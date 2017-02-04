 Начальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ , начальник управления "народной милиции" так называемой "ЛНР" был ликвидирован при взрыве автомобиля в Луганске, сообщается на сайтах сепапратистов."Начальник управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко убит при взрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия взрыва в оккупированном Донецке. ВИДЕО беспилотника

Ранее утром появилось сообщение о взрыве внедорожника "Тойота" в Центре Луганска - кроме Анащенко, в нем погиб еще один человек.