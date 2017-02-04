 За 5 дней по Авдеевке выпущено свыше 7,5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения, - руководитель СЦКК Петренко

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Анатолий Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На протяжении последних 5 суток российско-оккупационные войска 13 раз совершали штурмовые действия, направленные против подразделения Вооруженных сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Свыше 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов, в общем 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки", - заявил Петренко.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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Очччень на интересно про "подорванные" САУ.
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Тем более , что снаряды уже выпущенны , а вот судей ещё можно посадить на кол .
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Может быть , всё ещё получится !
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Ибо нельзя неделю оборонять позиции и город автоматами без б/к против РСЗО, САУ, танков и артиллерии.
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россия усилит "санкции" против Евросоюза: список стран
Под запрет попадет мясо птицы, производимое в Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.
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Зря,кстати они свой калогмит сожгли с такими раскладами.
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За все годы войны вы когда-нибудь слышали о таком "катастрофическом" состоянии в других населенных пунктах Украины???
И когда вы видели такую массовую истерию толпы по поводу Песок, Коминтерново и др. городов, городков, сел и поселков???
Моей матери, на работе, сказали - "надо помочь сироткам из Авдеевки", она ко мне "у вас есть старые, но теплые вещи или еще что нибудь нужное (???)?". Мой ей ответ был таков: "для наших бойцов - отдам все, а для этих "мирных" - болт, пусть мои, эти теплые вещи (которых не осталось еще с времен Майдана) лучше сгниют, чем я буду одевать и кормить сепаров.
Сцццуко...
А разогнали, по всем олигарховским ТВ эту "авдеевскую суппер-катастрофу" на всю страну, лишь только потому что рыжей мразине надо чтобы его коксохим работал без перебоев и вся страна чтобы этому по способствовала, да еще и международники чтобы возбудились по этому поводу, поднимая вонь и смрад во всех СМИ.
А то что в авдеевской промке адище не первый день и не первую неделю - так на это всем насрать, туда ни теплых вещей, ни влажных салфеток не надо, бойцы же богатые да и волотнеры же есть.
Тьфу, бл...тць....
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так вроде цапы говорят ?
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Хтота врот.
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Не курите букварь, вредно для здоровья.
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ПыСы. Учись, дурень, хоть у хохлов.на форуме.
Квадратный километр - метрическая единица площади, равная площади квадрата со стороной 1000 м. Площадь такого квадрата составляет 1000 м × 1000 м = 1 000 000 м²
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на кури бамбук неуч
https://www.unitjuggler.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-area-%D0%B8%D0%B7-km2-%D0%B2-m2.html?val=29
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А кто им не мешал, так это здесь можно узнать, тут пургин в разговоре все объяснил:
https://www.youtube.com/watch?v=gAj1nLFIggsСлужба безпеки України опублікувала телефонні розмови колишнього голови т.зв. народної ради "ДНР" Андрія Пургіна та депутата фейкової народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька, передає прес-служба СБУ.
"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні прес-служби
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П.С, По СЦКК нет ни одного подисанного с РФ документа.Не просто юридического договора, а вообще никакого даже меморандума о намерениях. Устная договоренность Генштаба Украины и генштаба РФ. Вот и все, что надо знать про нашего Верховного Главнокомандующего и его Генштаб.
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"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні прес-служби.
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