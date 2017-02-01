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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:армия РФ (6047) ВМС (490) самолет (2109)

 В ВМС прокомментировали обстрел Ан-26: авиация ничего не нарушала, полеты будут продолжены

Военно-морские силы Украины ничего не нарушали, поэтому полеты украинской авиации будут продолжены.

Как передает Цензор.НЕТ, спикер военно-морских сил Украины Олег Чубук в эфире "112 Украина" заявил, что украинская авиация ничего не нарушала, полеты будут продолжены.

"Мы только можем сказать, что ситуация развивается в такой вот не очень хорошей динамике. ВМС Украины, авиация ничего не нарушала, поэтому полеты авиации нашей и транспортной, и другой морской авиации будут продолжены. Проводятся учения военно-морских сил Украины, задействованы морская авиация, морская пехота, корабли. Корректив в ход обучения внесено не будет, поэтому мы на своей земле, это наша морская экономическая зона", - заявил Чубук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Найдена позиция "Градов", с которой бьют по Авдеевке. Россияне следуют заветам своего фюрера, используя мирное население Донецка как живой щит", - InformNapalm. ФОТОфакт

Также он прокомментировал тот факт, что в районе Одесского газового месторождения экипаж обстрелянного самолета Ан-26 обнаружил работу радиолокационной станции (РЛС) РФ для наведения ракет.

"Сейчас проводится еще экспертиза, которая также будет доведена до общественности. (Русские использовали радио-локационную станцию). Вообще она используется для наведения ракет для противовоздушной обороны. Ну, там также и корабли российские находились буквально в районе вышек. Они практически постоянно находятся на так называемом "дежурстве", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море.

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак рассказал подробности обстрела украинского Ан-26 российскими военными в Черном море. ФОТОрепортаж





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А если собьют? Выразите озабоченность?
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Ця подія має слугувати фактом піратства і по ній має бути звернення в міжнародний морський трибунал, для того щоб арештувати всі кораблі РФ по всьому світові! Інцидент на морі це як ДТП на дорозі, тепер по факту пошкодження літака можна арештовувати майно країни в будь якому порту світу!
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Ти мармизу (морду) свою висунь із-за проксі. Бігаєш як стерилізований беспаспортний песик із жовтою кліпсою і намагаєшся нагидити. Проте знаєш що рано чи пізно отримаєш копняка в дупу. Відлік пішов.
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балдеешь от безнаказности,кацапырло?ничо,это недолго продлится...
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когда кацапорылые самолёты падают, потому что тяжелее воздуха, никто в мире даже озабоченности не выражает.
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теперь полеты будут в сопровождении истребителей
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Уася, а если корыто возле вышек пустят на искусственный риф?
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Интересно, какова глубина замысла - посылать летчиков на такой риск.
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Какой риск, если он летел над территорией Украины?
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Ну так и над Крымом пускай полетают : он тоже украинский . Только обязательно пусть загрузят на этот борт высшее политическое руководство Украины ! ... а то великие мастера рисковать чужими жизнями ... или хотя бы сыновей Луценко и Порошенко отправят полетать ...
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А в генералів немає мізків, вони ІЛ-76 три літака посилали на знищення і це чудо що збили тільки один.
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да вроде побольше,чем у кацапских.во всяком случае людей меньше потеряли,чем кацапня со своим,несбитым,ту-154
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Ты предлагаешь чтобы не подвергать войска риску отвести их с фронта ?
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Советую вам в целях безопасности сегодня ночью лечь спать не на кровать, а под кровать. Это наша страна и мы обязаны ее защищать.
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ну и к чему твой высер, тролль?
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Леночка , здравствуйте.Не обращайте внимание.Оно или полностью больное , или провоцирует по спецзаказу.
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Привет, Джамал! Воно скорей фсего лишнехром. кровей!
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Погулять его выпустили немножко , за хорошее поведение
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Плюс к этому - ухезался при виде наших танков, лопатоед.
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а ты так красиво кацапам лайкаешь Джамал - как настоящий петриот...
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ну если холуй лукашенковский даёт такую характеристику - то как не поверить...?
верю- верю...
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пусть полеты продолжаются, НО каждый раз с собой брать кого-то из списка (список можно дополнить): Порошенко, Муженко, Полторак, Гройсман, Яценюк, Медведчук, Ахметов, обязательно Шуфрича и всех его коллег.
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ИУДЕЙСКОЕ РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
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а для чего?кацапне в мерц сил помочь?зунту скинуть...
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думаю, что обстреливать не будут, бо командование запретит
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У каждого из заметных сепаратистов и их пособников есть только три выхода из сложившийся ситуации:
1) Внезапный инфаркт. Совершенно неожиданная остановка сердца. Или зашли не в то кафе, сели не в тот лифт, возвращались вечером не по той дороге. Внезапно. Случайно. Ой.
2) Смерть от снарядов и пуль армии Украины.
3) Суд со сроками вплоть до пожизненного.А педерация сама в гроб ляжет.
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Почему на самолёте не было вооружения??? У нас, шо , война уже закончилась?
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реально надо теперь вешать бомбу под крыло и при первой же стрельбе бомбу уронить на вышку а лучше на корабль. Пусть потом доказывают, что не пуля-дура во всем виновата.
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и долго ещё так мямлить будем?
самим то не противно?
а мне противно! или мы воюем, или мы прячемся! третьего, не дано.
да, вероятно проиграем. но хоть не будет так мерзко на душе...
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всё что могут продемонстрировать наши ВМС в ответ на обстрел своего воздушного судна это "комментарий" спикера? значит и далее это будет продолжаться
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Полторак хоть постом в ФБ ответку захерячил,а когда корабль обстреляли вообще тишина была
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да... ответка в ФБ, это "сильный" залп!
все аж оглохли!... особенно кацапы!
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Надо согласиться с неминуемой экологиеской катастрофой после взрыва на шельфовых буровых. И звездануть по оркам.
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от стоков без очищения и от их ржаво-ядерного флота там и так море в беде
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от того что ты постоянно постишь патриотические картинки, ты не перестаешь быть тупым троллем
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Уйди прочь , кацап! Видите ли, ему патриотические посты не по нраву!
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А у него тактика такая....вначале типа белый и пушистый патриот...а потом начинает срать на Украину.....
Потом опять типа патриот....и опять срать....

Ни одно го поста в темах о дохлых обраченцах...ни одного плохого слова о паРаше и хуйле.....
за то как тема о проблемах в Украины...так срать начинает как утка.....
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Пулевое отверстие находится в верхней части фюзеляжа. Откуда должны были стрелять? Новость больше похожа на привлечение внимания к себе.
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Он же совершил, по сообщениям расеянских СМИ, два опасных маневра на предельно низкой высоте. Например, когда проходил вровень с платформой вполне мог получить пулю в верхнюю часть фюзеляжа...
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Вообще-то это старенький транспортник, а не спортивный самолет. Интересно было бы посмотреть как Ан-26 совершает воздушные маневры.
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При повороте самолет заваливается на крыло...и тем самым становится доступна для попадания верхняя часть фюзеляжа....
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ты это кацапу пытаешься сказать...? он здесь типа пытается стебаться...
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Уважаемый, просто высота была около 70 метров и крен 45 градусов! Вот и все маневры!!!
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А что ему запрещает лететь на такой высоте над своей территорией..??
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Исключительная (морская) экономическая зона это нейтральные воды за пределами 12-ти миль.
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жить захочешь и не то скрутишь!!
https://youtu.be/iiMwMo_LS30
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Турки за тільки зальот на свою територію збили кацапський літак , а ми будемо тільки турбуватися , розганяти блокади та тягати соплі по ООНам і ОБСЄ !
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нас обстреляли но мы не чего не нарушали и поэтому будем летать дальше,и это все ,а как же хотя бы ноту там протеста в оон жалобу,и вообще власть как нибудь среагировала или пох пока не собьют
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А зачем вы оправдываетесь? Враг захватил террводы, месторождения и добывающие платформы - ..дуйте и отвоевывайте. Это ваша прямая задача - армии и флота - восстанавливать территориальную целостность страны.
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Вспоминая турецкий кинжал в спину, раза три просили по хорошему. Возможно есть вариант испытать новые против-корабельные.
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Система ПВО, ракеты наземного и корабельного базирования должны быть нацелены на все расейские обьекты, независимо от их движений и дислокации. А для этого нужны деньги на ПВО, самолеты, фрегаты и корветы, которых нет. Значит необходимо привлекать финансы и вооружения со стороны /типа саудитов и Сороса/, а без союзников никак. Турки ведут себя смело так как имеют передовые и многочисленные ВВС и ВМФ, тем более по сравнению с Турцией, у кацапстана низкий мобилизационный ресурс./демографическая неудача, замещение этноса, спид, алко, нарко и куча пенсионеров/
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Зачем нам вообще флот? Россияне на отжатых вышках возле Одессы посылают наших адмиралов просто нахрен.
Раньше они вышки гнали в Крым, а потом поняли - а нафига? Ни один турчиноид все равно не стрельнет, обосрется.
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Ті захоплені нафтові поля оголосити полігонами ВМС і по можливості закидати залізяччям ( не обов*язково із вибухівкою - хай шукають... Дивно те.що досі так не зробили
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Россия обстреляла наш самолет и какая официальная реакция нашей власти. Хоть посла рашистского на ковер вызовите, ноту вручите или как, а то такое впечатление что снова обосрались. Официальной реакции ноль, как после обстрелов с территории россии. Если будете только констатировать факт- они обнаглеют.
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"Вообще-то это старенький транспортник, а не спортивный самолет. Интересно было бы посмотреть как Ан-26 совершает воздушные маневры." Вообще то совершает.. Покойный В.С.Никифоров показывал как)))Летчик от бога...многих научил летать в боевых условиях 5 метров над землей...этим и спас им жизни.
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Украинский военно-транспортный самолет Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые установки «Таврида» и «Крым-1» в Черном море. Об этом сообщили в штабе Черноморского флота (ЧФ) Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала из "сигнального" пистолета», - подчеркнули в ЧФ.
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предлагаю следующие учебные ракетные стрельбы в море сделать боевыми, по квадрату обстрела...
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Слава Богу, что экипаж цел!!! Пуля чудом не зацепила магистрали. Лично знаком с одним из пилотов и поверь, что на борту были отличные ребята!!!
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на крысьме сегодня:

1. На днях сообщалось, что военные оккупанты жестоко избили мирных жителей в Армянске https://twitter.com/CrimeaUA1/status/826203268586074117 (скрин). Сегодня появились некоторые подробности от украинской разведки: "30 января в одном из кафе города Армянск произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих батальонной тактической группы (Филатовка) 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно дивизии (Тула) ВС рф, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря. Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей крымскотатарской национальности" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/soldati-rf-unizili-krimskih-tatar-v-armyanske/170440/
2. У ватника из Армянска накипело от понтов и хамства бухого понаехавшего быдла, которые местных считают прислугой https://twitter.com/KrimRt/status/826769348404576256 (прочтите скрин).
3. Оккупанты отчитались о последствиях запуска энерго- и газового мостов: "На сегодня дефицит электроэнергии для Крыма составляет 100 МВт и ситуация ухудшается из-за морозов. Крупные торговые сети и гостиницы переходят на свои генераторы. Также включают генераторы и автономные источники питания в городах по согласованию с руководителями" http://fresh.org.ua/novosti/128586/defitsit-elektrichestva-v-krymu-sostavlyaet-100-mvt_2017-02-01 . Тем временем предатель из Судака назвал отключения электричества "вероломными, без объявления войны". Просит ватников присылать ему фотографии. Объявлен конкурс на ёжика в тумане? https://twitter.com/KrimRt/status/826708236493537280 (скрин). Другой ватник из Ялты совсем отчаялся: дороги не очищены от снега и скользкие, свет отключают 4 раза в сутки, батареи едва тёплые и нет уличного освещения. Кричит о безобразии https://twitter.com/KrimRt/status/826747946377019392 (скрин).
4. Предатель и пособник оккупантов из Феодосии (Александр Талипов) шокирован тем, что город погрузился в абсолютный мрак - освещён только фарами автомобилей https://www.youtube.com/watch?v=3WBctJ_mJyA (видео).
5. Керчь. Послушайте, как гудит энергомост в виде генераторов, и посмотрите, какая темень в городе вечером https://www.youtube.com/watch?v=Awm843wqZuk (видео). Тем временем предпринимателей заставляют отключаться от электросети и переходить на генераторы, ссылаясь на тайное распоряжение Гоблина http://kerch.fm/2017/02/01/v-kerchi-predprinimateley-zastavlyayut-perehodit-na-generatory.html . Но некоторые ватники до сих пор не понимают, почему продолжают отключать свет https://twitter.com/KrimRt/status/826716229901623297 (скрин).
6. Ватники Алушты требуют график отключения света, сам свет уже не требуют https://twitter.com/KrimRt/status/826739279107936256 (скрин).
7. Гендиректор "Крымэнерго" утверждает, что в Крыму нет плановых отключений света. Напомню балаболу, что графики плановых отключений света публикуются ЕЖЕМЕСЯЧНО для КАЖДОГО населённого пункта с момента начала энергетической блокады https://twitter.com/KrimRt/status/826741741504045056 (скрин-пример графика планового отключения). Тем временем Гоблин просит доводить до сведения крымчан графики плановых отключений, которых якобы нет. Хроническая ложь во всём http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=63610
8. Чуть со стула не упал: "В Крыму туристический сезон решили открыть первого февраля", - т.е. сегодня. Мне понравилось фото, которым крымчанин сопроводил эту феерическую новость))) https://twitter.com/fuckinginkerman/status/826536350564380672 (фото и ссылка).
9. Оккупанты выведут на улицы Симферополя "дружинников". Эти преступные группировки Гоблина будут состоять из "ополченцев, казаков, ветеранов войны в Афганистане, внутренних войск, ветеранов локальных войн и чернобыльцев". Не ходите поодиночке - становится всё опасней! http://fresh.org.ua/novosti/128602/drushnnikov-v-simferopole-nabrali-iz-kazakov-veteranov-silovikov-i-samooborony_2017-02-01
10. Симферополь. В больнице Семашко не хватает патологоанатомов. Помрешь "в россии" и не узнаешь от чего. Скажут, что от счастья http://ncrim.ru/news/view/01-02-2017-v-simferopolskoy-bolnice-semashko-ne-hvataet-patologoanatomov
11. путин "спас" севастопольскую вату от бандер - теперь вате приходится массово ездить на материковую Украину за лекарствами, колбасой и салом: "Есть такие, кто ввозил лекарства из Украины? Зверствуют ли таможенники? В Севастополе, непонятно почему, нужных лекарств уже давно нет, а в Украине они есть, причём намного дешевле. Стоит ли заказывать через друзей или покупать в россии, на материке?". Ответы на пост: "Ввозите без проблем", "Нам лекарства привозят знакомые. Проблем не было", "Проблем нет, никто не зверствует. Некоторых препаратов нет, потому что не сертифицированы в рф - их и на материке (в россии) не купишь", "Возила кучу лекарств, вообще без проблем", "Всё нормально", "Из Украины отец вёз лекарства - 5 упаковок по 10 ампул в каждой. Пропустили. Колбасу и сало нельзя, но у него получалось накануне своего ДР - пропустили", "Привозила лично лекарства, они даже и сумки не проверяли", "Я спокойно провозила с Украины лекарства", "Передавали друзья по 5 упаковок. Проблем не было", "Провозила 5 упаковок по 10 таблеток, просто раскидала по карманам и норм", "Просила и друзей, и посторонних людей - все привезли без проблем. Некоторых лекарств просто нет у нас - даже аналогов". Я переживаю за русскочелюстных, ведь им приходится инструкцию к лекарствам на украинском языке читать. Горе-то какое https://twitter.com/CrimeaUA1/status/826744478883049473 (скрин).
12. Керченские предприниматели настолько рады гавани, что грозятся перекрыть переправу. Им за это намекнули последствиями - тюрьмой. Ватники жалуются, что конкуренция из россии их уничтожает, а местные чинуши поднимают непомерную аренду за торговые места (на 200-300%), всё гнобят и убивают. Многие уже закрылись - прилавки пустуют https://www.youtube.com/watch?v=QV-ojO7kBjg (видео).
13. Керчане в силу особой территориальной близости более других стремились в россию. Однако их мечтам суждено было разбиться о суровую российскую реальность. И теперь, находясь вроде бы в "родной гавани", жители самого восточного города Крыма все больше ощущают себя в беспросветном тупике под названием "россия". Прочтите статью о том, как умирает Керчь http://podpricelom.com.ua/goroda-kryma-v-okupacii/kerch-novye-vorota-kryma.html
14. А что же Севастополь? А ничего. Роль этого города исчерпана. Его удел - превратиться в обычную провинциальную дыру, каких много в оккупировавшей его стране. Дыру с видом на море. Прочтите аналитическую статью Портникова, с содержанием которой я согласен http://ru.krymr.com/a/28271448.html
15. На крымских автовокзалах выстроились огромные очереди, т.к. билеты стали продавать в 2 раза медленнее из-за нового программного обеспечения по российским наностандартам. При бандерах о таком возвращении в прошлое мы и мечтать не могли. Скоро в супермаркетах перейдём на счёты http://podpricelom.com.ua/read/technology/yz-za-medlennyh-serverov-vremya-pokupky-byletov-v-avtobusnyh-kassah-vozroslo-v-2-raza.html
16. Травля "Тайгана" и полицейский беспредел оккупантов: сотрудники Зубкова воют, просят о защите. Не плачьте, Олежка вас в Турцию заберет https://www.youtube.com/watch?v=0-GIgVaPT14 (видео). Тем временем жители Гурзуфа считают, что родная гавань лапами директора Артека делает им ГЕНОЦИД! Во как запели https://twitter.com/KrimRt/status/826835899241619456 (фото-скрин).
17. Московских студентов отправят на строительство Керченского моста, а миллиарды распилят Ротенберг и путин. Молодцы! http://ru.krymr.com/a/news/28272661.html
18. Севастополь. В компании друзей заметил новый тренд - ни слова о политике. Некоторые заявляют, что отказались от любых новостей. Дом-семья-работа.
19. Знакомый невзначай обронил: "А мы с женой не русские, а белорусы".
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P.S. Утро: выключили свет. День: выключили воду. Вечер: выключили свет. "Зато не стреляют"? До 2014 года не стреляли и свет был, и вода было, и много чего ещё было, а теперь не стало. Почувствуйте разницу между русским и украинским мирами.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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была такая доисторическая динозавровая и примитивная по нашим временам ракета класса s-e Shark ,со специализацией именно на радары . Зажарила не один десяток хвалёных совковых РЛС вместе с расчётами у Вьетконга
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Це капець! Безхребетні? Хіба перед нападниками треба виправдовуватись, чи може пора вже дати відсіч? Не можете у військовому плані, то підійміть шум в ООН, в ОБСЄ, в Раді Європи, всюди де тільки можна!!!
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Параллельно с техническим переоснащением и массовыми учениями, надо плавно переводить мордор на израильский вариант ответки.
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а начать бомбить эти корыта...?!!! в Наших водах...
КОГДА?!
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сглотнули і будуть літати далі?
де реакція мзс, де заява в оон, заява, резолюція? порох звільнив нормального представника України при оон Сергеева, назначив хз - що на його місце і недолугого кацапа на місце міністра....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ВМС прокомментировали обстрел Ан-26: авиация ничего не нарушала, полеты будут продолжены
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