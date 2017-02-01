 Порошенко присвоил звание Героя Украины капитану Андрею Кизило (посмертно)

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за личное мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".
Читайте на Цензор.НЕТ - "Пане Капітане... Ти завжди будеш для мене з великої літери". 29 січня загинув заступник командира 1-го мехбатальйону 72-ї ОМБр Андрій Кизило
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Ее заслуга где?
Что она сделала героического?
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Но она уже не в тюрьме. Где геройство?
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а в чем героизм Пети? прост интересно. особенно в качестве Верховного Главнокомандующего.
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доки серця палають.
Доки пшеницю сіють,
герої не вмирають.
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Петя - переживет. Ибо "Роттердам+" - далеко-о-о не последнее, что "непосильным трудом"(с)
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Навіть з наших пліч.
Завтра, у лебедя перероджусь.
Скоро повернусь.
Дай мені сили, дай мені сили.
Дай мені сили, Боже.
Пройти те, що інший не зможе.
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СЛАВА ГЕРОЮ, ЗЕМЛЯ ПУХОМ И ПОКЛОН РОДИТЕЛЯМ
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Їх проводжають в Небеса, до Бога на колінах!
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Смею спросить - это АТО или все же войнА?
Герою Слава!
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Эй вы там в парламенте, в каб. Мине премьер, президент. Скажите кто из вас был на прощании. Не были? Падлы вы. Кто в клуб сегодня собрался, кто в бар, кто в ресторан? Посмотрите на гое матерей которые потеряли детей. http://www.depo.ua/ukr/war/yak-na-maydani-proschayutsya-iz-zagiblimi-pid-avdiyivkoyu-voyinami-fotoreportazh-20170201511175 …
Ось імена загиблих:
Кизило Андрій Олександрович (24.01. 1989 р. н.),
Бальченко Володимир Іванович (04.01.1992 р. н.);
Оверченко Дмитро Олександрович (24.01.1989 р. н.);
Крижанський Володимир Олексійович (24.03.1982 р. н.).
Павлюк Ярослав Ярославович (24.10.1980 р.н.)
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а одна "Героїня" України цілується з вбивцями украЇнських воїнів!
ПЕТЯ! ЩО ЗА ХУЙНЯ?
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У вухах жодного звуку - не ухилився від куль.
Затримуєш подих і погляд у даль.
Ти тепер серед тих, яким дають медаль..." (Mr Nebo)
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буде в президентському кріслі кінця війни не буде видно.Він прийшов до влади на крові, він її
дальші проливає і робить на людській крові свій бізнес, він цією кров"ю умиється і не тільки він
один.
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