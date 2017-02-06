 Захватчики применили артиллерию 152-мм под Авдеевкой, а 122-мм - на Мариупольском направлении. Один наш воин ранен, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции в районе Авдеевки.
Также по Авдеевке и Каменке огонь вели и снайперы.
Кроме того, под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцевое.
На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров российские оккупанты обстреляли Новогригоровку, Лебединское, Широкино и Марьинку. По Широкино вел огонь и танк, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.
На Луганском направлении по Новозвановке огонь вел танк. Гранатометы - по Желтому и Крымскому".
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Материалы по теме: Антитеррористическая операция Бои под Авдеевкой
За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано более 1200 взрывов, - ОБСЕ(7)
Террористы не отвечают на неоднократные обращения забрать трупы боевиков под Авдеевкой, - пресс-центр штаба АТО(122)
В Авдеевке восстановлено водоснабжение для жителей города, - ГСЧС(10)
"Ответственность за ситуацию на востоке Украины однозначно лежит на Москве", - МИД Германии(28)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
"Великобритания будет настаивать на том, что нет оснований для ослабления санкций", - глава МИД Джонсон о России(14)
"Это еще один толчок для демонтажа проукраинской коалиции в Европе, а, по сути, "нормандской четверки", - Марчук о причинах эскалации в Авдеевке(38)
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" - Доктор, зачем вы мне ноги отрезали!?!
- Так вы же хотели до пола..."
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Прошу регулярні підрозділи ЗСУ і добробатів по мірі можливості підтримати побратимів.."http://antikor.com.ua/articles/150497-do_vsih_hto_na_blokadi_parasjuk_zvernuvsja_do_pobratimiv_z_privodu_silovogo_rozgonu_blokadi
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Когда я читаю педриловскую ботву,что осуждает блокаду, то ясно,что эти проститутки защищают самых голимых барыг! Для них война-мать родна. Интересно,а сколько блиндажей там у орков ОБДЕЛАНО украинским лесом? И это я не беру еще и контрабас всякого дерьма,что прёт аж гуде.
Когда я пишу,что нельзя туда платить никаких пенсий, то это потому,что эти пенсии так или иначе поддерживают сепаров и опять таки финансируют войну.
Население должно осознать фатальные последствия своего путлеровского выбора. Они сами его сделали. Дело не в том,чтобы заставить их голодать,дело в том,чтобы они ДЕЛАЛИ ВЫБОР:Украина или оккупанты!
Ну а торговля с орками-вообще преступление. Это тоже самое,что гитлеровцам в 1945 поставлять бензин. Выгодно? Та брали бы по тройной цене! Но потом заправляли самолёты бы им танки...и в кого бы стреляли?
А то пишут,мол, "НАМ ВЫГОДНО"! Идиоты и подонки.
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ФИНАНСИРУЮТ!!!!!
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https://bison-info.pro/spetsnaz-pustil-v-hod-spetssredstva-protiv-uchastnikov-blokady-video-foto/
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