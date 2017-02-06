 Российская сторона на Совбезе ООН была потрясена твердой позицией США в отношении РФ, - Ельченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"По моему мнению, постоянный представитель США полностью в курсе событий относительно ситуации на Донбассе и все знает о Крыме. Озвученная ею позиция подтверждает, что новая администрация США в полной мере ознакомлена с ситуацией в Украине и продолжает занимать сильную позицию в этом вопросе", - подчеркнул глава украинской Миссии.
Он также сообщил, что встречался с Никки Хейли до заседания Совета Безопасности по Украине и провел для нее "подробный брифинг" по ситуации на Донбассе.
Вместе с тем, украинский дипломат выразил убеждение, что российская сторона была, по меньшей мере, потрясена твердой позицией США на фоне заявлений новой администрации о возможности улучшения отношений с Россией.
"Я видел выражение лица господина Чуркина в тот момент. Мне кажется, что для него это было некоторой неожиданностью. Он не ожидал такого резкого заявления со стороны нового постпреда США. Однозначно", - отметил представитель Украины.
Ельченко подтвердил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на РФ.
"Я абсолютно в этом уверен", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что заседание СБ ООН подтвердило настрой международного сообщества в поддержку Украины.
Напомним, новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом.
43688 128
Материалы по теме: Оккупация Крыма Санкции против России
Вице-президент США Пенс о санкциях против РФ: "Ответ на этот вопрос предстоит дать в ближайшие месяцы"(103)
Климкин раскритиковал главу МИД Австрии за предложение о пошаговой отмене санкций против России(107)
В Крыму остановлена работа Керченской паромной переправы(272)
Ни одна страна Вышеградской четверки не будет предлагать отмену антироссийских санкций, - премьер Польши Шидло(64)
Новости Крымнаша: "Неужели мы это заслужили?"(0)
Суд разрешил военной прокуратуре изъять в МИДе секретную информацию о местах дислокации подразделений Черноморского флота России(94)
Эстония призывает ужесточить санкции против РФ в случае продолжения эскалации на Донбассе(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сопляк этот Климкин
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ботоксной педофильной крысе писец . сраный уродец.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить