 Россия создала пограничную зону с Беларусью

Об этом говорится в приказе директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс".
Пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".
Согласно приказам главы ФСБ, региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупредительных знаков.
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шото непонятно.. наверное у путермана нет денег дотировать Луку дешевой нефтью - будут давить силой??
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миротворцеворганизаторов гражданской войны. СКОРО БУДУТ!
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Что там собирались ввести...зарубчик...или рубзайчик..???
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https://www.youtube.com/watch?v=ElqbLPcTHAI
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Оно ведь всегда так - сначала зоны, а потом все что зонам положено - колючка, собачки, вышки, пулеметы....
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Пам'ятаєте ще в минулому році )(уйло вибив в бацьки право на проведення військових операцій на території Білорусі ? А заявлену к-ть вагонів на постачання кацап. армії на 17-й рік в сотню разів більшу ніж звичайно ? Так ось якщо )(уйло дійсно затіяв в Білорусі заворушку по типу Криму-Донбасу то це цілком логічно обладнати повноцінний кордон. Це щоб не допустити неконтрольованих біженців, перетікання зброї в кацапстан, щоб ускладнити відслідковування пересування техніки до білоруського кордону, щоб чергові "герої" Гіві, Ківі, Моти, Рили не перебігали вільно в Смоленськ позбавляти місцевих ватніків "зайвого" майна.
Так шановні білоруси можливо я і не правий але на всяк випадок запасайтесб обрізами і точіть ножі - на 2-й фронт проти "братів" не завадить !
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Фишка в том что РФ введет типа для учений 4126 вагонов с военными. Армию ведь может и не выведут из Беларуси назад. Вспомним, что все войны, как правило, начинались под видом учений.
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