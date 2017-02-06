EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Происшествия
  1506  30
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5402) Антитеррористическая операция (15884)

 Захватчики применили артиллерию 152-мм под Авдеевкой, а 122-мм - на Мариупольском направлении. Один наш воин ранен, - пресс-центр штаба АТО

Российско-террористические войска продолжили обстрелы наших позиций. В целом зафиксировано 40 обстрелов. Один наш воин получил ранение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции в районе Авдеевки.

Также по Авдеевке и Каменке огонь вели и снайперы.

Кроме того, под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцевое.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров российские оккупанты обстреляли Новогригоровку, Лебединское, Широкино и Марьинку. По Широкино вел огонь и танк, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении по Новозвановке огонь вел танк. Гранатометы - по Желтому и Крымскому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки боевики осуществили 94 обстрела, применяя 152- и 122-мм артиллерию, крупнокалиберные минометы и БМП, - штаб

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Народная мудрость - Как лугандона не корми, он все равно на ДНР смотрит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бойтесь своих желаний...
" - Доктор, зачем вы мне ноги отрезали!?!
- Так вы же хотели до пола..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять захватчики.... Это кто, марсиани? А может это напали на Украину с альфа-центавры?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это специально делается СМИ, чтобы народ не определился кто они... вариаций десятки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Тільки народні депутати виїхали з блокади на засідання ВР, тут як тут з'явились "тітушки", яких охороняють силовики.Якщо проти ветеранів АТО, волонтерів, активістів буде застосована сила і вчинятимуться спроби деблокувати колії, це буде початком кінця. Кінця шоколодано-олігархічної імперїї. Це викличе набагато сильнішу протидію, ніж у 2013 році, коли силою розігнали студентів.До всіх, хто на блокаді: Дорогі побратими, у вас є офіційна зареєстрована зброя і ви маєте повне право її застосовувати в разі загрози вашому життю. Ви пройшли ДАП, Іловайськ і Дебальцево. Вам вже нема чого боятись.
Прошу регулярні підрозділи ЗСУ і добробатів по мірі можливості підтримати побратимів.."http://antikor.com.ua/articles/150497-do_vsih_hto_na_blokadi_parasjuk_zvernuvsja_do_pobratimiv_z_privodu_silovogo_rozgonu_blokadi
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередное доказательство того что преступная власть и создала вместе с хуйлом эти республики для уничтожения Украины.И титушки и менты да и все силовики это защитники преступников захвативших власть в Украине.Они преступники и будут делать все что бы нас уничтожить и сохранить за собой власть.Наша власть наш основной и кровавый враг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И ни при каких вариантах всяким педикам тут тыкать,что есть де,такая торговля,что нам выгодна! Это рассуждения мудаков и ничтожеств. Например была у нас торговля с оккупированным Крымом. Экономически выгодно? Выгодно. Но это тут как раз философия гнид. Мы не должны торговать с врагом,даже если это нам отчасти выгодно. Потому что выгодно и врагу. Тут важно второе,а не первое. Нам выгодно получать уголь,например,из Даунбасса- да,выгодно. НО ВЫГОДНО И ОРКАМ,которые за счет этого живут,финансируются и ржут над нами. Эти вонючие баблос идут прямо на войну,прямо в стволы тварей,что стреляют в наших хлопцев. Даже,если не прямо,то опосредовано, у них остаются деньги,которые идут на войну.

Когда я читаю педриловскую ботву,что осуждает блокаду, то ясно,что эти проститутки защищают самых голимых барыг! Для них война-мать родна. Интересно,а сколько блиндажей там у орков ОБДЕЛАНО украинским лесом? И это я не беру еще и контрабас всякого дерьма,что прёт аж гуде.
Когда я пишу,что нельзя туда платить никаких пенсий, то это потому,что эти пенсии так или иначе поддерживают сепаров и опять таки финансируют войну.
Население должно осознать фатальные последствия своего путлеровского выбора. Они сами его сделали. Дело не в том,чтобы заставить их голодать,дело в том,чтобы они ДЕЛАЛИ ВЫБОР:Украина или оккупанты!
Ну а торговля с орками-вообще преступление. Это тоже самое,что гитлеровцам в 1945 поставлять бензин. Выгодно? Та брали бы по тройной цене! Но потом заправляли самолёты бы им танки...и в кого бы стреляли?

А то пишут,мол, "НАМ ВЫГОДНО"! Идиоты и подонки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К сожалению, у барыг не бывает вариаций: бабло не пахнет. Надо, про Роттердам+ набрешут, потом ещё про что-то. Гниль барыжная, чего от неё ждать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в это время когда идет нестихающие артобстрелы мирных городов, олигархи тупо продолжают торговать с оккупантами и убийцами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Со стороны Макеевки на Харцызск проследовало 7 грузовиков с надписью "Груз 200", сообщается в еженедельном отчёте СММ ОБСЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дуже погано, що є поранення у нашого воїна. Скорішого одужання захиснику Батьківщини.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Захватчики,оккупанты,сепаратисты,росийские войска,террористы... Б..дь,выработайте уже хоть одно определение. Чёткое и ясное - кто!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дайте список участников блокады, а то мне кажется, что ни один из них не был в АТО, все как мошенник Гришин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=254325564994886&set=a.104284363332341.1073741827.100012523325622&type=3
 показать весь комментарий
Ответить
 
Больше интересует, что применял штаб АТO. Ударные беспилотники Турчинова, высокоточные ракеты и другие мифические вещи?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗахватчики применили артиллерию 152-мм под Авдеевкой, а 122-мм - на Мариупольском направлении. Один наш воин ранен, - пресс-центр штаба АТО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз Закарпатье КГГА Киев Крым Нацполиция обстрел переговоры погода Польша Порошенко Путин Россия СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп транспорт электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти