 ОБСЕ задействует дополнительные патрули для обеспечения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом на брифинге в Донецке сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.
"Предположительно завтра (2 февраля) будет организовано дополнительное патрулирование на этом участке для того, чтобы были полностью проведены и закончены аварийные работы для восстановления электроснабжения станции, и Авдеевка и другие населенные пункты могли получить полноценное электроснабжение", - сказал Хуг.
Он добавил, что все подробности о ходе работ будут оперативно обнародованы в социальных сетях.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.
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Опубликовано видео, которое доказывает, что, вопреки заверениям украинской стороны об отсутствии военной техники ВСУ в жилой застройке, военнослужащие ВСУ размещают танки во дворах многоэтажных домов оккупированной Авдеевки. Также интересно и присутствие автомобиля ОБСЕ позади украинских танков.
https://www.youtube.com/watch?v=U00zBvBtQtI
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