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 Политика Украины
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Все про:Герой_Украины (231) награда (1062) Порошенко (12146) смерть (4466)

 Порошенко присвоил звание Героя Украины капитану Андрею Кизило (посмертно)

Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за личное мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Читайте на Цензор.НЕТ - "Пане Капітане... Ти завжди будеш для мене з великої літери". 29 січня загинув заступник командира 1-го мехбатальйону 72-ї ОМБр Андрій Кизило
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Вічна Слава Героям!!!!!! Вічна пам"ять славному хлопцю-уманчанину !!! Умань пишається своім земляком!!!
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Земля пухом тебе МУЖЧИНА ... Спи спокойно, ты погиб как герой, защищая свою Родину ... Мы будем помнить тебя ...
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Герою України тричі - Слава, Слава,Слава!!!
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Розсолом труби охолоджує,важкий відходняк після тривалого запою ))))
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Как же на русвесне о ней пишут. Назвала Порошенко врагом народа вроде
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Нет он хирой Народа Украины!!! Или ты не согласен. Пацанов на смерть заставляет идти. Или забыл слова. За 2 месяца прекращю войну. Хироев ты хренов DI GI/////
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Когда сидела - вся страна знала даже когда она в туалет ходит... Тут ведь как, у кого сми в руках - тот и ферзь. С лёгкостью можно сделать из бомжа - супергероя и наоборот, из человека - врага народа. А главное, что большинство думает, что это их собственные мысли, а не навязанные извне. Её банально выключили из медиа пространства, не давая возможности ни высказаться толком ни оправдаться. Но зато ПРО НЕЁ решили говорить сами. Вот как вознесли её перед народом - так и опустили.
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Это у вас все СМИ в одних руках, если ее не хотят на 5 м., канале, то очень ждут на других, как депутата ВР и прочее. Так что вы мимо таза...
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супер герой - мужик, который захватил рашиковых спецназовцев, на которых ее обменяли.
Ее заслуга где?
Что она сделала героического?
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Листани здесь новостную ленту за май (лучше конец мая) 2016 - почитай комменты. Там ответы есть почему она не просто герой, а просто ультрамегасупер80lvlгерой.. А потом вдруг все переобулись. И совпало это с тем моментом, как её убрали из эфиров и устроили обструкцию, не давая возможности высказаться.
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Она женщина воин в тюрьме была.
Но она уже не в тюрьме. Где геройство?
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Да я не говорю что она герой или наоборот!!! Это вы сначала говорили так, а потом, посредством внушения стали говорить как вам в кастрюлю вложили. Просто забавно читать те комменты, знакомые ники, которые сейчас пишут совершенно зеркальные посты. Завтра вам скажут её любить - и будете на руках её таскать.
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пока она мучалась в тюрьме - она герой. Если этих проблем у нее уже нет - она никто. Просто гражданин.
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- і тобі віддати? сидять, як воші, гниди диванні, і вирішують, кого і як нагородити. а туди. під донецьк, в окопи - і заробиш собі
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а давно ли она в окопе была? И много ль сделала?
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А вы весь список героев Украины посмотрите... там не одна Савченко лишняя. Фима Звягильский..великий шахтер, Омельченко славный... киевский мэр... Литвын Володя.. великий руководитель Радного купола.. Ландык Валентин непревзойденный производитель холодильников НОРД... да на 70% там героическим и не пахнет...
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ну фима он такой, такой огромный, что лёнька чучма решил его наградить
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На фоне героев Порошенка особенно жалок.
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я-то ладно.
а в чем героизм Пети? прост интересно. особенно в качестве Верховного Главнокомандующего.
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я съел три банки грибов неизвестного происхождения. спам сними с меня, воин дивана.
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Сам ты жалкий тип Андрюха ! Как скунс навонял из подтишкка!!!! Просто нагадил ! Вас тут развелось таких жалких!!!
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Сегодня смотрел отрывки из передачки соловьева (свежачок про бои в Авдеевке)... Пороха эти твари ненавидят капитально, при одном упоминании его имени у ватников в студии начинаются конвульсии и брызжет слюна из пасти, и это все на фоне Шуфрича, Бойка, Колесникова, Медведчука.
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Ты отрывки в эвропе посмотри про пороха ... Особенно , где он с меркиль..
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Про это кстати у соловьева тоже было, так смачно пригорало у кремлевского пропагандиста: "Порошенко "театрально" (не просто так, а прямо театральнооооо) прервал визит и выехал в Украину, он вновь обвиняет нашу рассию во всех грехах", то ли дело Шуфрич со своей "эКскалацией" со стороны Украины.
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Безмежна вдячність і вічна шана і пам"ять Герою України капітану Андрію Кизилу..
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Прими Господи раба Божьего Андрея в Свои Объятия,и Прости ему все грехи вольные и невольные...
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Спасибо тебе капитан и спи спокойно. Все что надо в этой жизни ты сделал для своего народа.
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Кровь героев взывает об отмщении ! Смерть российским оккупантам !!!
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Герой Порошенко вручив героя посмертно. Від серця відірвав.
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На таких пацанах и держится Украина. А порох - сука!
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Лживая тварь - мародёр
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смотрю в глаза этого Героя и вспоминаю про гадю медведчуковскую, суку, "героя"
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Погибают лучшие, будущее наших Вооруженных сил
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У хлопчика очі, що не відпускають... Як на іконі...
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Доки є небо синє,
доки серця палають.
Доки пшеницю сіють,
герої не вмирають.


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Интересно . Как жлоб Петя переживёт остановку контрабаса в Лугандон ? Он может удавиться . Таких алчных и тупых правителей Земля Украинская не видела .
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Пробач мені! Я в 2014 ироці віддав йому свій голос! Пробач!
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З ким ти спілкуєшся? Хіба не видно, що це кацапський троль?
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Одна поправка: "тупит" он только когда чего не хочет. Касательно личного - шустр как электровеник. В остальном - верно.
Петя - переживет. Ибо "Роттердам+" - далеко-о-о не последнее, что "непосильным трудом"(с)
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Путлер готовит кума своего Вихтара Мерьедчука в президенты Украины,ну заживём.....Вилончели Путленра привезут в Украину на следующий а пенссии старикам будут что на РАБссии 50 000 РЖУблясов
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Senator S 01a656ec)))) Зачем пидафилу меня пархатого на мерьедчука в президенты Украины? Ведь мерьедчук не будет так стараться, как старается парххатый! Ведь парххатый специально на даунбассе называет не войной, а называет АТО, для того чтобы пидафил не попал под международный трибунал в гаааге!
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Метьветчук это шавка без авторитета . С него президент как с Ху ... Ла зубило .
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У медведя, как для властей, серьезна "перевага": кум самого хуйла
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сегодня пенсии 1200 грн , в Крыму 5000 грн. Так кто кого имеет...
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Мамо, у дзеркалах я бачу ніч.
Навіть з наших пліч.
Завтра, у лебедя перероджусь.
Скоро повернусь.
Дай мені сили, дай мені сили.
Дай мені сили, Боже.
Пройти те, що інший не зможе.


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Смерть кацаПсинским ШАКАЛАМ,Слава Україні !!! Слава Герою !!!
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Не ищите среди кацапсин союзников ,сколько уже можно наступать на одни и те же грабли Они все имперцы и для них Украина не существует
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сказал чистофамильній пАтомственній лапотній рязанский паря!
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Совсем молодой парень отдал самое дорогое, жизнь.
СЛАВА ГЕРОЮ, ЗЕМЛЯ ПУХОМ И ПОКЛОН РОДИТЕЛЯМ
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Уходят герои . Гниды остаются ( Пети сени и прочие Кананенки )
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мля краще б собі посмертно присвоїв би!
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А ТА СУКА ПУТІНСЬКА ГАДЯ САВЧУЧКА Й ДОСІ ВВАЖАЕ ТЕРОРИСТІВ ЛУГАНДОНА "ХОРОШИМИ ПАЦАНАМИ"?
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Герої не вмирають!
Їх проводжають в Небеса, до Бога на колінах!


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" за личное мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины "
Смею спросить - это АТО или все же войнА?
Герою Слава!
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Жаль парня,мог бы стать хорошим военноначальником..
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Гадя савченко,и он!!Супер!!Два Героя Украины!!Еба..ся можно,,,
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админы,может уже пора начинать чистить новости от этих троллей которые выполняя свою дневную норму в 50 или там 100 сообщений не стыдяться даже под такими новостями разводить свои срачи о Порошенке?
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Вперда, хоре впердеть......
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А что порох хирой? что ты за него так дупу рвешь...
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мне на него плевать,а проплаченные тролли которые тут 3 года подряд уже каждый день отрабатывают свои копейки выполняя заказы некоторых личностей мне противны
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Парень отдал все, что мог за Украину, отдал жизнь. Петько, что ты отдал во имя Украины?
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Як що віддав? Грощі віддав на свою вілу в Іспанії!
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Хунта ‏@promskladi 5 мин.5 минут назад
Эй вы там в парламенте, в каб. Мине премьер, президент. Скажите кто из вас был на прощании. Не были? Падлы вы. Кто в клуб сегодня собрался, кто в бар, кто в ресторан? Посмотрите на гое матерей которые потеряли детей. http://www.depo.ua/ukr/war/yak-na-maydani-proschayutsya-iz-zagiblimi-pid-avdiyivkoyu-voyinami-fotoreportazh-20170201511175 …

Ось імена загиблих:
Кизило Андрій Олександрович (24.01. 1989 р. н.),
Бальченко Володимир Іванович (04.01.1992 р. н.);
Оверченко Дмитро Олександрович (24.01.1989 р. н.);
Крижанський Володимир Олексійович (24.03.1982 р. н.).
Павлюк Ярослав Ярославович (24.10.1980 р.н.)




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Это - цыет нации или.... разменная монетка для офшорников
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Ну прийшли б вони і, що? Всі б кричали піар, піар на крові...Тут неможливо догодити, всеодно будеш поганий, без варіантів.
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Так он и есть вместе с кроликом поганий, без варіантів.
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Один Герой України життя віддав за Державу,
а одна "Героїня" України цілується з вбивцями украЇнських воїнів!

ПЕТЯ! ЩО ЗА ХУЙНЯ?
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"Відчуваєш чиюсь руку, вона шукає твій пульс,
У вухах жодного звуку - не ухилився від куль.
Затримуєш подих і погляд у даль.
Ти тепер серед тих, яким дають медаль..." (Mr Nebo)
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Ця мразь в президентськім кріслі однією рукою підписує указ про присвоєння звання Героя України, а іншою робить все, щоб війна продовжувалась, бо він ще ненажерся. Поки паРашенко
буде в президентському кріслі кінця війни не буде видно.Він прийшов до влади на крові, він її
дальші проливає і робить на людській крові свій бізнес, він цією кров"ю умиється і не тільки він
один.
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Наклепало чмо медальок..краще застрелися жид паскудний
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а на прощание с Героями ни награждающий, ни его близкие соратники, ни депутаты ВР (за редким исключением) сегодня так и не пришли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко присвоил звание Героя Украины капитану Андрею Кизило (посмертно)
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