 Россия отказалась выдать Украине "беркутов", подозреваемых в расстреле "Небесной сотни"

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой
на "112 Украина".
"Это мы говорим об эпизоде 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 "беркутовцам", 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, запросы об их экстрадиции из РФ. Об экстрадиции мы всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них - право на временное проживание", - говорит Горбатюк.
Он также отметил, что экс-командир спецроты "Беркут" Дмитрий Садовник, получил российское гражданство через полтора месяца, после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.
"Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца, человек, сбежавший у нас из-под домашнего ареста уже получил. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос", - отметил Горбатюк.
Начальник департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что по экстрадиции остальных "экс-беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало.
Напомним, весной 2014 года суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Павла Аброськина и Сергея Зинченко и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года. В октябре 2014 года Дмитрий Садовник, отпущенный судом под домашний арест, сбежал.
В марте 2015 года были задержаны еще трое экс-бойцов спецподразделения "Беркут": Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Суд арестовал задержанных.
16 февраля 2016 года Святошинский суд Киева объединил в одно производство дела пяти экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане. В мае началось рассмотрение данного производства по существу.
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кацапы своих "воинов" хоронят как собак, а наших уёб.....ков - защищают и облизывают!?
умом расию не понять...
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Відчуваючи що зростає хвиля невдоволення вони спланували тактику "пускання малої крові".
Але пішло не так.
Усіх хто приймав участь у цій операції вони забрали і забирають , щоби не було розголошення.
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И получено ими российское гражданство было ещё за несколько лет до осуществлённых расстрелов.
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- жёлтые повязки ПС для идентификации;
- нет знаков различия;
- лёгкая ОБУВЬ вместо беркутовских форменных берцев.
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2) http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_protestuyuchi_zahopili_arsenali_zi_zbroyeyu_yih_opechatuyut&objectId=1302780 мне лень гуглить про склады оружия которые разграбили, если захочешь сам найдешь инфу
3) желтые повязки только правый сектор носил и им подобные
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В СТРАНЕ ДАВНО НАДО ВВОДИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ , СТРОИТЬ НОВЫЕ ТЮРЬМЫ И ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ ( КАК БЫ ЭТО УЖАСНО НЕ ЗВУЧАЛО ) ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ , СЕПАРАТИСТОВ ( ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ ) , ПРОВОКАТОРОВ , ВОРОВ В ОСОБОКРУПНЫХ РАЗМЕРАХ ( ОЛИГАРХАТ ) И ВОРОВ РАЗНЫХ МАСТЕЙ , НАСИЛЬНИКОВ , ПЕДОФИЛОВ , ПИДЕРАСТОВ РАЗНЫХ МАСТЕЙ ( ЗА ПРОПАГАНДУ ПИДЕРАСТИИ ) И ПРОЧЕЙ ШЕЛУПЕНИ !
ДА ! ЭТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ , НО БЕЗ ЭТИХ КРАЙНИХ МЕР , УКРАИНА МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА , КАК ГОСУДАРСТВО !
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Средства на развитии тюрем и тюремной инфраструктуры брать из конфиската олигархов , там милларды долларов , можно построить много хороших тюрем и им сопутствущих заведений .
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И, как бы это ни звучало печально для противников "Беркута", но, если бы к моменту начала "русской весны" в Украине существовали мотивированные подразделения вроде "Беркута", которые разгоняли бы толпы у воинских частей и госадминистраций, то никакого АТо сегодня бы не было. И освобождение Харьковской ОГА (которое, кстати, совершил спецназ, засветившийся в издевательствах над Гаврилюком) - лучшее тому подтверждение.
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1. Беркут убивал собственных граждан на Майдане.
2. Этим убийцам рашка дала гражданство и укрыла их у себя.
Вопрос:
Кто организовал убийства украинцев на Майдане?
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Если бы беркут действительно получал удовольствие от таких приказов, то сотней жертв за весь период майдана дело бы не обошлось. Отстреливали выборочно, исходя из потенциальной угрозы.
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А за "Отстреливали выборочно" их будет разыскивать Интерпол. И разыщет. К бабке не ходи.
В 21 веке такие вещи не прощаются.
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- Кто там?
- Вам повестка.
- Я уже отслужил.
- Отслужил, а теперь еще и отсидишь.
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