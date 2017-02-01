 Авдеевка пока остается без электроснабжения, снова начались обстрелы, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.
По информации ведомства, по состоянию на 19:00 в полицию поступило 16 сообщений, из них 9 - касались последствий обстрелов. Много звонков было информативного характера, часть касалась оказания гуманитарной помощи. Все факты зарегистрированы, по ним проводятся необходимые мероприятия.
"Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы", - сказано в сообщении.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.
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никогда не станет европейской и демократической. Как бы ни прикрывалась
Московия флером европеизма, она всегда будет нести в себе зло тирании и
агрессии, дикую гикающую степь. Пессимисты утверждают, что не переделать и
большинство московитов. Массовый психотип сформирован, он необыкновенно
устойчив. Народ опять хочет любить Сталина-Путина и праздновать 9 мая. А,
значит, он снова готов быть рабочей скотиной и пушечным мясом. После всего, что
было в ХХ веке пора трезво взглянуть на Россию-Московию и кацапов, которые
изначально были жертвами царской и советской России, а потом стали
соучастниками ее кровавой фантасмагории. Соучастниками безвременья. Вопрос в
том, достаточно ли сейчас среди московитов тех, кто смертельно устал от России,
кому на ее месте необходима другая страна или даже несколько стран -
демократических и современных? Пока видно, что кацапы в большинстве своем
остаются коллективным имперско-большевистским хамом. Этим ублюдкам Сталина не
хватает, без него их жизнь ущербна, неполна. Они знают: только новый Сталин
соберет их невнятное, распадающееся существование, свяжет его стратами смыслов
и стимулов. Они не могут жить и работать без утопических бредней мирового
заговора и кнута. Им как воздух нужна гордость за великое государство и
мессианская кичливость, вкупе с подлым страхом перед начальством любого уровня.
Рабы хрен знает в каком поколении, они тоскуют по настоящему хозяину. Быдло не
перевоспитать. Дураков история не учит..
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http://bajenov.net/VMR.aspx.
Чудова лінгвістична розвідка!
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Вот к примеру, они настаивают, что правильно по-кацапски (в их разумении по-русски) говорить "НА УКРАИНЕ". А когда вникаешь в этот элементарный вопрос, о котором раньше и не задумывались, то оказывается, и здесь они неучи и полные бездари, поскольку даже не потрудились ознакомиться со своим же толковым словарем.
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А если серьёзно, то просто что бы выглядеть солидней, типа Рэмбо ))
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Когда я вижу споры, плохо или хорошо прекрывать ж/д сообщение с "лднр", впоминается почему-то это замечательное фото, 30.03.2014, Донецк
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-- ... Киев!!!?
-- Нет. Идут брать Москву....
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Они же наши люди...
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Так они там сами друг друга по ходу мочат
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ПыСы. Если ты украинец, а не из ольгинских или ватоголовых, то извини за троллинг. Просто нулёвые профили, да ещё с меняющимся флажком и номерком в нике немного смущают и вызывают подозрения.
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В Минске призвали к отводу вооружений из Авдеевки и Ясиноватой до 5 февраля, - заявление
01.02.17 20:27Авдеевка пока остается без электроснабжения, снова начались обстрелы, - Нацполиция
Подборка новостей на Цензор выглядит достаточно убедительно, если здравые люди на неё смотрят. Хуги и остальные озабоченцы с обеспокоенцами к нормальным неотносятся.
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Слава УкраЇні! Слава Нації!
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Самолеты, там сейчас не летают, а использовать зенитную ракету, как ракету "земля-земля", это, вроде как, микроскопом, гвозди забивать...
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Тут не то, что "Бук", десяток "Буков" нужен...
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Очень хочу в это верить.
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Я прибічник останнього погляду.
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Эт чего? Новый набор был у них...
Тупые и ещё тупее...
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