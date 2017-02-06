 Начальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Управлением по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Киевской городской государственной администрации разоблачили во взяточничестве исполняющего обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов КГГА.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновница требовала от директора коммерческой структуры пятьдесят тысяч гривен за согласование разрешительных документов на аренду земельного участка под ведение бизнеса.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в помещении департамента после получения части взятки в размере сорок тысяч гривен". Смотрите также: На взятке в 13 тысяч в Краматорске задержан лейтенант полиции, - СБУ. ФОТО
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Блокадчиков железной дороги в зоне АТО разогнал спецназ
http://kp.ua/incidents/566126-blokadchykov-zheleznoi-dorohy-v-zone-ato-razohnal-spetsnaz
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полициямусора и титушки.
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Технология уже отработана до мелочей и в различных вариациях.
Вон был шум и гам по бриллиантовым прокурворам, потом подземелья набитые драгоценностями в николаевской области и. т. д.
Назовите мне хоть один положительный конечный результат.
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https://kievcity.gov.ua/files/2016/7/7/Tomashevska-CV.pdf
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