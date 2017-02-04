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Все про:обстрел (5402) ремонт (634) электроэнергия (986) Авдеевка (1088) Цеголко (113)

 Боевики обстреляли электриков, проводивших ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку, - Цеголко

Соответствующую информацию отправлено ОБСЕ и международным партнерам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Также читайте: На центральной теплотрассе Авдеевки проходят ремонтно-восстановительные работы, - ГосЧС

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. Об этом проинформировал Президента Вице-Премьер Геннадий Зубко. Возобновить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - написал он.

"Соответствующую информацию отправлено ОБСЕ и нашим международным партнерам. Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - отметил Цеголко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Аброськин показал последствия ночного обстрела боевиками Авдеевки. ФОТОрепортаж

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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Ну вы сравнили!..
Одно дело - люди. А мы-то говорим о россиянах (((
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Если превратиться в "зверя" - проиграешь. Украинские наши воины потому и очень достойно круто воюют и потивостоят тем, кого боится ВЕСЬ МИР (это не патетика, а реальность, рашку ссут все, кроме Украины)...потому, что наши воины - это ВОИНЫ, а не скотобаза. Потому и воюем отлично. Кстати! АРТЕ - РЕСПЕКТИЩЕ от нас! АРТа, мы на вас всегда молились! Вы - молодчаги! Все будет 4-5-0, брат!
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Эти дебилы о которых вы пишете действительно гипнотизируются по телевизору (смешно звучит, но - факт):
Чудеса гипноза на «Прямой линии» с Путиным от 16 апреля 2015г.
http://forum-spb.name/vneshnyaya-politika/4396-osobennosti-nacional-noi-promyvki-mozga-voprosy-i-otvety.html

Статья чуть ниже начальной статьи.
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да не при чем там ни зомбовизор, ни гипноз, ни отдельно взятое кремлевское хуйло, кацапы по своей сути говно на генетическом уровне еще с доисторических времен, они биомусор
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Мурлокотан Паштетофф-сосискин

Несколько наблюдений по боям в Авдеевке...
- Готовность и способность украинских войск к активным действиям на переднем крае для командования орко-образных на этом участке оказалось неожиданной и внезапной...они явно не были готовы к тому, что на этом участке наши подразделения могут атаковать...
- С пехотой у ватоноидов - напряжёнка, после первых спонтанных контр-атак усиленными взводами, они перешли к действиями малыми группами (до 15-20 щей максимум),явно сказывается её недостаток... да и то, атакующие группы преимущественно "сводно-сбродного" характера...после первых фронтально-лобовых атак, попустились, перегруппировались и более вперёд сломя голову не лезут, предпочитают тёмное время суток для активных действий
- Бронетехнику бездумно вперёд и напролом, как было ранее теперь так же не посылают...берегут, в основном используют для "точечных" обстрелов и огневой поддержки своих пехотных групп
- Главной действующей силой у орков стали артиллерия и миномёты...основное огневое воздействие на украинские войска оказывает именно эти средства поражения
- Очень активно используются смешанные огневые мобильные группы - 3-4 -82-мм миномёта, 1-2 - 120-мм миномёта + иногда ЗУ-шка, две или пара "Град-П"...всё на мобильных платформах...
- Орки очень быстро маневрируют своими артиллерийскими средствами и способны сконцентрировать их на нужном участке весьма быстро,
- Для снабжения и подвоза боеприпасов используют так называемую де-централизованную схему по принципу - "бери столько, сколько увезёшь..." Явно не используют нормирование для их расхода...в отличии от украинской артиллерии...Стоило бы установить места размещения этих распределительно-логистических складов...со снарядами
- Несомненно, гоблинское командование располагает на не оккупированной территории разветвлённой системой источников разведывательной информации (причём, преимущественно в режиме онлайн). Например, факт подхода украинских резервов и усиления, в том числе бронетехники, они установили практически мгновенно, что в свою очередь вылилось в несколько огневых налётов по нашим коммуникациям, ПУ и тактическому тылу.. Военной контразведке...стоит вообще-то задуматься... явно такая ситуация сложилась не только в районе Авдеевки.
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СЛУШАЙ! Вот моя главная заповель на войне. Не глаза...не ночники..не тепловизоры. Хотя, тепловизоры - офигенная вещь. СЛУШАЙ. В тишине....вечером, ночью...даже днем. УШИ. Слышно очень многое. Задрал каску с балаклвой...сказал всем заткнуться - слушаем! Очень хорошо слышно передвижение техники. Гусянки, колесной....Я четко определял, кто куда "чешет" и мгновенно докладывал наверх. По звуку. На войне главное... - слушать. Пусть наши хлопцы внимательно слушают. За 10 км, если винмательно слушать, слышно, как идет Урал, а не то что танк или бэха.
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Спасибо Вам, Geo, за то что воевали, за то что остались человеком, за то что пишете то, что может знать только тот кто там был.
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Как можно что услышать если пулимет постоянно строчит и артилерия не замолкает -я уже не за шум взрывов -так что все это сказки .
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Во время боя никак. Там орать приходтся, бо грохот и стрелкотня жуткий. Но технику перемещают ДО боя...Вот тут-то и надо слушать. И ГОТОВИТЬСЯ. В войне побеждает ИНФОРМАЦИЯ.
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Эти сказки нам всем жизни спасли. НИ ОДНОГО УБИТОГО у меня не было. Раненные были. Убитого - ни одного. Вот такие сказки. Мы воевали 24 часа в сутки. даже, когда спали. Малейший шорох - и ты уже слышишь. Радейка говорит,а ты сквозь сон слушаешь. Это нельзя объяснить. Когда работают все органы чувств - выживешь с очень большим шансом. Хотя в принципе война - рулетка.
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Для решения описанных выше задач оч помогло бы постоянное 24/7 наблюдение с БПЛА. Причем в программном, автономном режиме, но с он-лайн трансляцией.
А вот с контррозведкой проблемы везде. Тут работы - непочатый край. Причем этой работы полно не только в прифронтовой зоне, но и в глубоком тылу. А пока эта проблема не решена - нужно недостатки превращать в достоинства: один только выезд батареи "Ураганов" "куда-то в район Авдеевки", ненавязчиво "слитый" и проинсценированный дежурной батареей, смог бы урезонить ватку как реальный залп данного подразделения (проверено в 2015). ну и другие вариации "направленного информирования" ватанов тоже могут иметь успех при наличии у ваты развитой агентурной сети.
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Вот точнее и не скажешь!
Я в арте служил. Нам ночники не давали, а ИК вообще не полагается. Так в охранении, особенно ночью, слух - вещь вообще не заменимая и оч эффективная.
Но техника все же тоже вещь нужная. А для пехоты просто не заменимая при атакующих действиях. Да и нас наводить и корректировать с техсредствами проще и эффективнее.
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Выприкалываетесь 21 -й век какие БПЛА при наличии ЮМЗ ,КБЮ , Морского старта .Там над зоной лугандона должно постоянно висеть 10-ть спутников и спостеригати Идет третий год войны
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Замечательно!

Надеюсь, теперь никто не согласится лезть под пули и ремонтировать эту линию.
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"....получив от российской стороны в СЦКК подтверждение о прекращении огня..."
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Верьте дальше московитам, верьте...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли электриков, проводивших ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку, - Цеголко
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