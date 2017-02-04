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 Суд арестовал координатора "схемы" Курченко и назначил залог 20 млн грн, - прокуратура

Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу задержанного 3 февраля в Днепре предпринимателя, подозреваемого в причастности к разработке аферы, организованной беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Одесской области в Facebook.

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"В субботу, 4 февраля, Приморским районным судом г.Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры области о взятии под стражу предпринимателя, который причастен к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область. Также судом определен размер залога в 20 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

"По данным следствия этот фигурант занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники одесской таможни и других контролирующих органов региона", - заявили в прокуратуре.

На этой неделе уже уведомлено о подозрении трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия, причастным к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта.

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Вследствие преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарды гривен обязательных платежей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение Печерского районного суда г. Киева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.
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Интересно, отстегнет Курченко за своего лакея такой жирный кусок или оствит гнить?)
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Жирный кусок? Я тебя умоляю. Это дневной заработок для этой шестёрки и часовой для самого Курченко. 100% он скоро будет на свободе, и долго в Украине не задержится.
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Дело в том, что счета около 80 млн евро в ЕС и активы Курченко арестованы, в том числе в Прибалтике . Если мне память не изменяет и в Швейцарии тоже. Сам скрывается в кацапстане, обложенный красными флажками. Если этот фрукт даст чёткие показания, возможен заочный суд, конфискация и главное - ВОЗВРАТ этих денег в Украину.
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Ну это официально подтверждено. А разносимые по сетям глупости.....просто не стоят внимания.
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Это не суд , а сборище зависимых оценщиков залога .
Интерестно , есть ли статистика , сколько из сумм залогов отошло государству ?
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Ху" целых,ноль десятых.Это проверка платежеспособности,что бы знать сколько брать на лапу.
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короче, если бы чуваки заплатили налоги, то все ок?!
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Не только "ОК" было бы, ещё бы и по ордену Ярослава Мудрого получили бы.
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Продешевили надо было поставить $10 миллионов. И сделать аукцион кто больше даст тот и победил.
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Читай, братва, свежую инфу из зоны блокады дамбасы:


А вот фото от блокирующих дорогу:

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уже не итересны куча подобных новостей без посадки.
идите и не просто идите.
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вчера в Днепре арестовали, а сегодня Одесский районный суд ходатайствует. Почему не Соломенский или даже не Жмеринский?
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Он их тут же внес наличкой и вышел на свободу....источники происхождения этих денег не заинтересовал суд....
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Пашинского арестовали? Я что-то пропустил?
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Подельнички уже ждут, когда он выйдет, наверное...


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Судя по всему у судьи в Одессе язык не шершавый....хорошо так лижет
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КАКИЕ 20 МИЛЛИОНОВ !? ПУСТЬ ГОВОРИТ ГДЕ КУРЧЕНКО !!! ОН МИЛЛИАРДЫ УКРАЛ !!!
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За экономические преступления не может быть никаких денежных залогов,- только полная конфискация!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал координатора "схемы" Курченко и назначил залог 20 млн грн, - прокуратура
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