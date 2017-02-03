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 Генштаб воссоздал хронологию боев в районе Авдеевки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины восстановил хронологию обострения ситуации в районе Авдеевки в период с 29 января по 3 февраля 2017 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВС в Facebook.

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29 января 2017 года

04.30 - российско-террористические войска начали обстрел позиций 72 омбр в районе н.п. Авдеевка по всему фронту из минометов калибра 120 и 82 мм, СПГ, РПГ, ИКК и стрелкового оружия.

04.40 - используя отвлекающий огонь артиллерии, противник численностью до 30 чел. начал штурмовые действия позиций наблюдательного поста сил АТО на Авдеевском направлении, используя при этом огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения наших войск силами наблюдательного поста во взаимодействии с опорными пунктами бригады, подпустив противника на расстояние менее 400 м, активными действиями нанесли огневое поражение огнем из крупнокалиберных пулеметов, БМП, гранатометов, чем заставили противника отступить.

06.30 - не добившись успеха на определенном участке, противник численностью до 15 человек начал штурмовые действия, выдвинувшись из района СПАРТАК. Подразделения наших войск, открыли огонь по наступающему противнику. С целью наращивания штурмового подразделения, противник использовал резервы (до 10 чел.)

Исходя из сложившейся обстановки с опорных пунктов было выделено силы и средства огневой поддержки наблюдательных постов. Перекрестным огнем наших войск нанесено противнику огневое поражение, в результате которого противник начал осуществлять отход на исходную позицию под прикрытием огня артиллерии, гранатометов и пулеметов.

07.00 - оценив сложившуюся обстановку, подразделения наших войск осуществили преследование противника и вышли на позиции противника и захватили наблюдательный пост, взяв при этом 3-х пленных (двое пленных были тяжело ранены, им была оказана неотложная медицинская помощь, однако впоследствии скончались от ранений не совместимых с жизнью).

07.30 - с целью восстановления утраченного положения, противник после использования ствольной артиллерии калибра 152-мм и 122-мм минометов (120 мм, 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, начал штурмовые действия позиции, которую занял наш подразделение. Благодаря слаженным действиям личного состава атаку противника было отбито, оккупанты понесли численные потери, один взят в плен.

09.30-10.30 - противник снова начал штурмовые действия по утраченному наблюдательному посту с двух направлений и с района автомобильной развязки. По противнику в ответ нанесено огневое поражение огнем с боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Противник под огневым воздействием подразделений ВС Украины был вынужден отступить на исходные позиции, после чего продолжил обстрелы позиций наших войск.

12.30-13.00 - российско-террористические войска вновь восстановили штурмовые действия при поддержке самоходных артиллерийских установок и 120 мм минометов. В ответ по противнику нанесено огневое поражение из боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, что вновь заставило его отступить.

13.45-14.50 - с целью отвлечения сосредоточения основных усилий, противник начал штурмовые действия группой до взвода (до 30 чел.), используя огонь гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с направления СПАРТАКА. Наши подразделения открыли огонь в ответ из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди личного состава наших войск - не учтено. Решительными действиями личного состава подразделения ВС Украины, штурмовые действия противника не достигли успеха, противник вернулся на предыдущие позиции.

15.00-15.40 - штурмовые действия противника по потерянной позиции снова возобновились с двух направлений при поддержке 120 мм минометов и САУ. В свою очередь, подразделениями наших войск огнем из боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия удалось остановить противника и заставить отступить.

16.26-17.00 - противник после интенсивных обстрелов в очередной раз начал штурмовые действия позиции при поддержке 120-мм минометов, самоходных артиллерийских установок и танка. Подразделения наших войск, используя огонь с незапрещенного Минскими договоренностями оружия, остановили российских оккупантов и заставили их отступить на исходные позиции.

Всего за сутки на Авдеевском направлении противник применял запрещенную Минскими договоренностями оружие 3 раза (152 мм артиллерию, 120 мм и 82 мм минометы).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "От нас только летит, от нас": СБУ перехватила телефонные разговоры террористов "ДНР", подтверждающие обстрелы Авдеевки из жилых кварталов Донецка. АУДИО

30 января 2017 года

В течение 30 января в районе н.п. Авдеевка российско-террористические войска продолжали обстрелы опорных пунктов 72 омбр, в том числе с применением тяжелого вооружения.

09.00-10.00 - после артиллерийской подготовки противник численностью до 30 человек начал штурмовые действия опорного пункта ВС Украины. В результате активных действий подразделений наших войск и огневого ответа, его заставили отступить с большими потерями.

Всего в течение дня на Авдеевском направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Противник оружие запрещенное Минскими договоренностями применял 19 раз (152 мм и 122-мм артиллерию, танки, 82 мм и 120 мм минометы).

31 января 2017 года

В течение 31 января, несмотря на введение "режима тишины", противник продолжил обстрелы опорных пунктов 72 омбр, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М - 2 раза (326 выстрелов) и тяжелого вооружения.

07.40-13.20 - противник численностью до 30 человек, используя артиллерийскую подготовку, провел штурмовые действия по утраченной 29 января позиции и, понеся потери, отступил.

15.35-18.00 - группа противника в количестве до 20 человек повторно провела штурмовые действия этой же позиции. Понеся значительные потери, отступила.

Всего на Авдеевском направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов. Противник оружие запрещенное Минскими договоренностями применял 17 раз (БМ-21 "Град", танки, 152 мм артиллерию, 120-мм минометы). Подразделения ВС Украины безвозвратных потерь не понесли.

Артиллерийскими обстрелами города Авдеевка со стороны российско-террористических войск повреждено высоковольтную линию электропередач, что привело к прекращению электро-, водо - и теплоснабжения. Остались без водоснабжения г. Ясиноватая и северная часть г. Донецк. Обесточено шахту имени А.Ф.Засядько, под землей осталось 203 шахтера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на РФ и ее боевиках, - Порошенко. ВИДЕО

1 февраля 2017 года

Несмотря на введение "режима тишины", противник продолжил обстрелы опорных пунктов ВС Украины в районе н.п. Авдеевка, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М и тяжелого вооружения.

04.30-06.10 - группа противника до 10 человек при артиллерийской поддержке провела штурмовые действия утраченной позиции. Нападение противника отражено.

07.05-12.00 - подразделение противника численностью до 30 человек при артиллерийской поддержке проводил штурмовые действия опорных пунктов ВС Украины.

18.40-19.45 - подразделение противника численностью до 20 человек в очередной раз попытался штурмовать опорный пункт бригады и, потерпев многочисленные потери, отступили на исходные позиции.

Около полуночи - оккупанты осуществили обстрелы опорных пунктов сил АТО и населенного пункта Авдеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21М "Град", 152 и 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов, стрелкового оружия.

В ходе ведения боевых действий подразделения 72 омбр удержали занимаемые позиции и частично улучшили свое тактическое положение. Но обстановка продолжает оставаться сложной, противник не прекращает обстрелы наших позиций.

2 февраля 2017 года

Противник не придерживался "режима тишины" продолжил обстрелы опорных пунктов ВС Украины в районе н.п. Авдеевка и по жилым кварталам города, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М и тяжелого вооружения.
В период с 00.30 до 23.55 оккупанты обстреливали позиции сил АТО по всей линии соприкосновения с реактивных систем залпового огня БМ-21М "Град", 152 и 122 мм артиллерии, танков, БМП, 120 и 82 мм минометов, стрелкового оружия.

С 07.05 с интервалом два часа российско-террористические войска подвергли обстрелам опорные пункты ВС Украины и населенные пункты из запрещенного Минским договоренностями оружия. В частности на Донецком направлении произошло 27 обстрелов, каждый из которых длился от 10 минут до полутора часов.

Подразделения ВС Украины вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Штурмовых действий противник в течение суток не осуществлял.

3 февраля 2017 года

По состоянию на утро, 03 февраля, обстановка продолжает оставаться сложной, противник не прекращает обстрелы наших позиций. Практически на всех направлениях российско-оккупационные войска применяют запрещенные Минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оказывают помощь жителям Авдеевки, которые пострадали от обстрелов артиллерии русских оккупационных войск. В город доставили очередную партию гуманитарной помощи от Днепропетровской областной рады, что доставили представители отдела гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток". Около шести тонн груза, в состав которого вошли теплые вещи, одеяла, предметы первой необходимости и гигиены, а также продуктовые наборы передал Штаб гуманитарной помощи Днепропетровской областной рады для нужд местного населения.
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Он прав. Лди с работой врятле вообще пойдут за гуманитаркой - честь и совесть заставили их найти работу, они же не дадут побираться... Ну пока уж совсем жизнь к стенке не препрет! И то, еще сами постараются выкарабкаться.
А вот люмпен, лишенный собственного достоинства наглухо. Это именно люмпены требуют халявы. Что от Хуйла. что в виде гуманитарки. они еще там не один мордобой устроят с криками "Это мне прислали - это я более бедный!". Оно даже не понимает. и никогда не поймет, что отталкивая такого же бедолагу от помощи - оно само богаче не становится, ибо толстомордые люмпены уже все самое ценное отобрали еще на этапе транспортировки.
Это и есть краткое содержание идеологии олигархии.
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вірю, що саме такі стоять за гуманітаркою в першу чергу, але, можливо, добро і турбота змінюватимуть їхнє викривлене расіянським зомбоящиком світосприйняття в бік реальності і правди.
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Ну чё, картина краской - представители самой высокодуховной нации!
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Как ты? )
Ибо по всему судят исходя из результатов. ГШ напланировал так, что очередная офера Хуйла закончилась потерей подхуйловниками кучи позиций. Отсюда следует вполне аргументированный вывод: Хуйло - тупой дебил.
Кроме того, вот ты сейчас испражнился в информационное пространство Укарины. И кем ты выглядишь на приведенном выше фоне? Ты разве этого результата хотел добиться?
Отсюда снова вывод: ты еще более унылое _овно, чем твой нанофюрер.
Итог по ситуации стадо рашистского дебилья пыталось обгадить реальность, но умывшись собственными ... продуктами жизнедеятельности, с матюгами удалилась нах.
Занавес.
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Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що позицію США у питанні санкцій щодо Росії викладено у заяві посла США до Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі, яка у четвер заявила, що санкції США, які запроваджено у зв'язку із окупацією Росією Криму залишаться у силі, доки півострів не буде повернуто Україні.
Так Спайсер відповів на запитання журналіста, який поцікавився перспективами зняття санкцій щодо Росії адміністрацією Трампа.
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Кацапские тролли в ожидании новых методичек, между лозунгами "Трам -НАШ !" и "Трамп - ЧМО", пока выбран промежуточный вариант "НАШ - ЧМО !"
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смерть кацапской вонючей мрази!!!!!!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!
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Денис Казанський ‏@den_kazansky 8 ч8 часов назад

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На этом месте, где в 2014 избивали Ирину Довгань, вчера взорвался ДНРовский грузовик с БК. Что сказать... Это карма.
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В Генштабе воссоздают хронологию..

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Тут повествование начинается с обстрела.
А изначальные причины описаны тут:
http://www.dsnews.ua/politics/s-chego-vse-nachinalos-nazvany-prichiny-obostreniya-pod-avdeevkoy-03022017131400
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Хто б сомневался....они же и хлеб-соль понесут, если Хуйлостан придёт(не дай Бог, конечно)
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Схоже на фейк - 2 роки тому те ж саме показували ...
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это жесть, как же вы жили с такими соседями? это же придурки-ватаны рашистские
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дети ушли ? значит и старух туда же отправить
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То, что хуйловская пропаганда не уступает геббельсовской по воздействию на обывательском уровне никто не спорит. Проблема ещё и в том, что пропаганда у хуйла работает в купе с традиционно мафиозными методами возведенными на государственный уровень (гешефты и запугивание политиков, чаёк с полонием и т.д.)
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дык 112 украинский канал - это чё постанова, или как?
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112 украінскій - не смішіть...

Керівник медіахолдингу «Контакт» Віктор Зубрицький, якого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав помічником екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка в дискредитаційній кампанії Євромайдану та координатором «тітушок», є чоловіком співвласниці телеканалу «112 Україна»Ольги Зубрицької. Таку інформацію «Телекритика» отримала від журналіста-розслідувача Артема Шевченка, який про це дізнався з власних джерел.
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блин как почитаешь отчеты про ,,армейский корпус номер такой-то российско-террористических войск понес большие потери,, начинаешь думать про битву под Верденом или еще какие сотнитысячные бои. А тут наступают групки по 15-30 человек. Если врут зачем потом этой ложью палиться что перед этим ,,немного преувеличили,, ?
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Журнашлюшки перебільшують. Їм хости порібні, а якщо бойові дії ведуться максимум 1 взводом, то де хости візьмуться? Більше хостів - більше реклами, більше грошей хазяїну сайта, більше премій та бонусів. А ми сивіємо, а баби їз церкви не вилазять.
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30чоловік - це штурмова група, а їх прикриває ще чоловік 70.
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До Басурина конечно ещё далеко, но зачем звиздеть про разрешённое минскими договорённостями, если все знают, что наша арта не молчала. Вот так вот обманув в одном потеряли доверие ко всему. Эх ГенШтаб, ГенШтаб!(тяжело вздыхаю)
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Читаем того же Бутусова https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1538352982871659
"Собственно, интрига последних дней завязалась, когда ВСУ силами пехоты при артподдержке ворвались в окопы ополченцев и заняли лесополосу, выбив оттуда пикеты ДНР. Им сильно облегчило задачу полуслучайное прямое попадание тяжелым 152-мм снарядом в блиндаж."
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СРАЖЕНИЕ ЗА АВДЕЕВКУ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ
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Гранатометы,пулеметы,стрелковое оружие.😊 Нормально. Для ОБСЕ прокатит.😇
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эксперты вредители как и НБУ. если все ломанут за депо то жопа банковскому сектору и кризис 14-15 годов будет детским лепетом в сравнении с этим. "спасибо" НБУ за политику ВЖИВЛЕНИЯ рос капитала в Украину и ВЫЖИВАНИЕ других их Украины.у меня нет сомнений, что Гонтарева это чекистка со стажем, так грамотно влить расейский капитал...
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да, я чекистка!! это я завела расейский капитал и подпитываю его, даю рефу и зеленый свет на скупку активов
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Шановні військові та бариги при владі.....зробіть вже та поставте високоточну зброю на передову...тоді кобло расіянське мона і на місці мочкувати !!!!
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Это как же петя мог послать днр-вское пушечное мясо на убой? Оно само полезло на плаху.
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Стас Намин

P.S.Только что из Питера сообщили: в Военный госпиталь на Суворовском доставлено 160 раненых средней тяжести,а в Военно-медицинскую академию-46 крайне тяжелых...В Ростове на Военведе-"аншлаг":пишут,что такого не было со времен Второй чеченской...И это результат работы только ствольной артиллерии Украины...Как то так.
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Авдеевка: эффективность - как на Майдане.
Полтора-два года назад это вызвало бы в Украине неразбериху, суету, вопли камуфлированных КВНщиков с парламентской трибуны и лихорадочную «ответку». Скорее всего, она была бы успешной, но неэффективной, с несоразмерными затратами и лишними потерями.
Как-то все успело поменяться. Сейчас реакция совсем другая. Нет паники. Нет страха. Есть рабочая решимость - проблема решается не в припадочном режиме под завывания «людоньки!», а спокойно, своевременно, обстоятельно. Как на Майдане.
Военные из CIMIC организовали полевые кухни и сразу же приступили к ремонту пострадавших домов. Сотрудники завода в смычке с руководством области сумели сохранить поступление тепла в дома горожан. На случай обострения подготовили возможность эвакуации. Ремонтники, невзирая на саботаж российской стороны в СЦКК и отсутствие реального режима тишины, сумели установить, где перебито энергоснабжение, и готовятся починить ЛЭП при первой возможности. СБУ вовремя вычислила и поймала российского наводчика. 72-я бригада методично отстреливает все зеленое и вонючее, что ползет через линию разграничения, прорежая «Восток» и «Сомали». На место событий вовремя подвезли ОБСЕшников. Журналисты и волонтеры отправились сами. Приехал премьер. Наконец, в кои-то веки не подвели даже в вопросе коммуникаций: глава ОГА Жебривский и его первый зам Вилинский сами регулярно сообщают через Фейсбук о происходящем в городе и на его окраинах. Все работает, как по учебнику. Чиновники и армия, волонтеры и журналисты, спецслужбы и простые граждане действуют как единый организм. Даже в соцсетях уже нет привычных истерик: люди научились доверять своей армии и самим себе. http://ru.slovoidilo.ua/2017/02/03/kolonka/viktor-tregubov/obshhestvo/avdeevka-effektivnost-kak-na-majdane.-kolonka-viktora-tregubova
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Но всё же бои не такие масштабные,как в Первом мировом АТО и Втором мировом АТО.
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У тебя вся жизнь крутится вокруг унитаза.Это твой второй или третий коммент,где ты его упоминаешь.Читай что-нибудь,когда сидишь на нём,может развиваться начнёшь.
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Что значит когда работает в раше есть учреждение которое занимается различными ными стимуляторарми как для спорта так и для войны -это себе можете представить что тебя пять раз посылают в атаку на верную смерть и ты видиш что каждый раз чверть личного состава погибает но ты всеравно идеш в очередной раз и как вы думаете что это идут со здравым смыслом -нет конечно -естественно под действием стимуляторных таблеток -после их применения всегда кажется что море по колена и так само при этих атаках -это всеравно что бится головой в стену уверяя себя что она вот вот развалится а она наоборот еще больше укрепляется.
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Путинские провокации пора заносить в учебники по военной тактике и стратегии. Они становятся классикой жанра. И в Грузии так начиналось.
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Dmitry Yermak

Путинские провокации пора заносить в учебники по военной тактике и стратегии.
Большая честь для него. Больше всего его "провокации" нужно заносить в учебники по психиатрии. Нет не каких провокаций, а есть планомерная война по уничтожению Украины и украинцев. Все остальное от лукавого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенштаб воссоздал хронологию боев в районе Авдеевки
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