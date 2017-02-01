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 Политика Украины
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Все про:награда (1062) орден (131) Порошенко (12146)

 Порошенко наградил орденами 48 украинских воинов, 9 из них - посмертно. СПИСОК

Президент Украины Петр Порошенко наградил 48 украинских воинов государственными наградами - орденами "Богдана Хмельнцкого" и "За Мужество". 9 из них награждены посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском Указе №22-2017, размещенном на официальном сайте Главы государства.

В тексте Указа отмечается, что украинские воины награждены "За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание Героя Украины капитану Андрею Кизило (посмертно)

Порошенко наградил орденами 48 украинских воинов, 9 из них - посмертно 01Порошенко наградил орденами 48 украинских воинов, 9 из них - посмертно 02Порошенко наградил орденами 48 украинских воинов, 9 из них - посмертно 03Порошенко наградил орденами 48 украинских воинов, 9 из них - посмертно 04

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Может создать институт фалеристики и пусть там директором работает, ппц, один пчел разводил другой медальки вешает без остановки.
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Нет,этА пАбьеда, ахеренная пАбьеда, больше-ж нечем заниматся в воюющей стране
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ты лучше чем здесь идиотские свои замечания постить со смайликами лучше задумайся и о том что молодые парни служат,защищают,и погибают на фронте сейчас в то время когда ты свою бесполезную жепу греешь на диване,и они стоят того чтобы их наградили этими медалями
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какой пафос,ты видать с окопа пишешь,ботяра хамский ? клава не замерзла,соевый боец.
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нет,я не в окопе,поэтому прекрасно понимаю в отличии от тебя и тебе подобных что рассуждать о войне, о том как надо воевать, кому надо давать награды кому не надо не стоит.
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во первых советую еще раз перечитать новость где нигде не указанно что награды раздавали за защиту Авдеевки, во вторых судя по твоей манере речи ты человек невоспитанный и недалекий, посему ничего великого ты сделать ни то что для страны а и как человек состояться ты не можешь априори,потому что люди которые добиваються чего то в этой жизни как гопота подподьездная не ведут разговор
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разговор с тобой окончен, что не понять тебе рыго-анальный соевый тролль ?
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Ты бы для начала писать без ошибок научился. Рассуждает оно, кто чего в жизни достиг.
Чем тупее и необразованнее существо, тем, как правило, у него больше гонора. Фундамент сначала заложи, а потом уже будешь на нём что-то надстраивать.
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Любі друзі, давайте вип"емо по 100 грамів за упокій Боже їхні душі, вони мужньо захищали свою країну. Ми сьогодні зустріли Романа Гульченко, завтра будемо ховати, хай земля їм пухом.
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когда то ныли что властям жалко кусок метала, теперь ноют что раздает налево и направо, никому не угодишь,особенно нашему стаду....
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И кем ты себя считаешь в "нашем стаде" ковбоем или простым пастухом ? Стадо за власть жопу рвет и ходит строем,не забывая свои серебряники за труды получать.
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"Щедрость королей имеет особенность: лично им она ничего не стоит"(с)
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А чому тримають список потерпілих та травмованих під час штурму Майдану 18 - 20 лютого , яким обіцяли матеріальне відшкодування ?? Тому що "" своїх "" як завжди всунули , які порозбігались , не нюхаючи пороху , та не маючи жодної подряпини , коли почали закидати експериментальними гранатами ??
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Никто не пришел от власти?... - примем к сведению... А зачем они там нужны? Кому нужны их фальшивые барыжные речевки.... Пришли родственники, побратимы и просто порядочные люди... - вполне достаточно...
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Хоча б в цій темі можна не гидити?
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А що не так кацахол,твої хазяї не прийшли вшанувати Героїв і про це треба мовчати,які ж ви тільки холуї соєві гнилющі та паскудні
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Низький уклін Захисникам України.Нехай вас береже Господь.
Вічна шана загиблим Воїнам.
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Перший адекватний коммент.
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Вот если бы Педю наградили посмертно..... Жаль, что это мечта!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил орденами 48 украинских воинов, 9 из них - посмертно. СПИСОК
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