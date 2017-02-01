 В Минске призвали к отводу вооружений из Авдеевки и Ясиноватой до 5 февраля, - заявление

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в соответствующем заявлении.
"Призываем отвести до 5 февраля 2017 года в места постоянного хранения всех видов вооружений, определенных Минскими соглашениями, на указанное в них расстояние и за соответствующие линии", - говорится в документе.
Кроме того, участники встречи призвали к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего прекращения огня; обеспечению безопасного доступа для членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для выполнения их мандата; содействия гуманитарным усилиям, направленным на восстановление водоснабжения, электроснабжения и теплообеспечения, в том числе за счет ремонта инфраструктуры.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.
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https://dnr.one/novosti/473-kolichestvo-pogibshikh-so-storony-dnr-prevysilo-100-chelovek
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kstati , vot cjto ja napisal i eto neznacjit sjto ja nemogu radovatsa tusjkoi separa, da neverju, nu i vedj mi znajem sjto net Santa Clausa, no kazjdij god s radostju zjdjom jevo
они такие феики бросали и раньше а потом говорили, что мол Украина их хоронят или как тот дибил осколки горячие ловит, да так самим понравилос, что захар тоже сценарии с снаипером разыграл - пока не будет ДНК от разбитых ихних тушек, я не буду относитса с 100% доверием.
31.01.2017 11:15
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В случае чего подведем обратно.....как подвели его в этот раз.....
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Порошенко: военное положение будет введено, если ... - ZN.ua
May 28, 2015 - "Ключевая позиция: если сейчас перемирие будет нарушено, будет перейдена линия столкновения, будет организовано наступление...
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"Если русские объявляют "перемирие", они будут вас убивать, если просят прекращения огня, чтобы якобы вывезти тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам "зеленый коридор" - они будут вас убивать".
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У нас тут за 5 днів більше 20 200!
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А хто не вірить - той "агент хуйла" !
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Или ОБСОСЕ только с этой стороны смело контролирует отвод?
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Если после всего этого наш гарант отдаст приказ на отвод войск - он предатель. Казломордые войска точно не отведут и стрелять не перестанут
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В статье речь идет о вооружении...о крупном калибре.....
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А то Беларусь, подчинённая кремлю взяла по приказу кремля на себя яко-бы "обязанности урегулирования конфликта" бла. Та не конфликт это !!! Это настоящая война с кацапами, поймите вы Европейыы уже это !!! А кацапы не бомбят украинские города глубинными, шариковыми, напалмовыми бомбами (запрещенными во всем адекватном мире) только потому, что бздят ответки их США.
А теперь рыжий для кацапов непонятно шо, то-ли друг то-ли враг и пошла проверка на вшивость градами Авдеевка. В седующий раз кацапы попрут на Джанкой а хули, им кацапам своего издохшего мяса не жалко, "если Чё руССкие бабы новых кацапчат нарожают" скоты нечеловеки.
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