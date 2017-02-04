 За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое наших воинов, семеро - ранены: зафиксировано 115 обстрелов

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, оккупанты вели огонь по Галиновке. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому - неоднократно огонь вели танки.
Из стрелкового оружия - по Зайцево.
На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинка, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - БМП и танк.
На Луганском направлении оккупанты со 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер вели огонь по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.
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Спочивайте з миром побратими
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"Мы не сеем, ой, а мы не пашем
А мы себе торгуем"
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Срочная новость - убили главу милиции Лугандона
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/969061/pri_vzryvie_avtomobilia_v_lughanskie_poghib_ghlava_narodnoi_militsii_lnr_oliegh_anashchienko
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за что люди должны погибать?
за неподъемные тарифы?
за уничтоженный малый бизнес?
ЗА ЧТО?
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Але нас змушують не думати і не говорити про такі речі ...
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и не дадут нынешним разделять и властвовать...
все остальное, они представляют интересы капитала...
смешно смотреть на безруких и безногих героев, которых власть просто кинула!
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и если силовики не отстоят свою честь...
то даже не знаю, что сказать...
будут стрелять по своему народу, как в Новочеркасске...
а че ?
за это неплохо платят?
ТАК?
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А ще - тільки що проскочила інфа (поки що не підтверджена ) що хлопці , що блокують залізниці в ОРДЛО , виявили у вантажі , що прямував до сєпарів , зброю і боєприпаси ... Нормально ?
Якщо це підтвердиться - можна лише здогадуватись СКІЛЬКИ , її було туди передано за 2,5 роки ...
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Саме так казали 3 роки тому ...і що - закінчили ?
Доки "АТО" не провести на Банковій - воно ще 100 років тривати може із такою торгівлею і виплатою пенсій ...
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это евреи могут устраивать репрессии, голодоморы против целых народов...
а против них ...НИ-НИ...
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- Синку, тримайся, ще не кінець,
Та хлопець не чує, лине до хмар,
Життя за Вкраїну поклав на вівтар.
Олена Равчук
Схиляю голову, і плачу..
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какой стыд!
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