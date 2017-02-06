 Полковнику ВСУ, перешедшему на сторону "ДНР", выделили землю в Черкасской области, - "Прочерк". ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прочерк", родственники мужчины проживают в селе. Они, по словам крестьян, и подали документы на получение земли.
"В нашем селе родился и вырос Добренко Сергей Михайлович, который проживал в Донецке, а когда началась война, то он, офицер ВСУ, перешел на сторону "ДНР". Несмотря на это, решением сельского совета ему выделяют 2 га земли как участнику АТО", - говорится в сообщении жителей села Матусов.
Они также предоставили указ главаря "ДНР" Александра Захарченко о назначении Сергея Добренко "руководителем аппарата Совета обороны ДНР".
То, что Добренко Сергей Михайлович получил земельный участок в селе Матусов, подтверждает сводный реестр.
Сельский голова Василий Колиснык сказал, что о ситуации знает, но землю выделяли еще до того, как он пришел на должность. По его словам, дело расследует СБУ, которая письмом сообщила сельсовету об открытии уголовного производства.
Знает об этой ситуации и главный военный комиссар области Евгений Курбет. Он сообщил, что мужчина был офицером ВСУ, проходил службу в Донецке, а потом демобилизовался и переехал на территорию, подконтрольную "ДНР", где даже получил "чин".
Прокуратура области заявила по этому поводу следующее (текст приводится полностью):
"Прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасской области по факту участия в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика". Злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и будучи полковником Вооруженных Сил Украины, в 2014 году перешел на сторону врага и в настоящее время активно участвует в деятельности террористической организации "Донецкая народная Республика". В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, оно объявлено во всеукраинский розыск, и предоставлено судом разрешение на его задержание. Действия последнего квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой".
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а не голимые отмазки..
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Особенно посмотрев это
https://www.facebook.com/gromov.igor.5/posts/1240480109374229
и это
https://www.facebook.com/gromov.igor.5/videos/1240483492707224/
Я в шоке
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Он и тот гандон в кожанке как раз и крышует контрабас, это что, не понятно.
Он набрал точно таких же ментов, которые сдали Лугандон свинорылым уёбкам, какие они украинцы? Это прокацапские уёбки, одних валим , других одеваем в каски.
Власть гнилая.
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А вот "Ташкент" (боевик террорист "министр налогов и поборов ДНР") многим понравится как глава налоговой службы Украины. Он умеет расстреливать прямо за углом. Собирать в полной мере налоги и поборы. Одним словом "сильная рука" по которой пошла такая тоска у народа.
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председателя с/с за перебрик науй .
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И ОТМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ ПРЯМ СОВСЕМ СИЛЬРАДА НЕ В СОСТОЯНИИ??? ЗАШКАЛИВАЕТ ЦИНИЗМ НЕКОТОРЫХ ГРАЖДАН КОТОРЫЕ АБСОЛЮТНО НЕ ХОТЯТ ЦЕНИТЬ СВОБОДУ.
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""Прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасской области по факту участия в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика". Злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и будучи полковником Вооруженных Сил Украины, в 2014 году перешел на сторону врага и в настоящее время активно участвует в деятельности террористической организации "Донецкая народная Республика". В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, оно объявлено во всеукраинский розыск, и предоставлено судом разрешение на его задержание. Действия последнего квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.Источник: http://censor.net.ua/n426681"
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Братва и идеи братвы манит не только урканов с России. Вот что печально.
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Участнику АТО с какой стороны? Может и у захара с плотвой тоже где то участки имеются? Это сюр какой то!!!
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