацапский припрятан был , бли скоко еще овна по стране .
председателя с/с за перебрик науй .
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А чем думают чиновники которые в силу цеховой солидарности ставят нужные печати и подписи и боевики ЛДНР тем более их родители получают все соц. выплаты и даже надбавки. В то время как те которые и не кричали "Путин введи войска" в силу отсутствия родни на подконтрольной территории а так же связей не получают пенсий. Среди них преподаватели украинского языка школ Донецка Луганска. Им не нужно выплачивать пенсию потому что её должны получать на подконтрольной территории боевики ЛДНР и их родители? Занятная логика.
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выход один и притом известный , страны прибалтики пример , все кто с элиты ( начиная с секретаря председателя с/с) времен ссср к власти не подпускать на пушечный выстрел даже их правнуков , всех кто против Украины лишать гражданских прав .
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Ага а как это осуществить у нас в Украине? У нас только Андрюха Парубий возможно был в пионерах. А так все там были. Юля так вообще почти что Роза Люксембург. Тягнибок пионер комсомолец потом как бы националист. Ирина Фарион не хотела вступать в ряды КПСС это жалкие наговоры и инсинуация. Арсений Петрович железный Сеня вот истинное лицо антисоветчины и оппозиции.
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Мабуть він сват, брат, чи не дай боже кум якого небудь любого друзя-чиновника з Банківській аж із самого Київа. Свять-свять-свять, страшно навіть подумати.
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ну так,а ткто виноват?неужто грося с порохом?или это еще сенины дела?
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Да ну в Черкасской области не может быть сепаратистов Может его лишить пенсии и социальных выплат? Но это невозможно. Он же не сможет получить справку переселенца, так как в село Мотусов Черкасской области не пришёл "русский мир", потому, что в селе Мотусов Черкасской области никто не звал Путина и никто не предатель Украины и никогда не будет служить в рядах боевиков ЛДНР. Это какой то фейк.
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Поверь их тут много. Смотрят по тарелке росТВ и молятся на пупкина.
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Охуеть просто Тогда нужно слушать Надю Савченко и договариваться действительно с бартвой ЛДНР. Они конечно боевики террористы но если народ в Черкассах смотрит тарелки и молится на пупкина то тогда народу понравятся боевики террористы ЛДНР на разных государственных должностях Украины. Например "Ташкент" быстро наведёт порядок с сбором налогов. Ему отдадут даже заначки в домашних сейфах. Потому что головы отбивать он умеет и расстреливать тоже умеет.
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А ШО ТОЖЕ ВЕДЬ В АТО ВОЕВАЛ. ТАК ЦИНИЧНЕНЬКО.
И ОТМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ ПРЯМ СОВСЕМ СИЛЬРАДА НЕ В СОСТОЯНИИ??? ЗАШКАЛИВАЕТ ЦИНИЗМ НЕКОТОРЫХ ГРАЖДАН КОТОРЫЕ АБСОЛЮТНО НЕ ХОТЯТ ЦЕНИТЬ СВОБОДУ.
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да, председатель сельрады конченный урод, и конченные уроды, кто его выбрал
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Надеюсь. В наше время может быть что угодно. От откровенного цинизма до бытовой путаницы с фамилиями.
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в каждом селе Черкащины есть атовцы и этого они не потерпели бы. Только в Авдеевке ушло 4 с этой области
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А ты проверь:

""Прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасской области по факту участия в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика". Злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и будучи полковником Вооруженных Сил Украины, в 2014 году перешел на сторону врага и в настоящее время активно участвует в деятельности террористической организации "Донецкая народная Республика". В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, оно объявлено во всеукраинский розыск, и предоставлено судом разрешение на его задержание. Действия последнего квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.Источник: http://censor.net.ua/n426681"
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а он по национальности русский или с западной украины????
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Просто на "байковом" участки меньше, а стоят дороже.
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сдается мне, джентельмены, это далеко не единичный случай... сколько, интересно, у нас еще "участников АТО", воюющих на той стороне, пользующихся льготами и получающих выплаты... в нашей стране за деньги можно оформить любые документы, а за очень большие даже стать президентом...
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Так вся Авдеевка получает дынеровскую пенсию. Механизм прост. Родня подтверждает проживание в Донецке в обмен на то что авдеевская родня подтверждает проживание родни Донецка как переселенцев в Авдеевке и ву а ля рубли и гривны. Правда в рублях скромная сумма но всё равно. Так же у боевиков ДНР полно выходцев с западной Украины кто был даже с 2014 года в рядах боевиков ДНР. Например всем хорошо знакомый "Абвер" Здрилюк большой был "полковник" у Гиркина - Стрелкова.
Братва и идеи братвы манит не только урканов с России. Вот что печально.
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Какой то полковник сепаратист, это ерунда по сравнению с целым просепаратистским антиукраинским министерством временно оккупированных территорий. Вот в нём целое логово сепаратистов которые за деньги украинского налогоплательщика подрывают территориальную целостность и суверенитет Украинского государства поддерживая своими преступными действиями кровавых нелюдей бандитов сепаратистов. Бандитов - террористов с оккупированной российскими фашистами бандитской резервации лугандонии" ( длнр). Был категорически против досрочных выборов, но теперь кардинально поменял своё мнение ,нельзя больше терпеть продажных бандитов сепаратистов пробравшихся в верхние эшелоны язык не поворачивается назвать что украинской власти .
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И заметь Тарас сидит это "министерство" не в Донецке Луганске Москве. И никто толком не заикается о блокаде этого "министерства" О лишении им пенсий. Наверное они просто не кричали "Путин введи войска" а бабка в Донецке кричала на кухне.
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Не розхитуйте лодку ато путін нападе... Правда порохолюби?!
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Несмотря на это, решением сельского совета ему выделяют 2 га земли как участнику АТО Источник: http://censor.net.ua/n426681
Участнику АТО с какой стороны? Может и у захара с плотвой тоже где то участки имеются? Это сюр какой то!!!
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У нас пол Генштаба сепаратистов. Иловайск и Дебальцнво забыли? И главный предатель главнокомандующий.
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Соєво-кошерний вже докерувався до того, що не буде дивиною якщо він цьому зраднику присвоїть звання Герой України.
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До речі, про СБУ. Вже НАТО не витерпіло і вимагає від бариги негайної реформи цього фесбешного кубла. Схоже, вони краще знають скільки там сидить путінської агентури. Але пейсатому, схоже, все по-барабану. У нього видно вже башню зовсім зірвало від безкарності та розкрадань народного добра.
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Очередное предложение о перестановке кроватей в борделе...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолковнику ВСУ, перешедшему на сторону "ДНР", выделили землю в Черкасской области, - "Прочерк". ДОКУМЕНТ
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