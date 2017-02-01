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 ОБСЕ задействует дополнительные патрули для обеспечения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке, - Хуг

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена задействовать дополнительное патрулирование для обеспечения завершения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке 2 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом на брифинге в Донецке сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Предположительно завтра (2 февраля) будет организовано дополнительное патрулирование на этом участке для того, чтобы были полностью проведены и закончены аварийные работы для восстановления электроснабжения станции, и Авдеевка и другие населенные пункты могли получить полноценное электроснабжение", - сказал Хуг.

Он добавил, что все подробности о ходе работ будут оперативно обнародованы в социальных сетях.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.


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предлагаю возить в авдеевку львовский мусор. будет гоблинам что пожрать.
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примут. они свой три раза перебирают, пока все не выжрут.
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ну и если, вдруг что? потом опять озабоченность? Застрелись Хуг, не марай Честь и Совесть.
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Не патрулі вводити - клятим російським фашистам на це начхати, а терміново прийняти рішення про вступ України до НАТО !
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та там ще не фсе патроны выстреляли рашкованы! Ждем очередной Хугконвой!
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Опубликовано видео, которое доказывает, что, вопреки заверениям украинской стороны об отсутствии военной техники ВСУ в жилой застройке, военнослужащие ВСУ размещают танки во дворах многоэтажных домов оккупированной Авдеевки. Также интересно и присутствие автомобиля ОБСЕ позади украинских танков.
https://www.youtube.com/watch?v=U00zBvBtQtI
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ задействует дополнительные патрули для обеспечения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке, - Хуг
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