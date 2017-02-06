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 Политика Украины
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 Российская сторона на Совбезе ООН была потрясена твердой позицией США в отношении РФ, - Ельченко

Перед тем, как новый американский постоянный представитель в ООН Никки Хейли озвучила твердую и неизменную позицию США относительно ситуации на востоке Украины, она лично основательно изучила этот вопрос, в том числе - в общении с украинскими коллегами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"По моему мнению, постоянный представитель США полностью в курсе событий относительно ситуации на Донбассе и все знает о Крыме. Озвученная ею позиция подтверждает, что новая администрация США в полной мере ознакомлена с ситуацией в Украине и продолжает занимать сильную позицию в этом вопросе", - подчеркнул глава украинской Миссии.

Он также сообщил, что встречался с Никки Хейли до заседания Совета Безопасности по Украине и провел для нее "подробный брифинг" по ситуации на Донбассе.

Вместе с тем, украинский дипломат выразил убеждение, что российская сторона была, по меньшей мере, потрясена твердой позицией США на фоне заявлений новой администрации о возможности улучшения отношений с Россией.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ельченко - Чуркину: "Это фото Андрея Кизило, убитого 29 января под Авдеевкой. Посмотрите в его глаза. Это ваше оружие и ваши соотечественники убили его". ФОТО+ВИДЕО

"Я видел выражение лица господина Чуркина в тот момент. Мне кажется, что для него это было некоторой неожиданностью. Он не ожидал такого резкого заявления со стороны нового постпреда США. Однозначно", - отметил представитель Украины.

Ельченко подтвердил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на РФ.

"Я абсолютно в этом уверен", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что заседание СБ ООН подтвердило настрой международного сообщества в поддержку Украины.

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Напомним, новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом.

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Чуркин - это трухлявый родственник-мутант Буратино, который вырос на помойке, куда папа Карло выбросил то, что осталось от чурбана, из которого был сделан Буратино. Так, что стать он может только трухой.
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"Чуркин - это трухлявый родственник-мутант Буратино", - скорее "выкидышь"...
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в застойные годы, во времена всеобщей дружбы народов, эту фамилиё перевели бы как среднеазиатов или чукчин, якутин, ханты-мансинин и тд
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так.. мордяка в чуркінда була трохи.. здивована, м'яко кажучи))
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"Я видел выражение лица господина Чуркина..." ...у Чуркина есть "лицо"?
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Ельченко сильно недотягивает до уровня своего предшественника, замену которого можно объяснить лишь "профессионализмом" Климкина, который не умничает перед САМИМ пап!
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Во всем Ельченко прав, кроме одного - где он видел у Чуркина - "лицо"??? Харя это неумытая, кацапская...
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Лукашенко на пресс-конференции очень четко потроллил путина и его шоблу по поводу визгов "трампнаш". Кацапы - глупые твари.
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оптимистический сценарий для пидаРашек налицо, на уродливой харе пуйла))



ботоксной педофильной крысе писец . сраный уродец.







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Вот это настоящий ХОХОЛ ! Всех ватников положил бы к твоим ногам , брат !
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Чуркин получил от американцев (американки) в морду. И не просто так, а с размаху.
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смахивает на срассийский сценарий , Трамп складно поет про очередную перезагрузку, желание и стремление к диалогу , налаживанию отношений о дружбе в конце концов меж срассией и Штатами но дальше слов никуя не идеть. да оно лишнехромосомным и не нужно.главное ить что ТрампНаш ......
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Ат сєрца к сєрцу, із мозгі в мозгу: апасниє связі істеблішмєнтов


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Так я не пойму, они пиндосы или нет? Трамп чмо или нет? Подъезды мардовские он обссыкает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская сторона на Совбезе ООН была потрясена твердой позицией США в отношении РФ, - Ельченко
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