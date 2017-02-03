 Генштаб воссоздал хронологию боев в районе Авдеевки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВС в Facebook.
29 января 2017 года
04.30 - российско-террористические войска начали обстрел позиций 72 омбр в районе н.п. Авдеевка по всему фронту из минометов калибра 120 и 82 мм, СПГ, РПГ, ИКК и стрелкового оружия.
04.40 - используя отвлекающий огонь артиллерии, противник численностью до 30 чел. начал штурмовые действия позиций наблюдательного поста сил АТО на Авдеевском направлении, используя при этом огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения наших войск силами наблюдательного поста во взаимодействии с опорными пунктами бригады, подпустив противника на расстояние менее 400 м, активными действиями нанесли огневое поражение огнем из крупнокалиберных пулеметов, БМП, гранатометов, чем заставили противника отступить.
06.30 - не добившись успеха на определенном участке, противник численностью до 15 человек начал штурмовые действия, выдвинувшись из района СПАРТАК. Подразделения наших войск, открыли огонь по наступающему противнику. С целью наращивания штурмового подразделения, противник использовал резервы (до 10 чел.)
Исходя из сложившейся обстановки с опорных пунктов было выделено силы и средства огневой поддержки наблюдательных постов. Перекрестным огнем наших войск нанесено противнику огневое поражение, в результате которого противник начал осуществлять отход на исходную позицию под прикрытием огня артиллерии, гранатометов и пулеметов.
07.00 - оценив сложившуюся обстановку, подразделения наших войск осуществили преследование противника и вышли на позиции противника и захватили наблюдательный пост, взяв при этом 3-х пленных (двое пленных были тяжело ранены, им была оказана неотложная медицинская помощь, однако впоследствии скончались от ранений не совместимых с жизнью).
07.30 - с целью восстановления утраченного положения, противник после использования ствольной артиллерии калибра 152-мм и 122-мм минометов (120 мм, 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, начал штурмовые действия позиции, которую занял наш подразделение. Благодаря слаженным действиям личного состава атаку противника было отбито, оккупанты понесли численные потери, один взят в плен.
09.30-10.30 - противник снова начал штурмовые действия по утраченному наблюдательному посту с двух направлений и с района автомобильной развязки. По противнику в ответ нанесено огневое поражение огнем с боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Противник под огневым воздействием подразделений ВС Украины был вынужден отступить на исходные позиции, после чего продолжил обстрелы позиций наших войск.
12.30-13.00 - российско-террористические войска вновь восстановили штурмовые действия при поддержке самоходных артиллерийских установок и 120 мм минометов. В ответ по противнику нанесено огневое поражение из боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, что вновь заставило его отступить.
13.45-14.50 - с целью отвлечения сосредоточения основных усилий, противник начал штурмовые действия группой до взвода (до 30 чел.), используя огонь гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с направления СПАРТАКА. Наши подразделения открыли огонь в ответ из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди личного состава наших войск - не учтено. Решительными действиями личного состава подразделения ВС Украины, штурмовые действия противника не достигли успеха, противник вернулся на предыдущие позиции.
15.00-15.40 - штурмовые действия противника по потерянной позиции снова возобновились с двух направлений при поддержке 120 мм минометов и САУ. В свою очередь, подразделениями наших войск огнем из боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия удалось остановить противника и заставить отступить.
16.26-17.00 - противник после интенсивных обстрелов в очередной раз начал штурмовые действия позиции при поддержке 120-мм минометов, самоходных артиллерийских установок и танка. Подразделения наших войск, используя огонь с незапрещенного Минскими договоренностями оружия, остановили российских оккупантов и заставили их отступить на исходные позиции.
Всего за сутки на Авдеевском направлении противник применял запрещенную Минскими договоренностями оружие 3 раза (152 мм артиллерию, 120 мм и 82 мм минометы).
30 января 2017 года
В течение 30 января в районе н.п. Авдеевка российско-террористические войска продолжали обстрелы опорных пунктов 72 омбр, в том числе с применением тяжелого вооружения.
09.00-10.00 - после артиллерийской подготовки противник численностью до 30 человек начал штурмовые действия опорного пункта ВС Украины. В результате активных действий подразделений наших войск и огневого ответа, его заставили отступить с большими потерями.
Всего в течение дня на Авдеевском направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Противник оружие запрещенное Минскими договоренностями применял 19 раз (152 мм и 122-мм артиллерию, танки, 82 мм и 120 мм минометы).
31 января 2017 года
В течение 31 января, несмотря на введение "режима тишины", противник продолжил обстрелы опорных пунктов 72 омбр, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М - 2 раза (326 выстрелов) и тяжелого вооружения.
07.40-13.20 - противник численностью до 30 человек, используя артиллерийскую подготовку, провел штурмовые действия по утраченной 29 января позиции и, понеся потери, отступил.
15.35-18.00 - группа противника в количестве до 20 человек повторно провела штурмовые действия этой же позиции. Понеся значительные потери, отступила.
Всего на Авдеевском направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов. Противник оружие запрещенное Минскими договоренностями применял 17 раз (БМ-21 "Град", танки, 152 мм артиллерию, 120-мм минометы). Подразделения ВС Украины безвозвратных потерь не понесли.
Артиллерийскими обстрелами города Авдеевка со стороны российско-террористических войск повреждено высоковольтную линию электропередач, что привело к прекращению электро-, водо - и теплоснабжения. Остались без водоснабжения г. Ясиноватая и северная часть г. Донецк. Обесточено шахту имени А.Ф.Засядько, под землей осталось 203 шахтера.
1 февраля 2017 года
Несмотря на введение "режима тишины", противник продолжил обстрелы опорных пунктов ВС Украины в районе н.п. Авдеевка, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М и тяжелого вооружения.
04.30-06.10 - группа противника до 10 человек при артиллерийской поддержке провела штурмовые действия утраченной позиции. Нападение противника отражено.
07.05-12.00 - подразделение противника численностью до 30 человек при артиллерийской поддержке проводил штурмовые действия опорных пунктов ВС Украины.
18.40-19.45 - подразделение противника численностью до 20 человек в очередной раз попытался штурмовать опорный пункт бригады и, потерпев многочисленные потери, отступили на исходные позиции.
Около полуночи - оккупанты осуществили обстрелы опорных пунктов сил АТО и населенного пункта Авдеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21М "Град", 152 и 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов, стрелкового оружия.
В ходе ведения боевых действий подразделения 72 омбр удержали занимаемые позиции и частично улучшили свое тактическое положение. Но обстановка продолжает оставаться сложной, противник не прекращает обстрелы наших позиций.
2 февраля 2017 года
Противник не придерживался "режима тишины" продолжил обстрелы опорных пунктов ВС Украины в районе н.п. Авдеевка и по жилым кварталам города, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М и тяжелого вооружения.
В период с 00.30 до 23.55 оккупанты обстреливали позиции сил АТО по всей линии соприкосновения с реактивных систем залпового огня БМ-21М "Град", 152 и 122 мм артиллерии, танков, БМП, 120 и 82 мм минометов, стрелкового оружия.
С 07.05 с интервалом два часа российско-террористические войска подвергли обстрелам опорные пункты ВС Украины и населенные пункты из запрещенного Минским договоренностями оружия. В частности на Донецком направлении произошло 27 обстрелов, каждый из которых длился от 10 минут до полутора часов.
Подразделения ВС Украины вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Штурмовых действий противник в течение суток не осуществлял.
3 февраля 2017 года
По состоянию на утро, 03 февраля, обстановка продолжает оставаться сложной, противник не прекращает обстрелы наших позиций. Практически на всех направлениях российско-оккупационные войска применяют запрещенные Минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины оказывают помощь жителям Авдеевки, которые пострадали от обстрелов артиллерии русских оккупационных войск. В город доставили очередную партию гуманитарной помощи от Днепропетровской областной рады, что доставили представители отдела гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток". Около шести тонн груза, в состав которого вошли теплые вещи, одеяла, предметы первой необходимости и гигиены, а также продуктовые наборы передал Штаб гуманитарной помощи Днепропетровской областной рады для нужд местного населения.
31764 98
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
Села Авдеевского района до сих пор остаются без электричества, - ГСЧС(13)
Евродепутат Галер об Авдеевке: Россия испытывает, как будет реагировать новая администрация США(36)
Захватчики применили артиллерию 152-мм под Авдеевкой, а 122-мм - на Мариупольском направлении. Один наш воин ранен, - пресс-центр штаба АТО(27)
В Авдеевке восстановлено водоснабжение для жителей города, - ГСЧС(10)
Как мировые СМИ освещают события в Авдеевке. ВИДЕО(0)
"Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm. ФОТОрасследование(27)
"Если мы увидим, что Путин настроен серьезно наступать на всех фронтах, мы допускаем введение военного положения", - Ирина Луценко(225)
Ответить
А вот люмпен, лишенный собственного достоинства наглухо. Это именно люмпены требуют халявы. Что от Хуйла. что в виде гуманитарки. они еще там не один мордобой устроят с криками "Это мне прислали - это я более бедный!". Оно даже не понимает. и никогда не поймет, что отталкивая такого же бедолагу от помощи - оно само богаче не становится, ибо толстомордые люмпены уже все самое ценное отобрали еще на этапе транспортировки.
Это и есть краткое содержание идеологии олигархии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ибо по всему судят исходя из результатов. ГШ напланировал так, что очередная офера Хуйла закончилась потерей подхуйловниками кучи позиций. Отсюда следует вполне аргументированный вывод: Хуйло - тупой дебил.
Кроме того, вот ты сейчас испражнился в информационное пространство Укарины. И кем ты выглядишь на приведенном выше фоне? Ты разве этого результата хотел добиться?
Отсюда снова вывод: ты еще более унылое _овно, чем твой нанофюрер.
Итог по ситуации стадо рашистского дебилья пыталось обгадить реальность, но умывшись собственными ... продуктами жизнедеятельности, с матюгами удалилась нах.
Занавес.
Ответить
Ответить
Так Спайсер відповів на запитання журналіста, який поцікавився перспективами зняття санкцій щодо Росії адміністрацією Трампа.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Еще
На этом месте, где в 2014 избивали Ирину Довгань, вчера взорвался ДНРовский грузовик с БК. Что сказать... Это карма.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А изначальные причины описаны тут:
http://www.dsnews.ua/politics/s-chego-vse-nachinalos-nazvany-prichiny-obostreniya-pod-avdeevkoy-03022017131400
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Керівник медіахолдингу «Контакт» Віктор Зубрицький, якого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав помічником екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка в дискредитаційній кампанії Євромайдану та координатором «тітушок», є чоловіком співвласниці телеканалу «112 Україна»Ольги Зубрицької. Таку інформацію «Телекритика» отримала від журналіста-розслідувача Артема Шевченка, який про це дізнався з власних джерел.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Собственно, интрига последних дней завязалась, когда ВСУ силами пехоты при артподдержке ворвались в окопы ополченцев и заняли лесополосу, выбив оттуда пикеты ДНР. Им сильно облегчило задачу полуслучайное прямое попадание тяжелым 152-мм снарядом в блиндаж."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
P.S.Только что из Питера сообщили: в Военный госпиталь на Суворовском доставлено 160 раненых средней тяжести,а в Военно-медицинскую академию-46 крайне тяжелых...В Ростове на Военведе-"аншлаг":пишут,что такого не было со времен Второй чеченской...И это результат работы только ствольной артиллерии Украины...Как то так.
Ответить
Полтора-два года назад это вызвало бы в Украине неразбериху, суету, вопли камуфлированных КВНщиков с парламентской трибуны и лихорадочную «ответку». Скорее всего, она была бы успешной, но неэффективной, с несоразмерными затратами и лишними потерями.
Как-то все успело поменяться. Сейчас реакция совсем другая. Нет паники. Нет страха. Есть рабочая решимость - проблема решается не в припадочном режиме под завывания «людоньки!», а спокойно, своевременно, обстоятельно. Как на Майдане.
Военные из CIMIC организовали полевые кухни и сразу же приступили к ремонту пострадавших домов. Сотрудники завода в смычке с руководством области сумели сохранить поступление тепла в дома горожан. На случай обострения подготовили возможность эвакуации. Ремонтники, невзирая на саботаж российской стороны в СЦКК и отсутствие реального режима тишины, сумели установить, где перебито энергоснабжение, и готовятся починить ЛЭП при первой возможности. СБУ вовремя вычислила и поймала российского наводчика. 72-я бригада методично отстреливает все зеленое и вонючее, что ползет через линию разграничения, прорежая «Восток» и «Сомали». На место событий вовремя подвезли ОБСЕшников. Журналисты и волонтеры отправились сами. Приехал премьер. Наконец, в кои-то веки не подвели даже в вопросе коммуникаций: глава ОГА Жебривский и его первый зам Вилинский сами регулярно сообщают через Фейсбук о происходящем в городе и на его окраинах. Все работает, как по учебнику. Чиновники и армия, волонтеры и журналисты, спецслужбы и простые граждане действуют как единый организм. Даже в соцсетях уже нет привычных истерик: люди научились доверять своей армии и самим себе. http://ru.slovoidilo.ua/2017/02/03/kolonka/viktor-tregubov/obshhestvo/avdeevka-effektivnost-kak-na-majdane.-kolonka-viktora-tregubova
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Путинские провокации пора заносить в учебники по военной тактике и стратегии.
Большая честь для него. Больше всего его "провокации" нужно заносить в учебники по психиатрии. Нет не каких провокаций, а есть планомерная война по уничтожению Украины и украинцев. Все остальное от лукавого.
Ответить
Ответить