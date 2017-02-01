 Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться, - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом во время брифинга заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Ситуация может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали. Но сегодня после обеда стороны доказали, что они могут остановить огонь, если они того хотят. Я не хочу спекулировать, ситуация непредсказуема и нестабильна пока. И это цена того, что "ДНР" и ВСУ не справились с отводом тяжелого вооружения, а также по той причине, что огневые точки находятся очень близко. Это две основные причины текущей нестабильности поэтому мы призываем стороны чтобы они прежде всего отвели вооружение, которое необходимо отвести, и было увеличенное расстояние от позиций", - сказал Хуг.
"Начиная с утра воскресенья мы фиксируем растущее напряжение на этом участке. Мы фиксировали в своих отчетах, что количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи", - отметил он.
Как отмечается на странице ОБСЕ в Facebook, количество взрывов в Донецкой области стало наибольшим за все время регистрирования обстрелов. В то время, как большинство нарушений было в области Авдеевки-Ясиноватой, СММ зафиксировала сотни взрывов в разных районах линии соприкосновения.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.
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58 хвилин томуБільшеАвдеевка. (фото волонтера Евгения Каплина) #Avdiivka #Авдеевка
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Опубликовано видео, которое доказывает, что, вопреки заверениям украинской стороны об отсутствии военной техники ВСУ в жилой застройке, военнослужащие ВСУ размещают танки во дворах многоэтажных домов оккупированной Авдеевки. Также интересно и присутствие автомобиля ОБСЕ позади украинских танков.
https://www.youtube.com/watch?v=U00zBvBtQtI
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