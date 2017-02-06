" НАБУ задержало 5 человек, причастных к нанесению убытков "Энергоатому" на сумму более 30 млн грн "

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Задержание произошло в понедельник, 6 февраля, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
"Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные - должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур - при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение суток задержанные будут уведомлены о подозрении, В дальнейшем им будут избрана мера пресечения.
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Ничего , откупятся . Это же Украина ...
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Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады. Об этом на своей странице в facebook сообщает журналист Игорь Громов.
«Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой - ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушки, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», - написал он опубликовав фото и видео.
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ФСБСБУ, они вам разъяснять как родину любить!!
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Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады. Об этом на своей странице в facebook сообщает журналист Игорь Громов.
Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой
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Порошенко с марта 2015 года является незаконным президентом Украины. В 2014 году его избрали на данный пост временно, и, поскольку Янукович не был устранен с поста президента в порядке импичмента, не мер, не арестован, не осужден и сам добровольно не отказался от должности, то в марте 2015 года должны были состоятся очередные выборы президента. Выборы в этот строк не были проведены, поэтому все законы, указы и распоряжения, которые с марта 2015 года были подписаны Порошенко, являются недействительными. Все, кто их исполняет, нарушают Конституцию Украины и буду за это отвечать перед законом.
Олег Соскин
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