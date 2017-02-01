 Террористы применяли танки и пушки калибром 122-мм под Авдеевкой и на Мариупольском направлении, - пресс-центр штаба АТО

Сегодня захватчики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. На утро, после массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска совершили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали.

На Мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Со 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку вели огонь минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригоровке.



