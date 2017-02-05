 Боевики 51 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: двое военных получили ранения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики сократили интенсивность обстрелов.
На Донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки они применяли танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку и Зайцево.
На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяному, Талаковке. По Чермалыку огонь вели танк и ПТРК.
На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град - по Новозвановке. Из минометов различных калибров - по Богуславской, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.
Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152 миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась и они вынуждены были отступить.
В общем зафиксировано 51 обстрел. Двое военнослужащих получили ранения.
4403 27
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано более 1200 взрывов, - ОБСЕ(8)
ОБСЕ: Ремонт Донецкой фильтровальной станции будет проходить под наблюдением представителей СММ(35)
Сегодня в последний путь проведут Наталью Хоружую: санинструктор погибла под огнем террористов, вывозя раненных с поля боя. ФОТО(94)
В Пятихатках простились с гранатометчиком Олегом Бурцом: сиротами остались трое детей. ВИДЕО(40)
Вице-президент США прокомментировал возобновление российской агрессии в Украине(0)
За минувшие сутки в результате обстрела в Луганской области погиб один военнослужащий, - ОГА(5)
В Монастырище простились с погибшим воином Виталием Шамраем: сотни людей встали на колени перед телом воина. ВИДЕО(1)
Одужуйте, хлопці.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чекають на підкріплення.
Пораненим бійцям якнайшвидшого одужання.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://sokrytoe.org/index.php?newsid=37164
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Потім, некрасива історія. Здається, і на Цензорі про того бійця стаття була. Снайпер влучив у голову, п'ять днів намагалися лікарі врятувати. Так він тупо набухався і виперся з укриття. Ходив, покурював, сміливістю хизувався. Хлопці боялися вискочити і скрутити та прибрати з лінії вогню його. Ну і прилетіло...
А взагалі, як кажуть ті хто повернувся- напився, чи курнув- хоч труп хоч в полоні.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить