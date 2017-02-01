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 Политика Украины
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Все про:Израиль (807) Нетаньяху (33) Порошенко (12146)

 Порошенко и премьер Нетаньяху договорились об углублении сотрудничества Украины и Израиля

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также определили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Государством Израиль.

Собеседники отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.

Достигнута договоренность о взаимной поддержки в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН.

Глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Была подтверждена готовность обеих сторон тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите Премьер-министра Украины в Израиль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза
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Добре хоч по телефону.А то я думав , що за наш рахунок до Ізраїлю їздив.
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Да, Украина проголосовала против захвата крымскихпалестинских территорий.
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Україна проголосувала бо так хоче путін і його дружбан Єльчєнко, який був послом Януковича в Росії!
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а путин против аннексии и передела границ в Палестине?
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Вот и РФ говорит - "не надо сравнивать, это разное"
Говно тоже разное бывает, но все равно - это говно. И свое - оно конечно не такое протиное, отличное от другого, "разное"....
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Все вірно зробили. Бачиш-уже іудеїв попустило. А спочатку воняли. Потрібно свої інтереси в першу чергу дотримувати.
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Это голосование было в пользу России и во вред Украины ...
Трамп предупредил, кто поддержит предложение России в СБ ООН будет лишен финансовой поддержке США.
Украина не прислушалась к Трампу ....
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тётя Роза‏@Anakoyher

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(мечты великого пу))

Мечта поговорить с Трампом сбылась. А с Ганди - пока нет.
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Кто кого углублять будет? Углублятили, блин.
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вас кацапов можно и просто прикопать - кто-нибудь против...?
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Милая! В твою голову если и приходят мысли, то только умирать.
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ты можешь медальку себе нацепить - тебе лайкнул самый ярый петриот...
полыбься ещё кацап - время пока есть...
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Ню-ню............ можна подумати що Ізраїль вже забув як голосувала Україна в ООН.........
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ну. да Украина проголосовала против аннексии
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Украина тоже не должна забывать кто не проголосовал о голодоморе украинцев
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Праильно, надо сначала углубить, а потом возвысить!

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И об обмене кадрами. Президентом и премьером в Тель-авиве будуть працювать українці
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Слава Богу ,наконец пэрэмога ,все для фронта ,даже отдых
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Это что же, нетаньяху будет поставлять парашке безпилотники через фирму Рошен?
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Любой бизнес с террористами и их пособниками пахнет кровью.
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не, нетаньгу уже отдал устаревшие в Израиле технологии производства беспилотников РФ.
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Это самое опасное потому, что безграмотным террористам лугандона устаревшие технологии подходят больше.
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беспилотниками пользуются не безграмотные террорисы, а регулярные войска РФ.
Или в методичке другое написано?
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Не нервничай. Ты считаешь , что "регулярные войска РФ" не террористы, или там работают убийцами очень грамотные люди? І поясни свої слова про методичку. Ось тут виникає питання не працюєш ти по методичці порошенка? А то ти на рівному місці переходиш на особистості.
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разницу между террористами и оккупационными войсками соседнего государства понимаешь?
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Между войсками парашки и террористами нет никакой разницы. И не обижайся, но это не только моё мнение. Это факт. Как и то, что парашка это гибридное государство.
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ответ неправильный.
У нас разные методички

Только не надо здесь втирать взрослым людям про трехлетнюю антитеррористическую операцию против террористов. Забанят.
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Дал петька задний ход. Ну хоть на это ума хатило
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Договорились куда сдрыснуть.
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Так как на все Петины "договорился" мне глубоко параллельно, позволю себе высказать мнение о ситуации под Авдеевкой.
Вот карта, которую я себе нарисовал на основании бесед с ребятами с передка.
Да, говорить с ними очень сложно. Им некогда. Они воюют. И связь глушат с двух сторон сразу.
Так что без претензий на звание Ыгсперда. То, что наши отбили у дырявых и уверенно удерживают не смотря на все потуги русни.
Я думаю, что все догадаются, что где желто-голубые крестики поверх красного - значит там уже наши?


ПС
Извините за мои жопорукие потуги в Фотошопе.
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А на карте где и что? Можно как-то подписать?
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Ну там в левом верхнем углу Авдеевская промка и наши старые позиции. А по середине это Донецкая окружная и Ясиноватская развязка с дырявым блокпостом - их главная позиция на этом участке фронта.
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Alex Stone
Какую работу они там делают? Сидят в окопах и ждут пока сепары не полезут, чтобы потом опять отступить? Такую работу? Так с таким же успехом можно там и не сидеть.
01.02.2017 17:59(С)

він таки неоднозначний типок...
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Можешь меня каким угодно типком считать, но то, что наши сильно улучшили свои позиции в районе Авдеевской промки - это факт. И не только промки, но и вент. ствола шахты Бутовка, который обезопасили с левого фланга.
А улучшили позиции - значит уменьшили потери на будущее.
Даже в районе тех же "Виноградников", думаешь классно было, когда сепары по всем тем хащам постоянно шарились?
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Пробач щиро,якщо зрозумів на свою адресу...
це комент Alex Stone з яким була розмова 20 хв тому про Наших в Авдіївці..
воно висрало там такі думки, а тут просить тебе підписати позиції,бо йому не зрозуміло..
от про що маю сказати.
Вибач,без образ...
Про кращих Хлопців з 72-ї ..знаю трое друзів там --зараз! Сьогодні розмова була..1,5 хвилини! на фоні бухкання.
Боже поможи їм!
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рисуешь..так себе,НО почерк у тебя разборчивій!)))
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А шо такое? Уже про голосование в ООН никто не вспоминает? Хотя о чем это я? Вальцман с Гройсманом завсегда с Нетаньяху договорятся.
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В прошлом годе приехал ихний презик, обхаял украинцев по-полной в Бабьем Яру, теперь ждем, что премьер тамошний скажет?
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И что?
Хоть бы ссыль посмотрела, прежде чем размещать.))
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и шо? таки фамилия Порошенко оказалась более правильной, чем Гройсман???
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Вот черновецкую шваль выдайте обратно - поверим...
А так, одно БЛА-БЛА-БЛА!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и премьер Нетаньяху договорились об углублении сотрудничества Украины и Израиля
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