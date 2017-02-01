 Украина должна ввести наказание за создание и поддержку пиратских сайтов, - представительство ЕС

Об этом сообщил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Должен быть закон, который предусматривал бы серьезную ответственность за содержание пиратских сайтов. Мы поверим в серьезные намерения Украины бороться с пиратскими сайтами только тогда, когда будет предусмотрено наказание для лиц, причастных к поддержке пиратских сайтов", - сказал он.
Кроме того, Бердж заявил, что в законодательстве должно быть предусмотрено наказание для юридических компаний, в частности, провайдеров интернет-услуг за свободный доступ к пиратским онлайн-ресурсам. "Провайдеры интернет-услуг также должны нести определенную правовую ответственность за то, что они делают. Иначе покончить с интернет-пиратством невозможно", - сказал он.
Представитель ЕС отметил, что такая ответственность была предусмотрена в законе "О внесении изменений в Закон "О кинематографии" и другие законы Украины относительно поддержки производства национальных фильмов", однако этот закон был ветирован Президентом по другим причинам.
"Мы призываем Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть этот документ и принять соответствующие изменения в законодательство", - подчеркнул он. Бердж также отметил, что недавняя волна закрытия в Украине пиратских онлайн-ресурсов является большим шагом вперед для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, однако этого будет недостаточно.
"Один сайт закрыли, другой - появился. Это битва, которая постоянно продолжается", - комментирует он. По словам представителя ЕС, в случае пренебрежения правом интеллектуальной собственности, таким образом, не выполняя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Украине грозит ухудшение отношений с Европейским Союзом.
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сайт ютюб предоставит любой контент по запросу. и я очень сомневаюсь, что они оплачивают авторские права.
да , а за озвучку своего видео вас спросят, а вы права купили? нет? в бан.
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В Европе, это прямо новый тренд...
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здохнути з голодупідняти голодний бунт. І все це тільки тому, щоб армія нових біженців не заполонила ЄС. Ну і ще, щоб ми гинули у війні з мордором, і тримали його якомога далі від їхнік кордонів.
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А не разрешить рубить только своим.
Вопрос в равенстве, а не в том чтобы отдать лес.
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Введите квоты на вырубку, обязательства восстановления леса, потом рубите.
Какая разница, кому разрешать рубить, только своим или и своим и чужим?
Свои рубят, как дрова продают, а Карпаты лысеют.
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НИКТО не мешает возобновить поставки при условии выплаты налога на восстановление леса.
Только платить его должны и европейские компании и украинские.
А так это нечестная конкуренция.
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Когщда они запретят нам продавать двигатели например в наши бтр-ы, тогда ты и поймешь, что такое экономическое неравенство.
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А вот медиагиганты говорят, что им нет смысла создавать в Украине свои сайты и переводить свою продукцию на украинский - дескать не окупается, ваш рынок слишком мал.
Вот и кто прав? ЕС вопиющее о притеснении нами интересов правообладателей или правообладатели, говорящие о том, что им наш рынок вообще не интересен?
Это как если ЕС потребует от стран Африки отобрать и утилизировать все автомобили, которые туда вывезли с европейских свалок на том основании, что африканцы ущемляют права автопроизводителей. Ибо если бы не европейский хлам все африканцы купили бы по новенькому БМВ и Рено. На что БМВ и Рено, вместе с Мерседесом, ФИАТом, ПСА и прочими тут же заявили бы, что они не будут открывать автосалоны и строить логистику в Африке ибо это никогда не окупится.
Вот из-за таких дебильных решений ЕС и растет в Европе количество евроскептиков, да и Британия решила выйти по той же причине (
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И Внецианскую комиссию пусть Украине не тычат, которая своей деятельностью в Украине способствовала расцвету сепаратизма, ослаблению государства и как следствие оккупации, войне и массовым убийствам населения.
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Короче, копирастеры идите нахуй. Качал и буду качать.
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Причому бажано щоб прийшло не більше як 5% українців і з них 51% проголосували за це.
І буде як раз така кількість голосів, як голосів голандців заблокувавших нам евроінтеграцію.
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А не пашлиб эти фсе на.....(((((((((((
Задрали!
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Самый большой пиратский сайт- это Вконтакте.
Туда столько фильмов и музыки накачали, что даже США на него плевалась ещё пять ktn назад.
Может ЕС нужно начать борьбу с пиратством именно с указанного сайта?
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