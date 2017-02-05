 Переговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко на Facebook.
"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США", - пишет он.
"Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", - информирует пресс-секретарь.
По его словам, Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", - добавил Цеголко.
По его информации, во время разговора также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Барига твій отримає довічне з конфіскацією за всі його "подвиги" ще з часів його оборуток з Миздобулом і до моменту його дочасної, майбутньої відставки. А ти теж отримаєш оцінку суду. Файли не горять. Повернеш все зароблене у мінстеця у п"ятиразовому розмірі по суду.
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Предметы первой необходимости жрачки или стройматериалы?
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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Коли на фб викладеш?
Ще не надрукована?
За ми платимо цим дармоїдам?
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-hi,Петр. Я сейчас немножко занят. Мы тут все с Юлей перетерли, она тебе расскажет. Hi
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В электричке дремали пассажиры.Вдруг вскочил один мужчина и закричал:Трамп позвонил!
Все вскочили,стали обниматься и поздравлять друг друга. У всех поднялось настроение. По вагону распространился приятный запах #трампнаш,все расслабились.
Остановка. После того, как мужчина вышел, остальные заметили пропажу кошельков.
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Бог никогда не делает чего-либо просто так...
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тупость, зависть, злобность и лень.
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Заставить бы тебя носить ватные штаны в Марокко.
Если ты в фильме "Весна на Заречной улице" увидел только кирзовые сапоги, а в фильме "Касабланка" только красивые платья, то эти фильмы не твоего уровня.
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Да не видел он ни того, ни другого. Просто методичка такая попалась...
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Меланка, дружина громадянина Трампа - вона словенка, говорить з сильним словенським акцентом, тотожним українському. Словенці ненавидять сербів, а відтак і кацапів. Щоправда рівень розумового розвитку в неї типовий для фотомоделі, тому про всяке таке вона вочевидь зовсім не думає і взагалі боїться сказати зайвого.
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Те,кто служили в ЖДВ СА солдатами,
Видят,что пуцька,находясь возле Трампа,,-
Лишь только Карандышев в глазах Паратова.
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Его ответ звучал так: "A lot of killers. We got a lot of killers. What, you think our country's so innocent?" - "Многие - убийцы.Ты думаешь, что наша страна такай невинная?"
И что тут неправильного?
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Если "какая нахер разница от слов", то зачем нужны все форумы и твои огромные посты. Гораздо проще в начале каждого обсуждения поставить неудаляемую надпись "Путин - .уйло, Трамп - клоун" - и всё. Посетители сайта могут ставить только лайки.
Если ты взялся приводить слова других людей, то будь добр цитировать их правильно. Это просто правила хорошего Интернет-тона. Там - неправильный перевод, в другом месте - выдернутые из контекста слова, в третьем - вообще приписанная фраза.
"Единожды солгавши, кто тебе поверит?" ©
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Вот именно: работать! А не по клавиатуре херачить!..
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Переговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе- 538 комментов.
Минстець работает.
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В одной шаражке сменился хозяин. Прибыл новый и знакомится с персоналом.
Секретарша :
-и еще важный вопрос : соски солью натирать?
- зачем?
- прежний шеф любил к пиву....
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Наверно рейтинги не врут, что у Тимошенко они в три раза выше чем у барыги.
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к США.
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это ШАЙТАН -мобиль...и если в него сядут все кто заварил эту кашуи с чистой совестью пойдут на позиции врага.......
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о шоколадолизунчик виліз, і молвить що все що кажуть злодії то є вірно то є правда а все інше то є дурість. та думаєш що ти розумний зразу осудивши написане Та ні то що ти написав то є рівень середньої школи,
бо для того щоб робити висновки спочатку поясни розвяжи Доречі в середній школі якраз це пояснюють
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Лізуть до влади тому що бояться що в них заберуть все що вони награбували і їх посадят
А тещо забанять 75% бо все інакомислення забанюють, тільки якщо ти за бариг злодіїв то можеш писати єресь по барабану яку
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Спитає, Буде аудит щодо виділених коштів як США так і МВФ для України, у МВФ доречі вже йдуть інтенсивні розмови про аудит щодо розтрати коштів виділених України
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