 "Ответственность за ситуацию на востоке Украины однозначно лежит на Москве", - МИД Германии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявили официальные представители правительства и Министерства иностранных дел (МИД) Германии - Штеффен Зайберт и Мартин Шефер.
"Основная ответственность за конфликт на востоке Украины, представляющем существенную неотъемлемую часть территории украинского государства, лежит на сепаратистах, по сегодняшний день получающих массированную поддержку со стороны России", - сказал Зайберт.
В свою очередь, Шефер отметил, что "не вызывает сомнений, в том числе и у нового министра, что ответственность за начало кризиса в Украине, ответственность за аннексию Крыма, ответственность за ситуацию на востоке Украины однозначно лежит на Москве".
По его словам, со стороны чрезвычайно сложно сказать, кто начал нынешние вооруженные столкновения в районе Авдеевки, кто на них ответил, кто за что несет ответственность. Но при этом дипломат подчеркнул, что сепаратисты ведут обстрелы украинских военных из жилых районов. "Это, конечно же, означает, что люди, живущие в этом охваченном боевыми действиями районе, служат живым щитом. Это должно осуждаться во всех формах", - подчеркнул представитель МИД ФРГ.
Шефер заверил, что украинская тематика находится в центре внимания нового главы МИД Зигмара Габриэля. По его словам, этот вопрос министр поднимал и в ходе недавнего визита в Вашингтон, где услышал от нового госсекретаря и вице-президента США слова поддержки посреднических усилий Германии и Франции в "нормандском формате". Шефер добавил, что американская сторона думает над тем, чтобы продолжить поддержку этих усилий.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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И о погоде в Европе: В Варшаве, Берлине, Хельсинки облачно, температура 20 - 25 градуса по цельсию, «град», местами «торнадо»… Приятного дня!
Concerned ... support ... listen carefully ... think ... endorse ... emphasize ... understand ... outraged ... very angry... too outraged. .., disgrace ... concerned ... support ... listen carefully... think ... endorse ... emphasize ... understand ... outraged strongly ... outraged, outraged over ... mess ...
And the weather in Europe: Warsaw, Berlin, Helsinki cloudy Temperature 20 - 25 degrees Celsius, «hail», «tornadoes» places ... Have a nice day!
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Вы не из "Руцкой Германии" случайно? Крымнаш?
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Оккупированный #Крым. ХОТЬ КАМНИ С НЕБА... (с) "Москва сливает Крым! Донбасс отойдет Украине. Следующий - Крым!"
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А не слишком ли много хотят?Или не понимают , что рубят сук на который могли бы опереться?
"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина построила культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Короче говоря, это вопрос выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", - подчеркнул Качиньский.
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нынешняя власть является колониальной администрацией.у каждого есть чартер наготове и "ручная поклажа" в виде сбережений и маеткив в Панаме.
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Появление бронетехнике в городе управление Нацгвардии РФ объяснило «плановыми учениями».
В понедельник утром жители Смоленска наблюдали необычную картину: в сопровождении полицейской машины с мигалками по городу проехали в колонне несколько бронетранспортеров, сообщает smolnarod.ru.
БТРы заснял на видеорегистратор местный автомобилист, который стал свидетелем движения по городу необычного для мирного времени транспорта.
По странному стечению обстоятельств БТРы в Смоленске появились в день, когда вступило в силу решение ФСБ России о введении погранзон на границе с Беларусью, и Смоленск стал «приграничным» городом.
Правда, в местном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ объяснили выезд бронетранспортеров на улицы Смоленска плановыми учениями.
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https://www.youtube.com/watch?v=AeL46ywNH1U
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ботоксной педофильной крысе писец . сраный уродец.
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