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 Политика Украины
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Все про:обстрел (5402) Авдеевка (1088) СЦКК (193)

 За 5 дней по Авдеевке выпущено свыше 7,5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения, - руководитель СЦКК Петренко

За последние 5 суток боевики 13 раз совершали штурмовые действия в Районе Авдеевки и выпустили по населенному пункту свыше 7.5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Анатолий Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"На протяжении последних 5 суток российско-оккупационные войска 13 раз совершали штурмовые действия, направленные против подразделения Вооруженных сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Свыше 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов, в общем 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки", - заявил Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела боевиков за неделю были повреждены 144 дома и 8 многоэтажек, - глава Авдеевской ВГА Малыхин


Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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А чё, чисто русская(мокшанка) на чисто русском(мокшанском)
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Откровения ватного террориста "Ольхона".
Очччень на интересно про "подорванные" САУ.

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Чтобы столько болячек было на каждую душу госдуры и их поддерживающих.
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Подождите, сейчас гумконвой приедет и ещё больше будет.
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Даже не знаю , что для Украины хуже , тонны снарядов , выпущенные кацапами , или освобождение украинскими "судьями" экс-беркутовца , повинного в трёх смертях .
Тем более , что снаряды уже выпущенны , а вот судей ещё можно посадить на кол .
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борьба на два фронта внешняя оккупация и внутренняя только внутренняя циничная построенная на лжи и фальши.
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там на сраках такие бронеплиты, что они любой кол своими сраками в землю загонят, а срака останется целой.
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Так ведь , никто ещё и не пробовал !
Может быть , всё ещё получится !
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Давно уже читая такие сообщения интересно,что им летит в ответ?Ничего?Миньськи угоды,самолетиком свернутые?Сколько можно жалеть их.
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Только не начинайте про "с одними автоматами" оставили и б/к у командира в сейфе.

Ибо нельзя неделю оборонять позиции и город автоматами без б/к против РСЗО, САУ, танков и артиллерии.
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Вопрос был адресован конкретно Цензору,о построении самой новости.Нельзя все время писать о том,сколько прилетело,людям нужна хоть какая-то надежда и спокойствие.Вспомните сообщения с фронта времен ВОВ,раз уж так хорошо понимаете против чего приходится стоять.
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Хотите сводки в стиле "бои местного значения", в которых гибло немеряно людей, но подавались они как рядовые, ничем непримечательные события на фронте?
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Хочу чтобы писалось абсолютно одинаково и про "от них" и тут же про "от нас".Видимо это отрицательный материал для "мировой поддержки".
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Та я и не ссу,юлеБлевотина,летит и слава Богу.
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Письков курва ватоголовая падаль чепушило путинское переживал недавно, - лишь бы боеприпасов хватило... ну надо же а? ну сука, паскуда при. при. пи. зденная на всю голову шоб ты сдох собака бешеная. я заика не обижайтесь.
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Что будет...
россия усилит "санкции" против Евросоюза: список стран

Под запрет попадет мясо птицы, производимое в Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.
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Россосиянцы будут жрать всё меньше продуктов и всё больше говна.

Зря,кстати они свой калогмит сожгли с такими раскладами.
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Меня это всеукраинское помешательство на Авдеевке, в 2017 году, реально уже даже не бесит, а озверяет...
За все годы войны вы когда-нибудь слышали о таком "катастрофическом" состоянии в других населенных пунктах Украины???
И когда вы видели такую массовую истерию толпы по поводу Песок, Коминтерново и др. городов, городков, сел и поселков???
Моей матери, на работе, сказали - "надо помочь сироткам из Авдеевки", она ко мне "у вас есть старые, но теплые вещи или еще что нибудь нужное (???)?". Мой ей ответ был таков: "для наших бойцов - отдам все, а для этих "мирных" - болт, пусть мои, эти теплые вещи (которых не осталось еще с времен Майдана) лучше сгниют, чем я буду одевать и кормить сепаров.
Сцццуко...
А разогнали, по всем олигарховским ТВ эту "авдеевскую суппер-катастрофу" на всю страну, лишь только потому что рыжей мразине надо чтобы его коксохим работал без перебоев и вся страна чтобы этому по способствовала, да еще и международники чтобы возбудились по этому поводу, поднимая вонь и смрад во всех СМИ.
А то что в авдеевской промке адище не первый день и не первую неделю - так на это всем насрать, туда ни теплых вещей, ни влажных салфеток не надо, бойцы же богатые да и волотнеры же есть.
Тьфу, бл...тць....
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а чего оно тебя бесит?ну обычная технология ведения войны,путем мобилизации союзников и привлечения новых.ну назвали бы другой населенный пункт-что изменилось бы?спасиюо скажи,что владеют такими технологиями уже.гибридная аойна
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ШТА??? Ты хоть сам то понял что нашоколадил? Это из серии "лишь бы серое хоть в кислое засунуть?"
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это я так понимаю те боеприпасы, которые удоды захватили на складах еще 3 года назад ?
так вроде цапы говорят ?
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Просто в Сколково изобрели технологию клонирования укровских боеприпасов и поделились нею с рЫцпублЕками. Ну или, как сказали в ООН, научились выращивать их на деревьях.
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Авдеевка площадь 29 км разделить на 7500, получаем 4 боеприпаса на метр.
Хтота врот.
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29 кв.км это 29000000 кв.м и это изучают примерно в 4-ом классе
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Ты решил его доконать? Вот зачем ты такой злой? Ему же в его спецшколе говорили, чтоонсамый умный в классе, а ты... Фожизд, одним словом.
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вот почему если кацап, то обязательно дебил. И это не вопрос
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Такой тоннаж сразу по кремлядскому сортиру с пуйлом забумбелить.
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29кв.км × 1000м = 29000кв.км ÷7500. Итого 3.85 боеприпаса на метр кв.
Не курите букварь, вредно для здоровья.
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Виталик, лучше бы ты букварь скурил, чем математику. Тогда свою тупость мог бы на Цензор озвучивать.

ПыСы. Учись, дурень, хоть у хохлов.на форуме.
Квадратный километр - метрическая единица площади, равная площади квадрата со стороной 1000 м. Площадь такого квадрата составляет 1000 м × 1000 м = 1 000 000 м²
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Чего там Чуркин блеял в ООН о том, кто нарушает Минск?
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Ну да забыл на 1000 помножить. Но что это меняет, взрыв крупного снаряда на 40 сотках, ядумаю тоже нифигово. Вот я о чем. 7500 боеприпасов, эт очень много.
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Письков сказал, что беприпасов лугандонам россосия завезла много. Так что ты не переживай, что друганы-лугандоны поистратились, математик.
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Очень хотел бы узнать, а сколько вражеской арты было уничтожено в ходе контрбатарейной борьбы? Если орки выпустили 7500 снарядов видимо им особенно никто и не мешал это делать?
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здесь никто не скажет. Ничего му не уничтожали, так - отстреливались из стрелкового оружия... и вообще наши артиллеристы в это время были отпущены по домам.
А кто им не мешал, так это здесь можно узнать, тут пургин в разговоре все объяснил:

https://www.youtube.com/watch?v=gAj1nLFIggsСлужба безпеки України опублікувала телефонні розмови колишнього голови т.зв. народної ради "ДНР" Андрія Пургіна та депутата фейкової народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька, передає прес-служба СБУ.

"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні прес-служби
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В путинском СЦКК кроме лоха Петренко, 75 офицеров Российской федерации. Руководят на Донбассе боевиками, а в холуях у них этот самый "офицер" Петренко.
П.С, По СЦКК нет ни одного подисанного с РФ документа.Не просто юридического договора, а вообще никакого даже меморандума о намерениях. Устная договоренность Генштаба Украины и генштаба РФ. Вот и все, что надо знать про нашего Верховного Главнокомандующего и его Генштаб.
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https://www.youtube.com/watch?v=gAj1nLFIggsСлужба безпеки України опублікувала телефонні розмови колишнього голови т.зв. народної ради "ДНР" Андрія Пургіна та депутата фейкової народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька, передає прес-служба СБУ.

"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні прес-служби.
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И все это лугандоны купили в Военторге... ЕВРОПА, опомнись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 5 дней по Авдеевке выпущено свыше 7,5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения, - руководитель СЦКК Петренко
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