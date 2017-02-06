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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взятка (3404) КГГА (1863) СБУ (13327)

 Начальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Управлением по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Киевской городской государственной администрации разоблачили во взяточничестве исполняющего обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов КГГА.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновница требовала от директора коммерческой структуры пятьдесят тысяч гривен за согласование разрешительных документов на аренду земельного участка под ведение бизнеса.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в помещении департамента после получения части взятки в размере сорок тысяч гривен".

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Начальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ 01

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Начальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Начальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ 03

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Начальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ 04

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Фигня. Завтра отпустят и забудут. Это же спортивная рыбалка, тут все понарошку.
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на сайте КГГА в этом отделе только одна прекрасная леди: Заступник директора Департаменту - начальник управління ринку землі Томашевська Марина Олександрівна. Это она?
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И можно ли работать в таком прекрасном отделе и не делиться?
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Какие ножки! Зачем эта вся проза! Такая яркая! А было чем договориться!
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аха.. лучше бы ножки прикрыли не лицо, а то не криминал, а прямо порнуха какая-то...
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Извиняюсь за офтоп Но почему цензор молчит ???
Блокадчиков железной дороги в зоне АТО разогнал спецназ



http://kp.ua/incidents/566126-blokadchykov-zheleznoi-dorohy-v-zone-ato-razohnal-spetsnaz

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Потому что цензор на подкормке у тех же, что и полиция мусора и титушки.
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РАЗБИРАТЬ РЕЛЬСЫ... ВЕСЬ УЧАСТОК КОНТРОЛИРОВАТЬ НЕ СМОГУТ...

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Ресторан обломился, поездка в теплые страны - паровоз ушел, нары и макароны впереди.... успехов тебе добрая женщина, на зоне шить рукавицы.
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какие нары, какие макароны.... снчала выпустят под залог, потом развалят дело, далее она через суд восстановится на работе да еще с выплатой компенсаций, ну и последний штрих - пойдет на повышение как проверенный и нужный кадр.
Технология уже отработана до мелочей и в различных вариациях.
Вон был шум и гам по бриллиантовым прокурворам, потом подземелья набитые драгоценностями в николаевской области и. т. д.
Назовите мне хоть один положительный конечный результат.
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Если судить по статистике резонансных дел - все у нее будет очень хорошо. Будет депутатом следующего созыва, минимум.
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Судя по фото, она может и другим себе зарабатывать... телом
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СБУ, ЧО ТАМ У ВАГНЕРА? ХВАТИТ ВОЕВАТЬ СО ВЗЯТКАМИ!!! Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО МОДНО И БЕЗОПАСНО, НО МОЖЕТ ПОРА ЗАНЯТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВОЕЙ РАБОТОЙ - БЕЗОПАСНОСТЬЮ УКРАИНЫ?!!
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папик отмажет... это она на летний отдых с ним собирала...
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Каждый божий день такие новости по несколько раз. Притом - это квота (кость) брошенная народу, что, мол, борьба идёт. На самом деле - здесь коррупционное днище. Короче мафия. Омерига 30-х.
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Кстати, а кто скажет что там с бриллиантовыми нашими прокурворами. Уже сидят или на повышение пошли.
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Бриллиантовые канули в лету. Как и многие-многие другие. Зам.министра Минздрава где? Начальник Санитарно-Гигиенической службы где? МЧС: видео из зала...Фонд имущества...Не пора ли провести элементарную статистику: с 2014 года - сколько резонансов, приговоры, исполнение?
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Ничего так себе и.о. Думаю есть ем откупиться на "под залог".
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Сейчас найдут неизлечимое заболевание. Это дешевле. Рынок в действии.
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Їй 35 років, має двох дітей

https://kievcity.gov.ua/files/2016/7/7/Tomashevska-CV.pdf
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Двоечница в кабинете у директора школы...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ. ФОТОрепортаж
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