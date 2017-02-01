 Слушания по иску Украины к России в Международном суде ООН пройдут 6-9 марта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Международный суд - основной судебный орган Организации Объединенных Наций проведет публичные слушания по делу, которое касается ходатайства о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации), с понедельника, 6 марта, по четверг, 9 марта 2017 года, во Дворце мира в Гааге", - говорится в сообщении на сайте Международного суда.
Напоминаем, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.
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это я почтальон печкин.пришел дрючить
вашего плешивого мальчика.
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Скажи что ты хотел сказать - типа путинские быдлоставленники побеждают или где?
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Сегодня вторая годовщина гибели нашего брата - Мунаева Исы, бригадного генерала свободной Ичкерии, павшего смертью храбрых в бою с русскими фашистами под Дебальцево.
Почтенный Иса не смог сражаться за свободу своей Родины. Русских оказалось слишком много для маленькой Ичкерии и у них нашлось слишком много золота, чтобы купить предателей своего Народа и своих Предков вроде Кадырова Рамзана.
Почтенный Иса встал плечом к плечу с нашими Воинами Света и погиб смертью героя.
Я - украинец - всегда храню в своем сердце светлый образ настоящего Человека, а не русского раба.
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(Статья Олени Степовой от 19.08.2015, актуальность не потеряна и сегодня)
Сначала я думала, что на войне самое страшное это оружие. Обстрелы, снаряды, «ГРАДЫ», мины, автоматы. Потом я поняла, что на войне нет ничего страшнее людей. Ведь они держат автоматы, гранаты, управляют «ГРАДАМи» и «Искандерами». А еще они пишут доносы, врут и управляют более слабыми людьми.
На войне люди Донбасса разделились, разбились, разлетелись осколками, изранив страну и друг друга. И если кто-то думал, что раздел Донбасса произошел по языковому, политическому или проукраинско-пророссийскому принципу, ошибается. Люди разделились просто. На Людей и Нелюдей. И всё. Если кто-то думал, что идет война за Донбасс, он ошибался. Идет война даже не за Украину. Идет война за мир. Между прошлым и будущим. Между Людьми и Нелюдями. Это даже не война. Это гибель совковой империи, совкового Содома и Гоморры.
И осколки этого падшего мира, разлетаясь, режут наши души, страну и мир. В начале войны я смотрела на зеленых человечков с бездушными лицами, которые въезжали со стороны России, читала Интернет-ресурсы, кричащие, что «их войск нет в Крыму и на Донбассе» и думала, почему они врут. Но их вранье было видимым и цинично-искренним. От этого было гадко на душе, но не страшно. Сейчас самое страшное для меня на войне - это молчание. Молчание русских людей, знающих и видящих правду войны.
Почему, почему же они молчат? Молчание русских ягнят. Когда я написала о том, что нас, украинское приграничье, города Свердловск-Червонопартизанск, обстреливает из «ГРАДов» Россия, мне не поверили ни земляки, ни россияне. Одураченные пропагандой, они кричали мне «агент госдепа», «фейк».
Проводив взглядом УРАЛы, везущие на войну русских парнишек-призывников и обратно - их трупы, я написала «Письмо матери русского солдата». Мне российские женщины писали проклятья и «наших войск в Украине нет». Я писала о бурятах, чеченцах, осетинах, казаках, приднестровцах. Мне вторил российский интернет «это ложь, наших в Украине нет». Тогда я думала, что это пишут тролли. Не может страна быть слепой, глухой и немой. Не может вся страна сойти с ума и не видеть очевидного. Теперь я вижу. Может! Русские знают правду. И россияне знают правду. И буряты. И казаки. Я это увидела, проехав от Киева до границ своего города. Через Россию. Пройдя КПП. Поговорив с людьми. Поговорив с русскими волонтерами, добровольцами, луганскими сепаратистами.
Русские знают ВСЁ. О «Боинге», «Искандерах», «Градах», русских войсках, добробатах, призывниках, о лжи их СМИ и их президента. Они знают правду о войне в Украине. Русские просто молчат. Они убивают даже своим молчанием.
Я не знаю, как писать правильно. «Русские» или «Россияне». Меняет это суть или не меняет. Влияет на ход событий или не влияет. Я точно вижу одно: они, бывшие добрые соседи, братья-славяне, оказавшиеся братьями-каиновой крови, знают всю правду войны. Полтора года войны слишком много, чтобы её не увидеть, не ощутить, не осознать. Полтора года войны слишком много, чтобы скрывать потери, пленных, раненных, калек, формирование армии добровольцев, военторги и фото-селфи с оружием. Полтора года войны в чужой стране слишком много даже для такой территориально большой страны, как Россия. Они знают, что причастны. Все русские и россияне знают о своем молчаливом участии в убийстве нашей страны. Они молчат. Иногда делают вид, что это их не касается. Чаще, кривя улыбку, вытирая перепачканные в крови руки, ехидно требуют «а докажи». Их соцсети, «Одноклассники», «ВКонтакте» заполнены фото-селфи их граждан в военной форме. Их граждане открыто пишут «поехал убивать хохлов», «еду в хохляндию», «мы на Украине», «буду бить хохлов за царя и Отечество», «во славу Новороссии» и получают тысячи лайков. Их граждане в соцсетях размещают селфи с координатами боя, блокпостов, техники. Их граждане попадают в плен. Их граждане пропадают без вести. Их граждан молча оплакивают их граждане. От их граждан молча отрекается их страна. На территории России, страны, которая не принимает участие в войне, как грибы, выросли военторги. В соцсетях россияне активно собирают помощь для отправки добробатов на фронт. На площадях городов с почестями, песнями, флажками и улыбками отправляют добровольцев на фронт. На какой фронт? С кем же воюет Россия? С кем воюете вы, россияне? - в России не задают себе эти вопросы. Русские-волонтеры пытаются организовать что-то наподобие волонтерского движения в помощь «беженцам», «переселенцам», «добровольцам», «раненным», «инвалидам войны». Какой войны? - вопрос, который всегда остается за кадром. В Ростовской области полигоны, места дислокации, танки, техника. Сейчас движение техники запрещено по городам. Техника движется ночью и по пригородным дорогам. Жители Ростовской области получили СМСки о «пятикилометровой прифронтовой зоне». Жители Таганрога знают, что с окраин их города ведутся обстрелы Украины. Знают это и жители Гуково.
Их города заполонили люди без ног, рук, на инвалидных колясках. Их стыдливо и молча, обходят стороной. Почему же вы стыдитесь своих героев, россияне? Их соцсети заполнены просьбами «помочь на инвалидную коляску», «на протезы» и жалобами «а вот укры своих бойцов отправляют заграницу». Да, россияне, мы, укры, делаем всё для своих защитников и героев. Почему же вы, русские, стыдливо и молча, не замечаете посты и не помогаете своим «героям войны»?
Молчание русских было разным. Когда они увидели войну, осознали ложь их СМИ и Президента, осознали, что они, как глупые марионетки, повторяли чужие тексты, их молчание было растерянным, и даже испуганным. Казалось вот-вот, прорвется, всхлипнет страна, заропщет, взорвется плачем, воем, криком. Нет! Монолитное, солидарное молчание. Так перед следователем молчат члены ОПГ, боясь накрутить себе срок. Мне страшно от молчания целой страны. Но только ли о войне молчат россияне?
Сжигание продуктов. Охота на «ведьм». Моральное разложение нации. Повальный алкоголизм и наркомания. Самый высокий уровень детской беспризорности в мире. Самый высокий уровень количества брошенных детей. Самый высокий процент одиноких стариков, которыми забиты дома престарелых. Дома престарелых, которые сотнями сгорают от неисправной электропроводки вместе со стариками. Вырубка дальневосточных лесов. Сдача земель в аренду Китаю с полным использованием природных ресурсов. Коррупция. Бандитизм. Отсутствие правовой защиты. Мне скажут, будь объективна, молчат не все. Буряты презирают своих земляков, взявших оружие и нарушивших свои будисткие заповеди. Чеченцы презирают чеченцев-кадыровцев, убивающих под знаменами страны, уничтожившей их свободу. А еще Манежка и её смелые люди, а еще молчаливые одиночные пикеты по всей России. На многомиллионную страну молчаливые, одиночные пикеты… Мне страшно от этого молчания миллионов. Я слушаю его и начинаю понимать Путина. Он просто ненавидит свой народ. Инфантильный, вальяжно рассуждающий за стаканом самогона о мировом величии, народ, выпустивший из себя всех своих дьяволов. Он устал от его услужливой послушности, низкого болевого синдрома, присущего мазохистам, раболепия и скрепов. Мне хочется крикнуть: «Чего же вы боитесь, русские? Скажите! Ну, скажите же честно и просто, скажите всем нам, украинцам, малазийцам, немцам, полякам, финнам…Миру. Скажите правду! Просто вы знаете, что кроме как: «Да, это мы вас убиваем, нам нравится грабить, убивать, унижать, так как мы всю жизнь прожили в унижении, и мы не знаем других чувств» - вам нечего сказать.
https://vata.dirty.ru/molchanie-russkikh-liudei-znaiushchikh-i-vidiashchikh-pravdu-voiny-1299994/
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