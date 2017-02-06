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 Политика Украины
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Все про:кандидат (929) Комиссия (90) конкурс (600) МВД (8166) отбор (94) Нацполиция (5899) тестирование (219)

 Названы три претендента на должность главы Нацполиции

4 февраля Консультативная отборочная комиссия провела заседание, на котором единогласно утвердила итоговый протокол. Комиссия определила троих кандидатов на должность главы Национальной полиции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

Так, по информации ведомства, процедура конкурса, которая была принята комиссией, предусматривала получение до 9 января резюме и мотивационного письма от каждого желающего занять пост руководителя Национальной полиции Украины (НПУ). При этом 45 кандидатов прислали свои документы в период с 4 по 8 января, так что перевод последних документов на английский был завершен только 15 января.

"В общем поступило 70 заявок на участие в конкурсе от кандидатов, но 24 кандидата не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности, обусловленным законом о Национальной полиции: иметь высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 7 лет, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Эти 24 кандидата были сняты с конкурса, остальные 46 были приглашены на квалификационное тестирование, которое проходило 24 января. Три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, и тестирование прошли 43 кандидата", - сказано в сообщении.

Отмечается, что General Skill Test измеряет уровень общего интеллекта кандидата, он не требует никаких специальных знаний, выходящих за рамки школьной программы. Тест определяет способность к логическому и аналитическому мышлению, вербальному мышлению, абстрактному мышлению, построению причинно-следственных связей. Он состоит из 60 вопросов, на которые надо ответить в течение 90 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, следовательно, максимальный результат, которого можно достичь - 60 баллов. Менее 30 баллов набрали 14 кандидатов, от 30 до 39 - 13, от 40 до 49 - 12, 50 баллов или больше - 4.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 43 претендента на должность главы Нацполиции приняли участие в тестировании. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

24 - 25 января комиссия, исходя из резюме, мотивационных писем и результатов тестирования путем голосования выбрала десять кандидатов, которых она пригласила для интервью, и 26 января объявила их имена:

1. Аброськин Вячеслав Васильевич

2. Антоненко Леонид Васильевич

3. Берладин Александр Анатольевич

4. Бушуев Константин Владимирович

5. Вишневский Андрей Владимирович

6. Гиренко Вадим Вячеславович

7. Головин Дмитрий Валерьевич

8. Князев Сергей Николаевич

9. Людкевич Станислав Генрихович

10. Шевчук Алексей Анатольевич

Интервью проводились с 30 января по 3 февраля, по два интервью в день, до трех часов каждое. Порядок прохождения определялся жеребьевкой. Интервью начиналось с 10-минутной презентации кандидатом его видения работы Национальной полиции и его мотивации занять пост руководителя. В дальнейшем он отвечал на вопросы членов комиссии по презентации и представленным им документам. После этого кандидату задавались по три вопроса по каждому из таких шести задач деятельности НПУ:

1. Осуществление текущей реформы полиции.

2. Изменение культуры организации НПУ.

3. Борьба с коррупцией в НПУ.

4. Совершенствование системы карьерного роста для будущих лидеров в НПУ.

5. Улучшение отношений и доверия между полицией и обществом.

6. Управление отношениями между полицией и публичной администрацией.

Каждому кандидату членами комиссии задавались одни и те же 18 вопросов, также были дополнительные вопросы. Члены комиссии оценивали по 5-балльной шкале наличие у кандидатов пяти компетенций для выполнения указанных задач: ценности и этика, стратегическое мышление, навыки управления, управления изменениями, лидерство. Подсчитывалась сумма баллов кандидата от каждого члена комиссии и комиссии в целом по всем компетенциям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Полицейский - это не преподаватель или продавец на рынке, он обязан стрелять качественно и точно", - в программу подготовки патрульных нового набора внесут изменения. ВИДЕО

"4 февраля комиссия обсудила итоги интервью и выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.

В МВД также отметили, что процедура отбора учитывала оценку профессионального опыта кандидатов, их мотивации и планов, результаты тестирования и интервьюирования. В комиссии подчеркнули масштабы и сложность этого отбора, и, что были рекомендованы только те лица, которые полностью соответствуют международным стандартам.

Также сообщается, что в тот же день комиссия провела встречу с министром, во время которой состоялась содержательная дискуссия по индивидуальным качествам кандидатов и критериям отбора по профессиональным признакам. Комиссия рекомендовала провести индивидуальные встречи с каждым из трех кандидатов, после чего, в соответствии со статьей 21 Закона о Национальной полиции министр подаст кандидатуру премьер-министру Украины для утверждения правительством.

С протоколом заседания комиссии можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как известно, от участия в конкурсе на должность руководителя Нацполиции Украины ранее отказался бывший исполняющий обязанности главы НП Вадим Троян.


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А министр Авакян, ну и толку от того что честные людим могут оказаться в полиции, если гниды вверху и в судах.

Арсен, можешь и не пытаться, лучше подари мне пистолет или автомат, тоже хочу быть крутым парнем как депутаты
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А их декларации посмотреть можно сейчас? И зарплату обсудить раньше, а то потом затребуют миллион.
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Деятельность В.Медведчука , в вопросах освобождения
пленных ,то же ,что деятельность Л. Кучмы , в вопросе , убийства Г.Гангадзе ???
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Данная блокада, события в Авдеевке - звенья одной цепи. Где они были 3 года? Отвечу: ждали отмашки рыгалов, читай "ВВХ".
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И ещё одно, не флуди, пиши свои "мысли" в соответствующей теме!
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Авакян к честности полиции Великобритании никакого отношения не имеет, или ты, ватник, через прокси пишешь, так он и не министр МВД Мордора!!!
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А почему в этом списке нет задорной миньетчицы Деевой ?
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а где проверка на коррупцию?
его и его родственников собственности и недвижимости и законности приобретения?
а то бороться с коррупцией коррупционерам сложно))
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Та подождите вы! Какая коррупция - парни молодые, не обкатанные - с горящими глазами! Вся коррупция начнется после назначения!
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пожарная, тыловая (штабная) крыса, ну как для кабинетных (переедет этажом выше) то нормально
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то, что пропихивают Князева, после ровенского янтаря, заставляет задуматься о многом, так как на него посмотришь на видео интеллект так и прёт
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он опер от Бога.... а что не так о янтаре? есть факты делись....нету...нефиг балаболить!!!
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Да, знаю я конкурси в НП.
Із усіх кандидатів на посаду нач по Кивській області був обраний самий кончений, якого янек перед тим призначав рулити деською митницею, і якого через пару місяців звільнили із міліції по люстрації.
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Для полноты картины увидеть бы еще эти шестьдесят тестовых вопросов. Просто любопытно.
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Никогда не покажут, "Для служебного пользования".
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Дело идет о свертывании реформ в полиции и превращении ее снова в уголовно-бандитское кодло во главе с этими типами. Такие конкурсы ничего не стоят.
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Пока Аваков возглавляет МВД, то и глава полиции будет ему под стать. Других коррупционеры сжирают только так, вон Деканоидзе проголотили без проблем.
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какие там реформи. Небыло там никаких реформ. в *новую* полицию набрали 50% старых мусоров а остальные 50% по блату и за деньги.
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Да уже это не имеет значения, реформ не будет, пока шоколадный рулит.
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А наш Президент никакого отношения не имеет к реформам в вашей паРаше!
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Именно Вячеслав Аброскин, бывший начальник ОПГ МВД Донецкой области, предатель из Севастополя, занимается исполнением репрессий против добровольцев. По команде Авакова, естественно. Лучшего кандидата для грязной работы и придумать трудно. Во-первых, он уже предатель и уничтожать патриотов Украины для него в порядке вещей, в во-вторых, он на крючке, так как в любой момент могут всплыть и другие подробности о его пребывании в Крыму во время оккупации. http://pauluskp.com/news/9f5146e85
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ДОКУМЕНТЫ ОТ 70 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕВОДИТЬ 7 ДНЕЙ !!! ВОТ ТАК И РАБОТАЕТ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ !!!
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ОСТАЛИСЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА, И ВСЕ ПРИБЛИЖЁННЫЕ ДО АВАКОВА. А ТЕПЕРЬ АВКОВ С "НЕЗАПЯТНАННОЙ " СВОЕЙ БИОГРАФИЕЙ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВЫБОР. НУ КАК МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК НЕПРОФЕССИОНАЛ, КОТОРЫЙ РАЗВАЛИЛ СИСТЕМУ МВС - И ТЕПЕРЬ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВЫБОР???????????
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Аброськін В'ячеслав Васильович - сначала пытался устроиться у российских оккупантов главментом в Севастополе и Симферополе, а когда не получилось, через полгода после оккупации Крыма приехал к Авакову и моментально стал главментом на Донбассе.
Кто бросил в тюрьму донецких партизан? Предатель из Севастополя!
Кто сегодня у руля Украины у меня не вызывает сомнений - враги Украины!
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У нас менты у друг друга по кабинетом всякую хрень тырят. )))
О чем можно говорить?
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Они из местных или как? Фамилии то москальские
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Пусть претенденты опубликуют свои декларации и объяснят на какие шиши жируют их родственники.
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первое что хочу заявить: УБЕРИТЕ СВОИ ДУРАЦКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ФЕЙСБУК! Ничего не хочу иметь общего с этим драным сайтом.Был неоднократно блокирован им за разную фигню и считаю его прибежищем полудурков и милиардера Цукерберга.
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во вторых: после демарша реформаторов из Грузии считаю что полиция как проект ПРОВАЛИЛАСЬ и осталась переодетой ,но неграмотной милицией с высокими окладами.Пользы -НОЛЬ!
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Третье: КОНКУРС неинтересен,всё равно власть будет иметь того кто ей выгоден,лучше оживите процессы над Пашинским и теми кто распускает руки по отношении служивых (тех же полицейских) и ответьте на вопрос: Почему опять ТИТУШКИ едут на разблокировку блокады по торговле на Донбассе.Что опять пора ?
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Жаль идейных, таких как я, на такой пост никогда не поставят, они бы у меня лишнюю пачку молока боялись себе позволить из необоснованных доходов, а так, шоколадный пидор очередного кума всунет, рыгоаналов и их мажорных деток отмазывать...
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зы: Сегодня татуированный ублюдок за водичкой к бабульке заходил, типа сосед... и почему это в западных странах они на полном контроле, каждый шаг после отсидки, а наши участковые только барыг да проституток крышуют...
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У авакова предентовать в конкурсе на должность председателя нацполиции мог любой желающий с полным юридическим образованием не менее семи лет стажа в сфере права, с параметрами личности: честность, безупречная репутация и политическая незаагажированность. Все, как при голосовании генпрокурора.
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Сегодня Аброськин, Вячеслав Васильевич запустил пилотный проект по дальнейшему совершенствованию Нацполиции, на Бахмутской трассе.
Донецкие идут! Ждите титушню в каждом городе.

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Это событие должно быть главным на Цензоре и всех СМИ, которым Украина не безразлична!
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Князєв наче нічого так...
Жорсткий дядько.
Недавно його інтервью бачив...
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Етот список ублюдков нужно к стенке и без суда и следствия.
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Це ще не все. Ви подивіться, хто сьогодні рветься до влади. Замість обрізарабіновиних бариг віницько-
чернівецьких- паРашенко-Вальцман, Гройсман і Яценюк-Бакай до влади рвуться обрізані бариги харківсько-одеські- Рабінович ( згадаймо Кагановича, а це голодомор на Україні і репресії), Рабінович- ярий українофоб. Україну можуть спасти лише націоналісти! Хай це буде
"Свобода", ОУН, Правий Сектор, "Азов" і т.д, але не різні БПП.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазваны три претендента на должность главы Нацполиции
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