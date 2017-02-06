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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1405) Энергоатом (81)

 НАБУ задержало 5 человек, причастных к нанесению убытков "Энергоатому" на сумму более 30 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали пятерых человек, предположительно причастных к схеме завладения средствами одной из атомных электростанций государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Также читайте: "Этим должно заниматься НАБУ, так как заблокировали работу всего энергетического комплекса Украины", - Насалик об аресте счетов "Энергоатома"

Задержание произошло в понедельник, 6 февраля, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

"Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные - должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур - при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование "дела Мартыненко" продолжается, - НАБУ

Как отмечается, в течение суток задержанные будут уведомлены о подозрении, В дальнейшем им будут избрана мера пресечения.

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Это конечно хорошо,что 30 млн вернули государству,но где дела на криминальных олигархов ,которые накрали сотни миллиардов? Или НАБУ это такая ширма,чтобы крупняк не ловить а только мелочь?
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НАБУ это ширма для одних, а оппонентов первых они только и мочат.
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НАБУ за все время своей работы так и не завело ни одно дело против кого либо с окружения президента! и это может только наталкивать на мысль, что АП четко руководит всеми действиями НАБУ
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У нас нет ни одного независимого от АП органа, это и та всем понятно. Почему не тропит того же Кононенко?!
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Шо, нейтрони з протонами крали. чи навіть на електрони спокусились ???))))
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Ти колись звичайну лампочку купував за 200грн?
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" НАБУ задержало 5 человек, причастных к нанесению убытков "Энергоатому" на сумму более 30 млн грн "

Ничего , откупятся . Это же Украина ...
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Так уже бы сразу говорили, что 100 человек задержали, че уж там мелочится. Да и для пиара цифра покрасивше
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Вы подождите ещё через час-другой пресс-служба НАБУ может ещё что написать)) Любят они приукрасить события, а точнее перепутать места и события)
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НАБУ так пиарится, потому что по всей видимости Сытник с Углавой решили на последок громко хлопнуть дверью, когда будут уходить, вот и берут дела погромче, что бы и пиар был ярче
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Такое впечатление, что они к выборам готовятся. Углаве конечно очень удобно было бы работать с другом Саакашвили
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Уже бы было недавно, пресс-служба запуталась в делах, так НАБУ штамповало дела, что вместо нескольких человек указывали 10.
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Цензор молчит про нападение на участников блокады ЖД. Вот и вся правда.
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Позиція влади по блокуванню лугандону всім відкрила очі?? Потрібно виходити і вимагати імпічмент і перевибори зради - далі тяеути нікуди інакше .опа!!!
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ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ПИШЕТ ОБ ИЗБИЕНИИ ВЕТЕРАНОВ АТО И ВОЛОНТЕРОВ, ПРОВОДЯЩИХ БЛОКАДУ ОРДИЛЫ, ТИТУШНЕЙ, ОХРАНЯЕМОЙ МЕНТАМИ??? НОВОСТЬ ОПЯТЬ БУДЕТ ЗАВТРА К ВЕЧЕРУ???
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Пусть поверят по чем "Богдан" автобусы продает !!!
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Энергоатом... Это не там где пидарченок в очках, с пулей во лбу, который свою воровскую руку запустил?
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Спецназ пустил в ход спецсредства против участников блокады

Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады. Об этом на своей странице в facebook сообщает журналист Игорь Громов.

«Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой - ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушки, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», - написал он опубликовав фото и видео.
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Все, кто распространяет новости о блокаде - агенты кримля. Ждите в гости ФСБ СБУ, они вам разъяснять как родину любить!!
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Заяви НАБУ викликають мало довіри. Прес-служба в НАБУ працює так само "добре", як і детективи НАБУ. Це ж не перший раз, коли вони спростовують інформацію, яку самі ж і подавали раніше
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А докази в НАБУ є? Чи все, як завжди, вилами по воді писано? В суді є що пред'явити?
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Спецназ пустил в ход спецсредства против участников блокады, которые блокируют титушек

Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады. Об этом на своей странице в facebook сообщает журналист Игорь Громов.
Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой
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С@ки! За все, прийде час, офшоропітеки будуть відповідати.
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О! ну вот еще одна новость от НАБУ, на прошлой недели по ОГХК были какие-то обвинения и задержания, потом в результате оказалось, что не по тому делу задержали подозреваемых! Боюсь даже представить что на это раз они придумают
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Ну как всегда НАБУ решило пропиарить себя в очередной раз! сколько раз мы уже слышали подобные заявления по тому или другому предприятию, это все спланированная акция и все эти дела о которых говорит НАБУ даже до суда не доходят
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Заяви НАБУ - то одне, а реальність - то зовсім інше. Після їхньої прес - служби інформацію треба ретельно перевіряти
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Если что, от действий НАБУ бюджет теряет по 550 млн дол. США.
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Ну если честно, после того, как Сытник купил себе новейшую машину, а Лещенко элитную квартиру, сомнений нет в том, что именно они и 3.14здят
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Олег Соскин: Порошенко с марта 2015 года находится на посту президента незаконно 6 февраля 2017



Порошенко с марта 2015 года является незаконным президентом Украины. В 2014 году его избрали на данный пост временно, и, поскольку Янукович не был устранен с поста президента в порядке импичмента, не мер, не арестован, не осужден и сам добровольно не отказался от должности, то в марте 2015 года должны были состоятся очередные выборы президента. Выборы в этот строк не были проведены, поэтому все законы, указы и распоряжения, которые с марта 2015 года были подписаны Порошенко, являются недействительными. Все, кто их исполняет, нарушают Конституцию Украины и буду за это отвечать перед законом.

Олег Соскин
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набу задержалО? глава сапу, холодницкий, в отпуске, в штатах.. ВСУ и КСУ Конституцию Украны, пока шерстят: не дай, Боже, обидеть судей , недотурканных; пенсов , бывших во зРаде и прочих , сегодняшних, которые, забили. Не только по пятницам в сессиях, вообще.
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Побачимо, які будуть плоди. Заяви кожен день язиком молототи - кожен мастак. А справу до кінця до вести і корупцінерів посадити - оце рідність і фантастика в нашій країні, навіть після створення новомодних структур типу НАБУ
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А чего НАБУ так мелочится, чего только 30 млн, почему не 300 млн? какая разница что там за цифра, доказательств то все равно нету, так уже бы погромче цифры заявляли, все равно дело к суду не дойдет
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Судя по громким заявлениям НАБУ и по последующим итогам их работы они гонятся за громкими заголовками, а качество работы не их конёк.
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Не понятно только одно, сколько еще будет существовать НАБУ и имитировать видимость работы, если у них нету никаких результатов! сколько мы еще будем платить им высокие зарплаты и покупать дорогие носки?
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видимо их пресс - релизы таки действуют не смотря на низкий профессионализм и не желание не то что расследовать дела касаемо коррупции с закупками для армии. а даже открывать их.
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набу, когда вы задержите порошенко, гройсмана и гонтареву?
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"одной из атомных электростанций государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом"". походу это сама большая из АЭС - Запорожская. к чему шифроваться?
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От НАБУ требуеться больше ответственности во всех их расследованиях и коррупционных делах,а то им зарплаты платяться из наших налогов, но складываеться такое впечатление, что НАБУ все деньги тратят на свой пиар, а не на борьбу с коррупцией
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" Янукович не был устранен с поста президента в порядке импичмента, не умер, не арестован, не осужден и сам добровольно не отказался от должности". а вот тут гражданин порошенко и иже с тобой поподробнее, что из этого списка (импичмент, умер, арестован, осужден, сам добровольно отказался) соответсвует действительности?
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А чем работники НАБУ отличаються от других силовых структур? да ничем, все тех же силовиков набрали только кого с ГПУ, кого с региональных подрозделений прокуратуры и продолжают имитировать работу, но вся система коррупции как была, так и осталась
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Это точна информация, потом напопятную не пойдут?)) Ну, а что разве им в новинку делать заявления не отвечающии действительности или флешки терять детективам с секретной информацией)
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Ну суммы и цифры они красивые любят рисовать, но дальше ж этих задержаний не заходит. В суд даже стыдно с их "доказательства" идти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ задержало 5 человек, причастных к нанесению убытков "Энергоатому" на сумму более 30 млн грн
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