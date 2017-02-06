EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Политика Украины
  13456  251
Материалы по теме:
Все про:Джемилев (714) Крым (18922) Россия (68624) санкции (5884)

 Джемилев: Если санкции не отменят, то крах России не за горами

Санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма, даже если не будут усиленны, приведут к неизбежному краху России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью украинскому изданию "Апостроф" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Путин сделал такую пропаганду на захвате Крыма, он построил на этом колоссальный псевдопатриотизм. И отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично. Хотя каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами", - заявил Джемилев.

Читайте также: Оккупанты хотели открыть уголовное дело против Курбединова, но помешал резонанс, - Умеров

Накануне Джемилев отметил, что единственный способ защитить крымских татар - путем санкций вынудить Россию уйти из Крыма.

Читайте: "Единственный способ противостоять оккупантам - это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", - Джемилев
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Для всех поддерживающих крмялдей- сатанистов.
Когда нужны были "враги" и кто это заказал.
Гуглим поиск картинок "зверства бандеровцев" до 14 апреля 2008 г!!!!! ни одного!!! изображения
Не найдено ни одного изображения по запросу зверства бандеровцев. Сбросить настройки и повторить поиск.
https://www.google.com.ua/search?q=зверства+бандеровцев&tbs=cdr:1,cd_min:1/1/1950,cd_max:4/14/2008&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjH7s_vierRAhVFIpoKHTixBuQQsAQIKA&biw=1304&bih=707
через месяц !!!
до 4 мая 2008
https://www.google.com.ua/search?q=зверства+бандеровцев&biw=1304&bih=707&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1%2F31%2F1950%2Ccd_max%3A5%2F4%2F2008&tbm=isch
сеть взрывается!!!
Подлинниками?
Как бы не так!
Отдельный вопрос.
мы то думали, какие блин фашисты, какое побили участника ВОВ? к=откула эта ересь.
Какие деды и какие бабы?
Вот вам и все "хвашисты" хунты в Украине!
Так, что думающие становитесь на сторону оболганных и обиженных украинцев
а поддерживаюшие кремлядей, пропалативших пиар-агенствам ,(кста американским) пройдите к дурам.

Светлая память ребятам защитникам Отечества _Украины!!!
Поклон!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Москаль розвалиться і це давно відомо.

Нафта ще трохи підніметься, а потім подешевшає.
Нікуди не дінеться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пуйло для Лукашенко не снизил цену на газ, а посмотрите как он сеичас будет снижать цену для Европы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И будет Лукашенко как обосраный стоять со своим таможенным гамносоюзом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пизнесмены которые десятилетиями работали в раше , не плохо зарабатывая там( ну все-таки нефтедоллары были длительное время) сеичас бегают по другим странам в поисках лучшеи жизни что бы перевести свои пизнес. Только рынок в большенстве своем занят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну рано или поздно разрушится всё... (правда я не представляю как это работает с чёрными дырами) И даже солнце когда то погаснет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
(примечание: за горизонтом событий в чёрной дыре время останавливается. Так что даже если чёрная дыра и имеет "таймер" обратного отсчёта - то он стоит)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не более чем теория. В большей степени умозрительная. Как обстоит на самом деле покуда не известно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Изучай историю и экономику. Сколько понадобилось СССР, чтобы развалиться, после того, как он напал на Афганистан? 12 лет. Это максимум.

На сколько уменьшился ЗВР России за 2014 год? На четверть. Значит, за четыре года он упадёт до нуля. Это минимум.

В реальности может быть чуть раньше, чуть позже или посередине.
Но главное, что надо знать: всё зависит от того, когда у америанцев кончится терпение, и они поймут, что «надо резать». Именно они не дали совку развалится окончательно в 1991-1994 годах. Потому что им это было невыгодно. Развал РФ на сотню независимых государств представляет собой серьёзную угрозу мировому порядку и экономике, намного более серьёзную, чем то, что сейчас творит рашка. Это может стать началом мировой войны. Поэтому американцы всё ещё держат рашку от полного и окончательного, вдребезги, развала.
Но когда-то им это надоест.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И это не настораживает? Открою секрет Полишинеля: с марта 2015 года там тщательно рисуют циферки. Поздно спохватились и топорно работают. Нет, чтобы нарисовать на те же 50 миллиардов МЕНЬШЕ. Точно как дурачки, которые остановили электосчётчик и не платят ничего, даже 10 рублей в месяц для вида и радуются. Нет никаких объективных причин для ЗВР РФ расти или даже сохраняться на прежнем уровне. Достаточно посмотреть на курс доллара, который задумчиво держится на ровно 60 рублях. Напомню, у нас после такого искусственного удержания путём валютных вливаний на протяжении пяти лет на уровне 8 гривен казна оказалась пуста, а доллар быстро стал стоить столько, сколько он должен объективно стоить, а президент бежал к хозяевам, потому как не стало бабла на беркут. Вопрос на засыпку: где москали берут валюту для удержания курса доллара, если нефть не растёт? Ну же, пошевели извилинами Параллели проведи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нефть почти удвоилась в цене с минимума. Рубль подорожал с 84 до 59. Сейчас страна реально вынуждена блокировать его рост скупая валюту. (стране - экспортёру - пипец как невыгодна сильная валюта). В данный момент причины для роста ЗВР более чем весомые.
Впрочем если вы верите во всякие теории заговора - переубеждать бесполезно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты бредишь. Они валюту не скупают, а ПРОДАЮТ, стараясь любой ценой удержать доллар на 60.

Россия не страна-экспортёр. Она эскпортирует только углеводороды и кое-какое другое сырьё, а всё остальное она импортирует! Ты сейчас из Москвы своей пишешь через американский компьютер, а твой бред поступает сюда по кабелям и через спутники американского производства. На кацапских машинах написано «На Берлин», но эти машины - Мерседесы и БМВ. И так далее. Даже жратва идёт из-за границы. России сильная валюта нужна как воздух.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В бюджете на этот год прямо прописано правило: если нефть стоит свыше 40$ (сейчас она хорошо за 50), всю разницу изымают и направляют на скупку валюты, с целью не допустить укрепление рубля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все круто, но если нефть итак продают за валюту, то как можно излишки валюты пустить на покупку валюты? )) хрень какая-то ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не совсем точно выразился... Короче всё что свыше 40$ - изымается из экономики и идёт в резерв (а не обменивается на рубли, что укрепило бы их курс). К тому же нефть продаётся за доллары - а резерв в одной валюте не хранят. По этому за доллары покупают разных валют и золота (золота за прошлый год купили 199 тонн)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У РФ и Украины - разные модели экономики. РФ - страна экспортёр (со значительным превышением экспорта над импортом) У Украины такого не наблюдается. Курс рубля из за этого чётким образом привязан к нефти. Он может падать и расти вместе с нею, но у этих колебаний есть чёткий предел. У Украины гривна не так хорошо защищена от падений. Нужно больше ресурсов для поддержки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За 3 года Россия полностью обеспечила себя продовольствием

Ну это положим бравада... Заметно сократила зависимость - но не заменила всё. Это дело многих лет. Яблочный сад или виноградник за 3 года не вырастет (но их активно насаживают)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну на сколько обеспечила мы поглядим когда нефть в очередной раз просядет в цене. А то что просядет нет ни малейшего сомнения. Долгосрочный тренд на рынках нисходящий и небольшой отскок вполне ожидаемое явление связанное с особенностями функционирования рынка. В целом для существенного повышения цены на нефть предпосылок в ближайщее время нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну была она по 24 - и что, были какие то проблемы с едой? Около 50$ - отличная цена. И не слишком мало - и не достаточно для того чтоб развратить всю экономику обилием халявы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я же и говорю - поглядим. Кста та цена по 24 будет икаться с лагом в 8 месяцев в цене на газ. Но самое главное, что скорее всего в ближайшие два-три года рассеюшку собственно сама цена на нефть и газ уже не столько волновать сколько найти покупателя. Конкуренция на этом рынке в Европе и мире ужесточается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не 8 - а 6 (на сколько знаю). Так что икалась она как раз перед новым годом. А сейчас цена газа повышается. И экспорт ничуть не падает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
6 - это среднее значение, обычно на месяц-два больше, но не суть. Уже даже не столько вопрос цены интересен, сколько наличие покупателей. Конкуренция поставщиков газа в Европе и мире растет. Так что будет тесновато на рынке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Особенно улыбнуло в твоей тираде:
А вот по хлебу, мясу свинины, курам, яйцу, картофелю и пр. продуктам страна добилась независимости.
Независимость по хлебу. Особенно в свете вот такого. Если и остальная продовольственная независимость такого же качества, то слов нет.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Качество - дело отдельное. А вот зерна РФ продала в этом году больше всех в мире.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ну как минимум - зерна которое пригодно в пищу и с каким ты не будешь голодать (кстати лично я не ем хлеб и мучное совершенно, у меня диета).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да нет уж, спасибо. Я как-то не привык в пищу употреблять корм для скота.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не поленился - погуглил. Нагуглил по состоянию на 23 ноября 2016 года раша занимала только пятую строчку в рейтинге стран-экспортеров зерна. Получается за два месяца она вырвалась в лидеры? Однако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
26 января была новость про то что по итогам года экспортировала 25 миллионов, США - 24, Канада с Австралией - по 20, Украина и Франция - по 18 (правда со ссылкой на отечественные СМИ - так что думаю вы будете оспаривать)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да зечем мне что-то оспаривать? Экспортировали, ну и ладно. Просто я нашел иную ссылку - чем и поделился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Курятина, яйца, зерно, картофель. В достатке были и до 14 года. А вот замещать импортные говядину, молоко, овощи, фрукты будут ещё доооолго... (свинину окончательно заместили только недавно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы импортозаместить что-либо нужно иметь свой собстенный посадочный материал и свой собственный эмбрионный материал. Касабские экономисты сами же утверждают, что экономика раши квази импортозамещенная. Т.е. 70% сырья из которого изготавливается продукт импортного производства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прям со съезда КПСС рапортуешь. Таки зарапортовался. Твой поток сознания смешно даже наблюдать. Разбирать по косточкам каждый бред? Надоело. Верь дальше (если такой лох, что веришь в собственную пропаганду - это самая большая ошибка).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Союз НЕРУШИМЫЙ республик «свободных»
Сплотила НАВЕКИ...

И?!

Можно ещё «тысячелетний рейх» вспомнить.

Фашистские режимы долго не живут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия за предыдущие два распада дезинтегрировалась до оптимального состояния. Куда дальше распадаться? Разве что будут как украинцы делить себя на что-то типа "ваты" и "вышиваты". Такие страны обречены распадаться вечно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не скажи. Оптимальным это состояние не назовешь. Все зависит от экономической составляющей и внутренних состояния силовых структур. Говоря иными словами - способности обеспечивать население в достаточном минимальном объеме или способности подавить возможные бунты если они возникнут ввиду недовольства населения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оно оптимальное, пока есть бабло, чтобы платить дань Чечне. Как только бабло кончится, Чечня моментально станет независимой. Она и так уже государство в государстве со своими законами. Им объявить формальную независимость вслед за фактической - раз плюнуть. Но пока что Хуйло они доят. Якуты давно недоумевают, почему их алмазы должны идти в Москву. Эта страна-404 нежизнеспособна, потому что слишком большая и разная. Ну нет ничего такого общего у татар с карелами, у удмуртов с чукчами, у ингушей с коми, что бы удерживало их вместе. Только Кремль с его баблом и репрессивным аппаратом. А последний работает, опять-таки, пока есть бабло. А бабло на исходе. Новый парад суверенитетов таки не за горами. Империи держатся только на деньгах и силе, иногда на идеологии, но только национальная идея в состоянии создать крепкое государство. Развалилась Оттоманская империя, потерпела крах Австро-Венгрия, Британская хоть и не развалилась с треском, но перестала быть империей, и сохранила лишь формальную связь с частью бывших колоний. Развалилась даже небольшая Югославия. Даже маленькая Чехословакия мирно, но распалась на Чехию и Словакию! Развалится и эта тюрьма народов. Это исторически предопределно и неизбежно, более того, исторический процесс уже идёт 100 лет, просто она слишком большая, поэтому это так постепенно происходит, но процесс подходит к своему логическому завершению, и теперь лишь от США зависит, случится это в этом году или максимум лет через 5.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Ну нет ничего такого общего у татар с карелами, у удмуртов с чукчами, у ингушей с коми, что бы удерживало их вместе."

У них и итак ничего общего. Они понятия друг о друге не имеют. Они друг друга в глаза не видели. Конфликт возможен когда с кем-то общаешься. А для тех же якутов, вся Россия что-то далекое, абстрактное. Они её только по телевизору видят. От чего им отделяться, от телевизора?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во всех разговорах типа "А почему мы должны кому то отдавать то что имеем? Не лучше ли нам отделиться и жить независимо?" - есть одна маленькая проблема: а с чего вы взяли что когда вы отделитесь - вы никому не будете никому ничего отдавать??? Если то что имеется - действительно ценно - обязательно найдётся тот кто это у вас отнимет, и не факт что он будет обращаться с вами лучше чем предшественник.
Вот и получается что те народы которые имеют меньше среднего - проигрывают от независимости. А те которые больше - ничего из ожидаемого не получат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага точно- тысячелетний рейх, ни дать, ни взять
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДжемилев: Если санкции не отменят, то крах России не за горами
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз Закарпатье КГГА Киев Крым минские соглашения Нацполиция обстрел переговоры погода Польша Порошенко Россия санкции СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти