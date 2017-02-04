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 За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое наших воинов, семеро - ранены: зафиксировано 115 обстрелов

Боевики ведут огонь по всем направлениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 115 обстрелов. К сожалению, трое наших военных погибли, семеро ранены.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, оккупанты вели огонь по Галиновке. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому - неоднократно огонь вели танки.

Из стрелкового оружия - по Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли Сартану, - Аброськин

На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинка, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - БМП и танк.

На Луганском направлении оккупанты со 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер вели огонь по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

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Уже от таких новостей и слов нет чтоб что то сказать.Одно только простите нас живых,и покойтесь с миром павшие.А живым надо всё помнить,а гнид парашенских только в землю на удобрение.
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То что он (Виталий Турчак) сказал под своим именем в отличие от тебя
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Вічна Память, Вічна Слава усім полеглим за волю України !!!
Спочивайте з миром побратими
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На войне имей 9 патронов, один для себя, остальные-предателям.
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Спочивайте, Захисники. Схиляємо голови в жалобі.
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Упокій Господи з миром ,душі невинно вбитих захисників українського народу, та створи їм вічну память...
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Оргия молчания от гаранта по поводу ситуации явно затянулась..
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наверное скажу не приемлимые для многих тут вещи, но я во время своей офицерской молодости зауважал генерала Лебедя, который во время бардака в Приднестровье сдела по старому армейскому принципу- пусть будут жервы, но один раз- и в.бал из пушек чтобы закончть войну. Не будем говорить об политических последствиях . Но с точки зрения потерь, которые могли бы быть если б этот конфликт затянулся на годы думаю он поступил правильно. У нас схожая ситуация. Есть перевес, сепары срутся, рашка открыто дает понять что не будетт вводить войска - самое время. Само оно
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там примерный паритет по оружию, так что в..ть из пушек неполучится.
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а никто не знает как это закончить, кроме как капитулировать
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да я все понимаю. Просто готовы ли мы годами терять людей в этой вялотекущей войне ? Мои мысли про это
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твои мысли про то,шо скора и тебе повестку принесут,поэтому и подгоняешь...
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не принесут. Сам шел на офицерский контракт. Но перед новым годом все кому больше 40 ка документы Киев завернул. А солдат берут до 60 ти без проблем. Не был бы офицером ушел бы туда давно. А в 50 уже оказывается стар. Поэтому дорога таким как ты, боец
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Сегодня не будут, а вье...шь вдруг передумают? И что тогда??? Еще рано...
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не рассосется. Мы потеряем больше людей стоя на месте . Я бы и сам пошел, так не берут
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петя опомнись пока не поздно. сколько еще должно погибнуть наших воинов? вводи военное положение в этих областях. твари совсем свой народ не уважают. Светлая память павшим воинам. Скорейшего выздоровления раненым. а пети импичмент
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Воину надо называть воиной, захват чужим государством твоеи земли- захватом а не ато. Где Петя там террористов видел. Там не бандформирования а россииские воиска под их командованием с их оружием
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Кредиты кредиты. Пусть лучше Европа соберет армию тысяч сто с самым современным оружием и отправят на помощь Украине .
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так это вам надо на европейские фейсбуки письма писать...
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ну представь,шо сёдня пэтя объявил войну,и шо изменится...нИчё...тут другое дело,шоб победить надо перестраивать всю армию...подвижки канеша есть,но нам нада,шоб за два годы из "ничего" у нас была,как минимум израильская армия,а без больших денег так не бывает...хто из нас готов во время войны стоять у станка по14 часов за чашку супа???нихто...вот поэтому Украина продает "Оплот" а на вырученные деньги восстанавливает 10 танков...пока так...а всех кричащих про "нада вдарить со всех калибров"ждуть на фронте,там щаз нужда в стратегах и тактиках...
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а кроме как с продажи "Оплотов" других денег в Украине типа нет? вместо 100 "Оплотов" лучше продали бы один рашен, хоть за пол-цены
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я не фанат порошенко,но нахуя забивать эфир порожняками про "рошен"...може вы не в курсе,шо треть бюджета идёт на войну...его фабрика скорей мораль,чем экономика...
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Россия официально сможет воевать и не только в донбасе. использовать авиацию и другие оружие
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Усе абагато простіше. Щоб перемогти ворога ТРЕБА ЦЬОГО ХОТІТИ!!!! А нашим керманичам це не дуже до вподоби - зникне дуже щедрий потік грошей. Тому й скиглення з нагоди народної блокади лугандонії. Як свого часу з блокади Криму. І до речі питання, а чому ахмєтку не призвали на фронт вкупі з іншими бізнесюками призовного (до 60 років) віку? А відносно постачання озброєння на фронт - є дуже цінний досвід СРСР під час другої світової. Призов усіх працівників до трудової армії, робота у 3 зміни. Усі матеріали -державні! І нічого купувати для ВСУ не буде потреби - "Усе для фронту, усе для перемоги". І туди усіх молодиків, що шастають по нічних клубах - нехай відпрацьовують свою відсутність на фронті. Але для цього треба мати любов до своєї Батьківщини, до України більшу, ніж любов до збагачення та життя. Тоді не буде потреби продавати наші новітні оборонні розробки, а постачати їх на фронт. І фінансувати подальші розробки новітньої зброї, що прекрасно вміють наші науковці та інженери. Ба, навіть за 3 роки не спрмоглися створити патронний завод. Будівництва не потрібно- є багато порожніх заводських будівель, які можна дуже швидко наповнити необхідним устаткуванням. Та це ж нікому не потрібно - відкатів не буде! От такі справи хлопці!
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Ему не выгодно вводить военное положение в этих областях и ему плевать на тех кто не торгует.
"Мы не сеем, ой, а мы не пашем
А мы себе торгуем"
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Я надеюсь, наши пацаны отвечают по полной и выродки расейские по кускам едут на свою засранную родину
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Люди - віддають шану загиблим. Зрадохудоба - обсирає президента. Шикуйтесь в дві черги.
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Люди шанують загиблих,а шокодроти підтримують постачання контрабасом орків,та проти блокади
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Світла пам'ять загиблим!!! смерть клятой расії !!!! гори расія синім полум'ям!!!!
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Уже не знаю что писать, внутри ненависть к русофашистам и скорбь за нашими воинами-защитниками Родины,земля Вам пухом и Мир прахом родные.
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троль здохні!!!! здохе уся клятв бидлюча недообразованіе расія!!!!
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Анащенко лугандонский брутально замочен в "лифте на колесах".
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Видео с места ликвидации российского террориста Анащенко! https://www.youtube.com/watch?v=6Kb6T5Aqpjc
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Нам потрібно переграти лугандонів. Справа у тому, що наші і російські офіцери вчились в одних академіях, у них одна військова школа і мислять вони однаково. В умовах, коли озброєння однакове, його кількість однакова, сили приблизно однакові потрібне якесь ноу хау, що може відіграти вирішальне значення у цій компанії. Це повинна бути супер операція, нестандартна операція. Особисто я думаю потрібно залучити ССО і великий інформаційно- пропагандистський вкид, щоб посіяти паніку, дезорганізувати противника. Це щось має бути велике і грандіозне, розписане поетапно, з аналізом усіх можливих варіантів. Це не чисто військова операція, а гібридна. Знов же, існують відомчі бар"єри, одні академії і одне мислення. Немає кому готувати таку операцію. Все трафаретне і передбачуване.
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для этого как минимум надо разогнать верхушку ГШ
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"У военных принято считать, что если на том или другом участке фронта за сутки до 100 обстрелов, то это военные действия низкой интенсивности, если 100−150 - то средней, а если свыше 150 - то это военные действия высокой интенсивности.", но никак не дебильное АТО.
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а что при активных боях жертв будет меньше? Или победа гарантирована? Мы пока помним, когда в 2014 в горячей фазе погибших было сотни за один день...((
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и я ходил. Говорю , афган, кавказ за плечами - нет, говорят. А брата троюродного в селе с трактора сняли в военкомат. А дружки его в посадке поховались и бухали, пока военкоматовские по хатам ездили
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Одне питання - чому люди не хочуть вже йти воювати ?
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порох с ахметкой делят сферы влияния...
за что люди должны погибать?
за неподъемные тарифы?
за уничтоженный малый бизнес?
ЗА ЧТО?
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В тім той й річ ...
Але нас змушують не думати і не говорити про такі речі ...
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ВСУ зауважаю за то, что они во время агрессии повернут свои пушки в нужном направлении...
и не дадут нынешним разделять и властвовать...
все остальное, они представляют интересы капитала...
смешно смотреть на безруких и безногих героев, которых власть просто кинула!
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А думаєте , для чого влада зберегла на своїх посадах 99% всіх генералів - ЗСУ , СБУ , МВС ..? Вони керують силовиками і забезпечують їх лояльність .
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а это уже не смешно...
и если силовики не отстоят свою честь...
то даже не знаю, что сказать...
будут стрелять по своему народу, как в Новочеркасске...
а че ?
за это неплохо платят?
ТАК?
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Саме так ...
А ще - тільки що проскочила інфа (поки що не підтверджена ) що хлопці , що блокують залізниці в ОРДЛО , виявили у вантажі , що прямував до сєпарів , зброю і боєприпаси ... Нормально ?
Якщо це підтвердиться - можна лише здогадуватись СКІЛЬКИ , її було туди передано за 2,5 роки ...
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та все мы прекрасно понимаем, что воинам на передовой руки чешутся развернуться в другую сторону и разобраться с продажной властью. Но подставлять сепарам спину никто не будет. Потому что пойдут следом . Сначала закончить на домбасе а потом все остальное. И петя это четко понимает. Почему я и говорил что войну нужно заканчивать быстро. Да видать не дадут это быстро сделать. Ни наступлением , ни не приведи господи капитуляцией. Хотя у меня четкое ощущение что в этот год будет решающим для страны
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Сначала закончить на домбасе а потом все остальное.

Саме так казали 3 роки тому ...і що - закінчили ?
Доки "АТО" не провести на Банковій - воно ще 100 років тривати може із такою торгівлею і виплатою пенсій ...
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тогда армии практически не было. Сейчас есть... И воевать научилась. У рашистов на данный момент в треде, что де, боеприпасами помогем но на ввод войск уже не рассчитывайте. Почитайте как сепары в соцсетях по этому поводу путлера кляну., что мол бросил нас на съедение укропам. В т.ч. ихний гиркин
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ДЕТЕЙ ВСЕХ ПОГИБШИХ В АТО ВОИНОВ - НУЖНО ПЕРЕСЕЛЯТЬ В УСАДЬБУ КОНЧЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧТОБЫ ОН ПОНИМАЛ ВСЮ СУТЬ ЕГО ПРОДАЖНОЙ ПОЛИТИКИ..

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Вже в світі зрозуміли, але ніяк в Україні не зрозуміють, що поки поп на місці, доти буде продовжуватись війна та окупація в Україні. Доти будуть*схеми*, торгівля з агресором, безоплатне постачання ел.енергії та газу на непідконтрольні території, ріст комун. тарифів, безкарність за злочини, корупція, підтримка нових-старих ригов, саботаж реформ та все те проти чого боролися та вмирали Небесна Сотня та Воїни-захисники України. Слава Україні! Героям Слава!
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Усі за те, щоб поп'а прибрати з посади але усі чекають, що це зробить хтось інший. То може Трампа попросимо? Бо самі не спроможні? Занадто делікатні? Що ще повинно скоїтися, щоб УСІ В УКРАЇНІ зрозумі оце? Чи необхідно, щоб Холодний Яр зібрався?
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счас тебя обвинят в антисемитизме...
это евреи могут устраивать репрессии, голодоморы против целых народов...
а против них ...НИ-НИ...
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Сльози не втримав зрілий боєць,
- Синку, тримайся, ще не кінець,
Та хлопець не чує, лине до хмар,
Життя за Вкраїну поклав на вівтар.
Олена Равчук
Схиляю голову, і плачу..
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если кто не знал - никогда в это трагическое число павших, раненных не входят добровольцы ПС ,ОУН и др........
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Не знал. Яроша - в президенты. За него и голосовал, собснна.
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Скоро, совсем скоро, эта колонка будет не актуальной, первой новостью. Порош - уйди. Или введи военное положение. А как ему бабло отмывать при нём? Гнида. И Сройсман еже. Подонки. А люди гибнут. Лучшие уходят, отдают своё всё ради кого?
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Да выгоняйте же уже этих убийц Украины,стройте план как это сделать, с такими потерями давно бы уже освободили Донецк и наступил бы мир. Пока там будут террористы у Украины не будет будущего ни когда. Как это правительство не может понять со своим разгромным для Украины Минским договором.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое наших воинов, семеро - ранены: зафиксировано 115 обстрелов
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