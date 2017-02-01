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 Политика Украины
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 В Минске призвали к отводу вооружений из Авдеевки и Ясиноватой до 5 февраля, - заявление

В среду, 1 февраля, участники встречи Трехсторонней контактной группы в Минске призвали к отводу орудий до 5 февраля в районе Авдеевки и Ясиноватой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в соответствующем заявлении.

"Призываем отвести до 5 февраля 2017 года в места постоянного хранения всех видов вооружений, определенных Минскими соглашениями, на указанное в них расстояние и за соответствующие линии", - говорится в документе.

Кроме того, участники встречи призвали к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего прекращения огня; обеспечению безопасного доступа для членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для выполнения их мандата; содействия гуманитарным усилиям, направленным на восстановление водоснабжения, электроснабжения и теплообеспечения, в том числе за счет ремонта инфраструктуры.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.

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это не новостной сайт а подделка
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Песков сказал, что Авдеевка взята ДНР задроченцами...
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не..он не так сказал..он сказал : " Авдеевка взята ДНР обдрочленцами..". вот так этот пидор сказал.. он выдал военные секреты адольфа бен путина - приказ взять Авдеевку любой ценой.. но песков тогда еще не знал что приказ невыполним- там солдаты государства Украина боронят свою Державу..
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Во как. Совсем мозги у кликуши кремлевского сгнили...
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Про какие ты мозги говориш у кремлевских холуев -мозгов не когда у их не было -одни звериные инстикты и не более -Х-ЙЛО не даром таких мудаков подбирает под свое крыло.
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За то они преданные, и тупо идут за вожаком куда угодно. А у нас из каждого угла скулят про зраду...
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Скулят или истерики с истеричками, или проплаченные рыгоаналами или кремлядями.
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ага и взята с причмоком и заглотом. дамбасяне такие отсосяне.
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ну и что этим хотел сказать, что СМИ утку пустили, ну и что с етого, не первая не последняя.
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когда много уток то их кряканье уже стоит в ушах
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na lovi tolpoiop i otvali, tut mi mozjem radovatsa vasjimi tusjkami no ne ocjenj to ogorcjeni, jesli v konce vihodit jesjcjo raz radovatsa za to zje - vspomni dibila telefona
kstati , vot cjto ja napisal i eto neznacjit sjto ja nemogu radovatsa tusjkoi separa, da neverju, nu i vedj mi znajem sjto net Santa Clausa, no kazjdij god s radostju zjdjom jevo

они такие феики бросали и раньше а потом говорили, что мол Украина их хоронят или как тот дибил осколки горячие ловит, да так самим понравилос, что захар тоже сценарии с снаипером разыграл - пока не будет ДНК от разбитых ихних тушек, я не буду относитса с 100% доверием.
31.01.2017 11:15
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Ma arvan, et uskuda hetkel Ukraina televisioon ei ole vajalik tahke võlts
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зае..л Минск 666 вместо того с адекватным Президентом и Министром Обороны которого нет ввести клином и насуплением батальон танков на Ясиноватую и блокировав станцию нах взорвать все пути и стрелки и мосты- чтобы между ДНР и ЛНР не было ж.д. сообщения вообще.. и поставка грузов военного назначения из Пидерашки... нам опять выражают "половую озабоченность" доколе...
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Это хорошо , будет хоть мир и люди немного отдохнут от постоянных обстрелов
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Это для того чтобы фашистам легче было Авдеевку захватить?
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У нас вооружение было отведено на момент атаки орков....не захватили ведь....и не захватят никогда....
В случае чего подведем обратно.....как подвели его в этот раз.....
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И верите что отведут кацапы? Любое перемирие это подготовка к наступлению..русские только так воюют. Это гниды без чести и совести. Вспомните слова ХУЙЛА, что они будут стоять за спинами наших женщин..Это тактика вонючей парашки.. Поверить себя обмануть.
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Порошенко верит. Верее, обязан верить своему шефу пуйлу и исполнять его приказы. Иначе совместный бизнес с рашкой пострадает у Порошенко.
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грабли для Украины готовы. И так будет каждый следующий раз?
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Матерям погибших это скажите. Бесконечные призывы, озабоченности.
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«Если сейчас перемирие будет нарушено, будет перейдена линия столкновения, будет организован наступление на украинские силы, в тот же миг мной будет подписан указ о введении военного положения и передан в парламент», - сказал Глава государства.
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Троль щтоле? )
Порошенко: военное положение будет введено, если ... - ZN.ua
May 28, 2015 - "Ключевая позиция: если сейчас перемирие будет нарушено, будет перейдена линия столкновения, будет организовано наступление...
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Президент Украины Петр Порошенко должен выполнить свое обещание, которе он дал в июне 2015-го г., и ввести военное положение в Украине. Введение военного положения будет означать значительное ограничение гражданских прав, в частности, вводится комендантский час, цензура, принудительное изъятие собственности, запрет на свободное передвижение.
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А я бы вот очень хотел посмотреть на введение военного положения в Киеве. Ни тебе кабаков с клюбами, ни интернета, печаль. Я думаю две-три недели военного положения и наш парламент целиком всем составом взвоет. Это один вариант. Второй - разъедутся по всяким Монако, да и фиг с той Украиной. На то, что эти падлы работать начнут, я правда и не надеюсь.
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Этот сценарий и обещание военного положения уже было. Инициатор перемирия Ахметов который кокс для предпрятия якобы не получает как авдеевку от рашистских воиск очистили?
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к отводу вооружений из Авдеевки... в какую сторону?...
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как бы Шоколадный не сдал Авдеевку. недаром он, как ошпаренный, вернулся в Украину орать "ни шагу вперед, вернуть все взад".
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придурок мацковский- адрюха член табе в ухо- кто табе дураку сказал что украинцы сдали Авдеевку..
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Ну дибальцево же сдал, не просто сдал "ОНО" дало время опущеннцам чтобы они смогли окружить Украинских военных! Только после того как опущенцы создатели котел, (чтобы было удобно расстреливать Украиских военных) тогда парххатый дал приказ отступать!
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"Полевой чеченский командир Иса Мунаев
"Если русские объявляют "перемирие", они будут вас убивать, если просят прекращения огня, чтобы якобы вывезти тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам "зеленый коридор" - они будут вас убивать".
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Призвали рашистов перестать убивать, проще моего кота уговорить жрать морскую капусту.
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Сподіваюсь,що ти не рашист і над котиком знущатися не будешь )))))
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Опять отвод? Значит эти ребята погибли для того, чтобы наш трусливый говнокомандующий отдал, с таким трудом и потерями, завоеванную нашу же территорию?! Это какой-то бесконечный горячечный бред...
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Ты уже видела приказ об отводе, или глюки ловишь?
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тем более что договорились договориться отвести не войско ,а тяжелое вооружение..
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Тільки на ній сліди крові наших хлопців , які загинули під час дії цих "угод" ... А скільки ще загине ?!
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ідіть ви на йух із своїми заявами!
У нас тут за 5 днів більше 20 200!
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Положили там головы десятков украинцев а теперь выводить? Че ипанулись? Вы с кем договариваетесь? А что с людьми теперь будет в авдеевке ?
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в новостях новоотбросии Захерченко плачет, что командование ВСУ дало приказ на наступление и что будут применять "точки У", что в Макеевке нашли хвост от украинского Бука, которым мы сбивали беспилотник ОБСЕ, (упал он туда ),что в Дзержинский крематорий! привезли три камаза наших погибших сжигать, а Порошенко - террорист №1 в мире клоуны, а ведь кто-то в это верит
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"БУКом- беспилотники.".. ну ну.. сильно боярышник лупасит и по остаткам мозга.. это как из акм- лупасить колибри....
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Щось я не зрозумів! Україна виведе свої озброєння з Авдіївки, а сепари звідки свої виведуть взамін? З Донецьку?
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Не треба розуміти - треба вірити , що "мінським угодам" альтернативи нема ...
А хто не вірить - той "агент хуйла" !
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Закономерность, как только ВСУ начинает отвоевывать территории, следует команда стоп и все возвращаются на исходные позиции, артиллерия террористов опять будет убивать украинских солдат, а те будут сидеть в окопах и ждать нового наступления, чтобы потом отбив территорию, опять возвратить её врагу.
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так и происходит. Выматывают общество, чтобы все устали и хором начали требовать "мыр".
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наступать некому мало войск
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речь в моем посту шла о очередном наступлении террористов, которые потом бегут и на плечах которых ВСУ заходит на их позиции.
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если по словам МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ там находится около 50000 боевиков в полном вооружении то для наступления по правилам ведения наступательных операций перевес должен быть в 3 раза т.е. 150000 наступающих , таких сил там нет
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Где там? Эти силы растянуты по всему фронту, от домбабвэ до лугадона так, что если на каком то участке находиться батальон, то для наступления достаточно одной механизированной бригады.
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Ну хай кацапи і відводяться.за порєбрик .
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никакие отводы не помогут, только голубые каски в регион и границу под контроль Украины, другого выхода нет
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Это кто договорился??? шухерычь&мертведчук со своими корешами из Лугамбабвэ???
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Это шо, вован за территорию донецка тяжелое выведет?
Или ОБСОСЕ только с этой стороны смело контролирует отвод?
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Перше перемир'я було оголошене Порохом на початку червня 2014 року,і тоді дійсно за тиждень можна було витіснити сєпарів за поребрик.
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А кто-нибудь отдаёт себе отчёт, что это оккупанты должны не только вооружения отвести, но и покинуть территорию Украины? Кто-нибудь понимает, что на своей территории Украина вправе размещать свои вооружения в любом месте? До какой степени должно быть извращено понимание суверенитета и территориальной неприкосновенности, чтобы изрыгать такие "призывы"? Они хоть понимают, что уже стали соучастниками и пособниками агрессоров, оккупантов и террористов? Что может решить такая "группа" идиотов, кроме нанесения вреда жертве агрессии?
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я смотрел интервью на 112, там на вопрос журналиста "А какие предусмотрены санкцыи для того, кто нарушит перемирье или не отведет войска" Ответ " Никаких санкцый за нарушение перемирья или не отвода войск не предусмотрено".
Если после всего этого наш гарант отдаст приказ на отвод войск - он предатель. Казломордые войска точно не отведут и стрелять не перестанут
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Да никто и никогда не отдаст приказа на отвод войск....тем боле что этого никто и не предлагает делать...

В статье речь идет о вооружении...о крупном калибре.....
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Света смени флажок и мандуй к вове, домой в мордор!
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Радянська ідеологія кричала, що український та російський народи - брати навіки ! Хороших «братів» нам доля підсунула … Сьогодні ми бачимо і усвідомлюємо, що Росія - країна «Каїнів», країна БРАТОВБИВЦЬ !
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и все по новому и все опять сначала! даже не смешно, но в свете затухания Сирии мы снова враг номер один для кацапов
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Пусть ватные пиТоры отводят свою арту и танчики за Можайск! А только тогда и мы думать начнем, что со своей делать...
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Захарченко застрелил генерала ДНР "Удмурта" виновного в провале операции по уничтожению украинских силовиков на Светлодарской дуге. Гиви готов очко
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Нужно не Минске вести "переговоры" между оккупантами и обороняющимися, а переговоры нужно вести в германском городе Нюрнберге. И не трёх бля сторонние а ПЯТИ сторонние вместе с Соединенными Штатами Америки и Канадой.

А то Беларусь, подчинённая кремлю взяла по приказу кремля на себя яко-бы "обязанности урегулирования конфликта" бла. Та не конфликт это !!! Это настоящая война с кацапами, поймите вы Европейыы уже это !!! А кацапы не бомбят украинские города глубинными, шариковыми, напалмовыми бомбами (запрещенными во всем адекватном мире) только потому, что бздят ответки их США.

А теперь рыжий для кацапов непонятно шо, то-ли друг то-ли враг и пошла проверка на вшивость градами Авдеевка. В седующий раз кацапы попрут на Джанкой а хули, им кацапам своего издохшего мяса не жалко, "если Чё руССкие бабы новых кацапчат нарожают" скоты нечеловеки.
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говнокомандующий в одностороннюму порядку відведе наших ще до 3... бо він же президент миру
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минске призвали к отводу вооружений из Авдеевки и Ясиноватой до 5 февраля, - заявление
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