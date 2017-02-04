 Начальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, начальник управления "народной милиции" так называемой "ЛНР" был ликвидирован при взрыве автомобиля в Луганске, сообщается на сайтах сепапратистов.
"Начальник управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко убит при взрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции", - говорится в сообщении.
Ранее утром появилось сообщение о взрыве внедорожника "Тойота" в Центре Луганска - кроме Анащенко, в нем погиб еще один человек.
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(c) из инета.
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цыган гиви?
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Njedumaju, chto eto bila 'ljikvidacija'. Eto bilo 'ispolnjenjije prigovora predatjelju - kacapskoij podstjiljke'.
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шо значит на 13 человек?!
а остальным значит в очереди стоять?!
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Представители которой явились основной массой предателей на Донбассе и в Крыму.
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Несбыточная мечта. Средняя продолжительность жизни лидеров руцкого Мира составляет 1.5 года. Т.е. в два раза дольше цыпленка-бройлера. Все сдохните. захеру приготовиться.
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