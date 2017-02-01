 "Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно", - Глава контрразведки СБУ о приезде главаря российских наемников Вагнера в Украину

"Я, к сожалению, не могу эту ситуацию комментировать, и я бы не хотел, чтобы СМИ сейчас это обсуждали, пока не окончены оперативно-следственные действия", - так в интервью изданию "Лига" глава контрразведки СБУ Виталий Найда прокомментировал информацию Цензор.НЕТ о том, что российский наемник, глава так называемой "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин приезжал в 2016 году в поселок Смолино Кировоградской области, где до сих пор живет его мать.
В частности, Найда сказал: "Каждый приезд и каждый визит таких граждан… если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Есть темы, которые попадают в СМИ без нашего ведома, к сожалению. Соответствующие мероприятия на этот счет продолжаются".
Отметим, что 20 января, за 5 дней до выхода статьи "ЧТО ДЯДЯ ВОВА СКАЖЕТ, ТО ДИМА И СДЕЛАЕТ". УКРАИНСКИЙ СЛЕД В СУДЬБЕ ТАИНСТВЕННОГО ГЛАВАРЯ "ЧВК ВАГНЕРА" Цензор.НЕТ направил запрос в СБУ с просьбой ответить на вопрос, почему Дмитрий Уткин с позывным Вагнер, по утверждению двух свидетелей, в 2016 году приезжал в родной посёлок Смолино, где живет его мать.
До сих пор ответ от СБУ не получен.
Отметим, ранее Цензор.НЕТ писал о Вагнере более детально: Раскрыта тайна личности Вагнера - российского офицера, главы крупнейшей частной военной компании РФ, который устранил Мозгового, Дремова и других лидеров террористов, а сейчас воюет в Сирии.
Напомним, в декабре стало известно, что Вагнер (Уткин) присутствовал в Кремле на приеме в в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года. На присутствие Уткина "Вагнера" в Кремле обратили внимание журналисты "Фонтанки", изучившие новостной сюжет Первого канала о торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря.
На кадрах им также удалось разглядеть и заместителя Вагнера, 54-летнего полковника полиции в отставке, ветерана милицейского спецназа, в прошлом - артиллериста-десантника, ветерана Афганистана и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Трошева.
В августе этого года журнал РБК опубликовал расследование о так называемой группе Вагнера, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. По данным издания, официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются.
Подробнее об украинском следе Вагнера читайте в репортаже здесь.
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15 сентября 2014 года был награждён орденом «За мужество» III степени - за мужество и самоотдачу, активную гражданскую позицию и высокий профессионализм, которые были проявлены во время исполнения служебных обязанностей[20].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Забыли с#ки, кто остановил Русскую весну?
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Вони вірно охороняли Яника , тепер так само і ті ж самі люди охороняють Офшоренка ...
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Их может легко спасти Россия - достаточно принять этих страждущих в состав Федерации...
Почему же Путин русский народ Донбасса не хочет в Россию???
Сделал панимаешь из Донецка военный полигон, собственную личную армию там держит, боеприпасы утилизирует...
Почему Путин не спасет Донбасс? А использует его, как разменную шлюху в переговорах с Трампом?
Да потому, что ему глубоко нас-рать на жителей Донбасса... Они для него - расходный материал в его геополитической игре...
Русским мир - это ширма Путина для изменения всего устоявшегося мирового порядка...
А люди? А люди - так пули в информационной войне... Русский мир большой - бабы еще нарожают...
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