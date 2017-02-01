 Заявления Высшего совета правосудия нивелируют судебную реформу, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник на брифинге 31 января.
"Такие действия ВСП являются недопустимыми. Они дискредитируют судебную реформу, которая, по моему мнению, является последним шансом Украины сделать процесс реформирования необратимым", - отметил он.
Директор Бюро напомнил, что после задержания судьи Соломенского районного суда города Киева "на горячем" при получении взятки в размере 22 тыс. долл. США Галицкий райсуд Львова отказал детективам НАБУ в ходатайстве об аресте служителя Фемиды, мотивируя это отсутствием соответствующего разрешения ВСП.
"Для меня это, мягко говоря, непонятно по нескольким причинам. Когда 30 сентября вступила в силу судебная реформа, и буквально через несколько дней после этого мы задержали первого судью уже по новым правилам, мы обратились в суд, ходатайство о его аресте было рассмотрено и никто не просил разрешения ВСП. В дальнейшем другие правоохранительные органы также задерживали судей на месте преступления - на основании законодательных изменений. Но четыре месяца спустя Высший совет правосудия вдруг решил растолковать закон на свой лад. Странно, почему ВСП молчал, когда законодательные изменения только вступили в силу", - отметил Сытник.
Он обратил внимание на то, что в пояснительной записке к Закону о внесении изменений в Конституцию Украины в части правосудия четко указано, что согласие ВСП не нужно, если судья задержан во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
"Толковать нормы Конституции - право Конституционного Суда, а не Высшего совета правосудия", - заявил Сытник.
Напоминаем, 26 января сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и посредника при получении взятки 22 тыс. долларов США за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге. После этого детективы и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились в Галицкий районный суд г.. Львова с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд запрос не удовлетворил, мотивируя это публичным обращением ВСП.
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а потом разогнать нахрен...
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Від шоколадного пі траста?
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Безнаказанность действий судей, которые противоречат принципам права, нормам Закона, Конституции страны рождает вседозволенность, кастовость и незаконные привилегии некоторых групп общества в отношении всего остального общества. А все вместе создает климат в котором честный труд лишен экономического стимула, а грабеж и воровство - получают всемерную и необоримую поддержку.
Судебный нигилизм - один из базовых механизмов ограбления страны.
Судебный нигилизм - основа создания монополизированной экономики, в которой напрочь нет смысла в инвестировании в развитие. Инвестиции в таком случае возможны лишь в случаях стремительной окупаемости проекта (окупить вложения и сорвать банк до тех пор пока у инвестора не заберут бизнес. Новые владельцы, не увидят смысла в развитии бизнеса, ибо смогут обеспечить его монопольное положение если не в стране, так в регионе. А значит не неся затрат и не испытывая рисков гарантируют себе прибыль - идеальный вариант для бенифициара, но тупиковый для развития монополии) или создания новых монополий (достаточно будет вспомнить мобильных операторов - это еще относительно позитивный пример. Есть еще облэнерго и прочие коммунальные "монополисты в законе", нефтеперерабатывающие заводы и автопроизводители - там правда есть тонкости! Ввести Евро-6 как стандарт для новой регистрации автомобилей и тем гарантировать монополизм автопроизводителей у нас могут за год. Зато за 20 лет никто не смог добиться от НПЗ качества топлива на уровне Евро-6. И никого этот факт не смущает!!!).
Судебный нигилизм - основа коррумпированной политической системы, которая ничем не рискует, даже жесточайше нарушая не то, что Закон, но даже здравый смысл, ибо всегда может получить в суде бумажку, легитимизирующую любой пьяный бред, противоречащий не то, что здравому смыслу, но даже законам математики. преувеличиваю? ))) НЕТ! Помните решения юристов и суда о том, что 3 срок кучмы - это не 3-ий срок? Т.е. наш суд может выдать судебное решение, говорящее, что цифра 3 не является цифрой 3.
Судебный нигилизм - это основа революции. Настоящей. Всесметающей. Это основа даже не суда линча, а просто массового убийства.
Отсюда: судебный нигилизм - прямая и непосредственная угроза национальной безопасности, государству, экономике, здоровому ценностному набору общества и даже самому существованию общества.
Игнорирование судебного нигилизма - самоубийство нации и государства.
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