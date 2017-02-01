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 Террористы применяли танки и пушки калибром 122-мм под Авдеевкой и на Мариупольском направлении, - пресс-центр штаба АТО

Террористы продолжили обстрелы позиций украинских воинов. Всего зафиксировано 36 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, шестеро ранены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Сегодня захватчики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. На утро, после массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска совершили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали.

На Мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Со 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку вели огонь минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригоровке.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку. Из минометов - Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское".
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Олег Леусенко поширює посилання.6 год. ·
72-я, хлопцы, к вам едет падаль Вилкул, не найдется ли для него граммов 9-11 свинца?
72-я - к вам падаль-Вилкулъ едет, нельзя ничего там замутить с "блуждающим" танком\градом\минометом\снайпером? Солдат НАТО ‏@odhcpdOLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COM
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Сегодня по случаю потыкал телеканалы. Два момента. Ньюсван - Рабинович тварюка во всю топит против Украины, козляра жидовская (к нормальным евреям отношусь хорошо, если что), своим паршивым языком бросает тень на светлую память наших погибших воинов, убивать за это надо гнуса. Где вообще наши активные патриоты? Все на рельсах тушенку жрут по заказу из Москвы?
И второе - кацапский типа закрытый канал Дождь. Бегущая строка - Украинский самолет обстрелян с российской территории. Украденные у Украины вместе с крымом вышки эти сраные демократы той же национальности считают кацапскими! Воистину рассиянская демократия заканчивается там где начинается украинский вопрос. И они еще возмущаются - почему их запрещают. Но почему они реально не выброшены из телеэфира?
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Та да. До///дь сбросил все маски, похоже.

Ну а рабинович... пускай скорее пообщается с Олесем, за забытьё которого так переживал.
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"На "гибридной войне" шуршат деньги, делятся потоки и украинская земля, идет торговля с "партнером-соседом", течет контрабанда, греются ж.пы на дорогих курортах и после курортов "гибридные герои" рвутся к трибунам, с которых звучат красивые патриотические речи..
На настоящей войне воют снаряды, народ делится последним, чтобы защитить от раздела Украину, воюют с кровавым соседом-оккупантом, сидят в мерзлых окопах, льется кровь, хоронят настоящих героев и звучит горькая "пливе кача"..
Война одна - действия, взгляды на неё и мысли о ней разные."
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А посмотреть раша-ТВ - Украина стирает с лица земли Донецк и т.д. и т.п., да еще депутат ВРУ Шуфрич подгавкивает: "Да, хунта во всем виновата". Интересно, Шуфрича пустят в Киев и во ВРУ после такого или опять утрутся?
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Думаю, ты прав. К сожалению. Разве что Шуфрич на улицу выйдет, к народу... Хотя думаю, он не чкоро из Москвы вернется - что-то знает, гаденыш! - будет там пока отсиживаться, я думаю.
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честно...я ху..... отношение власти к этим коллаборантов.
только коррумпированный чиновник (власть)так может относится,потому что им есть чего боятся.
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Как -что еще не вернулся этот мудак шуфрич с рашовского свинарника и ему сердце даже не болит- бо говорят что его дача пылала ясным пламенем как когда то помещиков во время селянских востаний -это уже вторая после медведчука-правда для их миллион туда -миллион сюда погоды не делает и они себе новые построют дачи-за то для их это предупреждение народа .
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Не смешите, шуфрич уже один раз выходил к народу...

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Так ведущий сказал что эта мразь из Киева говорит.
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и на "новостях новоотбросии тоже вой стоит дня 3 нехилый. Так старательно костерят Порошенко и его нацистов и карателей, причем так и пишут, что аж Пэтьку зауважаешь))
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Вонь плывёт, плывёт над всей планетой
В каждом доме засранный эфир
От хуйловской вони спаса нету...
Берегите мир! Берегите мир!
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Это те "наши люди", которых призывает обеспечивать Тука и Жебривський?
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Срочно установить личность бабульки, у которой по ее слова "наши дети" пошли в воевать за днр! Расслабились, суки! Страх потеряли.
В назидание таким ПАСКУДАМ есть примеры в НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ.

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Последствия ночных обстрелов (фото)
Feb. 1st, 2017 at 11:09 AM



Результаты ночной активности террористов в районе Макеевки. Поскольку в сторону Авдеевки ведутся обстрелы и через этот населённый пункт, погрешности работы артиллерии упоротого сброда дорого обходятся местным жителям. Что было в сети на данный час по Макеевке постарался собрать в один пост, авось пригодится для Гааги.
Ферганская, 54

поселок Леваневский, ул.Туполева д.8

Макеевка, Восточный, Авиационный


Донецк. Маяк. АК "Сатурн

Макеевка, Совколония, 4

Макеевка, детский сад №29

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Міжнародний кримінальний суд ООН в Гаазі розгляне позов проти Росії з 6 по 9 березня.
Про це йдеться в опублікованому анонсі на сайті МКС.
У перший день засідань, 6 березня, виступить українська сторона, на наступний день - РФ. 8-9 березня той же порядок.
Нагадаємо, Україна подала до Міжнародного суду ООН позов щодо Росії про порушення міжнародних домовленостей про заборону фінансування тероризму, зокрема - фінансування терористичних угрупувань "ДНР", "ЛНР", "Харківські партизани".
Крім того, українська сторона вказала на збройне захоплення Росією території Автономної республіки Крим та міста Севастополя і систематичні переслідування представників кримськотатарського народу.
Російська сторона також чинила тиск на українську владу після Помаранчевої революції, що відбулася в 2004 році, йдеться в повідомленні Міжнародного суду.
Після загострення ситуації в Авдіївці, в ході якого є загиблі як з боку української армії, так і цивільного населення, українська сторона заявила, що доповнить позов в ООН цими фактами. Співробітники Служби безпеки України збирають докази терористичної діяльності російських гібридних угруповань в епіцентрі подій в Авдіївці.
Читайте також: Росія вийшла з угоди з Міжнародного кримінального суду
Міжнародний кримінальний суд - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції. У його компетенцію входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, військові злочини, злочини проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Офіційно розпочав свою роботу з 1 липня 2002 року.
Місцеперебуванням є Гаага, проте за бажанням суду засідання можуть проходити в будь-якому іншому місці.
http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mizhnarodnij-sud-v-gaazi-priznachiv-datu-rozgljadu-pozovu-ukrajini-proti-rosiji-575889.html
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Кутузова захватили подАвдеевкой.ЛІГА.netВподобати сторінку4 год. · Террорист сообщил, что 29 января его руководство поставило задачу перейти в наступление с целью захвата Авдеевской промзоныЗахваченный в Авдеевке боевик дал первые показания: видеоВо время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских…NEWS.LIGA.NET
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пленных не брать. всю эту падаль нужно сжечь
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завезите ОБСЕ и не выпускай по всей линии фронта.......
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Та сколько можно эту хрень вставлять? Заклинило?
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Сколько обстрелов? А на завтра сколько по договору? Ну-ну! БПП все еще рулит( БлокПорошенкоПутина в смысле.
...
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот....
...Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью стихотворение: Военно-полевой договорняк )
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БОЖЕ бережи життя та здоров,я патріотів УКРАІНИ !!!! БОЖЕ захисти наших славних захисників- пошли ім життя довге та здоров,я !!!! Смерть сруцьким найманцям, смерть тим, хто підтримує срассію .. БОЖЕ бережи УКРАІНУ та іі славних синів!!!!!
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Надо прекращать односторонее перемирие.Уничтожать превентивно хотя бы рашисткую артиллерию.Артиллерия точно не средство самообороны.Вата в Сирии алеппо стерла с лица земли ,бомбит школы ,больницы,роддома намеренно.А тут прямо будут в мире возмущаться будут если уничтожать технику незаконных вооруженных формирований.
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Serg Marco ‏@Serg_Marco 3 год.3 години тому

Почему как на фронте наступает жесть, все те пидарасы,
которые в ОРДЛО "чертей там не увидели",
засовывают язык в жопу и не отсвечивают?
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против терористів ДНР треба застосувати ядерную вибухівку
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нічого, пінчукотесть вже добазарився, і скоро говнокомандующий в одностороннюму порядку відведе наших ... бо він же президент миру
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы применяли танки и пушки калибром 122-мм под Авдеевкой и на Мариупольском направлении, - пресс-центр штаба АТО
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