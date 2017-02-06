 За сутки боевики осуществили 94 обстрела, применяя 152- и 122-мм артиллерию, крупнокалиберные минометы и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
Так, на мариупольском направлении из 152- и 122-мм артиллерии были обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка. Из минометов - Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяному, Широкино и Гнутово. Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк - Широкино и Красногоровку.
Также сообщается, что на луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы противника.
На донецком направлении оккупанты из танков, 120- и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям сил АТО в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытно, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому - БМП противника.
Как сообщалось ранее, 4 февраля оккупанты 51 раз обстреляли позиции ВСУ.
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