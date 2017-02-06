 Джемилев: Если санкции не отменят, то крах России не за горами

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью украинскому изданию "Апостроф" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"Путин сделал такую пропаганду на захвате Крыма, он построил на этом колоссальный псевдопатриотизм. И отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично. Хотя каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами", - заявил Джемилев.
Накануне Джемилев отметил, что единственный способ защитить крымских татар - путем санкций вынудить Россию уйти из Крыма.
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Когда нужны были "враги" и кто это заказал.
Гуглим поиск картинок "зверства бандеровцев" до 14 апреля 2008 г!!!!! ни одного!!! изображения
Не найдено ни одного изображения по запросу зверства бандеровцев. Сбросить настройки и повторить поиск.
https://www.google.com.ua/search?q=зверства+бандеровцев&tbs=cdr:1,cd_min:1/1/1950,cd_max:4/14/2008&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjH7s_vierRAhVFIpoKHTixBuQQsAQIKA&biw=1304&bih=707
через месяц !!!
до 4 мая 2008
https://www.google.com.ua/search?q=зверства+бандеровцев&biw=1304&bih=707&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1%2F31%2F1950%2Ccd_max%3A5%2F4%2F2008&tbm=isch
сеть взрывается!!!
Подлинниками?
Как бы не так!
Отдельный вопрос.
мы то думали, какие блин фашисты, какое побили участника ВОВ? к=откула эта ересь.
Какие деды и какие бабы?
Вот вам и все "хвашисты" хунты в Украине!
Так, что думающие становитесь на сторону оболганных и обиженных украинцев
а поддерживаюшие кремлядей, пропалативших пиар-агенствам ,(кста американским) пройдите к дурам.
Светлая память ребятам защитникам Отечества _Украины!!!
Поклон!!
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Нафта ще трохи підніметься, а потім подешевшає.
Нікуди не дінеться.
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На сколько уменьшился ЗВР России за 2014 год? На четверть. Значит, за четыре года он упадёт до нуля. Это минимум.
В реальности может быть чуть раньше, чуть позже или посередине.
Но главное, что надо знать: всё зависит от того, когда у америанцев кончится терпение, и они поймут, что «надо резать». Именно они не дали совку развалится окончательно в 1991-1994 годах. Потому что им это было невыгодно. Развал РФ на сотню независимых государств представляет собой серьёзную угрозу мировому порядку и экономике, намного более серьёзную, чем то, что сейчас творит рашка. Это может стать началом мировой войны. Поэтому американцы всё ещё держат рашку от полного и окончательного, вдребезги, развала.
Но когда-то им это надоест.
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Впрочем если вы верите во всякие теории заговора - переубеждать бесполезно...
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Россия не страна-экспортёр. Она эскпортирует только углеводороды и кое-какое другое сырьё, а всё остальное она импортирует! Ты сейчас из Москвы своей пишешь через американский компьютер, а твой бред поступает сюда по кабелям и через спутники американского производства. На кацапских машинах написано «На Берлин», но эти машины - Мерседесы и БМВ. И так далее. Даже жратва идёт из-за границы. России сильная валюта нужна как воздух.
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Ну это положим бравада... Заметно сократила зависимость - но не заменила всё. Это дело многих лет. Яблочный сад или виноградник за 3 года не вырастет (но их активно насаживают)
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А вот по хлебу, мясу свинины, курам, яйцу, картофелю и пр. продуктам страна добилась независимости.
Независимость по хлебу. Особенно в свете вот такого. Если и остальная продовольственная независимость такого же качества, то слов нет.
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Сплотила НАВЕКИ...
И?!
Можно ещё «тысячелетний рейх» вспомнить.
Фашистские режимы долго не живут.
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У них и итак ничего общего. Они понятия друг о друге не имеют. Они друг друга в глаза не видели. Конфликт возможен когда с кем-то общаешься. А для тех же якутов, вся Россия что-то далекое, абстрактное. Они её только по телевизору видят. От чего им отделяться, от телевизора?
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Вот и получается что те народы которые имеют меньше среднего - проигрывают от независимости. А те которые больше - ничего из ожидаемого не получат.
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