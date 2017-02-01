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Все про:Беларусь (2424) граница (2779)

 Россия создала пограничную зону с Беларусью

Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью

Об этом говорится в приказе директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс".

Пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Согласно приказам главы ФСБ, региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупредительных знаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина", - Лукашенко
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Всё логично,теперь если есть граница то можно вдоль границы размещать любое количество войск,обустроить полигоны и постоянно держать там боеспособные войска /как в Ростовской области/,а зачем это делается пускай наш Ген.штаб думает,или НАТО.
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ЁП ума палата!!!! а как же "таможеный сцаюз"))???? а свободная "экономическая" зона ??
шото непонятно.. наверное у путермана нет денег дотировать Луку дешевой нефтью - будут давить силой??
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Холоднее тоже. И если тебе пох, то чего отписалась тут?
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Лукашенко нападе.
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Во те незадача псевдолитвин. Ща уже и не знаешь в чью дудку дуть
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Да уж, теперь тебе чермет возить тайными тропами не получится.
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А теперь сябры ждите козломордых миротворцев организаторов гражданской войны. СКОРО БУДУТ!
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К чему бы это?Так называемое " союзное государство " уже в прошлом? Хотя, литвины, оно вам и нафиг не надо.Если бы этот план лукавого и хуйла реализовался, то тогда точно жопа полнейшая.А так еще есть шанс.
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Пошли они все нахрен, и союз и союзники, об этом грёбанном союзе даже говорить противно. Задолбали уже эти союзные пляски с бубнами.
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Што будзе - неведама, але Бацька лічыць Беларусь сваім власным калгасам і маенткам - і дзяліцца з Пацуком Всея Малакитая i буратамі не будзе. Imho - перастраляе, не маргнучи вокам - усіх гіркіных і матарол яшчэ да таго, як яны паспрабуюць захапіць хоць ба сарцір на вакзале у Бабруйску, і аб'явіць яго БНР. Ды і беларускія хлопцы, як назіраў, не гараць любоўю да оркав, а ў махачы вельмі ўстойлівыя і ўпартыя. Жыве свабодная еўрапейская Беларусь!
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Белорусь возвращается в границы 1922год см.карту.
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А что единой валюты уже не будет..??
Что там собирались ввести...зарубчик...или рубзайчик..???
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гроши должны были зваться так: НазаЛуПу...ей-ей не брешу!...НазарбаевЛукашенкаПутин... но шо-то пошло не так...а я знаю, хуцин хфавимилиё сменил на )(уйло...
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Вот, кстати, песня беларусов на Eurovision 2017, на бел.мове. Украинцы поймут текст 100%.Кацапы будут вопить : Чё это за сельський диалект.Так что о каком братстве беларусов и кацапов вообще речь?
https://www.youtube.com/watch?v=ElqbLPcTHAI
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файна пісня одне слово не зрозумів тільки із усього тексту
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так то воно і є, кацапи розуміють тільки 25-30 процентів. А ми, українці, я з гордістю це пишу, процентів на 90-95.
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А кого они отгорвживают? Себя от сябров или наоборот сябров "околючевают"?
Оно ведь всегда так - сначала зоны, а потом все что зонам положено - колючка, собачки, вышки, пулеметы....
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Українським військовим дозволять тримати зброю вдома http://firstsocial.info/news/ukrayinskim-viyskovim-dozvolyat-trimati-zbroyu-vdoma
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Не повторюйте нашої помилки браття-сябри - не вірте кацапам!!!!! Живе Білорусь!
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Думаю це не смішно. Щось в мене погані передчуття ! Навіщо кацапам цей кордон ? Здається логіки не має. Хотів би помилятись але думаю це далеко не дурість зі сторони )(уйла.

Пам'ятаєте ще в минулому році )(уйло вибив в бацьки право на проведення військових операцій на території Білорусі ? А заявлену к-ть вагонів на постачання кацап. армії на 17-й рік в сотню разів більшу ніж звичайно ? Так ось якщо )(уйло дійсно затіяв в Білорусі заворушку по типу Криму-Донбасу то це цілком логічно обладнати повноцінний кордон. Це щоб не допустити неконтрольованих біженців, перетікання зброї в кацапстан, щоб ускладнити відслідковування пересування техніки до білоруського кордону, щоб чергові "герої" Гіві, Ківі, Моти, Рили не перебігали вільно в Смоленськ позбавляти місцевих ватніків "зайвого" майна.
Так шановні білоруси можливо я і не правий але на всяк випадок запасайтесб обрізами і точіть ножі - на 2-й фронт проти "братів" не завадить !
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Тактика Луки спрацювала - Хуйло облажався.....
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Зима, а у кацапов обострение мании преследования. А что весной будет?
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хай огрожують!...все гавно оттуда идет в Беларусь...я только за!...
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Нате, получите беларусы санкции от России. Ну вот вам и союз.
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Кремль решил в 2017 году, под видом совместных учений «Запад - 2017» оккупировать Беларусь. Под видом учений может быть проведен референдум по крымскому сценарию.
Фишка в том что РФ введет типа для учений 4126 вагонов с военными. Армию ведь может и не выведут из Беларуси назад. Вспомним, что все войны, как правило, начинались под видом учений.
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