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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Беркут (10344) ГПУ (8249) гражданство (496) Россия (68624) экстрадиция (245) Горбатюк (212)

 Россия отказалась выдать Украине "беркутов", подозреваемых в расстреле "Небесной сотни"

РФ отказала в экстрадиции 12 "экс-беркутовцев", так как ими было получено российское гражданство. Всего на территории России скрывается 21 экс-сотрудник "Беркута", которые подозреваются в расстрелах на Майдане.

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой
на "112 Украина".

Также читайте: Суд над "беркутовцами", расстреливавшими Майдан, перенесен на 14 февраля

"Это мы говорим об эпизоде ​​20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 "беркутовцам", 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, запросы об их экстрадиции из РФ. Об экстрадиции мы всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них - право на временное проживание", - говорит Горбатюк.

Он также отметил, что экс-командир спецроты "Беркут" Дмитрий Садовник, получил российское гражданство через полтора месяца, после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан находившийся в розыске экс-"беркутовец", подозреваемый в избиении активистов "Автомайдана" во время Революции Достоинства, - ГПУ

"Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца, человек, сбежавший у нас из-под домашнего ареста уже получил. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос", - отметил Горбатюк.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что по экстрадиции остальных "экс-беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало.

Напомним, весной 2014 года суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Павла Аброськина и Сергея Зинченко и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года. В октябре 2014 года Дмитрий Садовник, отпущенный судом под домашний арест, сбежал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не верю, что кто-то будет наказан, - избитый "Беркутом" во время Майдана журналист Иван Наконечный

В марте 2015 года были задержаны еще трое экс-бойцов спецподразделения "Беркут": Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Суд арестовал задержанных.

16 февраля 2016 года Святошинский суд Киева объединил в одно производство дела пяти экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане. В мае началось рассмотрение данного производства по существу.
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Тепер лупцюють місцеву вату в Росії) Ще й премії отримують)
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к стати, это полный бред про рассеянское гражданство, если у тебя есть гражданство той страны где ты существил преступление, тогда ты несеш отвественность, без разницы сколько у тебя там других гражданств, они не причем.
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Яке горе... Нема слів.... Царя можуть перейменувати..https://www.youtube.com/watch?v=DoY25hX9LLw Путинизм головного мозга
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в столице Австрии Вене арестовано 24 чеченца по подозрению в терроризме.все были вооружены.
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А никому в голову не приходит, что если бы "Беркут" получил разрешение на применение огнестрела, то они бы не стали прятаться. А стреляли бы открыто. Или хотя бы попытались ликвидировать руководство Майдана. А то снайперы сидели в зданиях контролируемых к тому же восставшими и убийства какие то странные. Бесцельно, бессистемно, кого попало. И милицию и восставших. И что за люди в балаклавах с оружейными кофрами выходят с Парубием из здания на всем известном видео? Никому не интересно? Именно так было в Прибалтике в 1990 году, в Косово, в Баку кажется и ещё много случаев. Везде были неизвестные снайперы, которых никто не нашёл и везде обвинили в расстрелах милицию. Сценарий накатан.
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Чукча аналитег? А тебе не пришло в голову, чяво это соседняя держава прячет у себя людей обвиняемых в убийствах? Гражданство быстренько дает...
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Да, в целом, как бы речь идет не о том, что дали гражданство. А о том, КТО были люди, выходящие из отеля с оружием, и проведена ли баллистическая экспертиза их оружия? Нет, если вам важно, чтоб всех убийц майдановцев списали именно на "Беркут", то понятно. Но. если хочется установить настоящих убийц...
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Так почему их так быстро спрятали и они получили гражданство? В чем секрет? И зачем Сурков и всякая шалопунь ФСБшная тогда в Киеве крутилась? Оружие они в основном уничтожили, часть его нашли потом, пресом раздавленное. К чему весь этот разговор, может вам талоны на усиленное питание выписать?
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Вопросы чисто риторические на самом деле. Как бы не скрывали правду она все равно выйдет наружу рано или поздно. По поводу Прибалтики - земляк, стоило бы Хартию почитать - в новостях писали что суды до сих пор по Рижскому ОМОНу идут. Беркуту на заметку))) Преступления против народа срока давности не имеют. Так то!
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парадокс какой-то!
кацапы своих "воинов" хоронят как собак, а наших уёб.....ков - защищают и облизывают!?
умом расию не понять...
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Преступники в Украине - "Херои" в фашиствующей раше.. Кто боролся за независимую Украину - тот "преступник" в Раше. Только, непонятно, при чем тут ордынский Москвабад, сующий свой длинный немытый нос в дела суверенных государств?!...
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Це ще раз підтверджує версію того що при овощу керували в Україні москалі.
Відчуваючи що зростає хвиля невдоволення вони спланували тактику "пускання малої крові".
Але пішло не так.

Усіх хто приймав участь у цій операції вони забрали і забирають , щоби не було розголошення.
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https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3759998875&feature=iv&src_vid=68X0kYdxMgM&v=Cl8UNe3L8sU
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Так что? Печерскому суду не будет кого отпускать? Сволочи и мерзавцы , Сегодня отпустили очерндного,,Продажная система,поддерживаемая жирдяем,
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РФ отказала в экстрадиции 12 "экс-беркутовцев", так как ими было получено российское гражданство.Источник: http://censor.net.ua/n426440

И получено ими российское гражданство было ещё за несколько лет до осуществлённых расстрелов.
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А ты, кацапсинный ублюдок, в австралии обосновался и ждёшь команду в кого и когда стрелять? Вас нужно в парашку удалять как опасную заразу. ПНХ.
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Примерно так и было, и сдрыснули они туда вместе с яныком, один Садовник трохи в клетке посидел, пока не появилось видео как он стреляет со своей культей...
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Спасибо, мы поняли, то есть для того что бы не выдавать ВЫДАЮЩИХСЯ людей необходимо им предоставить гражданство. Не вижу поблем. Проблемы начнутся если ИМ не предоставить гражданство.
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Пардон, выдающиеся люди - это те котрые с другим гражданством воют за нас.
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а в украине их не выдают, потому что они получили барыжно-офшорное гражданство
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НА УКРАИНЕ ЧТО РОССИЯН МАЛО !? АРЕСТУЙТЕ 12 РОССИЯН И НА ОБМЕН !!!
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Так я й пишу за нього, котрий відпустив беркутівця, що вбив трьох майданівців. То який сенс вимагати передачі злочинців з Росії, коли їх тут відпускають. Хоча є велика підозра за інших вбивць. Як щодо Пашинського.
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А Ви цих Курей в Русні на "Бояришник" виміняйте-від такої пропозиції ці хроно-скрепануті не зможуть відмовитись!!!
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А Ви цих Курей в Русні на "Боярышник" виміняйте-від такої пропозиції ці хроно-скрепануті не зможуть відмовитись!!!
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Это не СМИ, это помойка, рай для дебилов и дегенератов. Остановите гражданскую войну, хватит убивать людей
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Война гражданская , а гробы едут в Пидорашку ...
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надо быть полным дегенератом,чтоб верить ,что беркут людей отстреливал.
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желтые повязки и обувь тебя не смущает? Разоблачено блять еще в первые дни.
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- в руках АКМС, давно снятые с вооружения МВД, но бывшие на разграбленных складах на Западной Украине;
- жёлтые повязки ПС для идентификации;
- нет знаков различия;
- лёгкая ОБУВЬ вместо беркутовских форменных берцев.
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Скажи, а где таких долбней рожают, или ты в туалете на кафель выскользнул? Они известны все поименно, вон морда на весь экран. А автоматы им дали со складов, это да, тебя бы шизика отправили со штатным оружием , и ты бы согласился. Обмотайся желтым скотчем, сойдешь за правый сектор.
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1) давай все имены и пруфы тех кто на фото, раз тебе всё известно
2) http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_protestuyuchi_zahopili_arsenali_zi_zbroyeyu_yih_opechatuyut&objectId=1302780 мне лень гуглить про склады оружия которые разграбили, если захочешь сам найдешь инфу
3) желтые повязки только правый сектор носил и им подобные





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Гавно с лопаты,ты что ли? Следователь, али прокурор? Вот тех что гражданство расейское получили быстро и за просто так, бери каждого не ошибешси...
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ПС стрелял из рядов беркута и ВВ? Оригинальное у тебя воображение. Жаль, реальности не соответствует.
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какие ряды? что ты мелишь, там половина так бегала за спинами митингующих
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чмо ты в зеркале увидишь. А русский язык нам не преподовали. Только украинский, так что пшел нахер пиздюк. Я не обязан учить ваш кацапский язык сейчас
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В спам винторогий недоумок, от тебя кацапом смердит за версту.
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ты ведешь себя как быдло, начал с оскорбления. Так что кацап тут только ты. Украинец себя бы так не повёл
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Украинец такое как ты не писал бы, особенно тот который там был и все видел своими глазами.
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Надо быть полным дебилом,что бы пытаться доказывать ,что "беркут" людей не отстреливал. В инете полно фотовидеоматериалов о применении "беркутом" огнестрела против митингующих.
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Надо быть полным дебилом , что бы доказывать - в лнр и днр нет российских наёмников и инструкторов, что в днр и лнр не поступает снабжение и оружие из рашки для террористов, что в планах у рашки была более глобальная оккупация Украины, да не ожидали такого сопротивления.Да вообще надо быть конченным дебилом что бы верить рашиским СМИ.
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Судьи твари приносят Украине вреда больше чем россия . Это они эти твари судьи отпускают корупционеров , взяточников , предателей Украины .Это с их тварей - судей происходит рейдерство и гибнут люди ..
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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАССТРЕЛЯТЬ НАДО ТЕХ , КТО ДАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМ УДРАТЬ ! ВЫЧИСЛИТЬ ИХ НЕ СЛОЖНО .
В СТРАНЕ ДАВНО НАДО ВВОДИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ , СТРОИТЬ НОВЫЕ ТЮРЬМЫ И ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ ( КАК БЫ ЭТО УЖАСНО НЕ ЗВУЧАЛО ) ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ , СЕПАРАТИСТОВ ( ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ ) , ПРОВОКАТОРОВ , ВОРОВ В ОСОБОКРУПНЫХ РАЗМЕРАХ ( ОЛИГАРХАТ ) И ВОРОВ РАЗНЫХ МАСТЕЙ , НАСИЛЬНИКОВ , ПЕДОФИЛОВ , ПИДЕРАСТОВ РАЗНЫХ МАСТЕЙ ( ЗА ПРОПАГАНДУ ПИДЕРАСТИИ ) И ПРОЧЕЙ ШЕЛУПЕНИ !
ДА ! ЭТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ , НО БЕЗ ЭТИХ КРАЙНИХ МЕР , УКРАИНА МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА , КАК ГОСУДАРСТВО !
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Кстати, с детьми предателей что делать будем? Можно построить детские дома для детей предателей, можно заставлять прилюдно отрекаться от родителей на школьных линейках. Или детские концлагеря создать.
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Незнаю что ними делать . В Россию отправить нах.. , потому что толку с них не будет .
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Один из вариантов , усилиями заключённых( не расстрелянных ) в трудовых лагерях , будут построенны детские дома для их детей. Детей нельзя будет дискриминировать по признаку предателей родителей , вообще ни по какому признаку.
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Ну каменьщики нужны будут , плотники , сварщики , и др. рабочие специальности . При колониях должны быть курсы по обучениям этих подонков .
Средства на развитии тюрем и тюремной инфраструктуры брать из конфиската олигархов , там милларды долларов , можно построить много хороших тюрем и им сопутствущих заведений .
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Все будет проще, выжившее быдло сдрыснет в рашу, вернется два миллиона беженцев из Украины, и все буде гут...
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"пичялька", "пичерскисут" без дела засиделся.....
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Цирк с..ка! Сьгодні одного беркута в київі звільнив пещерний суд! На...уя беркутня Україні щоб шокодаднопід..растичний суд їх виправдав? Пі..ари !
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Все фекалии мира стекаются в вяликую сколенвстающую разею.
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Дабы не повторились события с "беркутом", народ Украины должен вооружаться.
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Если серьезно, то, во-первых, получается, что те беркута, которые свалили в Россию, или выступили против Украины в Крыму и ОРДЛО, оказались в шоколаде в сравнении со своими не предавшими присягу коллегами. Во-вторых - нравится, или нет, но подразделения для борьбы с массовыми беспорядками есть во всех цивилизованных странах и все эти рассказы, что их там народ любит - бред. Фильм "А.С.А.В." срывает покровы нехило.
И, как бы это ни звучало печально для противников "Беркута", но, если бы к моменту начала "русской весны" в Украине существовали мотивированные подразделения вроде "Беркута", которые разгоняли бы толпы у воинских частей и госадминистраций, то никакого АТо сегодня бы не было. И освобождение Харьковской ОГА (которое, кстати, совершил спецназ, засветившийся в издевательствах над Гаврилюком) - лучшее тому подтверждение.
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Факты:
1. Беркут убивал собственных граждан на Майдане.
2. Этим убийцам рашка дала гражданство и укрыла их у себя.
Вопрос:
Кто организовал убийства украинцев на Майдане?
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Государство имеет право защищать себя от внутренних угроз, иначе бы любой желающий мог прийти в кабинет президента, дать ему по шее, сесть в его кресло и объявить себя новым главой державы. Убитых граждан никто не заставлял брать в руки оружие - это их выбор.

Если бы беркут действительно получал удовольствие от таких приказов, то сотней жертв за весь период майдана дело бы не обошлось. Отстреливали выборочно, исходя из потенциальной угрозы.
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У тебя оговорка по-Фрейду: никто до тебя не говорил об "Удовольствии Беркута".
А за "Отстреливали выборочно" их будет разыскивать Интерпол. И разыщет. К бабке не ходи.
В 21 веке такие вещи не прощаются.
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Стук в дверь.
- Кто там?
- Вам повестка.
- Я уже отслужил.
- Отслужил, а теперь еще и отсидишь.
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пусть подождут трохи. для начала печерский суд надо в полном составе надо вздернуть.
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Може відмовили тому що українська влада їх звільняє від відповідальності за злочини і бере собі на службу?
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