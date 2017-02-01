 НАБУ провело обыски в "Укрнафте", - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил директор НАБУ Артем Сытник.
"Да, обыски в "Укрнафте" сегодня проводились", - сказал он.
По его словам, обыски проводились в рамках уголовного производства по "Укрнафте".
В то же время, по словам сотрудника пресс-службы "Укрнафты", обыски не проводились ни в главном, ни в региональных подразделениях компании.
В пресс-службе отметили, что в определениях суда речь идет о других компаниях.
Отметим, в сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.
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честны прокуроров ,изъяли 500 000
тысяч долларов , а я уверен ,
что не последние ,а в Украине 20 000 таких
же прокуроров ,то за чем нужны какие то транши МВФ ??? Да судьям , не останца в стороне , мы бы решили все
свои финансовые проблемы и даже могли помочь Греции !
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