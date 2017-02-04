 Боевики обстреляли электриков, проводивших ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. Об этом проинформировал Президента Вице-Премьер Геннадий Зубко. Возобновить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - написал он.
"Соответствующую информацию отправлено ОБСЕ и нашим международным партнерам. Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - отметил Цеголко.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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Одно дело - люди. А мы-то говорим о россиянах (((
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Чудеса гипноза на «Прямой линии» с Путиным от 16 апреля 2015г.
http://forum-spb.name/vneshnyaya-politika/4396-osobennosti-nacional-noi-promyvki-mozga-voprosy-i-otvety.html
Статья чуть ниже начальной статьи.
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Несколько наблюдений по боям в Авдеевке...
- Готовность и способность украинских войск к активным действиям на переднем крае для командования орко-образных на этом участке оказалось неожиданной и внезапной...они явно не были готовы к тому, что на этом участке наши подразделения могут атаковать...
- С пехотой у ватоноидов - напряжёнка, после первых спонтанных контр-атак усиленными взводами, они перешли к действиями малыми группами (до 15-20 щей максимум),явно сказывается её недостаток... да и то, атакующие группы преимущественно "сводно-сбродного" характера...после первых фронтально-лобовых атак, попустились, перегруппировались и более вперёд сломя голову не лезут, предпочитают тёмное время суток для активных действий
- Бронетехнику бездумно вперёд и напролом, как было ранее теперь так же не посылают...берегут, в основном используют для "точечных" обстрелов и огневой поддержки своих пехотных групп
- Главной действующей силой у орков стали артиллерия и миномёты...основное огневое воздействие на украинские войска оказывает именно эти средства поражения
- Очень активно используются смешанные огневые мобильные группы - 3-4 -82-мм миномёта, 1-2 - 120-мм миномёта + иногда ЗУ-шка, две или пара "Град-П"...всё на мобильных платформах...
- Орки очень быстро маневрируют своими артиллерийскими средствами и способны сконцентрировать их на нужном участке весьма быстро,
- Для снабжения и подвоза боеприпасов используют так называемую де-централизованную схему по принципу - "бери столько, сколько увезёшь..." Явно не используют нормирование для их расхода...в отличии от украинской артиллерии...Стоило бы установить места размещения этих распределительно-логистических складов...со снарядами
- Несомненно, гоблинское командование располагает на не оккупированной территории разветвлённой системой источников разведывательной информации (причём, преимущественно в режиме онлайн). Например, факт подхода украинских резервов и усиления, в том числе бронетехники, они установили практически мгновенно, что в свою очередь вылилось в несколько огневых налётов по нашим коммуникациям, ПУ и тактическому тылу.. Военной контразведке...стоит вообще-то задуматься... явно такая ситуация сложилась не только в районе Авдеевки.
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А вот с контррозведкой проблемы везде. Тут работы - непочатый край. Причем этой работы полно не только в прифронтовой зоне, но и в глубоком тылу. А пока эта проблема не решена - нужно недостатки превращать в достоинства: один только выезд батареи "Ураганов" "куда-то в район Авдеевки", ненавязчиво "слитый" и проинсценированный дежурной батареей, смог бы урезонить ватку как реальный залп данного подразделения (проверено в 2015). ну и другие вариации "направленного информирования" ватанов тоже могут иметь успех при наличии у ваты развитой агентурной сети.
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Я в арте служил. Нам ночники не давали, а ИК вообще не полагается. Так в охранении, особенно ночью, слух - вещь вообще не заменимая и оч эффективная.
Но техника все же тоже вещь нужная. А для пехоты просто не заменимая при атакующих действиях. Да и нас наводить и корректировать с техсредствами проще и эффективнее.
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Надеюсь, теперь никто не согласится лезть под пули и ремонтировать эту линию.
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Верьте дальше московитам, верьте...
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