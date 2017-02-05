 "Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требование протокола", - Власенко

Народный депутат Сергей Власенко, сопровождавший Юлию Тимошенко в ходе ее поездки в США, в беседе с корреспондентом "Цензор.НЕТ", прокомментировал обстоятельства вчерашней неофициальной встречи Тимошенко с Президентом США Дональдом Трампом.
Власенко подтвердил, что встреча состоялась и носила "частный характер" и не была "одноминутным рукопожатием". Нардеп сообщил, что Тимошенко в понедельник будет в парламенте и любой журналист сможет задать ей соответствующие вопросы по встрече с Трампом. Также Власенко обвинил Администрацию Президента в распространении ложной информации с целью "поливать грязью и придумывать абсолютно глупые вещи".
Редакция "Цензор.НЕТ" решила опубликовать полный разговор с народным депутатом Сергеем Власенко:
- Встреча была, она носила частный характер, - сообщил г-н Власенко. - Поэтому мы не можем раскрывать какие-то нюансы содержания. Смешно выглядит придуманная в Администрации Президента версия, которую начала распространять компания BGR, которую, в свою очередь, нанял Порошенко - якобы для продвижения идей Украины. Хотя на самом деле (и сегодня это очевидно), их основная задача - поливать грязью оппозицию за рубежом и отчищать коррупционный имидж Порошенко. Потому что если бы они боролись за Украину, они бы поддерживали любые усилия, направленные на поддержание Украины. Вместо этого они начали поливать грязью, придумывать абсолютно глупые вещи.
Могу сказать, что ни одна неожиданная для Президента США встреча не подтверждается Администрацией. Никогда! Это первое. Второе: могу сказать, что все присутствующие на молитвенном завтраке видели, что Президент Трамп зашел на молитвенный завтрак уже после его начала. О его появлении объявили, участники его приветствовали. Точно так же он и вышел из зала; объявили, что он уходит. Все встали и аплодировали. Поэтому никаких массовых фотографий с Президентом никто не делал. Уровень обеспечения безопасности был максимальный, количество сотрудников спецслужб было максимальным. Президента заводили в зал, а равно и вышел он из зала - специальным маршрутом. Поэтому говорить о каких-то специальных встречах - это полный абсурд. Это все равно, если бы я, например, сказал, что вчера Петр Алексеевич разговаривал с автоответчиком Администрации Президента США.
- Следует ли понимать, что встреча была предварительно согласована с обеих сторон?
- Повторю: неожиданные для Президента США встречи - не подтверждаются Белым домом.
- Сформулирую по-другому: правда ли, что встреча прошла по инициативе Юлии Владимировны, и Трамп предварительно о ней не знал?
- Нет, неправда.
- Кто сопровождал Юлию Тимошенко в зале, где проходил молитвенный завтрак?
- Это я не готов комментировать. Не знаю. На встрече я не присутствовал и не могу комментировать, кто кого видел, и так далее.
- Уже понятно, что вы не хотите оглашать нюансы беседы. Но согласитесь, раз уж утечка произошла, то несколько нечестно перед гражданами Украины - не поделиться деталями?
- Утечка произошла не от нас. Детали не оглашаем, потому что есть, к большому сожалений, множество формальных ограничений, которые вызваны приватным статусом встречи. В отличие от Петра Алексеевича и его нечистоплотной команды, мы понимаем, что такое требование протокола. И мы понимаем, что есть масса ограничений. Поэтому все, что мы могли сказать, - мы сказали. Если у нас появится возможность сказать больше - скажем больше.
- Хронометраж встречи - 20 минут - вы подтверждаете?
- Я не хронометрировал встречу. Но это не был одноминутный handshake.
- Поразившие всех детали от источников ВВС - "Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета" - соответствуют действительности?
- Это абсурд полный, сфабрикованный Администрацией Президента. Первый, кто это распространил публично, был представитель компании BGR. Который сделал это заявление до официального подтверждения встречи Белым домом. То есть они не верили в то, что будет подтверждение из Белого Дома.
- Почему?
- Потому что понимали: встреча носила частный характер. А в таких случаях подтверждений практически никогда не бывает. А тут появилось подтверждение. И для них это был реальный удар и шок. И они начали рассказывать нашим гражданам, которые не совсем и не всегда понимают нюансы протокола, бредовые истории. То, что они рассказали, - это бред.
- Григорий Немыря происшедшую встречу прокомментировал, теперь это сделали и вы. Когда выскажется человек, которому подобает это сделать - Юлия Тимошенко?
- Юлия Владимировна в понедельник будет в парламенте. Начинается сессионная неделя, и любой журналист сможет задать ей соответствующие вопросы.
Как сообщалось ранее, Трамп во время встречи с Тимошенко пообещал, что "не оставит Украину".
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Во суботу чуть не плача Вся Канатчиковая дача к телевизорі почалась. Вместо чтоб поесть, помиться, вводиться и забиться Вся безумная больница у екрана собрались...
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жуй шмарклі і далі.
суспільство пристосуванців, що понакупляли вишиванок через моду і кричать "Слава Україні!", бо усі навколо кричать і абсолютно серйозно вважає сліпість ознакою патріотизму!
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берите своего барыгу-олигарха и ехайте в липедск
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ещё про его сынка, героя ато вспомните, хотя он и правду кАмандует,
кАмандует титушками, которых он в суд правосудие вершить посылает,
как гидрант конституции
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Нам крупно з ним повезло. Це свідчення того, що Бог є і йому з нами, придурками, ще не набридло возитися!
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А скільки вам платять за кожне натискання кнопки ;спам;?
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Хотя есть! Это миша грузин
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И не может такога быть чтобы не было альторнативы варам бывшим и нынешним
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А люди есть и много честных.
Например на майдане сын и атец два прафесара были и паверь они намного лучше чем все те за каторых вы ратуете, и это я просто из памити на вскидку взял
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или сам пост президента
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Конечно не от вас, г-н Власенко Это от латвийской пиар-студии нанятой вами
Кстати говоря г-жа Тимошенко встречалась с помощником консультанта г-на Трампа
Сам Трамп ее и в глаза не видел.
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он целыми днями мается у телефона в ожидании звонка вороватого царька пеци
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Дай Бог, шоб он президентов таких стран, как Украина, помнил.
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и трети коментов, он торговец и неудачник, ему не место в президентах
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Савченко пока мало денег накопила, куда ей до олигарха, панамского патриота ...
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Коломойский, Рабинович, Ярош - думаю они не станут на путь личного обогащения и обмана, как поступил ваш работодатель
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пользоваться президентской должностью для пополнения панамских счетов это
не то, что жлобство,
это темнота и невежество сына камуниста, члена бандыотбиравшей последний кусок хлеба у голодных детей в тидцатые годы
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пасти быдло, в которое порошенко успешно превращает население Украины
уже не первый десяток лет
панамский патриот, сын камуняки - позорный выбор голосовавших в один тур
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Более того, вас ни на Майдан, ни на фронт калачем заманить невозможно.
Совсем более того, не факт что вы не берете с обеих сторон и пишете за одну, а голосуете за другого.
Именно поэтому Юля скоро мировых политиков только в отхожих местах поймать и сможет. Никому не интересно встречаться с тем, кто вышел в тираж.
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А теперь имеют и с противоположной стороны!
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может пеця прессконференцию осилит,
или даже проверенных журналистов опасается \?
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но купить отпрыску место в парламенте Украины это одно, а время серьёзного человека это другое, порошенкам даже около захудалого сарайчика не перехватить Трампа
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"Женщина, отойдите, вас тут не стояло"
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Слава Степану Бандере !!!!
Слава Нации !!!!
Смерть педерации !!!!
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Дєрьмократія по тимошонкє... Невинний пост про тєчку сучки о 10.23. який жюлькабот заспамив..😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
06.02.2017 11:09
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Мне нравится 1
странный у вас Бог, может он просто бог ? или вообще кирил гундяев ?
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- Хто там?
- Поліція!
- Що ви хотіли?
- Поговорити треба.
- Скільки вас там?
- Троє!
- Ну ось і поговоріть між собою.
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Короче,это уже мои слова, Юлия Владимировна выдала Трампу саморекламу. Что и следовало ожидать.
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нахваливайте его, а не про туалеты и тарасиков вспоминайте
всё бы ничего, только люди кроют матом открыто ваших работодателей,
надоедает
здесь вы никого не переубедите, может на улицу в поддержку порошенко демонстрацию замутите ?
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что делать с этим ?
мне иногда кажется, что превращение людей в стадо скотов его основная цель
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