 Порошенко и премьер Нетаньяху договорились об углублении сотрудничества Украины и Израиля

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также определили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Государством Израиль.
Собеседники отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.
Достигнута договоренность о взаимной поддержки в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН.
Глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Была подтверждена готовность обеих сторон тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите Премьер-министра Украины в Израиль".
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крымскихпалестинских территорий.
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Говно тоже разное бывает, но все равно - это говно. И свое - оно конечно не такое протиное, отличное от другого, "разное"....
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Трамп предупредил, кто поддержит предложение России в СБ ООН будет лишен финансовой поддержке США.
Украина не прислушалась к Трампу ....
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Читать
(мечты
великогопу))
Мечта поговорить с Трампом сбылась. А с Ганди - пока нет.
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полыбься ещё кацап - время пока есть...
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Или в методичке другое написано?
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У нас разные методички
Только не надо здесь втирать взрослым людям про трехлетнюю антитеррористическую операцию против террористов. Забанят.
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Вот карта, которую я себе нарисовал на основании бесед с ребятами с передка.
Да, говорить с ними очень сложно. Им некогда. Они воюют. И связь глушат с двух сторон сразу.
Так что без претензий на звание Ыгсперда. То, что наши отбили у дырявых и уверенно удерживают не смотря на все потуги русни.
Я думаю, что все догадаются, что где желто-голубые крестики поверх красного - значит там уже наши?
ПС
Извините за мои жопорукие потуги в Фотошопе.
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Какую работу они там делают? Сидят в окопах и ждут пока сепары не полезут, чтобы потом опять отступить? Такую работу? Так с таким же успехом можно там и не сидеть.
01.02.2017 17:59(С)
він таки неоднозначний типок...
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А улучшили позиции - значит уменьшили потери на будущее.
Даже в районе тех же "Виноградников", думаешь классно было, когда сепары по всем тем хащам постоянно шарились?
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це комент Alex Stone з яким була розмова 20 хв тому про Наших в Авдіївці..
воно висрало там такі думки, а тут просить тебе підписати позиції,бо йому не зрозуміло..
от про що маю сказати.
Вибач,без образ...
Про кращих Хлопців з 72-ї ..знаю трое друзів там --зараз! Сьогодні розмова була..1,5 хвилини! на фоні бухкання.
Боже поможи їм!
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Хоть бы ссыль посмотрела, прежде чем размещать.))
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http://censor.net.ua/photo_news/335423/na_donbasse_sbit_bespilotnik_proizvodstva_izrailya_postavlyavshiyisya_v_armiyu_rf_smi_izrailya_fotoreportaj
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А так, одно БЛА-БЛА-БЛА!
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