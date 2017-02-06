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 Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки пошел на спад, - Жебривский

По словам главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спал, сообщил в эфире "112 Украина" руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.

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По словам Жебривского, уже сформировано 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.

5 февраля почти вся Авдеевка (Донецкая область) была подключена к электроснабжению. Оставались неподключенными только микрорайон Юбилейный, улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и Донецкая.

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Семенченко зараз в фб у прямому ефірі..
жебрівський збірає титушек для розблокування,
і хто керує ТЕЦ Щастя.
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Ага. Пошел на спад. Какраз два дня, как пошел.
Просто русня расстреляла БК с ближних складов.
А сейчас Россиюшка опять им подогнала и всё начнется заново.
Вжопучленец Жучковский пишет:
"Карандаши" подвезли, опустошенные два дня назад склады снова забиты под завязку, артиллеристы готовы"
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если нет троллей на сайте - значит и правда, там ничего страшного пока не намечается...
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пойди по плачь на форумы недоотсосии, черьвяк ... пока .. хыыы
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ну то піди вдавись, кацап , не муч себе...
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а шо такое ? обдроченцы не взяли Лондон ? надоже ... вчера новую дозу наркотиков не подвезли, рузьге диллеры
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Вчера наткнулся на вот такой вот пост. Пишет hohol_shiry

Бармалеи ИГИЛ в последнее время стали широко применять бомбо-дроны.
Как правило это самодельные БПЛА, несущие 1 или 2 бомбы весом 2-3 кг. взрывчатки. Для облегчения им приделывают матерчатые стабилизаторы.
Речь идет уже о десятках ударов, которые бармалеи еще и на видео снимают.
И они даже попадают. Правда не всегда.


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Продолжение:

Заинтересовался, поискал в сети - и правда. Полно фото и видео применения этих бомбо-дронов. В связи с бесчисленными обстрелами русни стали выстраиваться вот такие мысли:
1. Это же как бы было здорово использовать нам бомбо-дроны против тех же минометных точек и артиллерии русни. Пусть даже и в жилых кварталах. Это ведь точечные удары, а не гасить тяжелой артиллерией по квадрату!
2. Если басмачи это так широко используют, то для этого наверняка не нужно астрономических денег, внеземных технологий и тайных научных знаний!
3. Ну, положим, деньги всё же нужны и не малые. Но для басмачей, воюющих с многократно превосходящим противником, такие вещи - вопрос жизни и смерти. А над Банковой снаряды не летают и там мирный план. В итоге не то, что ударными БПЛА, а даже разведывательными армия на половину оснащена за счет волонтеров и народных денег.
4. Русня нагнала на Донбасс кучу средств ПВО и самые современные средства РЭБ. А вот все применения басмаческих дронов, что я видел, были либо против курдов, у которых с этим неважнецки, или против иранской армии в Мосуле, у которой походу тоже не очень с РЭБ и ПВО. Но, волонтерские БПЛА летают на Донбассе. Да, их периодически валят. Это война. Она не бывает без потерь, и лучше терять железяки, чем людей.
И вот пришел я к печальному выводу… Пока над Банковой снаряды не засвистят, там будут покупать минометы за 0,5 млн.грн.. Интересно, сколько ударных БПЛА соорудили бы волонтеры за эти деньги?
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Если по минометному расчету затопить - ему это покажется очень серьезно.
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так там пустыня, всё видно, а попробуй в застройке или зелёнке затопить
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Видел бармалейское видео. Во дворе среди застройки тусуются какие-то вояки (человек шесть) возле джипа с пулеметом.
Бах!
Вояки лежат. А всё вокруг целое.
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это очень серьёзно - точечное уничтожение артиллерийских расчётов. Вплоть до - вбрасывать гранату в люк танка.
Один выстрел Джавели стоит €70 000
За такие деньги беспилотником можно просто висеть над позицией врага и ждать удобного момента...
Очевидные вещи - моё мнение что им не дают хода только потому, что власть имущие боятся что их начнут уничтожать таким способом.
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парни, с вашими идеями, вас ждут военкоматы
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нужно быть там где ты сможешь принести наибольшую пользу делу...
не умничай.
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Просто сепары БК расстреляли . Скоро новый подвезут и все начнется опять .
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Параша просто оркам не успевает бк подвозить.
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Сергей Наумович ‏@sergonaumovich 10 ч.10 часов назад
Итак, внимание: рисунки детей России от 2012 года. Ах, да и не забывайте, что это именно мы фашисты... 59-я секунда: https://youtu.be/yWCKgIC-Wys?t=59 …


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tato Alex ‏@tatoAlexxx 12 ч.12 часов назад
Смотрите какие настроения среди патриотов Украины Донбасса..... и это милая и очень миролюбивая патриотка.... средних лет


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Отто Проссто вот такое сообщение в личку мне прислал фб-френд из Питера позавчера :
Добрый день! Сразу - очень прошу источник информации не указывать, здесь на ФБ открыто не публиковать (вычислят на раз-два).
Если возможно - доведите до сведения интересующихся любыми другими способами: за последние три дня в военный госпиталь на Суворовском проспекте в Питере поступили более 160 раненых с ранениями средней тяжести. В Военно-медицинскую академию - 46 раненых с тяжелыми ранениями (черепные, оторванные конечности, разрывы внутренних органов; есть безнадежные). Источник - старый знакомый, преподает в В.-М.А. много лет. Пока что все сведения от него оказывались 5/1 (шкала "достоверность/срочность"), так что полагаю, что точны они и на этот раз.
Работа арты оказалась результативной.
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Якщо сепари видохлись, то потрібно їх добивати, а не тішитись від того, щоб нам стало легше. Перемагає той, у кого більше сили духу і волі.
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Трамп всесилен - позвонил путину и началась агрессия на донбассе, позвонил порошенко - и агрессия вдруг закончилась.
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"пик обострения" не может идти на спад, на то он и пик, он может быть только пройден, на спад может идти только интенсивость обстрелов. заранее пардон перед теми, кому правописание пох.
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Ага... интересно было бы узнать : почему пик пошёл на пик ? А потом..Ничего в сущности не измениось... когда эшелоны левые шли - в войнушку не игрались... никто не победил.... никто не проиграл... а пик, видите ли, на спад пошёл...Вот разве что Президент лично сообщил населению, что сантехник Вася уже прочистил парашу и жизнь налаживается.... Всё ? Попиарились твари ?
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Да буде штурм Авдеевки...краще укріплення готуйте,півдвозьте БК.......думаю,чи чуйка шо на вихідні знову кацапи попруть....
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КАК СОВПАЛО, НАРОД СТАЛ КРИКОМ КРИЧАТЬ О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ И ТУТ У ЭТИХ МРАЗЕЙ ВСЁ СТАБИЛИЗИРОВАЛОСЬ. ПОЧЕМУ??? СОВПАДЕНИЕ???
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Ну логично - блокадников Лугандона начали разгонять - и войнушка в Авдеевке уже не нужна...
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Жебрівський, виявляється, не лише Прораб Унітазович. а ще й стратег?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПик обострения боевой ситуации возле Авдеевки пошел на спад, - Жебривский
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