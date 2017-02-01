EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Общество
  6682  97
Все про:опрос (1494) социология (328) украинцы (2477)

 52% жителей самоидентифицируют себя как граждане Украины, 3% - как граждане бывшего СССР, - опрос

У более половины жителей страны (52%) преобладает национально государственная идентичность – ощущение себя в первую очередь как украинцев / граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ZN.ua.

Второй по значимости является локальная идентичность - отождествление себя прежде всего со своей малой родиной (городом, селом, районом) - именно так прежде всего себя ощущает каждый третий житель страны (30%). С большим отрывом замыкает тройку наиболее распространенных самоидентификаций региональная идентичность - ощущение себя жителем своего региона (области или группы областей) - так себя ощущает 7% жителей Украины. Такое же число опрошенных в сумме отдало предпочтение другим видам самоидентификации: 3% советско-постсоветской, 2% европейской и 2% космополитической (гражданин мира).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия, Турция и Украина - лидеры Европы по проценту граждан, готовых воевать за свою страну, - опрос

Более высокий уровень национально-государственной самоидентификации отмечается в Центре (59%) и на Западе (54%) Украины, тогда как на Юге и Востоке он несколько ниже (43-44%). Для южных областей больше, чем для других регионов характерна локальная идентичность жителей (44% против 26% в Центре и на Востоке, а также 30% на Западе).

Для восточного региона в большей мере, чем для других актуальна региональная идентичность жителей (13% против 4-8% в остальных регионах). Также на Юге и Востоке больше, чем на Западе и в Центре людей с постсоветской идентичностью (4-6% против 1%).

Читайте: Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - опрос

Исследование проводилось компанией R&B в период с 1-10 декабря 2016 года среди 1803 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У них у всех только один паспорт Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Средь них Рабинович, И жертви фашизма.И даже основоположник марксизма "В.С.Висоцкий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мля, а если он еще и махровый халат наденет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О! За...ись. Те 3% пусть свою пенсию в сысысыре и получают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правительство московии приняло концептуальное решение о повышении пенсионного возраста

http://www.interfax.ru/russia/547868

P.S.
- А до скольки пенсионный возраст повысим?
- Давайте до 65
- Статистики?
- До пенсии доживет 14%
- Очень много, а 73 года?
- 2% - Отлично
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас московиты мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55.

Добавляют московитам пять лет, а московиткам восемь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
3% исчезнуть через 3 года..

а 450 - нужно самим окучить...меньше на гречку ловиться..дурням!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
блин - всего два процента марсиан, а как глянешь на итоги выборов... Может социологи ошиблись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При проведенні соц. опитувань більшість респондентів брешуть, в залежності від ситуації в країні, виходячи з принципу "кабы чего не случилось,.... а кто об этом узнает, и тд. и тп."
 показать весь комментарий
Ответить
 
остальные 75 (это если реально) % - "моя хата с краю" т.е. отождествляют себя прежде всего с собой, потом со своей хатой, могут иногда, по случаю отождествлять с улицей ( на которой проживают), районом, населённым пунктом, в самом крайнем случаи с областью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо же, таких как я аж 2% в Украине! Прогрессируем постепенно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почти. Я придерживаюсь космополитических взглядов. Считаю, что интересы человечества выше интересов конкретной страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
космополитические взгляды это тоже вариант
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ваш вариант,покорители внеземных просторов.))))))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
СССР могла строить города с нуля со всей инфраструктурой , а теперь даже драные коммунальные сети не могут поменять , все еще пользуются наследством от СССР
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И не говори, андрюха.Сейчас рукожопы мокшанские Зенит-арену и ту построить не могут. Строили-строили футбольный стадион, а получился самый большой в мире вибратор. Прости, самый вЯликий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже все спецы на пенсии или на том свете , сейчас строят белорубашечники на геликах которые только корочки имеют да бабки гребут в карман
 показать весь комментарий
Ответить
 
У них хоть что-то строят, а у нас только ломать умеют)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да за такие деньги, как у них вибраторы вместо стадионов строят они должны их на Марсе строить, ане в Питере.
 показать весь комментарий
Ответить
 
потому они и рущатся сейчас,бо с инфраструктурой моногородов построены...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну хз, согласился бы ты к примеру сейчас вкалывать на стройке в зажопинске по распределению вместо других занятий и с некоей призрачной перспективой через н лет в очереди что-то получить (или нет).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не скажи, а Хохло-Мансийский нацокруг РСФСР ))))) Спецавіарейси були з Львова та Івано-Франківська -Хохло-Мансійськ )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это контора подонка копатька. Ну значит процентов 80% считают себя украинцами. А этими исследованиями-подтереться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плачевно. 52% - нормальных вменяемых граждан, патриотов.
3% - вымирающих совков.
но остальные 45% - дибилы, потенциальные сепары или кто?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Богато є регіонщиків--галичани,подоляни,закарпатці)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чудова новина для майбутніх "федералізаторів" - сепаратистів ...((
 показать весь комментарий
Ответить
 
остальные 43% - дибилы, они же потенциальные сепары и 2% марсиан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну прямо как здесь на форуме, если отбросить кацапню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
инфузория, ты сейчас пол страны ( по ста. данным) оскорбило
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну совки и "граждане донбасса и крыма" это практически одна и та же категория.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ждем луганских языковедов": в сети ржут со словаря "донецкого региолекта"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно было-бы глянуть на карту телесигналов Украины и прилегающих стран.. сдаётся мне что они весьма схожи.. Может кто ссылку выложит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дивна позиція 30 %,які асоціюють себе не з Україною,а зі своїм населеним пунктом чи регіоном,це натяк на можливий сепаратизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це нормально для європейської демократичної країни )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не для нас. Хоча результат опитування досить непоганий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подолянин чи галичанин,це так саме українець, як і українець з Черкащини))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так.Але якщо хтось скаже що він харьковчанін,крімчанін або житєль Донбасса,то в мене виникають сумніви.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оно вище є землянин чи марсіанін Юрий Креведко, це круче за Наддніпрянина,стопудово )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
те, что сесерчане, ето не те кто лет 50 уже как не помнит
как их мамку звали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
3% советско-постсоветской - савок сдох, пусть догоняют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
3% радянсько-пострадянської, 2% європейської та 2% космополітичної (громадянин світу).Джерело: http://ua.censor.net.ua/n425990
==========================
7% дебілів і психічно хворих це, взагалі-то, не дуже гарний результат, але у межах середньостатистичного по людству.
 показать весь комментарий
Ответить
 
прикинь а твое дерьмо плавает по тубам построенным людьми в СССР
 показать весь комментарий
Ответить
 
За себя говори , там где СССР пришел позже там есть Львов , Черновцы и другие старинные города , а СССР все валил под копирку , одни унылые коробки , и мое говно не плавает по советским трубам , я сам ставил канализацию , а в квартирах еще есть даже австрийские трубы , погнали в Австрию .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты что тянул несколько километров труб , или твое дерьмо особенное ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все эти опросы по заказу и под какую то манипуляцию,с ватниками куда не шло,но 52% это чистой воды вранье,можно вспомнить разумкова,кремляди везде свои лапы рассовали

В начале сентября среди жителей Украины Центром Разумкова был проведен опрос, согласно которому больше половины опрошенных (55%) выступают против разрыва дипломатических отношений с Россией, в то время как «за» высказались 22,8%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С юга Турция, с севера Россия, вокруг - Украина, Одесса в кольце! (с) (КВН)
 показать весь комментарий
Ответить
 
3% - это те кто в поселках типа Конча Заспа живут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так чи ні, на Галактіку це не впливає))) А ви що небайдужі до граждан мира????))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Другою за значимістю є локальна ідентичність - ототожнення себе насамперед зі своєю малою батьківщиною (містом, селом, районом) - саме так перш за все себе відчуває кожен третій житель країни (30%). З великим відривом замикає трійку найбільш поширених самоідентифікацій регіональна ідентичність - відчуття себе жителем свого регіону (області чи групи областей) - так себе відчуває 7% жителів України.Джерело: http://ua.censor.net.ua/n425990
====================
А от 37% неотесаних дурнів - це вже мабуть найгірший у світі результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це нормально, чи ти вважаєшь, що галичанин чи подолянин меньший патріот України????))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коли того ж американця спросять -хто він? Він же не скаже,що він техасець,або каліфорнієць! Бо він американець!

А в нас що,не українці ці 30 % ,а гуцули,або слободяни,або кияни,або одесити чи херсонці!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Галичанин чи подолянин, який не вважає себе громадянином України? Звичайно, ти найбільший патріот! Навіть не сумнівайся! Не вважати себе громадянином України - що може бути патріотичніше? Я навіть не знаю... патріотичніше лише мабуть організувати Галицьку Народну Республіку або Подільську Народну Республіку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно сообщить этим 3% что СССР сохранился в Карякском автономном округе расеи пускай туда едут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Половина вважає себе українцями! Це дуже мало!
 показать весь комментарий
Ответить
 
знаю животные,которые ждут СССР!!Эти организмы без стыда,совести,единственное,они серливые ,это у них в генах!Эти ничтожесва,а надо признать,что их до хера,только и ждут мрази,организмы,что кто то придёт,им им даст пососать...уроды,никчемы,бля!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
василий, расслабтесь, никто кроме вас этого не ждёт, найдите себе друга и будет вам счастье
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...данные опроса компании Research & Branding Group "
Хорошо, что эта фраза стояла в начале "новости". Так как после неё уже не читал, и сэкономил тем самым время.



 показать весь комментарий
Ответить
 
Так это значит, что 48% т.н. граждан нашей страны вовсе и не граждане(так, пассажиры)... А я всё думал - такая страна, 45 миллионов, такая силища... Как?! Почему такая Ж?! Откуда берется электорат Януковичей и Ко, Порошенко и Ко? А оно во как! Господи за что?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кремль решил в 2017 году, под видом совместных учений «Запад - 2017» оккупировать Беларусь. Под видом учений может быть проведен референдум по крымскому сценарию.
Фишка в том что РФ введет типа для учений 4126 вагонов с военными. Армию ведь может и не выведут из Беларуси назад. Вспомним, что все войны, как правило, начинались под видом учений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто в сэресэре жил хорошо? комуняки (имели талоны на простыни, паласы, ковры). +директора, главврачи -всё комуняки (тырили). + подавцы магазинов (налево сбывали дефициты). Простым же гражданам не о чем жалеть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я украинец и живу в своей родной Украине, даже знакомых совкодрочеров не знаю,все друзья и знакомые за Украину !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Га?Шо? Підскажіть, за шо Пороха бандьобарить, ато статтю не хочу читати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю, что если сделают опрос среди психически здорового населения страны (без шуток) то % "граждан Украины" будет гораздо выше. Не думаю, что "граждане СССР" адекватны, хотя бы по той причине что этой страны не существует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинский социолог, учредитель компании Research and Branding Group Евгений Копатько включен в состав Экспертно-консультативного совета, созданного при так называемом "главе Крыма" Сергее Аксенове.

Согласно документу, в его состав, кроме крымских чиновников, политологов, представителей общественных структур, российских священников и экспертов, включен и украинский социолог Евгений Копатько, чья социологическая компания ранее обслуживала интересы Партии регионов.Источник: http://censor.net.ua/n362934
Источник: http://censor.net.ua/n362934
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну как с такими папуасами строить европейское государство ??? Восток и Юг , как обычно , впереди планеты всей по уровню самоидентификации . Кто помнит , то в бытность Януковича , был такой "еврорегион" Донбасс ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я на півночі України і в моїй сім'ї ідентифікація з Україною 100%. Сересере- фуфуфу!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
лживая рыговская компания. Зачем такое вообще печатать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А комбинированные варианты ответа не рассматриваются? я бы ответил положительно на как минимум 4 позиции
а то это как отвечать на вопрос "Кого ты любишь - маму, жену, любовницу или дочку, выбрать одну"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дивно, що ще 50% лишилось, так що ще є потенціал у України. Хоча анекдот про сміття зі Львова викликає сумнів про щирість Західної України щодо українського громадянства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если верить этому,то у нас 48% граждан сепары,...удручающая статистика
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество52% жителей самоидентифицируют себя как граждане Украины, 3% - как граждане бывшего СССР, - опрос
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский Киев Луганщина минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Омелян ООН Порошенко пропаганда Россия СБУ смерть США Укрзализныця эвакуация электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти