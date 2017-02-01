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 Политика Украины, Экономика
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Все про:закон (2235) интернет (1325) пираты (512) интеллектуальная собственность (35) провайдер (17) Евросоюз (11523)

 Украина должна ввести наказание за создание и поддержку пиратских сайтов, - представительство ЕС

Украина должна внести изменения в законодательство, которое предусмотрит наказание для лиц, причастных к поддержке и созданию пиратских сайтов.

Об этом сообщил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Должен быть закон, который предусматривал бы серьезную ответственность за содержание пиратских сайтов. Мы поверим в серьезные намерения Украины бороться с пиратскими сайтами только тогда, когда будет предусмотрено наказание для лиц, причастных к поддержке пиратских сайтов", - сказал он.

Кроме того, Бердж заявил, что в законодательстве должно быть предусмотрено наказание для юридических компаний, в частности, провайдеров интернет-услуг за свободный доступ к пиратским онлайн-ресурсам. "Провайдеры интернет-услуг также должны нести определенную правовую ответственность за то, что они делают. Иначе покончить с интернет-пиратством невозможно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберполиция пресекла работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины

Представитель ЕС отметил, что такая ответственность была предусмотрена в законе "О внесении изменений в Закон "О кинематографии" и другие законы Украины относительно поддержки производства национальных фильмов", однако этот закон был ветирован Президентом по другим причинам.

"Мы призываем Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть этот документ и принять соответствующие изменения в законодательство", - подчеркнул он. Бердж также отметил, что недавняя волна закрытия в Украине пиратских онлайн-ресурсов является большим шагом вперед для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, однако этого будет недостаточно.

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"Один сайт закрыли, другой - появился. Это битва, которая постоянно продолжается", - комментирует он. По словам представителя ЕС, в случае пренебрежения правом интеллектуальной собственности, таким образом, не выполняя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Украине грозит ухудшение отношений с Европейским Союзом.

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это ну ООООЧЧЧЕЕНЬ актуально об этом! Как только примем этот закон война закончиться, или у нас есть принятое сторонами Соглашение об ассоциации?
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Да пошли на куй эти европейские кидала ! Украина должна , Украина должна послать их всех , после того , как они не выполнили свои обещания , чмошники чванливые .
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УКРАИНА ВЫРАЖАЕТ ЕС-САМУЮ БОЛЬШУЮ ОЗАБАЧЕННОСТЬ С ЕЕ ДУРАЦКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ
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ЕС должен выполнить свои обязательства согласно Будапештского меморандума и не указивать как нам жопу подтирать!
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ЕС ничего не должен по Будапештскому меморандуму ,Великобритания уже не ЕС ,остались только французы ( терпилы на протяжении всего 20 века) так шо
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французы не стали подписывать, так что формально ничего не должны.
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все люди равны. но есть равнее.
сайт ютюб предоставит любой контент по запросу. и я очень сомневаюсь, что они оплачивают авторские права.
да , а за озвучку своего видео вас спросят, а вы права купили? нет? в бан.
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так на нас никто и не напал. кроме росии. чвто мы еще ждем от подписантов?. что они прийдут и поборют корупцию?
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А подойдет высказывание озабоченностей?
В Европе, это прямо новый тренд...
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Пускай ГЕЙропейская ПИДАРАСНЯ для начала выполнит свои обещания.
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Писец, вот что для нас главное сейчас пиратские сайты! Пох что война люди гибнут, по самолетам стреляют. Наверное и голандский самолет не сбили бы, если б не было доступа к ex.ua
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Раньше хоть безвиз взамен обещали, а теперь просто указывают и дают распоряжения, что делать.
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скажите это кацапам ...все пользуються только кацапскими..их закрыть у них очко жим-жим
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Сразу после введения безвизового режима
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Ничего мы вам теперь уродам не должны, валите на*ер.
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Ну вот честно хочется их послать в оппу.Вопрос вселенского масштаба,особенно во время войны.Ес хоть 10 процентов выполнит того ,что обещало,а не только деньги нашим ворам дает,да лапшу от них принимает.
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Я Вас прошу, хто нам дає гроші ... Нам дають тільки в борг, і рівно стільки, щоб ми могли розрахуватись по попереднім займам і не здохнути з голоду підняти голодний бунт. І все це тільки тому, щоб армія нових біженців не заполонила ЄС. Ну і ще, щоб ми гинули у війні з мордором, і тримали його якомога далі від їхнік кордонів.
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А лес в обмен на вонючих 600 лямов это как называеться ?? Или зеленые активисты европидаров заботяться только о легких планеты на их територии?
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лес достаточно запретить рубить всем.
А не разрешить рубить только своим.
Вопрос в равенстве, а не в том чтобы отдать лес.
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Так у себя они и не рубят ,а у нас хотят . Где тут равенство???
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ну давайте и у нас не рубить - в чем проблема?
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равенство в том что они так же само своим не дают рубить.
Введите квоты на вырубку, обязательства восстановления леса, потом рубите.
Какая разница, кому разрешать рубить, только своим или и своим и чужим?
Свои рубят, как дрова продают, а Карпаты лысеют.
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ОНИ ТРЕБУЮТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОСТАВОК ЛЕСА ИЗ КАРПАТ. ТРЕБУЮТ!!! Или до тебя не доходит даже крупными буквами!!!!!!! Проснись уже, ты не в сказке живешь.
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они требуют равных условий.
НИКТО не мешает возобновить поставки при условии выплаты налога на восстановление леса.
Только платить его должны и европейские компании и украинские.
А так это нечестная конкуренция.
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тогда пусть в Румынии рубят и отмахаются от нас. И всем украинцам ВСЕ РАВНО чесная это или нечесная конкуренция. Все возмущены подлостью европейцев, требующих возобновления вырубка Каропат, "бо вони так хочуть". Отвечать тебе больше не буду, не вижу смысла.
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Украи нцев ничего не возмущает. А ты скорее всего троль москалький.
Когщда они запретят нам продавать двигатели например в наши бтр-ы, тогда ты и поймешь, что такое экономическое неравенство.
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я троллль москальский бо против продажи Карпатского леса?? Тогда кто ты и откуда? Вуйко с полонини, которому бизнес зарубили в Карпатах? Я б тебя вообще посадил лет на 5 за уничтожение природы. И таких как ты бурштынников и прочив лесорубов.
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Украина "всем должна",потому что бедная! А Эуропа нам не должна??? Начните с себя, покажите пример, так ска'ать...(будапештский меморандум напомнить???)
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ну и кто нам должен? Привыкайте к нищете.
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гоблины, у нас государственную казну обдирают как липку, а они на этом фоне предлагают за нарушителями чьих -то там сраных авторских прав какие-то жлобов ивропейских амириканских это им надо платить пиратам за популяризацию их творчества, факью!
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Ебаный Стыд - после Закрытия ФС и ЕХ нынешнея власть стала хуже прежней ...
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Вдогонку: " И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!" три раза ха!
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Кто объяснит ники с набором цифр и букв в конце. Это новый тренд ?
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логин через соцсети. Цифры автомат добавляет
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Да какие проблемы?)) ЕС дурака включает по безвизу.. так и нам нужно тоже - назначить наказание..шраф 10 грн. за открытие пиратского сайта.. и отрапортовать))
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Хорошее предложение..только уж сильно много!..думаю и 1 гривны бюргерам хватит
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Лучше, чтобы замочили три ватных сайта - пожать руку и отпустить с миром...
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Це питання мають спочатку розглянути і затвердити селищні, районі і обласні ради, потім подумати у декількох комітетах Верховної Ради, треба пояснити нашим європейським партнерам що це не таке просте питання як безвіз для українців або асоціація з ЄС...
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Причём рады всех уровней должны одобрить , а если хоть одна засомневается , процесс остановится . У нас тоже демократия , и все рады равны в правах ! Ну европейцы нас поймут , особенно те которые кидают нас с безвизом, и евроассоциацией ))
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не забываем про референдум по этому вопросу провести в каждом доме
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Нам бы заботы ЕС -мы можем поменяться заботами с ЕС -они будут кацапов выгонять а Украина будет тогда бороться с пиратством а на даном этапе нам хватит борьбы с рашовскими фашистами и когда Украина закончит борьбу с рашовскими фашистами и тогда займется этим пиратством а сейчас в Украине важнее проблемы -идет война с рашисткой силой темной .
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Ольга МАрозова, ты тут не морозь говно! Хочешь жить в нищете, так и живи,а не камментруешь из-за паребрика, нулевка, вылезло оно.
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почему ЕС тормозит выход украинских продуктов на европейские рынки?, боится конкуренции, правильно боится, но диктует, лес наш хотят вырубить, за бесценок сырьём (!) вывозить, пенсионный возраст увеличить в два раза превышающий продолжительность жизни, может лучше в три, а то мало ли кто-то назло врагам доживёт, тарифы накрутить, цены накрутить, зарплаты, пособия, пенсии заморозить, если нельзя вообще отменить, заморозить, прожиточный минимум - почти впереди планеты всей если смотреть с конца списка, что ещё надо сделать,а, чтобы не ухудшить отношения с ЕС
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В ЕС снова ставят телегу перед лошадью. Кстати. в силу того факта, что ехать на ней они никуда не собираются - последствия такого решения их вообще не беспокоит.
А вот медиагиганты говорят, что им нет смысла создавать в Украине свои сайты и переводить свою продукцию на украинский - дескать не окупается, ваш рынок слишком мал.
Вот и кто прав? ЕС вопиющее о притеснении нами интересов правообладателей или правообладатели, говорящие о том, что им наш рынок вообще не интересен?
Это как если ЕС потребует от стран Африки отобрать и утилизировать все автомобили, которые туда вывезли с европейских свалок на том основании, что африканцы ущемляют права автопроизводителей. Ибо если бы не европейский хлам все африканцы купили бы по новенькому БМВ и Рено. На что БМВ и Рено, вместе с Мерседесом, ФИАТом, ПСА и прочими тут же заявили бы, что они не будут открывать автосалоны и строить логистику в Африке ибо это никогда не окупится.
Вот из-за таких дебильных решений ЕС и растет в Европе количество евроскептиков, да и Британия решила выйти по той же причине (
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Вот когда украинцы будут зарабатывать как в ЕС, тогда разговоров не будет, а сейчас пнх.
И Внецианскую комиссию пусть Украине не тычат, которая своей деятельностью в Украине способствовала расцвету сепаратизма, ослаблению государства и как следствие оккупации, войне и массовым убийствам населения.
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Выполнили бы Будапешт может сейчас и могли бы 50 баксов за игру и 10 за фильм отваливать. Нам как то не до того чтобы бегать за набиванием их карманов, у нас война и нищета.
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Копирасты уже задралы. В Германии есть закон о запрете скачивания с инета лицензионных, авторских вещей - софта, фильмов, музыки и т.п. Пытались рапидшару прикрыть - до сих пор рапида существует.Мне больше понравился в Германии налог на радио, если используешь интернет . Есть инет, значит , есть возможность слушать радио, следовательно - плати налог.Как в анекдоте - куришь? - нет ! - значит, не стоИт !

Короче, копирастеры идите нахуй. Качал и буду качать.
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А давайте як у Голандії проведем референдум і відкриємо знову ЕХ- i FS?
Причому бажано щоб прийшло не більше як 5% українців і з них 51% проголосували за це.
І буде як раз така кількість голосів, як голосів голандців заблокувавших нам евроінтеграцію.
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Украина должна перестать дышать, бо европе мешает. А не пошли бы на хер со своими "должна".
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А не много ли мы фсем должны???????
А не пашлиб эти фсе на.....(((((((((((
Задрали!
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В Англии пиратов вешали, ибо нехорошо брать чужое.
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Ага. Или губернаторами назначали в новых колониях)
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В приведенной вами ссылке четко различается каперство и пиратство.
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И в чем же между ними разница, кроме оплаченной государству лицензии?
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"Украина должна ввести..". Украина никому ничего не должна. Будем откровенны: хотел ЕС ассоциацию? Мы платим за это громадную цену. Пусть принимают нас такими, какие мы есть, даже с пиратскими сайтами. Украина никому ничего не должна.
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Да уж ,с интеллектуальными правами в области цифровых технологий полнейший маразм. Я помню как это только зарождалось и тогда аргументировали, что программное обеспечение это такой же продукт, как и любой другой. Вот давайте посмотрим на примере любого другого. Покупаете книгу и в ней читаете лиц. согл - вы не имеете права ее кому либо давать читать и даже члены семьи должны покупать себе отдельные экземпляры, а если вырвите страницу, то уголовному преследованию подвергнитесь. Грампластинку купили и можете проигрывать ее, только на одном проигрывателе, а если у вас два их, то должны покупать две грампластинки. Или вот еще - купили любое тех устройство, не важно автомобиль, миксер или что то еще и инструкция начинается со слов - если вы попытаетесь разобрать вашу вещь, то вас привлекут к уголовной ответственности. Бред, вроде да, а почему тогда он присутствует в любом лицензионном соглашении относительно дизассемблирования?
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По словам представителя ЕС, в случае пренебрежения правом интеллектуальной собственности, таким образом, не выполняя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Украине грозит ухудшение отношений с Европейским Союзом.
---------------
Самый большой пиратский сайт- это Вконтакте.
Туда столько фильмов и музыки накачали, что даже США на него плевалась ещё пять ktn назад.
Может ЕС нужно начать борьбу с пиратством именно с указанного сайта?
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А з якого хріна Україна щось "повинна" ЄС? Україна член союзу чи що? Навіть безвіз сраний дати не можуть, а от покерувати, що Україна "повинна" - то друзі-європейці тут як тут. В кацапів є гарна приказка: "Такіх друзєй - за йух і в музєй".
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Введіть авторьске правао на абетку, на мову, на письмо. Хтось же їх також придумав. Авторське право можна знайти у всьому. Якщо не хочеш щось давати людству - не давай! А якщо дав, то не скигли!
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Так есть уже - авторское право на суффиксы ак и як в названии спиртных напитков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна ввести наказание за создание и поддержку пиратских сайтов, - представительство ЕС
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