 Начальник отдела Департамента земельных ресурсов КГГА требовала с предпринимателя взятку 50 тысяч , - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновница требовала от директора коммерческой структуры пятьдесят тысяч гривен за согласование разрешительных документов на аренду земельного участка под ведение бизнеса.Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в помещении департамента после получения части взятки в размере сорок тысяч гривен".