EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Политика Украины
  4403  27
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5402) ранение (1386) терроризм (19832) Донбасс (12678) Антитеррористическая операция (15884) потери (820) Авдеевка (1088)

 Боевики 51 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: двое военных получили ранения

За прошедшие сутки оккупанты вдвое уменьшили количество обстрелов наших позиций. Атака боевиков в авдеевской промзоне захлебнулась и они вынуждены были отступить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики сократили интенсивность обстрелов.

На Донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки они применяли танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку и Зайцево.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяному, Талаковке. По Чермалыку огонь вели танк и ПТРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует выплачивать пенсии жителям Донбасса, отменить АТО и блокаду, - "Зеркало недели"

На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град - по Новозвановке. Из минометов различных калибров - по Богуславской, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152 миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась и они вынуждены были отступить.

В общем зафиксировано 51 обстрел. Двое военнослужащих получили ранения.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вигатили все за ці дні, падлюки ? Чекаєте, поки підвезуть ?

Одужуйте, хлопці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
маскали тупые...современные канфликты даже локальные очень дорогое удовольствие которое могут себе позволить только страны в сильной эклномикой и даже такие страны стараются все решить за месяц а эти дебилы уже 3 года истощают свои рессурсы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да но вашим не дадут иссякнуть извне потому что раша на их границах не нужна а вот российские рессурсы наоборот будут уменьшать
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Мариуполе ничего не слышал вчера. А вот щас вышел котов покормить. И громыхнуло! Единожды. Как-то необычно громыхнуло. И не со стороны полигона, где всякие ВОПы рвут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чи надовго те затишшя...
Чекають на підкріплення.
Пораненим бійцям якнайшвидшого одужання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та! Какое там! У меня чуйка- за нашу Сартану принялись всерьез. Как я понимаю- она следующая на уничтожение. "Черную метку" уже вручили, шарахнув по окраине. Теперь- жду накрытия. Где-то поближе, к центру. И это- не цинизм...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та хрена! В прошлом году у меня было появился какой-то оптимизм. А щас- вижу какую-то злобу, которая увеличилась. Ну, ты понимаешь- на фоне всех этих коммунальных делов... Можэ я и не прав, о вате, но злоба явно усилилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какже гарантии прекращения огня? Парашанцам надо печатать свои гарантии на туалетной бумаге так хоть по назначению можна будет использовать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обхарченка попустило малость, да и то подумать - в ла манше вода еще не прогрелась...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все спустили основную массу снарядов по авдеевке,кроме кучи 200 козломордые еще что то поимели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В радиоперехвате говорилось о пяти КАМАЗах руцького мяса
http://sokrytoe.org/index.php?newsid=37164
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відправити панянку савченко в Авдіївку.. Нехай щиро всім посміхається..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КПД від кацапських обстрілі 0.000000000000000001%. Випуськають по півтори тисячів снарядів на добу, практично вагони боєприпасів, від яких два наших воїна отримали поранення. В найкращому випадку для них 1000 снарядів вбиває одного нашого бійця.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добавлю ще що гинуть в основному через нехтування небезпекою. Коли друг ішов в АТО- я йому бронік подарував. Повернувшись, він чесно признався що вдягав його аж тричі.
Потім, некрасива історія. Здається, і на Цензорі про того бійця стаття була. Снайпер влучив у голову, п'ять днів намагалися лікарі врятувати. Так він тупо набухався і виперся з укриття. Ходив, покурював, сміливістю хизувався. Хлопці боялися вискочити і скрутити та прибрати з лінії вогню його. Ну і прилетіло...
А взагалі, як кажуть ті хто повернувся- напився, чи курнув- хоч труп хоч в полоні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так і є. В мене дві історії є схожі. Одна благополучна, а одна фатальна. Попавши перший раз під обстріли градами боєць ще поки земля не впала бігав з смартфоном і знімав обстріл. Пронесло. Інший бухнув і при обстілі по окопу гуляв в повний рост. Не пронесло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. соболезнованиe родным и близким всех погибших.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики 51 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: двое военных получили ранения
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз Закарпатье КГГА Киев Крым минские соглашения Нацполиция обстрел переговоры погода Польша Порошенко Россия санкции СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти