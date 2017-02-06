 Полковнику ВСУ, перешедшему на сторону "ДНР", выделили землю в Черкасской области, - "Прочерк". ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прочерк" , родственники мужчины проживают в селе. Они, по словам крестьян, и подали документы на получение земли."В нашем селе родился и вырос Добренко Сергей Михайлович, который проживал в Донецке, а когда началась война, то он, офицер ВСУ, перешел на сторону "ДНР". Несмотря на это, решением сельского совета ему выделяют 2 га земли как участнику АТО", - говорится в сообщении жителей села Матусов.Они также предоставили указ главаря "ДНР" Александра Захарченко о назначении Сергея Добренко "руководителем аппарата Совета обороны ДНР".

То, что Добренко Сергей Михайлович получил земельный участок в селе Матусов, подтверждает сводный реестр.

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Сельский голова Василий Колиснык сказал, что о ситуации знает, но землю выделяли еще до того, как он пришел на должность. По его словам, дело расследует СБУ, которая письмом сообщила сельсовету об открытии уголовного производства.Знает об этой ситуации и главный военный комиссар области Евгений Курбет. Он сообщил, что мужчина был офицером ВСУ, проходил службу в Донецке, а потом демобилизовался и переехал на территорию, подконтрольную "ДНР", где даже получил "чин".Прокуратура области заявила по этому поводу следующее (текст приводится полностью):"Прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасской области по факту участия в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика". Злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и будучи полковником Вооруженных Сил Украины, в 2014 году перешел на сторону врага и в настоящее время активно участвует в деятельности террористической организации "Донецкая народная Республика". В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, оно объявлено во всеукраинский розыск, и предоставлено судом разрешение на его задержание. Действия последнего квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой".