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Все про:НАБУ (1398) обыск (947) Укрнафта (163) Сытник (333)

 НАБУ провело обыски в "Укрнафте", - Сытник

В среду, 1 февраля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Да, обыски в "Укрнафте" сегодня проводились", - сказал он.

По его словам, обыски проводились в рамках уголовного производства по "Укрнафте".

В то же время, по словам сотрудника пресс-службы "Укрнафты", обыски не проводились ни в главном, ни в региональных подразделениях компании.

В пресс-службе отметили, что в определениях суда речь идет о других компаниях.

Отметим, в сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу", - Сытник
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Если у двух , «кристально»
честны прокуроров ,изъяли 500 000
тысяч долларов , а я уверен ,

что не последние ,а в Украине 20 000 таких
же прокуроров ,то за чем нужны какие то транши МВФ ??? Да судьям , не останца в стороне , мы бы решили все
свои финансовые проблемы и даже могли помочь Греции !


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Взагалі то посадові особи приватбанку вивели в офшори 1,8млрд. доларів! Як ви думаєте, вони для себе їх украли?
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Та невже???............... А "сьйозь такєє"???..... Мабуть не поділились з "кимось".....
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СКОЛЬКО МОЖНО УЖЕ ПРОВОДИТЬ ОБЫCКИ???? БЛЯ*Ь, РЕБЯТА, ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ, ПОСАЖЕННЫЕ ВОРЫ!???? НЕТУТИ!!! ЧТО-ТО НЕ ТАК!!!! НАС ГЛОЖАТ СМУТНЫЕ СОМНЕНИЯ!!!!
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НАБУ не сажает, оно ловит и ловит нормально, дальше уже дело судовой системы. Не припоминаю, что бы при овоще кого то даже просто ловили...но таких как костик стогний с его ежедневными изрыганиями яда в сторону НАБУ по ICTV это конечно же не интересует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ провело обыски в "Укрнафте", - Сытник
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