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 За прошедшие сутки в зоне АТО 6 украинских воинов получили ранения и травмы, - штаб

В результате обстрелов 5 февраля 5 украинских военнослужащих получили ранения, 1 - травмирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Пятеро наших военнослужащих ранены, один травмирован", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики сегодня обстреливали силы АТО из танков, БМП, минометов и гранатометов: один военный ранен

Как сообщалось ранее, 4 февраля оккупанты 51 раз обстреляли позиции ВСУ.

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Найшвидшого одужання пораненим бійцям.. Вічні прокляття віроломній кровожерливій кацапні..
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А за эти сутки сколько порошенко бабла наворовал и сколько продал оружие русским оркам на Донбассе?
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Ну, что ты, Саладдин, прям так... - Разве человек, одевавший в вышиванки и себя, и всю свою патриотическую семью, станет этим заниматься?
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За прошедшие сутки где-то в Мордоре шесть ватников получили травмы при катании с навозных горок и фекальных столбов.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в зоне АТО 6 украинских воинов получили ранения и травмы, - штаб
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