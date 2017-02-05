 Жебривский доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Петр Порошенко на Facebook.
"Да! Наконец Авдеевка со светом! Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - пишет он.
"Благодарен слаженной работе украинского правительства, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, славным украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - добавил глава государства.
Напомним, централизованного электроснабжения в Авдеевке в последние дни не было, ток обеспечивали генераторы.
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Захватчики применили артиллерию 152-мм под Авдеевкой, а 122-мм - на Мариупольском направлении. Один наш воин ранен, - пресс-центр штаба АТО(27)
"Если мы увидим, что Путин настроен серьезно наступать на всех фронтах, мы допускаем введение военного положения", - Ирина Луценко(229)
"Это еще один толчок для демонтажа проукраинской коалиции в Европе, а, по сути, "нормандской четверки", - Марчук о причинах эскалации в Авдеевке(38)
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Жебривский доложил, что дали свет в Авдеевку. Ну а мы походу слепые. Света нет.
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Наиболее обсуждаемая сейчас тема - это блокада железнодорожного сообщения Украина-Лугандурас, когда люди, по своей инициативе, препятствуют торговле с противником.
Где инициатива Президента или Парламента?
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Російські військові в Сирії. Фото: соцмережі.
У сирійській провінції Латакія на дорозі між містами Джаблех і Баніяс в результаті вибуху військового автомобіля загинули п'ять російських солдатів. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на джерела в сирійській опозиції !!Вибух автомобіля стався 4 лютого. Зазначається, що транспортний засіб перевозив боєприпаси. Версія теракту виключається, найбільш імовірною причиною вибуху називається технічна несправність.За інформацією телеканала, місце інциденту оточили військові урядового режиму Сирії, проводиться розслідування спільно з представниками Росії. У свою чергу, як зазначає російське агентство «Інтерфакс», Міноборони РФ цю інформацію заперечує, назвавши це «черговим інформаційним вкиданням» та «фальшивкою». Смалять вату і в Сирії і в Україні !
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далее....
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Они привезли «груз 200-ти» в маленький русский город Торжок, а их родня покойного обматерила, обвинила в хищении миллионных выплат, которые ждала по гибели «кормильца семьи», побила, и выгнала прочь. Тело лежало на улице несколько дней. Осень. Дождь. Его даже не занесли в дом. Однополчане, ошарашенные всем этим, взывали к разуму и родни, и соседей и услышали народное, русское творчество, поговорку, которую им бросили в лицо русские: «Умер Максим, да и х@ с ним. Положили в гроб и мать его йоб!».
Свои выводы они сделали, сдавшись СБУ по программе «Вернись домой»: далее...
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Вчера в 2:02 ·
МАТЕРНЫЙ ПОСТ! +18. + МНОГО МАТА.
Смотрю я на ситуацию вокруг Авдеевки и вообще, что там происходит в Донецке. За русским миром смотрю. За Новороссией наблюдаю...
И охуеваю.
Русский мир пошел в наступление. Русские идут. Охуеть, блять. Просто слов нет. Патронов им накинули, блять. Гранатами затарились в военторге. Системы залпового огня подвезли... Попер русский мир вперед во всей своей красе. Все разрушить, все разъебать.
Смотрю я на все это и охуеваю. Не офигиваю, мама. Уже охуеваю.
Ебаный насос, блять.
Кого вы там защищаете, русские? Русских? Да вам на русских насрать. Давайте будем честными. У вас русские дохнут от настойки боярышника, у вас русские дохнут от передоза, у вас русские дохнут от бытовых драк, в авариях, от самоубийств...
Русские?
Да вы бля первые по всем показателям смертности...
И вдруг вы вспомнили что где-то есть русские которых надо защитить. Бля. От кого? От чего? От какой такой напасти, блять? От украинцев?
А от себя не пробовали себя же защитить?
Снизить ту же детскую смертность у себя не пробовали? Не?
А чо так?
Хуй не стоит на это?
Или на это уже хуй забили?
Вояки ебаные. Вы же людей убиваете. Вы понимаете это или нет?
Сука, слов нет. В любом городе России русский может получить пиздюлей от русского. И шансов тут на порядок больше чем русский получит пиздюлей в любом европейском городе. Да, да...
Смотрите статистику, ебена вошь. Вы в своих городах убили русских в миллионы раз больше чем вся Европа вместе с НАТО и США и всеми Антантами за последние 100 лет. В миллионы, блять... Вы собственных граждан ухуярили больше чем те, кто на вас нападал...
Вы себя защищать не научились. Вы себя уважать не научились. Вы к себе же так и относитесь: «Бей своих, чтобы чужие боялись».
И вы блять несете этот свой ебаный русский мир за собственные границы.
А тем временем, лично у меня, в Питере умирает друг, в больнице...
В Санкт-Петербурге...
Лекарств нет. За операции плати. За палату плати. За то, за се, сестре, брату, за бинты плати... Вы положили на него огромный хуй. Огромный, как ощущение собственного величия...
Ебаная жизнь. Ебаная страна.
Россия. У тебя в чреве свои же дохнут. От низкой медицины, от отсутствия лекарств. От недостатка тепла в доме мерзнут. От хреновых дорог бьются насмерть. От безысходности подростки вешаются, а адмиралы стреляют себе в висок из наградного оружия...
Ты где блять, русский мир?
Мой друг умирает. В Санкт-Петербурге. Русский. В реанимации лежит...
А вы тем временем хуярите по Авдеевке. Снарядов вам подвезли...
А бинты моему другу кто подвезет? А лекарства? А к ИВЛ кто подключит?
Ебаная страна.
В Сирии у вас успехи? А у моего друга губы посинели. Лекарств нет. Блять. Посоветовали купить в аптеке «грудной травяной сбор». Хорошо не рекомендовали молебен заказать. А то к тому все и идет...
Ебаная жизнь...
Хотите спасать русских? Вперед. Дороги сделайте в России нормальные и минус 50К смертей русских в год на дорогах. Профилактика наркомании - еще минус 300К умерших русских в год. Поддержка одиноких матерей - минус первое место по количеству абортов. Детские психологи - и хуяк, Россия на последнем месте по детскому суициду. Что вам? Еще перечислить в чем Россия преуспела по количеству смертей? Про боярышник может вспомним?
Ебаная жизнь.
Русские. Делайте свой русский мир в рамках своих границ. Защищайте русских. Но только на своей территории. Не давайте им умирать. От передоза, от хуевых дорог, от безысходности, от боярышника и паленой водки, от отсутствия лекарств и отсутствия современных медицинских аппаратов. От отсутствия дров зимой, в конце концов. Энергетическая сверхдержава, блять...
И прекратите спасать русских за своей территорией. Тем паче с помощью залповых систем огня. Займитесь своей страной. Блять.
Перестаньте уже хуярить градами по близлежащим территориям. Там же люди живут. И они хотят ЖИТЬ - а не русского мира. Блять... .
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Когда воровать прекратите ?
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Или только Рошеновские СМИ читал ?
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А то Путин сразу же нападёт !
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гоблинам дали свет. и пенсию. и жрачку.
а рассчитываться за это будем мы.
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Живя в Украине эти непросыхающие уроды-быдлаки уже в 2004 году ненавидели всё украинское ибо это подселённое из Параши быдло... а парашное быдло ненавидит весь мир с рождения. Естественно это быдло поставило "тарелки" и их накачали брехнёй до упора, так что оставшаяся в Даунецке - это в основном та же тупая быкота.
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Централизованного электроснабжения в Авдеевке нет, ток обеспечивают генераторы, - ГСЧС
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І це в країні змученій війною.
З Трампам я пагаварю.
Війну нарешті зупиню..
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- в прямому ефірі показ як він особисто старається кілька разів з'єднатись по смартфону з президентом, не вдається, і, нарешті, як при совку "урочисто доповідаю, що скоро буде світло!";
- чому доповідь не Гройсману, це ж в його компетенції? Чи в в компетенції все, на чому можна попіаритись (але це ж ще тільки обіцянка, що підключать)?
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@MaidanKharkiv 4 февр.
Почему тоннами не везут помощь в Каменку в 5 км от Авдеевки,там постоянно обстрелы,нет вообще аптек и магазинов и месяцами не бывает света?! ...
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Ну, слава Богу.
тепер все потрібно "прогнати" по всіх каналах: Ньоюс-ван. 112, 5, 1+1, АйСіТіВі, Інтер, ..........
І шоб Рабінович прокоментував.
Ну як тут без придурка?
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