 За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое наших воинов, семеро - ранены: зафиксировано 115 обстрелов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО , за прошедшие сутки зафиксировано 115 обстрелов. К сожалению, трое наших военных погибли, семеро ранены.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, оккупанты вели огонь по Галиновке. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому - неоднократно огонь вели танки.

Из стрелкового оружия - по Зайцево.

На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинка, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - БМП и танк.

На Луганском направлении оккупанты со 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер вели огонь по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.



