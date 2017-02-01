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 Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться, - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

Ситуация в районе Авдеевки Донецкой области может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом во время брифинга заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали. Но сегодня после обеда стороны доказали, что они могут остановить огонь, если они того хотят. Я не хочу спекулировать, ситуация непредсказуема и нестабильна пока. И это цена того, что "ДНР" и ВСУ не справились с отводом тяжелого вооружения, а также по той причине, что огневые точки находятся очень близко. Это две основные причины текущей нестабильности поэтому мы призываем стороны чтобы они прежде всего отвели вооружение, которое необходимо отвести, и было увеличенное расстояние от позиций", - сказал Хуг.

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"Начиная с утра воскресенья мы фиксируем растущее напряжение на этом участке. Мы фиксировали в своих отчетах, что количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи", - отметил он.

Как отмечается на странице ОБСЕ в Facebook, количество взрывов в Донецкой области стало наибольшим за все время регистрирования обстрелов. В то время, как большинство нарушений было в области Авдеевки-Ясиноватой, СММ зафиксировала сотни взрывов в разных районах линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг об Авдеевке

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.


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Опубликовано видео, которое доказывает, что, вопреки заверениям украинской стороны об отсутствии военной техники ВСУ в жилой застройке, военнослужащие ВСУ размещают танки во дворах многоэтажных домов оккупированной Авдеевки. Также интересно и присутствие автомобиля ОБСЕ позади украинских танков.
https://www.youtube.com/watch?v=U00zBvBtQtI
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Ситуация уже как третий год ухудшилась хуже некуда из-за вялых бесхребетных идиотов которые боятся сказать всему миру что у нас война идет, а не АТО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация в районе Авдеевки может ухудшиться, - замглавы СММ ОБСЕ Хуг
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