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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1461) Тимошенко (25327) Трамп (806)

 "Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требование протокола", - Власенко

Встреча лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с Президентом США Дональдом Трампом носила частный характер, поэтому партия не может раскрывать какие-то нюансы ее содержания.

Народный депутат Сергей Власенко, сопровождавший Юлию Тимошенко в ходе ее поездки в США, в беседе с корреспондентом "Цензор.НЕТ", прокомментировал обстоятельства вчерашней неофициальной встречи Тимошенко с Президентом США Дональдом Трампом.

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Власенко подтвердил, что встреча состоялась и носила "частный характер" и не была "одноминутным рукопожатием". Нардеп сообщил, что Тимошенко в понедельник будет в парламенте и любой журналист сможет задать ей соответствующие вопросы по встрече с Трампом. Также Власенко обвинил Администрацию Президента в распространении ложной информации с целью "поливать грязью и придумывать абсолютно глупые вещи".

Редакция "Цензор.НЕТ" решила опубликовать полный разговор с народным депутатом Сергеем Власенко:

- Встреча была, она носила частный характер, - сообщил г-н Власенко. - Поэтому мы не можем раскрывать какие-то нюансы содержания. Смешно выглядит придуманная в Администрации Президента версия, которую начала распространять компания BGR, которую, в свою очередь, нанял Порошенко - якобы для продвижения идей Украины. Хотя на самом деле (и сегодня это очевидно), их основная задача - поливать грязью оппозицию за рубежом и отчищать коррупционный имидж Порошенко. Потому что если бы они боролись за Украину, они бы поддерживали любые усилия, направленные на поддержание Украины. Вместо этого они начали поливать грязью, придумывать абсолютно глупые вещи.

Могу сказать, что ни одна неожиданная для Президента США встреча не подтверждается Администрацией. Никогда! Это первое. Второе: могу сказать, что все присутствующие на молитвенном завтраке видели, что Президент Трамп зашел на молитвенный завтрак уже после его начала. О его появлении объявили, участники его приветствовали. Точно так же он и вышел из зала; объявили, что он уходит. Все встали и аплодировали. Поэтому никаких массовых фотографий с Президентом никто не делал. Уровень обеспечения безопасности был максимальный, количество сотрудников спецслужб было максимальным. Президента заводили в зал, а равно и вышел он из зала - специальным маршрутом. Поэтому говорить о каких-то специальных встречах - это полный абсурд. Это все равно, если бы я, например, сказал, что вчера Петр Алексеевич разговаривал с автоответчиком Администрации Президента США.

- Следует ли понимать, что встреча была предварительно согласована с обеих сторон?

- Повторю: неожиданные для Президента США встречи - не подтверждаются Белым домом.

- Сформулирую по-другому: правда ли, что встреча прошла по инициативе Юлии Владимировны, и Трамп предварительно о ней не знал?

- Нет, неправда.

- Кто сопровождал Юлию Тимошенко в зале, где проходил молитвенный завтрак?

- Это я не готов комментировать. Не знаю. На встрече я не присутствовал и не могу комментировать, кто кого видел, и так далее.

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- Уже понятно, что вы не хотите оглашать нюансы беседы. Но согласитесь, раз уж утечка произошла, то несколько нечестно перед гражданами Украины - не поделиться деталями?

- Утечка произошла не от нас. Детали не оглашаем, потому что есть, к большому сожалений, множество формальных ограничений, которые вызваны приватным статусом встречи. В отличие от Петра Алексеевича и его нечистоплотной команды, мы понимаем, что такое требование протокола. И мы понимаем, что есть масса ограничений. Поэтому все, что мы могли сказать, - мы сказали. Если у нас появится возможность сказать больше - скажем больше.

- Хронометраж встречи - 20 минут - вы подтверждаете?

- Я не хронометрировал встречу. Но это не был одноминутный handshake.

- Поразившие всех детали от источников ВВС - "Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета" - соответствуют действительности?

- Это абсурд полный, сфабрикованный Администрацией Президента. Первый, кто это распространил публично, был представитель компании BGR. Который сделал это заявление до официального подтверждения встречи Белым домом. То есть они не верили в то, что будет подтверждение из Белого Дома.

- Почему?

- Потому что понимали: встреча носила частный характер. А в таких случаях подтверждений практически никогда не бывает. А тут появилось подтверждение. И для них это был реальный удар и шок. И они начали рассказывать нашим гражданам, которые не совсем и не всегда понимают нюансы протокола, бредовые истории. То, что они рассказали, - это бред.

- Григорий Немыря происшедшую встречу прокомментировал, теперь это сделали и вы. Когда выскажется человек, которому подобает это сделать - Юлия Тимошенко?

- Юлия Владимировна в понедельник будет в парламенте. Начинается сессионная неделя, и любой журналист сможет задать ей соответствующие вопросы.

Как сообщалось ранее, Трамп во время встречи с Тимошенко пообещал, что "не оставит Украину".
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чтобы не говорили о Порохе, он прервал свой официальный визит из-за событий в Авдеевке, а эта "патриотка"-прошмандовка-пиарщица в это время без приглашения попёрлась к Трампу ... делайте выводы
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Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо, а со стороны всё происходящее видно очень чётко, например, посмотрев комменты видно, что вы жулябот на ставке ...
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Ух ти! У Юлі є міністерство інформполітики, що фінансується з бюджету? Тоді де мої гроші???!!!
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не прервал, а выгнали сраной метлой. Авдеевка - для быдла типа тебя.
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Вірним джюляботам присвячується - В.Висоцький " С Канатчиковой дачи" 😁😁😁😁😁😁

Во суботу чуть не плача Вся Канатчиковая дача к телевизорі почалась. Вместо чтоб поесть, помиться, вводиться и забиться Вся безумная больница у екрана собрались...
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тільки біомаса здатна (порхо)(уйловичі) не відрізнити війну від АТО. здатна повірити, що в країні, де з 1998 року існує спеціалізований антитерористичний центр при СБУ, потрібно проводити 7 хвиль мобілізації.
жуй шмарклі і далі.
суспільство пристосуванців, що понакупляли вишиванок через моду і кричать "Слава Україні!", бо усі навколо кричать і абсолютно серйозно вважає сліпість ознакою патріотизму!
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Только биомасса не понимает,что когда АТО будет названо войной,то, в том числе, и подобные Вам "патриоты" ,будут показывать свой "патриотизм" на кухне жене,а не в сети.
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если барыга удержится к тому времени у кормушки, то возможно, а так на кой интернет отключать ? разве это усилит государство ?
берите своего барыгу-олигарха и ехайте в липедск
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В условиях войны подвергать каждый шаг главнокомандующего Украины субъективной критикой - ото ослабление дисциплины в армии,отсюда и целесообразность отключения не интернета,а комментов,подобных Вашим.
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кем кроме прикормленных киевских мусоров он командует ?
ещё про его сынка, героя ато вспомните, хотя он и правду кАмандует,
кАмандует титушками, которых он в суд правосудие вершить посылает,
как гидрант конституции
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Дєрьмократія по тимошонкє... Невинний пост про тєчку сучки о 10.23. який жюлькабот заспамив..😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Про кого в гілці від 28 сторінок обговорень, той і Президент.
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Прото Йуля проплатита на кожен іронічний пост 20 протилежних. Мета приховати за галасом головне: розмовм з Трампом не було! вОна збрехала!
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Кого бы вы хотели видеть президентом Украины? Фамилия?...
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Порошенка!
Нам крупно з ним повезло. Це свідчення того, що Бог є і йому з нами, придурками, ще не набридло возитися!
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Если ТЫ САМ ПРИДУРОК ,то не расписывайся за остальных!..
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Гадя первое время после возвращения тоже много набирала. Сейчас в ее сторону не плюется только ленивый.
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"...Глупцы, делившие землю, по какому праву вы считаете землю своей? Разве собака принадлежит блохам, живущим в её густой шерсти? Разве комар, сосущий вашу кровь, хозяин вам? Земля была до вашего рождения, и будет после вашей смерти,и вы, умерев, сами станете землёй! Как же вы можете делить землю?" УРОДЫ!
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Пані Валентина. Слово "урод" має своє походження від українського слова "вродливий". Скажу толєрантно: мешканці московської іперки полюбляють "забрать і подєліть". І обгадити навіть терміни. Так татарський термін "сарай", що означає палац, ці двуногі теж спотворили. Важливо не чия земля, а як ви її використовуєте. Чи любите її. Do you understаnd?
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Я, проста жінка, пенсіонерка і писала так як я це розумію.А Вам має бути стидно хвалячись переді мною своєю грамотністю. І УКРАЇНУ Я ЛЮБЛЮ!
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А Юлі аж пече стати препиздентом.Поїхала лизнути Трампу.
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Шановні інтернет-троллі на зарплатні в Юлі!
А скільки вам платять за кожне натискання кнопки ;спам;?
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Назовите мне Президента Украины,которого бы вы хотели видеть.
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Ну сеячас вы в точку попали, сегодня на палитической арене украины нет такога человека на мой взгляд.
Хотя есть! Это миша грузин
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Он не может быть Президентом,проблемы с гражданством .Завтра выборы допустим. Вместо Пети кто? Кроме Юльки выходит и НЕ КОГО..
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Так именно этога и дабиваеться власть, а выбор всегда есть.
И не может такога быть чтобы не было альторнативы варам бывшим и нынешним
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Фамилию назовите! Только РЕАЛЬНУЮ ,А НЕ УТОПИЧЕСКУЮ! И С КОМАНДОЙ!..
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Не назовёте! Если уже 10 лет только и говорят о новых и незапятнанных! А они всё не приходят и не приходят! Хотя почему же? Вот ваам и новые,Парасюк,Семенченко,Корбан,Ярош,Савченко,Мельничук,Казак Гаврилюк,Таня Черновил!.. Все незапятнанные! Выбирай любого!... Нравяца? Вы думаете будут лучшие??? Не будут! Честные люди человек в нашу политику НЕ ПОПАДЮТ_Денег у них мало,и взять им их неоткуда! Поэтому новое лицо може прийти только И ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ УЖЕ ХОРОШО ЗНАКОМЫХ СТАРЫХЮкоторые тщательно отслеживают,то чтобы этих самых денег больше ни у кого небыло!....
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Не презодят патому что вы не хотите что бы прашли.
А люди есть и много честных.
Например на майдане сын и атец два прафесара были и паверь они намного лучше чем все те за каторых вы ратуете, и это я просто из памити на вскидку взял
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проблема не в пятнах, просто необходимо убрать привлекательность коррупционной составляющей поста президента
или сам пост президента
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грузина конечно не пустят, но выборы могут выявить лидера, а не дельца-проходимца
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Не могут. Я же просил без утопии. Политика у нас ооочень дорогое удовольствие. Если кто и появится,то только из кармана того же Порошенко... Хорошие люди в нашей стране хоронически бедны!...
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Если на это нет какихто аграничений в канстетуцы то пустят хотя и зделаю все что бы не пустить но мишу падержит запод а против него не папрут патому что будушие сваё все вары видят на заподе
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Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас... - Власенко


Конечно не от вас, г-н Власенко Это от латвийской пиар-студии нанятой вами
Кстати говоря г-жа Тимошенко встречалась с помощником консультанта г-на Трампа
Сам Трамп ее и в глаза не видел.
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конечно не видел, Трамп ваще не знает о существовании Тимошенко,
он целыми днями мается у телефона в ожидании звонка вороватого царька пеци
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По-твоему президент США типа Трампа должен понить всякую третьесортную хрень?
Дай Бог, шоб он президентов таких стран, как Украина, помнил.
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Если было подтверждение от Белого Дома о встрече, то выдумывать ничего больше не стоит.
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- мр.Трамп, тут якась баба вам подарунок залишила... із приписом "Не забывай нашу встречу...". - [censored] [censored] [censored] !!!
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даже если недопрезидент-олигарх порошенко будет плясать и балалаить на балалайке прямо на Майдане, или повесится на видном месте в киеве ему не собрать

и трети коментов, он торговец и неудачник, ему не место в президентах
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Согласно Вашей удивительной логике на президента у нас готова кандидатура Надежды Савченко.
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не, пеця проплатил кресло президента своему сынульке, герою АТО,
Савченко пока мало денег накопила, куда ей до олигарха, панамского патриота ...
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есть немало адекватных людей, Тимошенко, Парасюк, Огрызко, Корбан, Наливайченко,
Коломойский, Рабинович, Ярош - думаю они не станут на путь личного обогащения и обмана, как поступил ваш работодатель
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даже Кадыров-Онищенко даст 100 очков форы куму гниломордого Ющя,
пользоваться президентской должностью для пополнения панамских счетов это
не то, что жлобство,
это темнота и невежество сына камуниста, члена бандыотбиравшей последний кусок хлеба у голодных детей в тидцатые годы
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Не трогай его. Он просто ипанутый. Божий человек...
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В эти минуты. Заседание согласительного совета ВР по вопросам выносимых на сессию. Прямая трансляция. Немиря хвалится тем,что Тимошенко была третьей среди посланцев государств с кем встретился Трамп. Оказывается,она решала с ним вопрос поставки летального оружия в Украину. Неужели каждый депутат ВР имеет полномочия по своему разумению встречаться с президентом США, как представитель своей страны и обсуждать с ним вопросы стратегической важности. Откуда и от кого такие полномочия у Тимошенко мне не понятно.
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за Тимошенко голосовали граждане Украины, в отличие от олигарха порошенки
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которому мусора насчитали победу в одном туре за возможность далее
пасти быдло, в которое порошенко успешно превращает население Украины
уже не первый десяток лет
панамский патриот, сын камуняки - позорный выбор голосовавших в один тур
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То есть миллионы украинцев НА САМОМ ДЕЛЕ проголосовавшие за Порошенко не граждане Украины?
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Ты удивишься, но именно этот "лохторат", а не юлеботы на Цензоре, делают погоду в стране.

Более того, вас ни на Майдан, ни на фронт калачем заманить невозможно.
Совсем более того, не факт что вы не берете с обеих сторон и пишете за одну, а голосуете за другого.

Именно поэтому Юля скоро мировых политиков только в отхожих местах поймать и сможет. Никому не интересно встречаться с тем, кто вышел в тираж.
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Та ну!!Граждане-которым снова по ушам проехали))))
А теперь имеют и с противоположной стороны!
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таки миллионы ? что-то их днём с огнём не сыскать,
может пеця прессконференцию осилит,
или даже проверенных журналистов опасается \?
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конечно, порошенко очень хотел бы, чтобы на месте Тимошенко был он или его сынуля,
но купить отпрыску место в парламенте Украины это одно, а время серьёзного человека это другое, порошенкам даже около захудалого сарайчика не перехватить Трампа
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Самый рейтинговый политик страны имеет на это право.
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Ответьте ,пожалуйста,честно. Вас лично или кого-либо из Ваших знакомых опрашивали? Меня -нет и НИ ОДНОГО моего знакомого. Это рейтинг от аудитории студии Савика Шустера,а не от народа.
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Это наши клоуны думают, что они что-то могут и кого-то представляют. В США даже Трамп прекрасно понимает, кто и зачем бежит к нему наперегонки "от имени народа".

"Женщина, отойдите, вас тут не стояло"
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Слава Украине !!!!
Слава Степану Бандере !!!!
Слава Нации !!!!
Смерть педерации !!!!
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Встреча стоит 250 000 $, а для тимошенницы наверное еще больше, хотелось бы знать, где побиралась єта беспреданница??
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Вы видели прайс? Или вам новые методички раздали?
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барыга озвучил ценники пранкера вована и экстраполировал их на Белый дом ?
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Пані Ольга 13.43. З того ж питання я вже звернувся на Раду форумчан..Відповіді покищо жодної...😕
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З нами Бог та Україна

Дєрьмократія по тимошонкє... Невинний пост про тєчку сучки о 10.23. який жюлькабот заспамив..😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
06.02.2017 11:09
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Мне нравится 1

странный у вас Бог, может он просто бог ? или вообще кирил гундяев ?
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- Стук-стук
- Хто там?
- Поліція!
- Що ви хотіли?
- Поговорити треба.
- Скільки вас там?
- Троє!
- Ну ось і поговоріть між собою.
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Сережа Лещенко,Мустафа Наем, Таня Черновил,Чем вам не новые и "незапятнанные" политики , которые еще были реально незапятнанные буквально полгода назад! Ай яй яй Их просто НЕУСПЕЛИ ВЫБРАТЬ,пока они себя не запятнали!
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Или может мы о них просто ничего не знали?... Вообще ,заметили,чем выше рейтинг нашего политика,тем мы БОЛЬШЕ О НЕМ УЗНАЁМ??? А когда его рейтинг начинает превышать президентский,МЫ О НЕМ (ИЛИ НЕЙ) УЗНАЁМ ДАЖЕ ТО ЧТО ОН (ОНА) САМ ПРО СЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗНАЛ!!!...
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Ну що, панове порохоботи, дотягнемо до рекорду?!! Давайте ще пару відер лайна на Юлю і Юля - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
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До Юлі бруд не липне, пані проплачена Ольо.
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Всё-таки интересные версии зазвучали с телеэкранов по поводу этой встречи,то-ли не встречи,уже сложно понять. Телеканал "Украина" -полный игнор,телеканал "Эспрессо"-очень интересное интервью с Тарасом Чорновилом. Тарасик выдал,приблизительно,так : - Думаю,что она сказала,что только демократическая оппозиция сможет победить коррупцию в Украине...
Короче,это уже мои слова, Юлия Владимировна выдала Трампу саморекламу. Что и следовало ожидать.
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как вы утомительны, есть у вас президент-панамский вкладчик
нахваливайте его, а не про туалеты и тарасиков вспоминайте
всё бы ничего, только люди кроют матом открыто ваших работодателей,
надоедает
здесь вы никого не переубедите, может на улицу в поддержку порошенко демонстрацию замутите ?
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удачи ему во всех начинаниях, но без меня, и это самые лёгкие отзывы,
что делать с этим ?
мне иногда кажется, что превращение людей в стадо скотов его основная цель
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Мінстець злякавсь, що 3 000 постів за меньш ніж добу викинуть його і кума з влади прямо у кабінет Генпрокурора Шишкіна. Ну і платні порохоботи теж будуть мати відповідну кваліфікацію на Резніцькій
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требование протокола", - Власенко
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