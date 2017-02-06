 Названы три претендента на должность главы Нацполиции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.
Так, по информации ведомства, процедура конкурса, которая была принята комиссией, предусматривала получение до 9 января резюме и мотивационного письма от каждого желающего занять пост руководителя Национальной полиции Украины (НПУ). При этом 45 кандидатов прислали свои документы в период с 4 по 8 января, так что перевод последних документов на английский был завершен только 15 января.
"В общем поступило 70 заявок на участие в конкурсе от кандидатов, но 24 кандидата не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности, обусловленным законом о Национальной полиции: иметь высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 7 лет, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Эти 24 кандидата были сняты с конкурса, остальные 46 были приглашены на квалификационное тестирование, которое проходило 24 января. Три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, и тестирование прошли 43 кандидата", - сказано в сообщении.
Отмечается, что General Skill Test измеряет уровень общего интеллекта кандидата, он не требует никаких специальных знаний, выходящих за рамки школьной программы. Тест определяет способность к логическому и аналитическому мышлению, вербальному мышлению, абстрактному мышлению, построению причинно-следственных связей. Он состоит из 60 вопросов, на которые надо ответить в течение 90 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, следовательно, максимальный результат, которого можно достичь - 60 баллов. Менее 30 баллов набрали 14 кандидатов, от 30 до 39 - 13, от 40 до 49 - 12, 50 баллов или больше - 4.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: 43 претендента на должность главы Нацполиции приняли участие в тестировании. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
24 - 25 января комиссия, исходя из резюме, мотивационных писем и результатов тестирования путем голосования выбрала десять кандидатов, которых она пригласила для интервью, и 26 января объявила их имена:
1. Аброськин Вячеслав Васильевич
2. Антоненко Леонид Васильевич
3. Берладин Александр Анатольевич
4. Бушуев Константин Владимирович
5. Вишневский Андрей Владимирович
6. Гиренко Вадим Вячеславович
7. Головин Дмитрий Валерьевич
8. Князев Сергей Николаевич
9. Людкевич Станислав Генрихович
10. Шевчук Алексей Анатольевич
Интервью проводились с 30 января по 3 февраля, по два интервью в день, до трех часов каждое. Порядок прохождения определялся жеребьевкой. Интервью начиналось с 10-минутной презентации кандидатом его видения работы Национальной полиции и его мотивации занять пост руководителя. В дальнейшем он отвечал на вопросы членов комиссии по презентации и представленным им документам. После этого кандидату задавались по три вопроса по каждому из таких шести задач деятельности НПУ:
1. Осуществление текущей реформы полиции.
2. Изменение культуры организации НПУ.
3. Борьба с коррупцией в НПУ.
4. Совершенствование системы карьерного роста для будущих лидеров в НПУ.
5. Улучшение отношений и доверия между полицией и обществом.
6. Управление отношениями между полицией и публичной администрацией.
Каждому кандидату членами комиссии задавались одни и те же 18 вопросов, также были дополнительные вопросы. Члены комиссии оценивали по 5-балльной шкале наличие у кандидатов пяти компетенций для выполнения указанных задач: ценности и этика, стратегическое мышление, навыки управления, управления изменениями, лидерство. Подсчитывалась сумма баллов кандидата от каждого члена комиссии и комиссии в целом по всем компетенциям.
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"4 февраля комиссия обсудила итоги интервью и выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.
В МВД также отметили, что процедура отбора учитывала оценку профессионального опыта кандидатов, их мотивации и планов, результаты тестирования и интервьюирования. В комиссии подчеркнули масштабы и сложность этого отбора, и, что были рекомендованы только те лица, которые полностью соответствуют международным стандартам.
Также сообщается, что в тот же день комиссия провела встречу с министром, во время которой состоялась содержательная дискуссия по индивидуальным качествам кандидатов и критериям отбора по профессиональным признакам. Комиссия рекомендовала провести индивидуальные встречи с каждым из трех кандидатов, после чего, в соответствии со статьей 21 Закона о Национальной полиции министр подаст кандидатуру премьер-министру Украины для утверждения правительством.
С протоколом заседания комиссии можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Как известно, от участия в конкурсе на должность руководителя Нацполиции Украины ранее отказался бывший исполняющий обязанности главы НП Вадим Троян.
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Арсен, можешь и не пытаться, лучше подари мне пистолет или автомат, тоже хочу быть крутым парнем как депутаты
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пленных ,то же ,что деятельность Л. Кучмы , в вопросе , убийства Г.Гангадзе ???
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https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/vb.100000743507327/1405904516110985/?type=2&theater¬if_t=like¬if_id=1486370783558003
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его и его родственников собственности и недвижимости и законности приобретения?
а то бороться с коррупцией коррупционерам сложно))
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Із усіх кандидатів на посаду нач по Кивській області був обраний самий кончений, якого янек перед тим призначав рулити деською митницею, і якого через пару місяців звільнили із міліції по люстрації.
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http://antydot.info/antydot-tv/dve-melodyy-polytsyy-ukraynyi/
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Кто бросил в тюрьму донецких партизан? Предатель из Севастополя!
Кто сегодня у руля Украины у меня не вызывает сомнений - враги Украины!
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О чем можно говорить?
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Донецкие идут! Ждите титушню в каждом городе.
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Жорсткий дядько.
Недавно його інтервью бачив...
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https://www.facebook.com/gromov.igor.5/posts/1240480109374229
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чернівецьких- паРашенко-Вальцман, Гройсман і Яценюк-Бакай до влади рвуться обрізані бариги харківсько-одеські- Рабінович ( згадаймо Кагановича, а це голодомор на Україні і репресії), Рабінович- ярий українофоб. Україну можуть спасти лише націоналісти! Хай це буде
"Свобода", ОУН, Правий Сектор, "Азов" і т.д, але не різні БПП.
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