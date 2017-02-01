 Террористы применяли танки и пушки калибром 122-мм под Авдеевкой и на Мариупольском направлении, - пресс-центр штаба АТО

В вечерней сводке отмечается: "Сегодня захватчики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. На утро, после массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска совершили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали.
На Мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Со 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку вели огонь минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригоровке.
На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку. Из минометов - Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское".
72-я, хлопцы, к вам едет падаль Вилкул, не найдется ли для него граммов 9-11 свинца?
72-я - к вам падаль-Вилкулъ едет, нельзя ничего там замутить с "блуждающим" танком\градом\минометом\снайпером? Солдат НАТО @odhcpdOLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COM
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И второе - кацапский типа закрытый канал Дождь. Бегущая строка - Украинский самолет обстрелян с российской территории. Украденные у Украины вместе с крымом вышки эти сраные демократы той же национальности считают кацапскими! Воистину рассиянская демократия заканчивается там где начинается украинский вопрос. И они еще возмущаются - почему их запрещают. Но почему они реально не выброшены из телеэфира?
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Ну а рабинович... пускай скорее пообщается с Олесем, за забытьё которого так переживал.
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На настоящей войне воют снаряды, народ делится последним, чтобы защитить от раздела Украину, воюют с кровавым соседом-оккупантом, сидят в мерзлых окопах, льется кровь, хоронят настоящих героев и звучит горькая "пливе кача"..
Война одна - действия, взгляды на неё и мысли о ней разные."
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https://youtu.be/v6wi9QGzuFo
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только коррумпированный чиновник (власть)так может относится,потому что им есть чего боятся.
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В каждом доме засранный эфир
От хуйловской вони спаса нету...
Берегите мир! Берегите мир!
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А представьте,что бы было в донецке,где рева и тука,тамженашилюди
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В назидание таким ПАСКУДАМ есть примеры в НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ.
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Feb. 1st, 2017 at 11:09 AM
Результаты ночной активности террористов в районе Макеевки. Поскольку в сторону Авдеевки ведутся обстрелы и через этот населённый пункт, погрешности работы артиллерии упоротого сброда дорого обходятся местным жителям. Что было в сети на данный час по Макеевке постарался собрать в один пост, авось пригодится для Гааги.
Ферганская, 54
поселок Леваневский, ул.Туполева д.8
Макеевка, Восточный, Авиационный
Донецк. Маяк. АК "Сатурн
Макеевка, Совколония, 4
Макеевка, детский сад №29
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Про це йдеться в опублікованому анонсі на сайті МКС.
У перший день засідань, 6 березня, виступить українська сторона, на наступний день - РФ. 8-9 березня той же порядок.
Нагадаємо, Україна подала до Міжнародного суду ООН позов щодо Росії про порушення міжнародних домовленостей про заборону фінансування тероризму, зокрема - фінансування терористичних угрупувань "ДНР", "ЛНР", "Харківські партизани".
Крім того, українська сторона вказала на збройне захоплення Росією території Автономної республіки Крим та міста Севастополя і систематичні переслідування представників кримськотатарського народу.
Російська сторона також чинила тиск на українську владу після Помаранчевої революції, що відбулася в 2004 році, йдеться в повідомленні Міжнародного суду.
Після загострення ситуації в Авдіївці, в ході якого є загиблі як з боку української армії, так і цивільного населення, українська сторона заявила, що доповнить позов в ООН цими фактами. Співробітники Служби безпеки України збирають докази терористичної діяльності російських гібридних угруповань в епіцентрі подій в Авдіївці.
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Міжнародний кримінальний суд - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції. У його компетенцію входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, військові злочини, злочини проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Офіційно розпочав свою роботу з 1 липня 2002 року.
Місцеперебуванням є Гаага, проте за бажанням суду засідання можуть проходити в будь-якому іншому місці.
http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mizhnarodnij-sud-v-gaazi-priznachiv-datu-rozgljadu-pozovu-ukrajini-proti-rosiji-575889.html
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...
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот....
...Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью стихотворение: Военно-полевой договорняк )
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Почему как на фронте наступает жесть, все те пидарасы,
которые в ОРДЛО "чертей там не увидели",
засовывают язык в жопу и не отсвечивают?
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