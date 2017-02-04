 Суд арестовал координатора "схемы" Курченко и назначил залог 20 млн грн, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Одесской области в Facebook.
"В субботу, 4 февраля, Приморским районным судом г.Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры области о взятии под стражу предпринимателя, который причастен к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область. Также судом определен размер залога в 20 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
"По данным следствия этот фигурант занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники одесской таможни и других контролирующих органов региона", - заявили в прокуратуре.
На этой неделе уже уведомлено о подозрении трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия, причастным к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта.
Вследствие преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарды гривен обязательных платежей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение Печерского районного суда г. Киева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.
С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.
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Интерестно , есть ли статистика , сколько из сумм залогов отошло государству ?
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так и я про это!
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А вот фото от блокирующих дорогу:
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идите и не просто идите.
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