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Все про:боевик (17923) СБУ (13277) терроризм (19805) наемник (208) Ромалийская Ирина (107)

 "Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно", - Глава контрразведки СБУ о приезде главаря российских наемников Вагнера в Украину

В СБУ пока не ответили на запрос по поводу приезда в Украину российского наемника, командира частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрия Уткина в 2016 году.

"Я, к сожалению, не могу эту ситуацию комментировать, и я бы не хотел, чтобы СМИ сейчас это обсуждали, пока не окончены оперативно-следственные действия", - так в интервью изданию "Лига" глава контрразведки СБУ Виталий Найда прокомментировал информацию Цензор.НЕТ о том, что российский наемник, глава так называемой "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин приезжал в 2016 году в поселок Смолино Кировоградской области, где до сих пор живет его мать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин вручил государственные награды минимум 8 наемникам группы Вагнера за боевые действия на Донбассе и в Сирии, - блогер. ФОТОрепортаж

В частности, Найда сказал: "Каждый приезд и каждый визит таких граждан… если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Есть темы, которые попадают в СМИ без нашего ведома, к сожалению. Соответствующие мероприятия на этот счет продолжаются".

Отметим, что 20 января, за 5 дней до выхода статьи "ЧТО ДЯДЯ ВОВА СКАЖЕТ, ТО ДИМА И СДЕЛАЕТ". УКРАИНСКИЙ СЛЕД В СУДЬБЕ ТАИНСТВЕННОГО ГЛАВАРЯ "ЧВК ВАГНЕРА" Цензор.НЕТ направил запрос в СБУ с просьбой ответить на вопрос, почему Дмитрий Уткин с позывным Вагнер, по утверждению двух свидетелей, в 2016 году приезжал в родной посёлок Смолино, где живет его мать.

До сих пор ответ от СБУ не получен.

Отметим, ранее Цензор.НЕТ писал о Вагнере более детально: Раскрыта тайна личности Вагнера - российского офицера, главы крупнейшей частной военной компании РФ, который устранил Мозгового, Дремова и других лидеров террористов, а сейчас воюет в Сирии.

Напомним, в декабре стало известно, что Вагнер (Уткин) присутствовал в Кремле на приеме в в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года. На присутствие Уткина "Вагнера" в Кремле обратили внимание журналисты "Фонтанки", изучившие новостной сюжет Первого канала о торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три группы снайперов прибыло в Донецк. Одна из них укомплектована специалистами ФСБ РФ, - ИС

На кадрах им также удалось разглядеть и заместителя Вагнера, 54-летнего полковника полиции в отставке, ветерана милицейского спецназа, в прошлом - артиллериста-десантника, ветерана Афганистана и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Трошева.

В августе этого года журнал РБК опубликовал расследование о так называемой группе Вагнера, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. По данным издания, официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются.

Подробнее об украинском следе Вагнера читайте в репортаже здесь.


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Хто - хто ,а медведчук понюхае вкобили пид хвостом точно !!!
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согласна!повесить єтого мертвечука на первом же суку!
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОНИ ДАВАЛИ ПРИСЯГУ НА ВЕРНОСТЬ кгб-ЭТО 100% ПРЕДАТЕЛИ, В 91 ГОДУ НАДО БЫЛО ЭТУ КОНТОРУ ВСЮ МЕЯТЬ ВСЮ 100%
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Вони не тильки "вагнера" прошльопали! Згадайте "абвера " - уродженець одного з районив Винницькои об-и .Захоплював Крим а потим схид Украини - спецпр-ць ГРУ ! Миж Кримом и сходом провидував батькив и сестру ! Потим в ютуби вихвалявся, шо в нас тут прохидний двир, и чхати вони хотили на СБУ ! Воно, мабуть так и е !
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Кто то считает, что СБУ, лично Порошенко не знали о приезде этого пуйловского террориста в Украину?
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Я вважаю що саме СБУ організувала ці відвідини більше того охороняла бандита вагнера.
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ти б свою демагогію да в затримання перетворив би!
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ви б державу берегли а не кишені набивали б корупцією!
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Цыцырует Маяковского. "но как-то не взаправду и очень издалека!"...
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Чьо еще за лирическая бретятина!? Эти стишки он для вагнера подучил?
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На зорі незалежності України приїзджав у наше село у відпустку земляк, московський кегебіст. За чаркою в компанії моїх друзів почав проповідувати єдність українців і кацапів через надуманий слов*янизм. До цих пір з насолодою згадую, як він тікав від нас. Більше його не бачив.
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Зате швейний цех в Харкові положили на підлогу. Грошей шукали . КеГебня була , нею і залишилися. По столикам бюсти Дзержинського до сих пір ждуть свого часу.
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и это только то , что выплывает, придёт время мы узнаем ещё больше интересного!!!!
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тююююю......так багато войовнычых комментаторов,испепеляющих просто взглядом,а на фронте трэба настоящих нащадкiв козацького роду,а воны тут на диванах розляглись та по клаве стучат.СРАМОТА!!!!!Гэть в окопы на мороз!
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Это бы израильский МОССАД,сказал бы:та херня,он классный пацан,"приехал к своей маме"!И нам просто не хер делать!!Один вопрос:войны так выигрывают?????
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может яи не прав!?Всё таки обижать НАШИХ пацанов,тоже ума много не надо!Учитывая,что они простл из говна встали,и то ,что они делают,х..р его знает,может не на судить,а верить им,и помогать???Может так?!
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Иногда лучше жевать,чем говорить,этот Воэнный запизделся в край,прошу прощения за нецензурщину,но читать этот бред спокойно нельзя. Орехи это, конечно, приоритетней.
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Так прижмите его мамашку, и пусть сюда этот ублюдок едет ее спасать. Ой, "навещать"
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От вы смешная. Знаете сколько таких мамаш по всей Украине? У меня есть родня, три поколения кгбистов. Именно сейчас и папа-генерал и сын-полковник преспокойно служат в самых московских верхах. родня знает. спокойно общаются с одноклассниками по скайпу. Но не в этом суть. Мама живет в маленьком городке в этой же вышеупомянутой области, вовсю активничает в ветеранских организациях, получает награды от мера. За все 3 года никто к ней даже не пришел и не задал ни одного вопроса. Она им НЕ ИНТЕРЕСНА. Так же и здесь
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Зато СБУ хорошо разбирается в экономике контрабанды угля
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Зато они посылали дивизию СБУ арестовывать Корбана, кавалера ордена За Мужество.
15 сентября 2014 года был награждён орденом «За мужество» III степени - за мужество и самоотдачу, активную гражданскую позицию и высокий профессионализм, которые были проявлены во время исполнения служебных обязанностей[20].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Забыли с#ки, кто остановил Русскую весну?
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Головне , аби МИ не забували , що "наша" СБУ розпалювати тоді "Русскую весну" активно допомагала !
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Это что он хочет сказать, что СБУ Уткина перевербовала? Он теперь на СБУ работает? Или оно само не понимает, что ляпнуло?
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Про#б СБУ на счет приезда Вагнера в нормальной стране должен был не зажечь и потушить множество звезд на погонах генералов того же СБУ.
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Да не смішіть - всі зірки на погонах генералів СБУ (а також ВСУ і МВС) запалюються за адресою - Москва, Луб'янська площа 2 ....
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Звездочки им вешают не за борьбу с врагом, а за охрану Рошена и его интересов. Все остальное по#ер.
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Так ото ж ...
Вони вірно охороняли Яника , тепер так само і ті ж самі люди охороняють Офшоренка ...
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Российский наемник, командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин регулярно приезжает в Украину.Источник: http://censor.net.ua/n424948 - скажіть , будь ласка , що це не правда !!!
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Взять родственников этого вагнера и в Авдеевке поселить, там свободного жилья сейчас завались. Пусть слушают полет валькирий
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И много там у вас в СБУ таких лириков с поэтическими комплиментами? И кто эта "зажженная звезда" - сам Вагнер что ли? И почему Маяковский, лучше бы - "раз пошли на дело, выпить захотелось..."
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тупой пиз..дюк, СБУ умеет только контрабанду крышевать и откаты от бизнесов получать. Остальное - "0" в кубе
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це значить що контррозвідка сбу - ЛОХИ, або зрадники. навіть не знаю що краще....
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Бедные жители Донбасса...
Их может легко спасти Россия - достаточно принять этих страждущих в состав Федерации...
Почему же Путин русский народ Донбасса не хочет в Россию???
Сделал панимаешь из Донецка военный полигон, собственную личную армию там держит, боеприпасы утилизирует...

Почему Путин не спасет Донбасс? А использует его, как разменную шлюху в переговорах с Трампом?
Да потому, что ему глубоко нас-рать на жителей Донбасса... Они для него - расходный материал в его геополитической игре...
Русским мир - это ширма Путина для изменения всего устоявшегося мирового порядка...
А люди? А люди - так пули в информационной войне... Русский мир большой - бабы еще нарожают...
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все верно, приезжал в Смолино, звонили и в СБУ и МВД что он тут, можете брать - всем пох. Вот такие вот пирожки с котятами.
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Це навіть крутіше , а ніж товари з РФії у нас в крамницях , на 3-й рік "війни" ... ((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно", - Глава контрразведки СБУ о приезде главаря российских наемников Вагнера в Украину
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