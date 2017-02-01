 В ВМС прокомментировали обстрел Ан-26: авиация ничего не нарушала, полеты будут продолжены

Как передает Цензор.НЕТ, спикер военно-морских сил Украины Олег Чубук в эфире "112 Украина" заявил, что украинская авиация ничего не нарушала, полеты будут продолжены.
"Мы только можем сказать, что ситуация развивается в такой вот не очень хорошей динамике. ВМС Украины, авиация ничего не нарушала, поэтому полеты авиации нашей и транспортной, и другой морской авиации будут продолжены. Проводятся учения военно-морских сил Украины, задействованы морская авиация, морская пехота, корабли. Корректив в ход обучения внесено не будет, поэтому мы на своей земле, это наша морская экономическая зона", - заявил Чубук.
Также он прокомментировал тот факт, что в районе Одесского газового месторождения экипаж обстрелянного самолета Ан-26 обнаружил работу радиолокационной станции (РЛС) РФ для наведения ракет.
"Сейчас проводится еще экспертиза, которая также будет доведена до общественности. (Русские использовали радио-локационную станцию). Вообще она используется для наведения ракет для противовоздушной обороны. Ну, там также и корабли российские находились буквально в районе вышек. Они практически постоянно находятся на так называемом "дежурстве", - сказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море.
По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.
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верю- верю...
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1) Внезапный инфаркт. Совершенно неожиданная остановка сердца. Или зашли не в то кафе, сели не в тот лифт, возвращались вечером не по той дороге. Внезапно. Случайно. Ой.
2) Смерть от снарядов и пуль армии Украины.
3) Суд со сроками вплоть до пожизненного.А педерация сама в гроб ляжет.
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самим то не противно?
а мне противно! или мы воюем, или мы прячемся! третьего, не дано.
да, вероятно проиграем. но хоть не будет так мерзко на душе...
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все аж оглохли!... особенно кацапы!
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Потом опять типа патриот....и опять срать....
Ни одно го поста в темах о дохлых обраченцах...ни одного плохого слова о паРаше и хуйле.....
за то как тема о проблемах в Украины...так срать начинает как утка.....
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https://youtu.be/iiMwMo_LS30
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Стреляй хоть в макушку.
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Раньше они вышки гнали в Крым, а потом поняли - а нафига? Ни один турчиноид все равно не стрельнет, обосрется.
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1. На днях сообщалось, что военные оккупанты жестоко избили мирных жителей в Армянске https://twitter.com/CrimeaUA1/status/826203268586074117 (скрин). Сегодня появились некоторые подробности от украинской разведки: "30 января в одном из кафе города Армянск произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих батальонной тактической группы (Филатовка) 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно дивизии (Тула) ВС рф, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря. Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей крымскотатарской национальности" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/soldati-rf-unizili-krimskih-tatar-v-armyanske/170440/
2. У ватника из Армянска накипело от понтов и хамства бухого понаехавшего быдла, которые местных считают прислугой https://twitter.com/KrimRt/status/826769348404576256 (прочтите скрин).
3. Оккупанты отчитались о последствиях запуска энерго- и газового мостов: "На сегодня дефицит электроэнергии для Крыма составляет 100 МВт и ситуация ухудшается из-за морозов. Крупные торговые сети и гостиницы переходят на свои генераторы. Также включают генераторы и автономные источники питания в городах по согласованию с руководителями" http://fresh.org.ua/novosti/128586/defitsit-elektrichestva-v-krymu-sostavlyaet-100-mvt_2017-02-01 . Тем временем предатель из Судака назвал отключения электричества "вероломными, без объявления войны". Просит ватников присылать ему фотографии. Объявлен конкурс на ёжика в тумане? https://twitter.com/KrimRt/status/826708236493537280 (скрин). Другой ватник из Ялты совсем отчаялся: дороги не очищены от снега и скользкие, свет отключают 4 раза в сутки, батареи едва тёплые и нет уличного освещения. Кричит о безобразии https://twitter.com/KrimRt/status/826747946377019392 (скрин).
4. Предатель и пособник оккупантов из Феодосии (Александр Талипов) шокирован тем, что город погрузился в абсолютный мрак - освещён только фарами автомобилей https://www.youtube.com/watch?v=3WBctJ_mJyA (видео).
5. Керчь. Послушайте, как гудит энергомост в виде генераторов, и посмотрите, какая темень в городе вечером https://www.youtube.com/watch?v=Awm843wqZuk (видео). Тем временем предпринимателей заставляют отключаться от электросети и переходить на генераторы, ссылаясь на тайное распоряжение Гоблина http://kerch.fm/2017/02/01/v-kerchi-predprinimateley-zastavlyayut-perehodit-na-generatory.html . Но некоторые ватники до сих пор не понимают, почему продолжают отключать свет https://twitter.com/KrimRt/status/826716229901623297 (скрин).
6. Ватники Алушты требуют график отключения света, сам свет уже не требуют https://twitter.com/KrimRt/status/826739279107936256 (скрин).
7. Гендиректор "Крымэнерго" утверждает, что в Крыму нет плановых отключений света. Напомню балаболу, что графики плановых отключений света публикуются ЕЖЕМЕСЯЧНО для КАЖДОГО населённого пункта с момента начала энергетической блокады https://twitter.com/KrimRt/status/826741741504045056 (скрин-пример графика планового отключения). Тем временем Гоблин просит доводить до сведения крымчан графики плановых отключений, которых якобы нет. Хроническая ложь во всём http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=63610
8. Чуть со стула не упал: "В Крыму туристический сезон решили открыть первого февраля", - т.е. сегодня. Мне понравилось фото, которым крымчанин сопроводил эту феерическую новость))) https://twitter.com/fuckinginkerman/status/826536350564380672 (фото и ссылка).
9. Оккупанты выведут на улицы Симферополя "дружинников". Эти преступные группировки Гоблина будут состоять из "ополченцев, казаков, ветеранов войны в Афганистане, внутренних войск, ветеранов локальных войн и чернобыльцев". Не ходите поодиночке - становится всё опасней! http://fresh.org.ua/novosti/128602/drushnnikov-v-simferopole-nabrali-iz-kazakov-veteranov-silovikov-i-samooborony_2017-02-01
10. Симферополь. В больнице Семашко не хватает патологоанатомов. Помрешь "в россии" и не узнаешь от чего. Скажут, что от счастья http://ncrim.ru/news/view/01-02-2017-v-simferopolskoy-bolnice-semashko-ne-hvataet-patologoanatomov
11. путин "спас" севастопольскую вату от бандер - теперь вате приходится массово ездить на материковую Украину за лекарствами, колбасой и салом: "Есть такие, кто ввозил лекарства из Украины? Зверствуют ли таможенники? В Севастополе, непонятно почему, нужных лекарств уже давно нет, а в Украине они есть, причём намного дешевле. Стоит ли заказывать через друзей или покупать в россии, на материке?". Ответы на пост: "Ввозите без проблем", "Нам лекарства привозят знакомые. Проблем не было", "Проблем нет, никто не зверствует. Некоторых препаратов нет, потому что не сертифицированы в рф - их и на материке (в россии) не купишь", "Возила кучу лекарств, вообще без проблем", "Всё нормально", "Из Украины отец вёз лекарства - 5 упаковок по 10 ампул в каждой. Пропустили. Колбасу и сало нельзя, но у него получалось накануне своего ДР - пропустили", "Привозила лично лекарства, они даже и сумки не проверяли", "Я спокойно провозила с Украины лекарства", "Передавали друзья по 5 упаковок. Проблем не было", "Провозила 5 упаковок по 10 таблеток, просто раскидала по карманам и норм", "Просила и друзей, и посторонних людей - все привезли без проблем. Некоторых лекарств просто нет у нас - даже аналогов". Я переживаю за русскочелюстных, ведь им приходится инструкцию к лекарствам на украинском языке читать. Горе-то какое https://twitter.com/CrimeaUA1/status/826744478883049473 (скрин).
12. Керченские предприниматели настолько рады гавани, что грозятся перекрыть переправу. Им за это намекнули последствиями - тюрьмой. Ватники жалуются, что конкуренция из россии их уничтожает, а местные чинуши поднимают непомерную аренду за торговые места (на 200-300%), всё гнобят и убивают. Многие уже закрылись - прилавки пустуют https://www.youtube.com/watch?v=QV-ojO7kBjg (видео).
13. Керчане в силу особой территориальной близости более других стремились в россию. Однако их мечтам суждено было разбиться о суровую российскую реальность. И теперь, находясь вроде бы в "родной гавани", жители самого восточного города Крыма все больше ощущают себя в беспросветном тупике под названием "россия". Прочтите статью о том, как умирает Керчь http://podpricelom.com.ua/goroda-kryma-v-okupacii/kerch-novye-vorota-kryma.html
14. А что же Севастополь? А ничего. Роль этого города исчерпана. Его удел - превратиться в обычную провинциальную дыру, каких много в оккупировавшей его стране. Дыру с видом на море. Прочтите аналитическую статью Портникова, с содержанием которой я согласен http://ru.krymr.com/a/28271448.html
15. На крымских автовокзалах выстроились огромные очереди, т.к. билеты стали продавать в 2 раза медленнее из-за нового программного обеспечения по российским наностандартам. При бандерах о таком возвращении в прошлое мы и мечтать не могли. Скоро в супермаркетах перейдём на счёты http://podpricelom.com.ua/read/technology/yz-za-medlennyh-serverov-vremya-pokupky-byletov-v-avtobusnyh-kassah-vozroslo-v-2-raza.html
16. Травля "Тайгана" и полицейский беспредел оккупантов: сотрудники Зубкова воют, просят о защите. Не плачьте, Олежка вас в Турцию заберет https://www.youtube.com/watch?v=0-GIgVaPT14 (видео). Тем временем жители Гурзуфа считают, что родная гавань лапами директора Артека делает им ГЕНОЦИД! Во как запели https://twitter.com/KrimRt/status/826835899241619456 (фото-скрин).
17. Московских студентов отправят на строительство Керченского моста, а миллиарды распилят Ротенберг и путин. Молодцы! http://ru.krymr.com/a/news/28272661.html
18. Севастополь. В компании друзей заметил новый тренд - ни слова о политике. Некоторые заявляют, что отказались от любых новостей. Дом-семья-работа.
19. Знакомый невзначай обронил: "А мы с женой не русские, а белорусы".
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КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Нє, шикаладні.
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КОГДА?!
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де реакція мзс, де заява в оон, заява, резолюція? порох звільнив нормального представника України при оон Сергеева, назначив хз - що на його місце і недолугого кацапа на місце міністра....
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