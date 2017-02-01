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Все про:беспилотник (492) Донецк (7250) ОБСЕ (2251) Донбасс (12568) Хуг Александр (215)

 Замглавы миссии ОБСЕ Хуг не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике миссии

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике миссии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем подтвердить информацию о нашем сбитом беспилотнике, подробности будут раскрыты в нашем отчете, но пока такая информация отсутствует", - сказал Хуг.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был сбит.

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг провел пресс-конференцию в оккупированном Донецке в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ задействует дополнительные патрули для обеспечения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке, - Хуг
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Совет форумчанПравила форума
 
Орки писали що цей безпітлотник укри буком збили
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А еще по данным разведки ДНР хунта разрабатывает специальную межконтинентальную высокоточную баллистическую ракету чтобы засадить ей Плотницкому прямо в глаз. Как объясняют разработчики ракеты - чтобы шкуру Игорю Венедиктовичу не испортить тат как она должна пойти на барабан для Яроша.
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у плотницкого есть гвоздь. он знает, что делать, чтобы барабаны бандеровцам не достались.
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Если голова целиком из дуба...то она и не такое про БУК придумать может....
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РФ умирает точно так, как СССР - восхваления вождя, всесилие чекистов, победные реляции, разгул патриотизма, пустые кошельки и парады рабов!

https://www.youtube.com/watch?v=H0ULYSfGMEc
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Ну блин. ВСУшники из БУКа, сука,из БУКа попасть не смогли.

Вата, дарю фразу в безвозмездное прользование.
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Сегодня целый день на основных телеканалах РФ трубили про то, что как будто это наши военные причастны к сбитию беспилотника ОБСЕ,а тут Хуг с таким заявлением .Неисключено что касапы снимали на камеры подкинутые обломки ранее сбитого российскими террористами беспилотного аппарата этой организации который оказался в руках россиян,короче как обычно лживые инсценуации пидарашки.
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значит, вальнули кацапский беспилотник
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Шо то он тихарит этот Хуг последнее время. никак, что то уже знает.
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Опубликовано видео, которое доказывает, что, вопреки заверениям украинской стороны об отсутствии военной техники ВСУ в жилой застройке, военнослужащие ВСУ размещают танки во дворах многоэтажных домов оккупированной Авдеевки. Также интересно и присутствие автомобиля ОБСЕ позади украинских танков.
https://www.youtube.com/watch?v=U00zBvBtQtI
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это личный транспорт жителей. Сейчас небезопасно ездить, вот и меняют на самогон и броню б/у, и дизтопливо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамглавы миссии ОБСЕ Хуг не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике миссии
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