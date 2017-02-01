 52% жителей самоидентифицируют себя как граждане Украины, 3% - как граждане бывшего СССР, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ZN.ua.
Второй по значимости является локальная идентичность - отождествление себя прежде всего со своей малой родиной (городом, селом, районом) - именно так прежде всего себя ощущает каждый третий житель страны (30%). С большим отрывом замыкает тройку наиболее распространенных самоидентификаций региональная идентичность - ощущение себя жителем своего региона (области или группы областей) - так себя ощущает 7% жителей Украины. Такое же число опрошенных в сумме отдало предпочтение другим видам самоидентификации: 3% советско-постсоветской, 2% европейской и 2% космополитической (гражданин мира).
Более высокий уровень национально-государственной самоидентификации отмечается в Центре (59%) и на Западе (54%) Украины, тогда как на Юге и Востоке он несколько ниже (43-44%). Для южных областей больше, чем для других регионов характерна локальная идентичность жителей (44% против 26% в Центре и на Востоке, а также 30% на Западе).
Для восточного региона в большей мере, чем для других актуальна региональная идентичность жителей (13% против 4-8% в остальных регионах). Также на Юге и Востоке больше, чем на Западе и в Центре людей с постсоветской идентичностью (4-6% против 1%).
Исследование проводилось компанией R&B в период с 1-10 декабря 2016 года среди 1803 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.
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http://www.interfax.ru/russia/547868
P.S.
- А до скольки пенсионный возраст повысим?
- Давайте до 65
- Статистики?
- До пенсии доживет 14%
- Очень много, а 73 года?
- 2% - Отлично
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Добавляют московитам пять лет, а московиткам восемь.
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а 450 - нужно самим окучить...меньше на гречку ловиться..дурням!
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3% - вымирающих совков.
но остальные 45% - дибилы, потенциальные сепары или кто?
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как их мамку звали?
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7% дебілів і психічно хворих це, взагалі-то, не дуже гарний результат, але у межах середньостатистичного по людству.
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В начале сентября среди жителей Украины Центром Разумкова был проведен опрос, согласно которому больше половины опрошенных (55%) выступают против разрыва дипломатических отношений с Россией, в то время как «за» высказались 22,8%
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А от 37% неотесаних дурнів - це вже мабуть найгірший у світі результат.
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А в нас що,не українці ці 30 % ,а гуцули,або слободяни,або кияни,або одесити чи херсонці!?
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Хорошо, что эта фраза стояла в начале "новости". Так как после неё уже не читал, и сэкономил тем самым время.
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Фишка в том что РФ введет типа для учений 4126 вагонов с военными. Армию ведь может и не выведут из Беларуси назад. Вспомним, что все войны, как правило, начинались под видом учений.
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Согласно документу, в его состав, кроме крымских чиновников, политологов, представителей общественных структур, российских священников и экспертов, включен и украинский социолог Евгений Копатько, чья социологическая компания ранее обслуживала интересы Партии регионов.Источник: http://censor.net.ua/n362934
Источник: http://censor.net.ua/n362934
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а то это как отвечать на вопрос "Кого ты любишь - маму, жену, любовницу или дочку, выбрать одну"
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