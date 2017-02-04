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 Начальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Взрыв произошел сегодня утром.

Как передает Цензор.НЕТ, начальник управления "народной милиции" так называемой "ЛНР" был ликвидирован при взрыве автомобиля в Луганске, сообщается на сайтах сепапратистов.

"Начальник управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко убит при взрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции", - говорится в сообщении.

Начальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля 01

Начальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля 02

Начальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля 03

Начальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля 04


Ранее утром появилось сообщение о взрыве внедорожника "Тойота" в Центре Луганска - кроме Анащенко, в нем погиб еще один человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия взрыва в оккупированном Донецке. ВИДЕО беспилотника


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Захарченко, одевай на сраку бронежелет, чтобы сепкрские гомосеки смогли опознать тебя по жопе.
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Здох поганый мусор-сепаратист.
Какая новость может быть лучше?
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у росеи есть только два союзника: петух из навоза и сталагмит из фекалий﻿ (c) из инета.
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Суки кто это сделал.. Тойота Лендкрузер автомобиль - один из лучших в линейке "тойоты". Такой мог ещё полмиллиона км. пройти, за нехрен делать..а они его во что превратили.Ненавижу.
(c) из инета.
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Все предатели будут осуждены или уничтожены! Не понимаю их мышиной возни. Думаю это относится не только предателей находящихся на внешней стороне.
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На одного шакала стало меньше на украинской земле. Гореть ему в аду
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Молодцы! Ещё на одну гниду Украина стала чище. Слава Украине. Героям слава. Слава всем патриотам Украины.
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Жаль, что это не сам "начальник милиции ЛНР", а всего лишь пропагандон по связям с общественностью. Но все равно допи#делся. Суровые шахтеры не простили ему отжатие джипа.
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Начальник полиции "ЛНР" присоединился к режиму тишины.
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Новости из лугандонии начинают радовать,ждём позитива из дыры а то моторыла в аду скучает
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я б еще добавила, что Россия - это стойбище ихтамнетов
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такие животные как ты сеют вражду между народами. Если ты не любишь народ русский то зачем используешь их язык??? пиши на своем родном.
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а че вы хотели? Фигура не раскручена, ему, собственный лифт не положено!
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Начальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля>>>>>
Njedumaju, chto eto bila 'ljikvidacija'. Eto bilo 'ispolnjenjije prigovora predatjelju - kacapskoij podstjiljke'.
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Еще один стал на путь выполнения Минских соглашений!
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Как же радует то, что в коментах - всем жаль автомобиль...
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:D

шо значит на 13 человек?!
а остальным значит в очереди стоять?!
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Партизаны грохнули гестаповца - обычное дело, характерное для этой местности, - такое случалось еще 75 лет назад.)
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Пауки в банке начали жрать друг друга - хорошая новость!
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Минус еще один лугандонский таракан! Слава украинским партизанам!!!
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Ключевое слово НАРОДНОЙ .Земля тебе железобетоном тварь продажная.
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Когда я открыл эту страницу, на новсти было 215 лайков. Пока ставил свой (может быть, минута) , мой уже был 217-м, т.е. примерно 1 лайк в минуту. Мы становимся кровожадными, и я тоже. Но ведь помним ленинское "Это не наш путь". Вместо одного почившего "начальника" появится другой, а проблема останется. Хотя, с другой стороны, такие акты возмездия показывают людям (проукраинским) на оккупированный части Донбасса, что о них не забыли. Впрочем, не проукраиским тоже показывают, что о них тоже помнят.
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Ликвидирован представитель самой поганой социальной группы.
Представители которой явились основной массой предателей на Донбассе и в Крыму.
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Мне грустно. Я так хотел посмотреть в прямом эфире поход Захера на Лондон!
Несбыточная мечта. Средняя продолжительность жизни лидеров руцкого Мира составляет 1.5 года. Т.е. в два раза дольше цыпленка-бройлера. Все сдохните. захеру приготовиться.
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Пока остались еще Плотницкий и Гиви. Хотя не факт, что они ходят исключительно пешком или не пользуются лифтом!
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сколько еще Плоту надо убить неугодных командиров ЛНР что б жители республики поняли что никаких мифических укрДРГ нет. Врага Плотницкого взорвали, а виноваты укры.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник "милиции ЛНР" Анащенко ликвидирован в Луганске при взрыве автомобиля. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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