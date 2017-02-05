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 Политика Украины
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 Переговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко на Facebook.

"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США", - пишет он.

"Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", - информирует пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никаких санкций я не ослаблял", - Трамп об "уточнении" антироссийских санкций

По его словам, Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", - добавил Цеголко.

По его информации, во время разговора также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Как всегда власти на кого надеются,раньше под кацапами лежали,теперь под западом бегают. А самим что-то делать - но зачем - лучше воровать.
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Який ти молодець!
Барига твій отримає довічне з конфіскацією за всі його "подвиги" ще з часів його оборуток з Миздобулом і до моменту його дочасної, майбутньої відставки. А ти теж отримаєш оцінку суду. Файли не горять. Повернеш все зароблене у мінстеця у п"ятиразовому розмірі по суду.
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Так вроде все правильно привезли.
Предметы первой необходимости жрачки или стройматериалы?
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Не нужно сука "достаточно благодарить"! Просто нужно забрать свои сепарские жопы из Авдеевки и перетащить в безопасный Мариуполь в санаторий! И не сидеть там проблемой для ВСУ! Может блядь ещё "талоны на усиленное питание" за "референдумы"? Или может дать каждому счёт в банке и "линкольнами" доставить? Ты сука кацапо-пидор вонючий случаем не родня другого пидора парашского? Ебало заткни по поводу волонтёров и само что нибудь привези на "ноль" стоящее! Хоть раз! Может мозги вправятся!
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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А де можна прочитати розмову з Трампом у друкованому вигляді, Цеголко?
Коли на фб викладеш?
Ще не надрукована?
За ми платимо цим дармоїдам?
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Разговор закодирован сливающейся водой с унитаза Трампа.
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Разговор был очень коротким.
-hi,Петр. Я сейчас немножко занят. Мы тут все с Юлей перетерли, она тебе расскажет. Hi
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Московская электричка. Суббота.
В электричке дремали пассажиры.Вдруг вскочил один мужчина и закричал:Трамп позвонил!
Все вскочили,стали обниматься и поздравлять друг друга. У всех поднялось настроение. По вагону распространился приятный запах #трампнаш,все расслабились.
Остановка. После того, как мужчина вышел, остальные заметили пропажу кошельков.
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моё мнение: два бизнесмена-президента, которым жаль терять контроль дад собственным, кровным бизнесом, поймут друг-друга быстрее, чем два комментатора на этой ветке
Бог никогда не делает чего-либо просто так...
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На себя лишнехромосомногундяевских пускай обижаются
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ВОт и выращивают свиней в параше в основном с 4 качествами :
тупость, зависть, злобность и лень.


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Тепло и сытно! И главное же совершенно отсутствуют головные боли из-за вопроса как выжить!


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Весьма странно, а судя по вашей готовности поменять человеческие вещи на жизнь в хлеву, лишь бы кормили регулярно и чтоб ни за что не болела голова, я сделал вывод, что вы - если не овощ, то точно какое-то парнокопытное.
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про совке было очень много и негатива, и как апофеоз пустые полки в середине-конце 80х...система оказалась экономически нежизнеспособной по массе причин
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при совке я был молодым и глупым.А кое кто и сейчас не поумнел
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"Так то в Турции, там тепло" ©
Заставить бы тебя носить ватные штаны в Марокко.
Если ты в фильме "Весна на Заречной улице" увидел только кирзовые сапоги, а в фильме "Касабланка" только красивые платья, то эти фильмы не твоего уровня.
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Если ты в фильме "Весна на Заречной улице" увидел только кирзовые сапоги, а в фильме "Касабланка" только красивые платья, то эти фильмы не твоего уровня.
Да не видел он ни того, ни другого. Просто методичка такая попалась...
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Телефонна розмова з політичним трупом Порошенка може призвести лише до рефлекторного сіпання кінцівок у покійника. Невідомо, що насправді Трамп думає про Україну. Обама відверто зневажав, тому гірше вже не буде. Принаймні Трамп не корчить снобуватого мудрагеля, том його не так нудитиме від одверто дегенеративної, псевдо-української політичної верхівки.

Меланка, дружина громадянина Трампа - вона словенка, говорить з сильним словенським акцентом, тотожним українському. Словенці ненавидять сербів, а відтак і кацапів. Щоправда рівень розумового розвитку в неї типовий для фотомоделі, тому про всяке таке вона вочевидь зовсім не думає і взагалі боїться сказати зайвого.
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гiрше може бути--обама хоть поддерживал и даже кредиты и помощь давал...а это все в перспективе, под вопросом
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Под светом ультрафиолетовой лампы
Те,кто служили в ЖДВ СА солдатами,
Видят,что пуцька,находясь возле Трампа,,-
Лишь только Карандышев в глазах Паратова.
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а кто сказал что это бы Трамп , может опять розыгрышь Сечас все по скайпу беседуют
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Я уже по высказываниям этого клоуна Дональда Дака вижу что ничего толкового для Украины не будет. Будет маргарин. Ни вреда ни пользы. Встреча двух барыг. Дак будет как барыга искать бабло.. Хуйло заплатит. Вернее парашские задроченные пенсы дадут сколько нужно. Север ? На тебе север! Разработки? Да на всё! Нам быдло похуй! А этому припизженному только это и нужно. Украина тут где то далеко и похуй. Как и предыдущая обезьяна - оно не сдвинет ситуацию в мире. Это чудо просто тупое как валенок в политике. И его не научат.Оно уже решило что оно - царь мира. Сейчас просто пойдёт загрёб бабла. Хоть Парашу поддерживать финансово, хоть Гондурас, - ему похуй. Главное выгадать 2 доллара сверху.. А международная безопасность будет в жопе. Если его не выкинут из кресла - для Украины -это будет просто снова потерянное время. Как может адекватный през США , на весь мир заявить в интервью на то что ведущий сказал что " Как можно разговаривать с убийцей ?"( по Путину) - что " Ну и что? Америка - тоже убийца! Тут тоже есть что обсуждать!" ?? Это президент США? Куда страна придёт с таким презом?? А теперь ждите росСМИ с комментариями по поводу "президент США признал свою страну - террористом". И мы от этого дебила что то ждём?? Нахуй это всё обсуждать? Самим нужно сейчас работать как проклятым над своей страной! УЖЕ САМИМ!!
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может в этом высказывании есть некая правда, которую многие не хотят осознавать просто?и начинают оправдывать тысячей причин?
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Трамп не сказал "Ну и что? Америка - тоже убийца!"
Его ответ звучал так: "A lot of killers. We got a lot of killers. What, you think our country's so innocent?" - "Многие - убийцы.Ты думаешь, что наша страна такай невинная?"
И что тут неправильного?
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А какая нахер разница от слов если смысл тот же? Тоже флажком дебила махал и кричал " Ура ! Америка для американцев!" ? А ничего что такой нации "американец" нет? Ничего что это клоунское чмо - тоже как бы бюргер сраный? Ничего что коренные жители вообще то ребята которые - аппачи..огайо..гуроны... А вы там все включая Дональда Дака - хуи с бугра..! Теперь оно будет переносить производства Форда из Мексики в Штаты и продукт начнёт стоить процентов на 30 дороже на выходе ! Из Китая - айфон переедет в США , где скончается благополучно..Тот же прикол...Где оно экономику учило это припизженное? Развалит продажи американских товаров по миру из за дикой цены? Поц из Голливуда. Так к фразе: за такую фразу в хорошие времена на следующий день президент США получил бы импичмент в лучшем случае а в худшем - судьбу Кеннеди.. Машем дальше флажками с престарелым дебилом Гансом..трижды просравшим папино состояние. Придурки !
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Если ты такой умный, то почему ты не президент хотя бы Украины?
Если "какая нахер разница от слов", то зачем нужны все форумы и твои огромные посты. Гораздо проще в начале каждого обсуждения поставить неудаляемую надпись "Путин - .уйло, Трамп - клоун" - и всё. Посетители сайта могут ставить только лайки.
Если ты взялся приводить слова других людей, то будь добр цитировать их правильно. Это просто правила хорошего Интернет-тона. Там - неправильный перевод, в другом месте - выдернутые из контекста слова, в третьем - вообще приписанная фраза.
"Единожды солгавши, кто тебе поверит?" ©
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Алё..Идиот с несовпавшими файлами в голове.Ты совсем тупое или притворяешься? Где у меня написано "Цитирую:" ? Американский суд присудил бы тебе выплату компенсации..Бзденек Пшецки . Американец.. Если ты уже такое дотошное.. И для начала нужно знать почему в Украине (пока) может стать президентом только исключительно воровское хуйло а не любой тот кто знает как наводить порядок реально. Если ты не в курсе - иди лекции читай где нибудь в Африку. Не трахай мозг. Электорат идиотов..
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Фраза в кавычках означает цитату. Этому учат ещё в начальной школе. Если у тебя проблемы с синтаксисом и пунктуацией, то прощу прощения, что не там стал метать бисер.
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Фраза в кавычках - не аргумент для скорпулёзного разбора если касается серьёзных вешей. Если я говорю что я цитирую - тогда можно предъявить что я не прав.. К тому же я не следилза текстом но по ТВ было переведено дословно что " В Америцi -теж вбивцi ...." Это уже цитата а не то что ты написал. И это всё даже вместе -херня.. А вот смысл этого - УЖЕ НЕ ХЕРНЯ для суда. Так что узбагойзя .Трампушка - припизженная барыга не способная по толку управлять Штатами и голосовали за него такие же ёбнутые янки, нихуя не волокущие в политике и экономике своей страны. При чем меньшее количество! По сути Клинтон выиграла эти выборы! По количеству голосов по стране. И то что Параша влезла в выборы и подтасовала под этого хрена - это тоже правда. И спецслужбы Штатов вряд ли этого не знают. Параше этот дебил очень выгоден и сделает ещё для неё много пользы по тупости своей. Так что бабло кремля пошло куда нужно кто бы что тут не пиздел успокаивая себя.. Америка как партнёр Украины пока не сушествует . А когда появится - мы это все заметим и сразу. А по сути - по тому всему что это убогое уже напиздело и что начинает творить - оно уже себе заработало на выброс по импичменту давно. Просто американцы сдулись.. И стыдно это признавать Вот это уже не "кавычки"
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Самим нужно сейчас работать как проклятым над своей страной! УЖЕ САМИМ!!
Вот именно: работать! А не по клавиатуре херачить!..
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Хэй товарибздтчь , ты заешь чем я занимаюсь что ты тут горбатого лепишь? Может присоединишься? Руки всегда нужны по волонтёрке .Памперсы только купи себе..Умник..
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лучше бы Трамп уделил особое внимание офшорам карамельного офшорника и расспросил бы мудака как он возглавляет коррупцию?
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Задрал уже этот Лексус своими подколками!
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Пока порох стоял возле телефона и ждал звонка, Юля возвращалась домой после переговоров с Трампом.
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Так кто с трампом говорил Юля...Петя...или Лексус...))
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Трамп сидя в президентском троне у себя дома, принимает "подарки(уступки)" ото ВСЕХ и Китая и ЮКореи и РФ и Украины и т.д. как говорится заносите и складывайте и обещайте, а я оценю и потом скажу что я смогу для вас сделать. единственное что я вам обещаю даю вам короткую временную фору (думаю). Это с его позиции очень правильная и эффективная позиция это "время собирать камни". НАМ НАДО РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ и не отказываться от помощи если она будет, но НЕ НАОБОРОТ
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"Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требование протокола"- 1547 комментов

Переговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе- 538 комментов.

Минстець работает.
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легкий анекдот.
В одной шаражке сменился хозяин. Прибыл новый и знакомится с персоналом.
Секретарша :
-и еще важный вопрос : соски солью натирать?
- зачем?
- прежний шеф любил к пиву....
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ЧТО-ТО ДРУГ ПЕТРУЧЧИО ОТСТАЕТ! Ветка про Юльку в три раза больше набрала.
Наверно рейтинги не врут, что у Тимошенко они в три раза выше чем у барыги.
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Блииин! Задолбали уже все эти юле-пете боты! Торрэодоры хреновы! Какой-то дед ,70-ти лет, йопнутый на фсю голову, где-то там победил с помощью кгбэшных пранкеров-вованов. Капэць! ОНО ВАМ НАДА?!!!Та НАСРАТЬ! НАМ СВОЄ РОБИТЬ!!! Припиняємо гистерику та допомогаємо ВСУ! Фсьо буде УКРАЇНА!
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Золотые слова, Маруся! Подмойся и вали ВСУ помогать...
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14 янв. 2017 г. - Трамп рассказал, при каких условиях отменит санкции против России. 09:53 ... если Москва будет помогать в борьбе с терроризмом и в ... Писец очень близко подобрался

к США.

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И это правда . Об Бирюкове через которого Петя тырит продукты с фронта ПОКА Трамп не спрашивал )))))) По телефону не дотянешься до продажной хари ))))))))
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У нас одна надежда на победу под Донецком.....
это ШАЙТАН -мобиль...и если в него сядут все кто заварил эту кашуи с чистой совестью пойдут на позиции врага.......
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Человек, избранный, но еще не состоявшийся Лидер нации и человек, избранный Лидером нации, но утративший всякое уважение со стороны избравшей его Нации, поговорили... Разница между ними в том, что первый сразу же принялся выполнять данные им обещания (иногда очень сомнительного свойства), а второй и не думал никогда выполнять данные им обещания и продолжает обещать. А все потому, что второй, посещая Дом с химерами, и сам превратился в химеру ожиданий и надежд украинского народа.
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Человек, избранный, но еще не состоявшийся Лидер нации, и человек, избранный Лидером нации, но утративший всякое уважение со стороны избравшей его Нации, поговорили... Разница между ними в том, что первый сразу же принялся выполнять данные им обещания (иногда очень сомнительного свойства), а второй и не думал никогда выполнять данные им обещания и продолжает обещать. А все потому, что второй, посещая Дом с химерами, и сам превратился в химеру ожиданий и надежд украинского народа.
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В отсутствии экономических связей, западных технологий и инвестиций, виновата не война. При Кравчуке, для Украины все неплохо начиналось, хотя тырили по-черному. Уже при Кучме, западные компании, которые заходили в постсоветские рынки в Украине начали сворачивать =полноправные представительства. Тесная экономическая и "культурная" интеграция, один ЯЗЫК, схожая ментальность, отсутствие границ с РФ, свободное перемещение товаров и безпошлинная торговля с педерацией привели к тому, что хозяева западных компаний подумали, ну, а российские представители им "вовремя" подсказали - а на фига нам нести представительские расходы, осваивать украинский рынок, если это сделают наши представители в РФ? Мокшанские менеджеры своего терять то же не захотели, поставив Украину раком, исключив в нее прямые западные поставки, они снимали сливки через свои т.н. восточно-европейские представительства, не забывая об оффшорных компаниях, через которые и продавали товары по завышенной цене в Украину. В результате многие приличные автомобильные компании, фирмы производители высокотехнологичного оборудования, медицинского оборудования зашли только на мокшанский рынок, где и развернули свое производство. А мы болт сосем. А причину всему - этот млятский язык и млятская ментальность с открытыми до сих пор границами. А открыты они потому, что наши олигархи, все, без исключения (!), жестко интегрированны в мокшанскую экономику с ее огромным рынком. Висновок: Негайно закрити кордони з пєдерацієй, заборонити вживання мокшанської на державній службі та засобах масової інформації, всіляко підтримувати розвиток української культури, насамперед кіно, серйозно зайнятися своєю історієй, всіляко підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу, та поставити західні компанії перед риском зменшення прибутку без безпосередніх зв"язків з Україною!
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Чого так мало, творчий кризис ???
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Тебе не можна банити. Нехай дурь буде видна кожному
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о шоколадолизунчик виліз, і молвить що все що кажуть злодії то є вірно то є правда а все інше то є дурість. та думаєш що ти розумний зразу осудивши написане Та ні то що ти написав то є рівень середньої школи,
бо для того щоб робити висновки спочатку поясни розвяжи Доречі в середній школі якраз це пояснюють
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Лізуть до влади тому що бояться що в них заберуть все що вони награбували і їх посадят

А тещо забанять 75% бо все інакомислення забанюють, тільки якщо ти за бариг злодіїв то можеш писати єресь по барабану яку
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Интересно, а про великие успехи в борьбе с соевой коррупцией, парашаненко похвалился? Или предложил войти в долю?
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Нехай би трамп спросив у нього де воно гроші діває
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///
Спитає, Буде аудит щодо виділених коштів як США так і МВФ для України, у МВФ доречі вже йдуть інтенсивні розмови про аудит щодо розтрати коштів виділених України
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Лідер опозиції Юлія Тимошенко мала зустріч з Трампом першою, а ніж президент Порошенко
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По дороге в туалет Трамп встретил бабу с косой и чуть не обосрался.
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пане ПОРОШЕНКО продай ТРАМПУ той довбанний дауебасс з його сруцькими уродами...і рехферендуму не треба....на хрен нам таке у таку тяжку годину.....продайте його з тим кодлом.негри іх навчать кохати і землю і мову...........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе
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