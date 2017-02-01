 Замглавы миссии ОБСЕ Хуг не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике миссии

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем подтвердить информацию о нашем сбитом беспилотнике, подробности будут раскрыты в нашем отчете, но пока такая информация отсутствует", - сказал Хуг.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был сбит.
Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг провел пресс-конференцию в оккупированном Донецке в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
703 14
"Провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг об Авдеевке(169)
Сегодня на Донбассе зафиксировано более 2,2 тыс. нарушений режима прекращения огня, - ОБСЕ(33)
С начала текущего года на Луганщине погибли пять мирных жителей, - Хуг(4)
Донецкая область находится под угрозой экологического загрязнения, - Хуг(46)
Вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе возможно лишь после принятия соответствующего решения 57 странами-членами организации, - Хуг(40)
Для совершения злодеяний современные преступники используют даже квадрокоптеры, - начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H0ULYSfGMEc
Ответить
Вата, дарю фразу в безвозмездное прользование.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U00zBvBtQtI
Ответить
Ответить
Ответить