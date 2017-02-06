 Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки пошел на спад, - Жебривский

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спал, сообщил в эфире "112 Украина" руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.
По словам Жебривского, уже сформировано 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
5 февраля почти вся Авдеевка (Донецкая область) была подключена к электроснабжению. Оставались неподключенными только микрорайон Юбилейный, улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и Донецкая.
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жебрівський збірає титушек для розблокування,
і хто керує ТЕЦ Щастя.
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Просто русня расстреляла БК с ближних складов.
А сейчас Россиюшка опять им подогнала и всё начнется заново.
Вжопучленец Жучковский пишет:
"Карандаши" подвезли, опустошенные два дня назад склады снова забиты под завязку, артиллеристы готовы"
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Бармалеи ИГИЛ в последнее время стали широко применять бомбо-дроны.
Как правило это самодельные БПЛА, несущие 1 или 2 бомбы весом 2-3 кг. взрывчатки. Для облегчения им приделывают матерчатые стабилизаторы.
Речь идет уже о десятках ударов, которые бармалеи еще и на видео снимают.
И они даже попадают. Правда не всегда.
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Заинтересовался, поискал в сети - и правда. Полно фото и видео применения этих бомбо-дронов. В связи с бесчисленными обстрелами русни стали выстраиваться вот такие мысли:
1. Это же как бы было здорово использовать нам бомбо-дроны против тех же минометных точек и артиллерии русни. Пусть даже и в жилых кварталах. Это ведь точечные удары, а не гасить тяжелой артиллерией по квадрату!
2. Если басмачи это так широко используют, то для этого наверняка не нужно астрономических денег, внеземных технологий и тайных научных знаний!
3. Ну, положим, деньги всё же нужны и не малые. Но для басмачей, воюющих с многократно превосходящим противником, такие вещи - вопрос жизни и смерти. А над Банковой снаряды не летают и там мирный план. В итоге не то, что ударными БПЛА, а даже разведывательными армия на половину оснащена за счет волонтеров и народных денег.
4. Русня нагнала на Донбасс кучу средств ПВО и самые современные средства РЭБ. А вот все применения басмаческих дронов, что я видел, были либо против курдов, у которых с этим неважнецки, или против иранской армии в Мосуле, у которой походу тоже не очень с РЭБ и ПВО. Но, волонтерские БПЛА летают на Донбассе. Да, их периодически валят. Это война. Она не бывает без потерь, и лучше терять железяки, чем людей.
И вот пришел я к печальному выводу… Пока над Банковой снаряды не засвистят, там будут покупать минометы за 0,5 млн.грн.. Интересно, сколько ударных БПЛА соорудили бы волонтеры за эти деньги?
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Бах!
Вояки лежат. А всё вокруг целое.
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Один выстрел Джавели стоит €70 000
За такие деньги беспилотником можно просто висеть над позицией врага и ждать удобного момента...
Очевидные вещи - моё мнение что им не дают хода только потому, что власть имущие боятся что их начнут уничтожать таким способом.
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не умничай.
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Итак, внимание: рисунки детей России от 2012 года. Ах, да и не забывайте, что это именно мы фашисты... 59-я секунда: https://youtu.be/yWCKgIC-Wys?t=59 …
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Смотрите какие настроения среди патриотов Украины Донбасса..... и это милая и очень миролюбивая патриотка.... средних лет
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Добрый день! Сразу - очень прошу источник информации не указывать, здесь на ФБ открыто не публиковать (вычислят на раз-два).
Если возможно - доведите до сведения интересующихся любыми другими способами: за последние три дня в военный госпиталь на Суворовском проспекте в Питере поступили более 160 раненых с ранениями средней тяжести. В Военно-медицинскую академию - 46 раненых с тяжелыми ранениями (черепные, оторванные конечности, разрывы внутренних органов; есть безнадежные). Источник - старый знакомый, преподает в В.-М.А. много лет. Пока что все сведения от него оказывались 5/1 (шкала "достоверность/срочность"), так что полагаю, что точны они и на этот раз.
Работа арты оказалась результативной.
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