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 Политика Украины
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 Авдеевка пока остается без электроснабжения, снова начались обстрелы, - Нацполиция

В Авдеевке Донецкой области по состоянию на 19:00 среды, 1 февраля, снова начались обстрелы со стороны российско-террористических войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По информации ведомства, по состоянию на 19:00 в полицию поступило 16 сообщений, из них 9 - касались последствий обстрелов. Много звонков было информативного характера, часть касалась оказания гуманитарной помощи. Все факты зарегистрированы, по ним проводятся необходимые мероприятия.

"Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы", - сказано в сообщении.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.




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Кацапа не переделать. Россию можно лишь упразднить. Она
никогда не станет европейской и демократической. Как бы ни прикрывалась
Московия флером европеизма, она всегда будет нести в себе зло тирании и
агрессии, дикую гикающую степь. Пессимисты утверждают, что не переделать и
большинство московитов. Массовый психотип сформирован, он необыкновенно
устойчив. Народ опять хочет любить Сталина-Путина и праздновать 9 мая. А,
значит, он снова готов быть рабочей скотиной и пушечным мясом. После всего, что
было в ХХ веке пора трезво взглянуть на Россию-Московию и кацапов, которые
изначально были жертвами царской и советской России, а потом стали
соучастниками ее кровавой фантасмагории. Соучастниками безвременья. Вопрос в
том, достаточно ли сейчас среди московитов тех, кто смертельно устал от России,
кому на ее месте необходима другая страна или даже несколько стран -
демократических и современных? Пока видно, что кацапы в большинстве своем
остаются коллективным имперско-большевистским хамом. Этим ублюдкам Сталина не
хватает, без него их жизнь ущербна, неполна. Они знают: только новый Сталин
соберет их невнятное, распадающееся существование, свяжет его стратами смыслов
и стимулов. Они не могут жить и работать без утопических бредней мирового
заговора и кнута. Им как воздух нужна гордость за великое государство и
мессианская кичливость, вкупе с подлым страхом перед начальством любого уровня.
Рабы хрен знает в каком поколении, они тоскуют по настоящему хозяину. Быдло не
перевоспитать. Дураков история не учит..
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русский язык откуда пошел на котором ты говоришь ?
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Они сегодня ракету от Бука нашли в Макеевке, говорят наши по беспилотнику ОБСЕ стреляли...
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Начиная разговор о русском (российском) языке, следует прежде всего вспомнить, что Россия - это не славянская страна. К территориям, населенным древними околославянскими народностями, можно отнести лишь Смоленск, Курск, Брянск - территории древних кривичей (славянизированных западными славянами балтов). Остальные земли - финские, где никаких славян никогда не жило: чудь, мурома, мордва, пермь, вятичи и прочие. Сами главные топонимы исторической Московии - все финские: Москва, Муром, Рязань (Эрзя), Вологда, Кострома, Суздаль, Тула и т.д. Эти территории были за несколько веков завоеваны колонистами-ободритами Рюрика, приплывшими с Лабы (Эльбы), однако число колонистов (построивших возле Ладоги Новгород - как продолжение существовавшего тогда полабского Старогорода - ныне Ольденбурга) было в этих краях крайне мало. В редких городках-крепостях, основанных ободритами-русинами и норманнами (датчанами и шведами), жила горстка колониальных правителей с дружиной - сеть этих крепостей-колоний и называлась «Русью». А 90-95% населения края было неславянскими туземцами, подчинявшимися этим более цивилизованным оккупантам.
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Языком колоний был славянский койне - то есть язык, служащий для общения между народами с разными диалектами и языками. Постепенно за многие века местное туземное население перенимало этот койне; в Новгородской земле, как пишет академик Янов, этот процесс занял минимум 250 лет - судя по языку берестяных грамот, который из саамского становится постепенно индоевропейским, славянским аналитическим языком (с вынесенными за слово флексиями) и только затем нормальным славянским синтетическим. Кстати, об этом и пишет Нестор в «Повести временных лет»: что саамы Ладоги постепенно выучили славянский язык Рюрика и стали после этого называться «словенами» - то есть понимающими слово, в противоположность «немцам», немым - то есть языка не понимающим.
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Во время Золотой Орды Московия на три века уходит к этнически родственным народам финно-угров, которые собирали под свою власть ордынские цари. В этот период на язык региона оказывает огромное влияние тюркский язык (как часть вообще огромного влияния Азии). Показательна книга Афанасия Никитина (конец XV века) о «хождении за три моря». Там автор запросто переходит со славяно-финского койне Московии на ордынский язык, разницы в них не видя, а заканчивает свою книгу благодарственной молитвой: «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного и Исуса Духа Божия. Аллах велик…» В подлиннике: «Бисмилля Рахман Рахим. Иса Рух Уалло. Аллах акбар. Аллах керим». В то время общей для Московии и Орды была религия, являвшаяся гибридом ислама и христианства арианского толка (равно почитали Иисуса и Магомета), а разделение веры произошло с 1589 г., когда Москва приняла греческий канон, а Казань приняла чистый ислам. В средневековой Московии существовало одновременно несколько языков. Околославянский койне - как язык княжеской знати. Народные языки туземцев (финские). Тюркские языки как религиозные в период пребывания в Орде и после захвата Иваном Грозным власти в Орде (до 1589 г.).
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И, наконец, болгарский язык - как язык православных текстов и религиозных культов. Вся эта смесь в итоге и стала основой для нынешнего русского языка, совпадающего в лексике только на 30-40% с другими славянскими языками, у которых (включая белорусский и украинский) это совпадение несоизмеримо выше и составляет 70-80%. Сегодня российские лингвисты в основном сводят истоки современного русского языка только к двум составляющим: это народный язык России (отнюдь не славянский, а славяно-финский койне с большим тюркским и монгольским влиянием) - и болгарский (древнеболгарский), он же «церковнославянский». (В качестве третьего языка России можно назвать современный литературный русский язык, который является совершенно искусственным кабинетным изобретением.
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Підтвердження останнього речення можна знайти тут.
http://bajenov.net/VMR.aspx.

Чудова лінгвістична розвідка!
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Так о чем мы тут рассуждаем? О каком русском языке? Если те самозванцы, русскими себя называющие, те, кто жопу свою за этот язык надрывает, сами неграмотны в нем.
Вот к примеру, они настаивают, что правильно по-кацапски (в их разумении по-русски) говорить "НА УКРАИНЕ". А когда вникаешь в этот элементарный вопрос, о котором раньше и не задумывались, то оказывается, и здесь они неучи и полные бездари, поскольку даже не потрудились ознакомиться со своим же толковым словарем.

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куча людей в мире говорит на английском.австралия из страны каторжан стала преуспевающей страно....а не превратилась в быдло
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Кацапы многое скопировали с украинского. Или откуда у них *свой* язык, если они у истоков были княжеством Киевской Руси. А потом скрестились... с кем тольно они не скрещивались.
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Может, небольшая артподготовка, по "мирному" Донецку поможет решению ситуации?
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Турчинов - после посещения Авдеевской промзоны: Надо подготовить план на случай наступления врага | ... https://inforesist.org/turchinov-posle-poseshheniya-avdeevskoy-promzonyi-nado-podgotovit-plan-na-sluchay-nastupleniya-vraga/ …
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почему противотанковую пушку за собой не катит?
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Совок лезет с этих пасторов со всех щелей . Нахер ему этот автомат при такой охране ?
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Автомат нужен ему, что бы воевать с террористами. Может даже героем станет, прикрывая отход своей охраны...
А если серьёзно, то просто что бы выглядеть солидней, типа Рэмбо ))

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он же бывший комсомольский лидер, это при капитализме в пасторы перекрасился
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И Донецк Турчинов знает очень хорошо. Мог бы пошпионить на пользу дела. Если не поборется пять дней и с документами на Васю Васильева "прописан Донецк ул Артёма" то без труда проберётся в город. Боевики на блокпостах это дебилы нарики или детвора лет 15 - 18. Вот бы был номер если бы Шурик нахуй пострелял пиздотников прямо в Донецке и потом дал интервью.
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может с ним человеку спокойнее, почти передовая ведь
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Мля, значить до цих пір плану на випадок наступу ворога на Авдіївку не було... так виходить. А на маріуполь і інші міста є план, чи ви почнете його складати під час штурму мля
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выезжает иногда на передок пострелять. Но лучше бы выезжал иногда домой помыться.
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Леонид Краснопольский

Когда я вижу споры, плохо или хорошо прекрывать ж/д сообщение с "лднр", впоминается почему-то это замечательное фото, 30.03.2014, Донецк


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Они сами написали, что хотят захватить Авдеевку.
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Разведка НАТО их предупредила, чтобы не лезли захватывать новые земли. Но это без арт поддержки до одного места.
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-- Петр Алексеевич, армия вышла из подчинения, разбила российскую группировку и идут брать ...

-- ... Киев!!!?
-- Нет. Идут брать Москву....
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"Вот доблесть россиян, вот вся их сущность", - террористы, прикрываясь мирными жителями, обстреляли Авдеевку "Градами" и...В Сети распространилось видео обстрела террористами позиций ВСУ в районе Авдеевки реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" из жилых кварталов Донецка. Видео было снято и опубликовано жителем…RU.1492NEWS.COM
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надо расписдячить коксохим. в пыль. и проблема авдеевки исчезнет.
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Можно просто перестать подавать тепло, воду и электроэнергию в Донецк.
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пишут на новоотбросии что воду уже подают в Донецк, отремонтировали пиляди
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@баный "русский мир" должен прийти в каждый дом на росии


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Да что вы говорите? Вы, наверное, имели ввиду "нельзя без артподготовки"?
Так они там сами друг друга по ходу мочат

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Во всей этой ситуации добивает одно.Ведь было ясно и понятно,что рано или поздно попрут.Соевые на всех углах щеки дуют,что ко всему готовы.В итоге возникает кризис и в чем готовность была.
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Да мне чего переживать? Это ж за тобой ФСБ уже выехало.
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Долго же они будут в Украину ехать. Ты лучше кацап подумай где тебя хоронить будут, за тобой уже выехало ВСУ)
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Прям ВСУ? А чего не Правый Сектор? Ну или СБУ на крайняк?
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Зачем ты тут сидишь если ты за своего путина?
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Так а как его называть,ежели оно хуйло?

ПыСы. Если ты украинец, а не из ольгинских или ватоголовых, то извини за троллинг. Просто нулёвые профили, да ещё с меняющимся флажком и номерком в нике немного смущают и вызывают подозрения.
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Ладно ничего страшного, ты тоже извини за грубость.
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01.02.17 20:11
В Минске призвали к отводу вооружений из Авдеевки и Ясиноватой до 5 февраля, - заявление

01.02.17 20:27Авдеевка пока остается без электроснабжения, снова начались обстрелы, - Нацполиция

Подборка новостей на Цензор выглядит достаточно убедительно, если здравые люди на неё смотрят. Хуги и остальные озабоченцы с обеспокоенцами к нормальным неотносятся.
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Боря даунов, да какие там у вас рагули? У вас хуйло при власти и ему действительно подругому неудержаться.
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Президентом України знову має стати Секретарь Ради Національної Безпеки і Оборони України Турчинов....

Слава УкраЇні! Слава Нації!
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Угу! Крим уже здав, бузу у лугандоні розвів, здається досить!
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я бачу мирним планом можна назвати все що завгодно. В Україні свій Оруелл, в шароварах і з пейсами.
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Стало известно, что во вторник вечером на жилой сектор Макеевки упала хвостовая часть ракеты от зенитно-ракетного комплекса «Бук», которая была выпущена с окраин Авдеевки. Остатки «грозного оружия» рухнули у двора частного дома и загорелись.
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И нахрена?
Самолеты, там сейчас не летают, а использовать зенитную ракету, как ракету "земля-земля", это, вроде как, микроскопом, гвозди забивать...
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Тогда 100%, что это кацапоиды новость придумали.
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да, это с новостей новоотбросии, мы по беспилотнику ОБСЕ из Бука стреляли))
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Наверное, если Боинг, сбивал 7-ми километровый штурмовик (наверное, "Звездные Войны" любят"), то беспилотник ОБСЕ, в длину, не меньше километра.
Тут не то, что "Бук", десяток "Буков" нужен...
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Интересно, после пяти дней боев, никому из наших шишек, не пришло в голову, что с "безальтернативными" Минскими соглашениями, возможно, что-то не так?
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Мінськ це процес! У нас зараз яка тактика? Стрибок вперед, закріплення на новому рубежі і "ми за мир!", вимагаємо дотримання мінських домовленостей!
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Надеюсь, что вы правы.
Очень хочу в это верить.
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Інженери кажуть; "машина - дура", які вихідні дані закладеш у комп, такий результат і отримаєш. Якщо закладати вихідні дані "петя чмо", "шакаладний барига", "дагаварняк" "зрада", - то отримуєте одне, якщо закласти вихіідні дні, що президент нормальна людина, не святий, просто звичайна людина з чеснотами та вадами, яка намагається витиснути із ситуйовини максимально можливий в даний момент позитив для країни, то отримаєте зовсім інше.
Я прибічник останнього погляду.
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А , якщо закласти дані , що президент - всього лише уособлення домовленості кланово олігархічних груп , по продовженню контролю над Україною ?
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Какие-то странные сегодня троли на ветках шастают...
Эт чего? Новый набор был у них...
Тупые и ещё тупее...
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Тупые кончились, остались полные дегенераты...
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А тролли и боты думают,что если мы эмоционально и выражаемся бывает-на злобу дня,то мы их не вычисляем по продажному кацапскому духу.Иудушки савецкие...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвдеевка пока остается без электроснабжения, снова начались обстрелы, - Нацполиция
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