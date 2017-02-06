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 За сутки боевики осуществили 94 обстрела, применяя 152- и 122-мм артиллерию, крупнокалиберные минометы и БМП, - штаб

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 94 вражеских обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Так, на мариупольском направлении из 152- и 122-мм артиллерии были обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка. Из минометов - Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяному, Широкино и Гнутово. Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк - Широкино и Красногоровку.

Также сообщается, что на луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы противника.

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На донецком направлении оккупанты из танков, 120- и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям сил АТО в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытно, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому - БМП противника.

Как сообщалось ранее, 4 февраля оккупанты 51 раз обстреляли позиции ВСУ.


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Ватные дегенераты которые пытаются откусить кусочек Украины,хотят принести истинно рузке Мир.Почему они не могут узреть,что и как будет в этой параше!


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https://youtu.be/2bofU4noovs . Вот так надо мочить сепаров
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Ни чему история козломордых не учит. Просто расходный материал для кремлевских упырей



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Да мочкувати сепаров та расіян потрібно у відповідь,попередити міжнарлдну спільноту і вперед...адекватна відповідь !!!!!
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Это у этих собак Гадя "увидела" что-то там в глазах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки боевики осуществили 94 обстрела, применяя 152- и 122-мм артиллерию, крупнокалиберные минометы и БМП, - штаб
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