 Порошенко наградил орденами 48 украинских воинов, 9 из них - посмертно. СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском Указе №22-2017, размещенном на официальном сайте Главы государства.
В тексте Указа отмечается, что украинские воины награждены "За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
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Чем тупее и необразованнее существо, тем, как правило, у него больше гонора. Фундамент сначала заложи, а потом уже будешь на нём что-то надстраивать.
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Вічна шана загиблим Воїнам.
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